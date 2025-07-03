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Ovision Овижн
OVISION — российская компания, которая производит, устанавливает и обслуживает комплексные системы безопасности и СКУД в зданиях и отдельных помещениях.
УПОМИНАНИЯ
Ovision и организации, системы, технологии, персоны:
|Дроздов Игорь 45 5
|Новиков Павел 103 4
|Шувалов Игорь 85 3
|Столбова Екатерина 19 3
|Каленчук Алексей 16 3
|Шадаев Максут 1063 2
|Верестникова Дарья 37 2
|Каем Кирилл 40 2
|Дутов Сергей 9 2
|Сапрыкин Юрий 15 2
|Чернышева Наталья 5 2
|Зарубина Камила 10 2
|Чудинов Дмитрий 53 2
|Путин Владимир 3257 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Шохин Александр 34 1
|Свидерский Евгений 40 1
|Морозов Михаил 17 1
|Аузан Александр 10 1
|Кузнецов Владимир 45 1
|Лебедев Александр 44 1
|Кричевский Андрей 19 1
|Кутепов Андрей 7 1
|Попов Константин 16 1
|Козлов Михаил 175 1
|Лавров Владимир 83 1
|Фальков Валерий 16 1
|Попов Дмитрий 34 1
|Горьков Дмитрий 10 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Матвеев Сергей 9 1
|Миронов Юрий 24 1
|Кулешов Денис 16 1
|Адеев Николай 14 1
|Зубов Юрий 12 1
|Щеглова Юлия 19 1
|Сакович Владимир 7 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Вячеславов Виктор 3 1
|Зиновьева Екатерина 5 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2005 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
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