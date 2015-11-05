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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киргизия Бишкек

Киргизия - Бишкек

СОБЫТИЯ


05.11.2015 2ГИС начал работать в столице Киргизии

ходы в организации — они отмечаются на карте интерактивной стрелкой. В перспективе с помощью 2ГИС в Бишкеке можно будет узнать средний чек в заведениях общепита, наличие Wi-Fi, бизнес-ланча в м
23.08.2012 Бишкекский филиал «Национального банка Пакистана» подключился к системе Contact

Платежная система Contact объявила о подключении Бишкекского филиала «Национального банка Пакистана» к своей сети пунктов обслуживания. Как результат, клиенты Бишкекского филиала НБП получили возможность совершать как локальные, так и

11.03.2008 «Исател» организовал точку доступа в Бишкеке

«Интерспутник Холдинга», предоставляющее сервисы фиксированной спутниковой связи в Кыргызской Республике и странах Средней Азии и эксплуатирующее собственный телепорт и станцию управления сетями в г. Бишкек, для упрощения и предоставления большой группе пользователей таких услуг, как высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, аренда международных и внутриреспубликанских каналов связ
05.12.2007 «Исател» запустил новый телепорт в Бишкеке

лов связи на территории республики и предоставление международных каналов связи. Помимо телепорта в Бишкеке, компания «Исател» эксплуатирует собственный телепорт в г. Москве, что позволяет опер
15.12.2005 Офис "Бител" в Бишкеке захвачен людьми в милицейской форме, почти 500 тыс. человек остались без связи

Офис "Бител" - дочерней компании "МобильныеТелеСистемы" (МТС) - в столице Киргизии Бишкеке захвачен людьми в милицейской форме, сообщили РБК в пресс-службе МТС. Как отметили в МТС, по словам очевидцев, около 100 человек в милицейской форме захватили офис компании, оцепили его
24.05.2005 Акаев-младший остался владельцем киргизского монополиста

являющиеся конечными собственниками истцов, тоже сбежали из страны в целях безопасности. Процесс в Бишкеке был начат первым ответчиком менее чем через неделю после 29 марта, и окончательное ре
19.05.2005 Английский суд не пускает "Альфу" в Киргизию

ийском суде. Ранее «Альянс» уже заручился поддержкой прокуратуры Киргизии, которая признала решение бишкекского суда незаконным. А теперь компания в лице все тех же трех офшоров с острова Мэн о

Публикаций - 139, упоминаний - 170

Киргизия и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 36
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 30
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 19
Питерская группа связистов 441 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
МегаФон 10742 11
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 11
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
НУР Телеком - NUR Telecom 12 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Интерспутник - Исател 18 4
Cisco Systems 5372 4
Huawei 4677 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Fonex - Ак-тел 4 3
Ростелеком 10948 3
Yandex - Яндекс 9216 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
Naumen - Наумен 752 3
ЦФТ - Золотая Корона 362 3
Visor 70 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
Stereotech - Стереотек 48 2
Мегаком 8 2
Яблочков Зарядные станции 46 2
Veon - VimpelCom - BiMoCom - Бимоком 5 2
Ovision - Овижн 53 2
Кател 4 2
ZTE Corporation 800 2
Oracle Corporation 7074 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
SafeTech - СэйфТек 133 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 21
Fellowes 32 16
Альянс-Капитал 29 10
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 10
George Resources 20 9
Tarino 19 7
Альфа-Групп 745 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 5
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 4
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 2
KAZKOM - ККБ Кыргызстан - Кыргызкоммерцбанк - Казкоммерцбанк Кыргызстан 4 2
КГРК - Карабалтинский горнорудный комбинат - Кара-Балтинский горнорудный комбинат 4 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 2
Новострой Сервис 3 2
Рапид Био 102 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Евросеть 1421 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Optima Bank - Оптима Банк 7 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
Резонанс НПП 407 2
Air Bishkek - Эйр Бишкек 1 1
Ареопаг Бишкек 1 1
Broodmaster-Бишкек - Брудмастер-Бишкек 1 1
Кыргыз почтасы - Почта Кыргызстана - Бишкекский почтамт 2 1
Ростпромстройбанк - Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк 2 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
АТФБанк 22 1
FinComBank - Финкомбанк АКБ 6 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 46
Районный суд Бишкек 27 25
Судебная власть - Judicial power 2500 19
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 9
Районные суды РФ 196 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
Международный арбитраж 32 2
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Kuwait Investment Authority - Kuwait Fund for Arab Economic Development - Кувейтский фонд арабского экономического развития 1 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
РКФР - Российско-Кыргызский Фонд развития 1 1
Правительство Тайваня 48 1
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
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Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
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Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
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