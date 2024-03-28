В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково»

Съезд Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) на основании изменений в Устав, утвержденных постановлением Правительства России, принял решение о расширении состава Координационного совета РЦИС. В него вошли руководитель Роспатента Юрий Зубов и председатель правления Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Игорь Дроздов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Координационный совет — это постоянно действующий коллегиальный орган управления РЦИС.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский отметил, что интеллектуальная собственность становится «топливом экономики знания», силой, объединяющей представителей бизнеса, науки, культуры и государственного управления: «Расширение Координационного совета служит реализации стратегии РЦИС как общественно-государственной структуры на максимально тесное сотрудничество с ведущими игроками рынка интеллектуальной собственности. Уверен, что опыт и компетенции Игоря Дроздова и Юрия Зубова помогут нам успешно реализовать стратегические планы по формированию устойчивого оборота интеллектуальных прав, будь то в научной сфере или в области корпоративных инноваций».

Юрий Зубов в свою очередь подчеркнул, что Роспатент готов к конструктивному сотрудничеству в вопросах развития системы интеллектуальной собственности. «Сегодня стоит задача обеспечить технологический суверенитет страны. Принципиально важно максимально вовлечь российские компании, производителей и разработчиков в актуальную технологическую повестку. Для этого мы продолжим совершенствовать госуслуги Роспатента в рамках федерального проекта “Государство для людей”, развивать цифровые сервисы и выстраивать межведомственную интеграцию», — сказал руководитель Роспатента.

«Сколково» много лет выступает партнером РЦИС. «Фонд — участник Ассоциации IPChain, одного из учредителей РЦИС, а также узел распределенной инфраструктуры РЦИС.РФ. Мы всегда рассматривали формирование рынка интеллектуальной собственности как важнейшее условие инновационного развития страны и активно участвовали в связанных с этим проектах. Работа в Координационном совете организации — отличная возможность расширить наше сотрудничество», – отметил Игорь Дроздов.

Вместе с вновь принятыми членами в Координационном совете работу продолжит Андрей Кричевский, в качестве сопредседателей — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, а также члены Совета: министр культуры России Ольга Любимова, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, президент РСПП Александр Шохин и декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан.

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«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

Общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) создана Указом Президента России от 28 июня 2021 г. № 378. Учредители: от имени России — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Ассоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности».

РЦИС создан в целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов.

РЦИС — оператор общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры управления интеллектуальными правами — сети РЦИС.РФ, объединяющей более 30 узлов, среди которых: Роспатент, Российское Авторское Общество, Суд по интеллектуальным правам, Росстандарт, Роскосмос, Фонд «Сколково», ведущие отечественные ИТ-компании.