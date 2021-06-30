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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Киргизия
Бишкек
Публикаций - 102, упоминаний - 142
Киргизия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бакиев Курманбек 46 16
|Бакиев Максим 33 10
|Силич Андрей 14 5
|Елисеев Алексей 15 4
|Сидоров Василий 50 3
|Фролова Светлана 41 3
|Маевский Игорь 30 2
|Текебаев Омурбек 7 2
|Бабаев Кирилл 54 2
|Модин Алексей 4 2
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 2
|Акаев Айдар 9 2
|Дмитриев Алексей 25 2
|Маевский Леонид 50 2
|Черногубова Наталья 9 1
|Павловский Павел 16 1
|Рубин Дмитрий 40 1
|Евтушенков Владимир 186 1
|Вексельберг Виктор 131 1
|Батанов Андрей 16 1
|Потапенко Михаил 43 1
|Кражан Евгений 4 1
|Медведев Дмитрий 1582 1
|Панченко Иван 43 1
|Федорова Олеся 60 1
|Кохановская Елена 19 1
|Bush George - Буш Джордж 270 1
|Гирев Андрей 69 1
|Нефедов Павел 44 1
|Бекташев Чингиз 1 1
|Таиров Бакир 1 1
|Айриян Сурен 34 1
|Брагинский Андрей 22 1
|Андреева Екатерина 45 1
|Абылгазиев Мухаммедкалый 8 1
|Иманкадыр Эрназар 2 1
|Поляков Иван 7 1
|Рысалиев Иманкандыр 1 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Шеварнадзе Эдуард 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru