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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ

18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
08.09.2021 СДЭК перешел на бесконтактное обслуживание с помощью OMNIC 1
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 1
18.08.2021 5 факторов, которые ускорят ваше облако 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
23.06.2021 ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 2
08.06.2021 Власти хотят заводить электронное досье на россиян с детского сада. Пока это эксперимент 9
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
26.04.2021 Исследование: большинство россиян хотят сочетать работу дома и в офисе и готовы к подработкам 1
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 4
16.04.2021 В МТС назначен вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу 1
14.04.2021 «Перекресток» запустил в промышленную эксплуатацию проект по дополнительному контролю за свежестью товаров 1
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась 1
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» 1
24.02.2021 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0 1
21.01.2021 Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «Бит.Финанс.Холдинг» в ГК «ТНС энерго» 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
25.11.2020 Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи 1
16.11.2020 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса 1
26.10.2020 Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 2
26.10.2020 IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура» 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 1
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак» 1
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора 1
27.08.2020 «Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников ФПК 1
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» 1
11.08.2020 Банк «Открытие»: лишь 6% родителей считают онлайн-образование полноценной заменой традиционному 1
03.08.2020 Softline помогает ВГТУ в переходе на отечественное ПО 1
27.07.2020 Tele2 нарастил оборот по финансовым сервисам 1
02.07.2020 «Ростелеком» откроет новый контакт-центр в Туле 1

Публикаций - 661, упоминаний - 942

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 129
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 96
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 67
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 65
3726 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 30
Синтерра - Synterra 562 27
Microsoft Corporation 10997 25
Samsung Electronics 5627 19
Ростелеком ЦентрТелеком 188 17
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 17
Ростелеком Связьинвест 692 16
Yandex - Яндекс 4098 15
Huawei 2723 14
Cisco Systems 2035 13
Акадо Телеком - Комкор 605 11
Yota - Скартел 623 11
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 11
Ericsson 846 11
Nokia Corporation 2404 10
Google LLC 7124 10
Oracle Corporation 3331 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 10
SAP SE 3207 9
Скай Линк - Skylink 496 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Nokia Siemens Networks 166 9
Maykor - Мэйкор 259 9
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
Alcatel-Lucent Enterprise 325 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
СМАРТС Компания 203 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 8
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 7
Инталев 168 7
МегаФон ПетерСтар 144 7
Directum - Директум 643 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Почта России ПАО 1570 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
Евросеть 882 8
Связной ГК 875 8
Россети ПАО 168 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 5
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Телефон.Ру 59 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 4
Газпром ПАО 518 4
PickPoint - Сеть постаматов 34 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 3
X5 Group 599 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 3
Почта Банк 289 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
X5 Group - Перекресток 203 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 2
Askona Life Group - Аскона 60 2
Qiwi 783 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
Citibank - Ситибанк 170 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Транснефть 159 2
ПромСвязьКапитал 61 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
LinkedIn 520 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Газпром нефть 380 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 2
Открытие ФК 538 2
Adidas 94 2
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 7 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 41
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 16
Президент Российской Федерации 1439 14
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 11
Правительство РФ 2198 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 5
Федеральное казначейство России 766 4
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Счётная палата РФ 459 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Администрация Президента РФ 267 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 5
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 42 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
3G - Стандарт мобильной связи 3699 59
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 18
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 10
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 10
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
Безопасный город 347 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
ИТ-аутсорсинг 669 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 280 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 9
Apple - App Store 2198 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Microsoft Windows 10 6602 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 6
Microsoft Office 1916 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Apple iPad 3263 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
МТС 3G-сеть 86 5
WhatsApp Messenger 654 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Google YouTube - Видеохостинг 1702 4
Microsoft Excel 435 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 4
Microsoft Skype 1459 4
Microsoft SQL Server 789 4
1С:Бухгалтерия 393 4
Symbian OS 755 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Microsoft Outlook 636 3
Microsoft Azure 1171 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 3
Microsoft Dynamics CRM 384 3
Яндекс.Маркет 439 3
Rakuten Viber 429 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Microsoft Office 365 769 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
Рылов Дмитрий 45 22
Орловский Виктор 229 14
Щеголев Игорь 676 8
Слизень Виталий 140 8
Путин Владимир 1820 7
Никифоров Николай 1126 7
Жаров Александр 165 6
Кусков Денис 150 6
Иванов Сергей 170 5
Васильев Евгений 92 4
Егоров Игорь 40 4
Приданцев Сергей 82 4
Дворкович Аркадий 169 4
Эмдин Сергей 67 3
Николаев Вячеслав 56 3
Соколов Дмитрий 45 3
Шоржин Валерий 32 3
Керимов Сулейман 20 3
Анкилов Константин 49 3
Козырев Алексей 270 3
Ушацкий Андрей 100 3
Иванов Олег 124 3
Дмитриев Кирилл 93 3
Калугин Сергей 162 3
Поповский Александр 86 3
Рейман Леонид 407 3
Кореш Виктор 71 3
Беглов Александр 9 3
Бударин Андрей 9 3
Соколов Алексей 121 3
Новоселов Евгений 16 3
Поздняков Павел 19 3
Абрамков Александр 29 3
Таврин Иван 83 3
Паршин Константин 44 2
Солдатенков Сергей 113 2
Касперская Наталья 197 2
Волков Дмитрий 39 2
Дуров Павел 216 2
Мельников Александр 63 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 298
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 217
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 119
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 102
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 96
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 87
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 67
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 65
Россия - Тульская область 752 57
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 48
Россия - ПФО - Самара 1285 46
Россия - Сибирь 871 43
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 40
Россия - Ярославская область 329 38
Россия - Смоленская область 226 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 34
Россия - Белгородская область 363 34
Россия - Владимирская область 366 33
Россия - Калужская область 568 33
Россия - Воронеж 684 32
Россия - Рязанская область 313 32
Россия - Курск 231 31
Россия - Воронежская область 394 30
Россия - Тамбовская область 321 29
Россия - Костромская область 228 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 29
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 28
Россия - Курская область 338 25
Россия - Орёл 214 24
Россия - СФО - Новосибирск 1954 24
Россия - Тверь 323 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 22
Россия - Ивановская область 261 22
Россия - Смоленск 232 21
Россия - Липецкая область 291 21
Россия - Тамбов 205 21
Россия - Брянск 216 20
Россия - Рязань 352 20
Россия - Тверская область 246 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 4
Русский язык 966 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 3
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
Образование в России 328 3
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