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Россия ЦФО Центральный федеральный округ
СОБЫТИЯ
|29.07.2026
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26% российских ИТ-компаний открывают для себя новые ниши бизнеса
5%) и здравоохранения (12%), указали еще энергетический сектор (12%). 20% опрошенных ИТ-компаний из ЦФО в текущих условиях не меняют свои фокусы бизнеса – это самый высокий показатель среди все
|08.06.2026
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ЦФО лидирует по спросу на защиту гражданских предприятий от БПЛА
е, логистических центров. Об этом CNews сообщили представители «Кросс Скай Технолоджис». Лидерами в ЦФО являются Белгородская область и Воронежская область, на них приходится порядка 15% спроса
|24.04.2026
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Аналитика Bronevik.com: минимальные цены на летний отдых — на юге, в Центральной России и Поволжье
проанализировала цены на отели и другие объекты размещения в России на летний период. Как показало исследование, наиболее бюджетные варианты размещения доступны на юге страны, а также в ряде городов Центральной России и Поволжья. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com. Среди популярных локаций минимальная средняя цена зафиксирована в Ставрополе – 4,2 тыс. руб. за ночь. В топ по
|27.03.2025
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Весенний Смоленск стал третьим по популярности направлением в ЦФО для отдыха на майских праздниках
Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а Смоленск стал третьим по популярности городом в ЦФО для путешествий в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Спрос на туристич
|24.06.2024
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«Авито Работа»: в Центральном федеральном округе оказались самые высокие зарплаты для стажеров
ей стажировке. Данные опроса показали, что самые высокооплачиваемые стажировки были у опрошенных из Центрального федерального округа. Опрошенным на их последней стажировке в этом округе работод
|14.06.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в одном из самых труднодоступных городов Центральной России
— небольшой старинный город, основанный в XIV веке, добраться до которого можно только с помощью автомобильной дороги от Галича через Чухлому в Костромском регионе. Считается самым северным городом в Центральном Федеральном округе. После проведенной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры во время прогулок по городу можно воспользоваться современными цифровыми услугами и узнать, по
|26.12.2023
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Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО в третьем квартале 2023 г. Костромская область стала лидером по росту спроса на облака в ЦФО, показав четырехкратный рост числа компаний, пользующихся услугами CloudMTS, по сравнению
|12.01.2023
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«Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершил первые этапы цифровизации ресурсоснабжения и городского хозяйства в трех областях центральной России. Пилотные проекты с применением собственного программного комплекса для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение» реализованы на территории Воронежа, Липецка и Курчатова (Ку
|29.04.2021
|Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic
|26.03.2020
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МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО
труктуры цифровой экономики. С подписанием контракта МТС ускоряет модернизацию радиосети в регионах ЦФО для удовлетворения растущих потребностей наших абонентов в IoT-сервисах, скорости и объем
|11.09.2019
|Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю
|11.09.2019
|Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа
|14.03.2019
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«Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО
Сервис Wink «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома». Жители Москвы установили приложение 309 108 раз.
|13.12.2018
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inDriver выходит на рынок междугородних перевозок Центральной России
лении междугородних пассажирских перевозок в данной категории. За первые недели тестового периода в Центральной России наиболее популярными направлениями в сервисе стали Москва-Санкт-Петербург,
|04.07.2018
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Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности
ря Щеголева Игорь Щеголев был назначен полномочным представителем в Центральном федеральном округе (ЦФО) 26 июня 2018 г. Указом Президента России. В должности полпреда ЦФО Игорь Щеголев
|26.06.2018
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Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России
Игорь Щеголев назначен полпредом в ЦФО Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Минкомсвязи Игоря Щеголева своим п
|14.05.2018
|Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду
|02.03.2018
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«Ростелеком» построил в ЦФО за год более 10 тысяч км оптики
ять темпы. За время реализации программы Устранения цифрового неравенства наши связисты построили в ЦФО более десяти тысяч километров оптики и установили более 1 600 точек доступа. Теперь у жит
|05.07.2017
|«Элар» поставила оборудование для оцифровки экспонатов Центрального военно-морского музея
|22.03.2017
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MCN Telecom активно наращивает абонентскую базу в ЦФО
тацию узла связи был осуществлен сразу после получения разрешительной документации от Роскомнадзора. Строительство было завершено в январе текущего года. Рязань стала третьем по счету крупным городом Центрального федерального округа, где оператор оказывает услуги телефонной связи корпоративным клиентам на выгодных условиях. MCN Telecom подключают в рамках акции бесплатно один 100-канальный
|22.03.2017
|«Ростелеком» обеспечивает функционирование телеком-инфраструктуры «Радиочастотного центра ЦФО»
