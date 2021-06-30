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Киргизия
Бишкек



30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города» 1
08.02.2021 Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот 1
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
03.07.2020 O-City стала партнером Visa Ready for Transit 1
18.10.2019 Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro 1
24.05.2019 Правительственные чиновники ушли в отставку из-за угроз сотовому оператору 1
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 1
11.07.2017 В 2ГИС появились путеводители по городам 1
18.04.2017 Денежные переводы «Лидер» теперь доступны во всех пунктах «Почты Кыргызстана» 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 3
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе 1
14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
05.11.2015 2ГИС начал работать в столице Киргизии 4
25.02.2015 «Казкоммерцбанк Кыргызстан» запустил денежные переводы «Золотая Корона» 1
19.02.2015 Naumen и «Техносерв» стали партнерами на фоне актуальности импортозамещения 1
10.11.2014 «Астерос» построил ИТ-, мультимедиа и телеком-системы для нового офиса «Орифлэйм» в Казахстане 1
31.07.2014 Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов» 1
27.05.2014 Аутсорсинговый контакт-центр в Киргизии автоматизирован на базе решения Naumen 2
25.02.2014 «Демир Банк» внедряет СЭД «Е1 Евфрат» 1
02.12.2013 HPIP может стать основой системы персональной подвижной спутниковой связи ШОС 1
15.04.2013 Микрофинансовый банк «Бай-Тушум и Партнеры» стал участником системы Contact 1
30.08.2012 Unistream открыл центр денежных переводов в Молдове 1
23.08.2012 Бишкекский филиал «Национального банка Пакистана» подключился к системе Contact 1
31.07.2012 «Казкоммерцбанк Кыргызстан» стал участником системы Contact 2
24.05.2012 TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов» 1
17.05.2012 Оператор, созданный россиянами, обвиняется в откатах от ZTE 1
20.02.2012 К системе Contact подключился «РСК Банк» 1
01.02.2012 TeliaSonera хочет купить скандальный актив «питерских связистов» 1
20.12.2011 Кыргызстан начнет переводить госуслуги в электронный вид в 2012 г. 1
15.09.2011 «Техносерв» построил центральную станцию для образовательного телевидения Alippe.TV в Кыргызстане 2
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках 3
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии 2
23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны 2
02.06.2011 Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн 1
31.03.2011 Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов 1
18.03.2011 На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент 1
17.03.2011 Русских связистов обвинили в подкупе генпрокурора Киргизии 1
28.02.2011 Национальное телерадио Кыргызстана третий раз за год отказывается от своего сайта 1

