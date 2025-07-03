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Ovision Овижн


OVISION — российская компания, которая производит, устанавливает и обслуживает комплексные системы безопасности и СКУД в зданиях и отдельных помещениях.

УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 «МегаФон» подключает свои салоны к биометрии 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
18.06.2024 Itglobal.com выполнила проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для Ovision 1
29.05.2024 При поддержке «Сколково» «Почта России» внедрит ИИ для ускорения доставки 1
28.05.2024 «Почта России» внедряет систему моделирования маршрутов с использованием искусственного интеллекта 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
06.05.2024 При поддержке гранта «Сколково» запущен единый контакт-центр с ИИ на базе российских решений 1
19.04.2024 Рост выручки резидентов «Сколково» в 2023 году превысил 40% 1
19.04.2024 «Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций 1
15.04.2024 Резидент «Сколково» внедрил сервис оценки качества вождения в крупнейший таксопарк Москвы 1
12.04.2024 Резидент «Сколково» запустил в космос первый в мире рекламный спутник 1
11.04.2024 ГК Softline и технопарк «Сколково» открыли Центр технологического суверенитета 1
10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
08.04.2024 Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами 1
05.04.2024 Резидент «Сколково» увеличил производительность одного из крупнейших грибных комбинатов на 30% 1
05.04.2024 В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг 1
04.04.2024 «Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей 1
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» 1
21.03.2024 Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя 1
21.03.2024 Резидент «Сколково» запустил сервис для работы с несколькими нейросетями одновременно 1
20.03.2024 Разработка резидента «Сколково» экономит до 70% времени HR-специалиста 1
18.03.2024 Факторинговая компания привлекла 20 млн руб. за два часа через платформу резидента «Сколково» 1
12.03.2024 Резидент «Сколково» представил экспонаты музея Фаберже в виртуальном интерактивном формате 1
05.03.2024 Wildberries и «Cколково» продлевают сроки отбора в «WBX Акселератор» 1
04.03.2024 Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов 1
01.03.2024 Резидент «Сколково» подключил студентов зарубежных вузов к компьютерным тренажерам 1
29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля 1
26.02.2024 Резидент «Сколково» выпустил серийную партию электронных стетоскопов 1
21.02.2024 В «Сколково» предложили законодательные изменения для поддержки стартапов 1
19.02.2024 Резидент «Сколково» внедрит ИИ-технологию для эффективной диагностики рака кишечника 1
13.02.2024 Резидент «Сколково» трудоустроил нейросеть на 8 вакансий 1
09.02.2024 «Сколково» и Подмосковье договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР 1
01.02.2024 ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital 1
29.01.2024 В электронный журнал «Дневник.ру» выставили больше миллиарда оценок в 2023 году 1
29.01.2024 УЦСБ предоставил комплексные решения «Лаборатории Касперского» для киберзащиты информационных ресурсов «Сколково». 1
26.01.2024 «Сколково»: импортозамещение в сфере техники и оборудования для АПК — одна из приоритетных задач для развития отрасли 1
26.01.2024 «Сколково» поддержал особо значимые проекты в сфере телерадиовещания 1
22.01.2024 Резидент «Сколково» получил 6,7 млн руб. на развитие технологии автоматизации начисления кешбэка 1
15.01.2024 «Сколково» поддержит проект по созданию отечественной ERP-платформы для авиастроения 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Ovision и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 43
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 43
Яблочков Зарядные станции 46 43
Stereotech - Стереотек 47 43
Beorg - Биорг 118 12
F2 innovations - Ф2 инновации 13 12
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
SafeTech - СэйфТек 96 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Ростех - Автоматика Концерн 1681 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5070 1
Softline - Софтлайн 3027 1
8548 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 334 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 84 1
Naumen - Наумен 656 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Pantum - Пантум 61 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 354 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 136 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Softline - Polymatica - Полиматика 180 1
Promt - Промт 299 1
НейроЧат 6 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 345 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
CraftTalk - Крафт-Толк 58 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 29 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 128 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
Neuralink 16 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 7 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 183 1
Softline - Develonica - Девелоника 139 1
Softline - Exodrive - Экзодрайв 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 952 43
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 105 43
Рапид Био 102 43
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 5
РЖД - Российские железные дороги 1948 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7743 2
Почта России ПАО 2177 2
НСПК - Национальная система платежных карт 862 2
Optima Bank - Оптима Банк 6 2
Сколково - SK Agrotech Hub 3 2
Газпром ПАО 1375 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 830 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1269 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 39 1
Водный стадион Технопарк 15 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 3 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 29 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 38 1
Global Factoring Network - Глобал факторинг нетворк рус 3 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Такси Ритм 9 1
Электрополис Промышленный технопарк 2 1
Технопарк-Липецк МБУ 1 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 622 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
Lender Invest - Лэндэр Инвест 6 1
Группа Самолет 87 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 31 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 474 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 51 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3154 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12182 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 155 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1417 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 345 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 59 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 20 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 31 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11963 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15498 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12456 12
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Microsoft Windows 15994 1
Kaspersky Internet Security 463 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1471 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 529 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 109 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 293 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1835 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 176 1
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Softline Digital - Софтлайн платформа 103 1
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Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Space 1 1
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Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 106 1
CraftTalk GPT 10 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 1
Artsofte - Abanking Digital Office 5 1
АИМЕД - ПроРодинки 1 1
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 5 1
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Новиков Павел 103 4
Шувалов Игорь 85 3
Столбова Екатерина 19 3
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Шадаев Максут 1063 2
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Козлов Михаил 175 1
Лавров Владимир 83 1
Фальков Валерий 16 1
Попов Дмитрий 34 1
Горьков Дмитрий 10 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - ЦФО - Курская область 671 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область 746 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
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Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1499 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 12
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6059 4
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Образование в России 2399 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11350 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5142 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5790 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2712 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2590 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6321 2
Скаутинг 6 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 629 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4169 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6409 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 421 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5213 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4551 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2011 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2005 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 233 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3333 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 141 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 343 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 373 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 1
РАН - Российская академия наук 1943 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 184 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 395 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
Jizzax politexnika instituti - Джизакский политехнический институт 2 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 6 1
РАН ИПНГ - Институт проблем нефти и газа РАН 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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