|25.11.2016
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МТС представил данные о популярности SMS-сервиса по переводу денег в Центральной России
МТС представил данные о росте популярности сервиса по переводу денег на банковскую карту и лицевой счет мобильного телефона через SMS в регионах Центральной России. Как рассказали CNews в компании, с января по сентябрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма транзакций на «пластик» возросла на четверть, а количес
|03.10.2016
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МТС представил статистику по M2M SIM-картам среди предприятий ЦФО
и. Как рассказали CNews в компании, МТС отмечает рост спроса на сервисы М2М (machine-to-Machine): в ЦФО, по данным на конец июня 2016 г., количество таких SIM-карт увеличилось по сравнению с ию
|19.09.2016
|«Транстелеком» обеспечил спецсвязь для работников Московского центрального кольца
|30.08.2016
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Продажи спутникового телевидения МТС в ЦФО за полгода выросли в девять раз
ии в первом полугодии 2016 г. По сравнению с декабрем 2015 г. в июле 2016 г. продажи СТВ в регионах ЦФО выросли в среднем в десять раз, ежемесячно число продаваемых комплектов СТВ МТС стабильно
|13.07.2016
|Ильгиз Гибадуллин назначен территориальным управляющим Казанского кластера Центрального региона «Вымпелкома»
|23.06.2016
|Миноритарии «Центрального телеграфа» дадут бой «Ростелекому»
|30.05.2016
|Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве
|24.05.2016
|«Элар» оцифровал документы из Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина
|07.04.2016
|«МегаФон» показал рост на бизнес-рынке Центрального Черноземья
|30.03.2016
|«Ланит» разработал и внедрил новое программное обеспечение для автоматических метеостанций в Центральном регионе
|16.02.2016
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4G-интернетом МТС могут пользоваться жители более 280 населенных пунктов ЦФО
ильным интернетом «четвёртого поколения» МТС могут пользоваться жители более 280 населенных пунктов ЦФО, половина из которых – это малые населенные пункты. Для реализации проекта по расширению
|19.01.2016
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Абоненты ТТК в Центральном федеральном округе в новогодние праздники скачали 1400 ТБ информации
Компания ТТК подвел итоги работы в новогодние праздники в Центральном федеральном округе. За первые 10 дней нового года абоненты ТТК в Брянской, Смоленской, Тульской, Рязанской и Калужской областях скачали 1400 ТБ информации. Объем переданного трафика
|12.01.2016
|В новогоднюю ночь абоненты Центрального филиала «МегаФона» совершили около 13 млн звонков
|16.12.2015
|Tele2 перенес корпоративные номера сотрудников центрального и московского офисов из сети «Билайн» в свою сеть
|16.10.2015
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МТС запустила «Мультирум» в регионах Центральной России
Компания МТС объявила о коммерческом запуске услуги «Мультирум» в регионах Центральной России: абоненты получили возможность смотреть каналы в цифровом качестве на нескольких телевизорах, при этом повторная подписка на базовый и тематические ТВ-пакеты не потребуется.
|09.09.2015
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Абоненты МТС в Центральной России провели летние каникулы внутри страны
я по август текущего года объем передаваемого мобильного интернет-трафика увеличился почти в два раза по сравнению с летом 2014 г. При этом, большую часть интернет-трафика, сгенерировали абоненты МТС Центральной России, отдыхающие внутри страны. Этим летом большинство абонентов МТС в регионах Центральной России отдали предпочтение отпуску внутри страны. Это привело к росту потреблени
|03.09.2015
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К началу учебного года спрос на 4G-гаджеты в Центральной России вырос в 10 раз
Компания МТС сообщила о всплеске продаж мобильных устройств в Центральной России накануне Дня знаний. К началу нового учебного года, в период с 28 по 31 августа, жители региона в 10 раз активнее покупали LTE-смартфоны в розничной сети МТС, по сравнению с
|11.08.2015
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МТС подключила жителей Центральной России к «умному» ТВ
Компания МТС сообщила о запуске нового интерактивного сервиса «МТС ТВ» для пользователей Smart-телевизоров, подключаемых к интернету. Услуга позволяет жителям Центральной России смотреть телевидение в высоком качестве с помощью скачиваемого приложения без необходимости прокладывать в квартиру отдельный кабель и покупать ТВ-приставку. «МТС ТВ» - это 1
|09.07.2015
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ТТК предоставил каналы связи Управлению на транспорте Министерства внутренних дел России по ЦФО
на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу (УТ МВД РФ по ЦФО). В рамках заключенного государственного контракта макрорегиональный филиал «Центр» компа
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 23
|Рылов Дмитрий 56 21
|Путин Владимир 3454 20
|Слизень Виталий 244 14
|Рейман Леонид 1065 12
|Щеголев Игорь 699 10
|Дугин Андрей 32 9
|Хвещеник Анастасия 29 8
|Гарбузов Анатолий 167 8
|Жаров Александр 183 8
|Никифоров Николай 1138 8
|Солдатенков Сергей 162 7
|Брюквин Юрий 300 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Мартиросян Ваагн 43 7
|Козин Алексей 58 7
|Приданцев Сергей 149 6
|Савушкин Алексей 46 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Дворкович Аркадий 216 5
|Иванов Сергей 405 5
|Прянишников Николай 316 5
|Ляк Александр 51 5
|Амарян Рубен 17 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Собянин Сергей 538 5
|Егоров Игорь 45 4
|Калугин Сергей 169 4
|Ушацкий Андрей 105 4
|Васильев Евгений 132 4
|Беглов Александр 37 4
|Кусков Денис 221 4
|Анкилов Константин 121 4
|Денисенко Олег 8 4
|Егошин Сергей 117 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Кореш Виктор 83 4
|Яшин Валерий 80 4
|Осадчая Ирина 64 4
|Пинчук Виктор 44 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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