Публикаций - 102, упоминаний - 142

Киргизия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 30
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 88 29
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8506 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 8
Питерская группа связистов 153 8
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 21 7
Telia Company 782 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 630 4
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 4
Huawei 3132 4
Cisco Systems 4624 4
АФК Система ПАО 1599 3
Золотая Корона 339 3
Naumen - Наумен 437 3
Альфа-Групп - Altimo 381 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 3
СМАРТС Компания 491 3
Turkcell 311 2
Газинформсервис - ГИС 48 2
Beltel - Белтел 130 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 105 2
ZTE Corporation 637 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 176 2
Deloitte - Делойт 235 2
Visor 54 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1092 2
Армада - РБК софт 661 2
Telecom Design 23 1
Oracle - Siebel Systems 193 1
Oracle Corporation 5770 1
Telegram Group 735 1
Астерос Казахстан 2 1
SAP SE 4365 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 436 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 1
Yahoo! 3468 1
IBM 8637 1
АйТи 1066 1
Fellowes 32 15
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 14
IPOC 121 9
Альфа-Групп 580 4
РусславБанк - РСБ 147 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 92 3
Евросеть 1342 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 2
РТК Лизинг 62 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 1
ГПБ - Газпромбанк 793 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 107 1
Aviasales - Jetradar 52 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Сплит 9 1
Cukurova 87 1
Ареопаг Бишкек 1 1
Broodmaster-Бишкек - Брудмастер-Бишкек 1 1
Кыргыз почтасы - Бишкекский почтамт 1 1
S7 Airlines 93 1
Visa International 1639 1
Qiwi 788 1
Аэрофлот 614 1
Газпром ПАО 745 1
Связной ГК 1082 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
Газпромсервис 1 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 110 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 1
Балтика - Пивоваренная компания 138 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 247 1
Районный суд Бишкек 19 12
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 8
Верховный суд Российской Федерации 289 7
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 5
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 3
Международный арбитраж 12 2
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
Правительство РФ 2639 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 1
Мосгордума - Московская городская Дума 98 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1218 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2274 1
Счётная палата РФ 554 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2729 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3949 5
3G - Стандарт мобильной связи 5061 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 231 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 282 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 46 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
USB-модем 125 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 649 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 1
Безопасный город 382 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 481 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 217 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 1
Gigabit Ethernet 820 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2431 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 269 17
Microsoft Windows Phone Store 55 1
Omnitracker 53 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Visa Ready 4 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 1
1С:Бухгалтерия 476 1
Naumen Service Desk 125 1
WhatsApp Messenger 687 1
Microsoft Office 2943 1
Apple iOS 6193 1
Google Android 11622 1
Google YouTube - Видеохостинг 2165 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 12 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 665 1
Газинформсервис Jatoba 5 1
OpenText Documentum 342 1
Oracle Siebel CRM 191 1
Asterisk 64 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 469 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 304 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 106 1
Microsoft Skype 1876 1
Apple - App Store 2350 1
Google Play - Google Store - Android Market 2629 1
Бакиев Курманбек 46 16
Бакиев Максим 33 10
Силич Андрей 14 5
Елисеев Алексей 15 4
Сидоров Василий 50 3
Фролова Светлана 41 3
Маевский Игорь 30 2
Текебаев Омурбек 7 2
Бабаев Кирилл 54 2
Модин Алексей 4 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 2
Акаев Айдар 9 2
Дмитриев Алексей 25 2
Маевский Леонид 50 2
Черногубова Наталья 9 1
Павловский Павел 16 1
Рубин Дмитрий 40 1
Евтушенков Владимир 186 1
Вексельберг Виктор 131 1
Батанов Андрей 16 1
Потапенко Михаил 43 1
Кражан Евгений 4 1
Медведев Дмитрий 1582 1
Панченко Иван 43 1
Федорова Олеся 60 1
Кохановская Елена 19 1
Bush George - Буш Джордж 270 1
Гирев Андрей 69 1
Нефедов Павел 44 1
Бекташев Чингиз 1 1
Таиров Бакир 1 1
Айриян Сурен 34 1
Брагинский Андрей 22 1
Андреева Екатерина 45 1
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 1
Иманкадыр Эрназар 2 1
Поляков Иван 7 1
Рысалиев Иманкандыр 1 1
Орлова Татьяна 12 1
Шеварнадзе Эдуард 2 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 901 81
Россия - Российская федерация - РФ 82082 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 19
Казахстан - Республика 4116 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 11
Украина 5501 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 9
Великобритания - Лондон 1838 8
Беларусь - Минск 533 7
Великобритания - Виргинские Острова 161 7
Казахстан - Нур-Султан - Астана 318 6
Беларусь - Белоруссия 3189 6
Узбекистан - Республика 1249 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 6
Люксембург Великое Герцогство 355 5
Армения - Республика 1039 5
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2883 4
Азербайджан - Баку 103 4
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 393 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1919 4
Россия - СФО - Новосибирск 2905 4
Армения - Ереван 132 4
Казахстан - Алматы 457 4
Белиз 55 3
Молдавия - Республика Молдова 643 3
Украина - Киев 906 3
Грузия 1029 3
Канада 3047 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 3
Израиль 1638 3
Швеция - Королевство 1762 3
Азия - Азиатский регион 3148 3
Европа 7242 3
Таджикистан - Душанбе 48 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 3
Ближний Восток 2481 2
Африка - Африканский регион 2659 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 615 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 124 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 193 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1492 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1194 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 44 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 14 1
Денежные переводы 110 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 11
Thomson Reuters - Рейтер 5606 3
Казахстан Сегодня 296 2
Вечерний Бишкек - газета 4 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 699 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
The Guardian - Британская газета 314 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
National Geographic 60 1
Юность - радиостанция 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2561 1
РАН - Российская академия наук 908 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 103 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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