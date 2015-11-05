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Киргизия Бишкек
СОБЫТИЯ
|05.11.2015
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2ГИС начал работать в столице Киргизии
ходы в организации — они отмечаются на карте интерактивной стрелкой. В перспективе с помощью 2ГИС в Бишкеке можно будет узнать средний чек в заведениях общепита, наличие Wi-Fi, бизнес-ланча в м
|23.08.2012
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Бишкекский филиал «Национального банка Пакистана» подключился к системе Contact
Платежная система Contact объявила о подключении Бишкекского филиала «Национального банка Пакистана» к своей сети пунктов обслуживания. Как результат, клиенты Бишкекского филиала НБП получили возможность совершать как локальные, так и
|11.03.2008
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«Исател» организовал точку доступа в Бишкеке
«Интерспутник Холдинга», предоставляющее сервисы фиксированной спутниковой связи в Кыргызской Республике и странах Средней Азии и эксплуатирующее собственный телепорт и станцию управления сетями в г. Бишкек, для упрощения и предоставления большой группе пользователей таких услуг, как высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, аренда международных и внутриреспубликанских каналов связ
|05.12.2007
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«Исател» запустил новый телепорт в Бишкеке
лов связи на территории республики и предоставление международных каналов связи. Помимо телепорта в Бишкеке, компания «Исател» эксплуатирует собственный телепорт в г. Москве, что позволяет опер
|15.12.2005
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Офис "Бител" в Бишкеке захвачен людьми в милицейской форме, почти 500 тыс. человек остались без связи
Офис "Бител" - дочерней компании "МобильныеТелеСистемы" (МТС) - в столице Киргизии Бишкеке захвачен людьми в милицейской форме, сообщили РБК в пресс-службе МТС. Как отметили в МТС, по словам очевидцев, около 100 человек в милицейской форме захватили офис компании, оцепили его
|24.05.2005
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Акаев-младший остался владельцем киргизского монополиста
являющиеся конечными собственниками истцов, тоже сбежали из страны в целях безопасности. Процесс в Бишкеке был начат первым ответчиком менее чем через неделю после 29 марта, и окончательное ре
|19.05.2005
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Английский суд не пускает "Альфу" в Киргизию
ийском суде. Ранее «Альянс» уже заручился поддержкой прокуратуры Киргизии, которая признала решение бишкекского суда незаконным. А теперь компания в лице все тех же трех офшоров с острова Мэн о
Киргизия и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакиев Курманбек 51 20
|Бакиев Максим 42 16
|Акаев Айдар 29 13
|Акаев Аскар 28 11
|Мурзалиев Азамат 21 10
|Бабанов Омурбек 16 10
|Силич Андрей 24 10
|Абеков Алмазбек 11 7
|Отунбаева Роза 10 6
|Орозбаев Эмильбек 5 5
|Кайыпов Марат 5 5
|Елисеев Алексей 15 5
|Турдукулов Нурбек - Турдукулов Нурумбек 7 4
|Атамбаев Алмазбек 10 4
|Андросик Владимир 33 3
|Сукало Сергей 5 3
|Байболов Кубатбек 7 3
|Бедаш Оксана 3 3
|Гуревич Евгений 9 3
|Жээнбеков Сооронбай 5 3
|Турдукумов Нурумбек 3 3
|Маевский Игорь 39 3
|Маевский Леонид 57 3
|Ивантер Дмитрий 36 3
|Абылгазиев Мухаммедкалый 11 3
|Фролова Светлана 42 3
|Сидоров Василий 53 3
|Текебаев Омурбек 10 3
|Салянова Аида 5 3
|Огнянников Глеб 17 2
|Бороздин Александр 9 2
|Омурзаков Данияр 2 2
|Рыкунова Раушан 5 2
|Богдасаров Семен 3 2
|Байболова Нуржамал 4 2
|Асыпов Канат 2 2
|Усенов Данияр 2 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Верестникова Дарья 43 2
|Новиков Павел 113 2
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