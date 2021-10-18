Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Центральный федеральный округ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 661, упоминаний - 942
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рылов Дмитрий 45 22
|Орловский Виктор 229 14
|Щеголев Игорь 676 8
|Слизень Виталий 140 8
|Путин Владимир 1820 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Жаров Александр 165 6
|Кусков Денис 150 6
|Иванов Сергей 170 5
|Васильев Евгений 92 4
|Егоров Игорь 40 4
|Приданцев Сергей 82 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Эмдин Сергей 67 3
|Николаев Вячеслав 56 3
|Соколов Дмитрий 45 3
|Шоржин Валерий 32 3
|Керимов Сулейман 20 3
|Анкилов Константин 49 3
|Козырев Алексей 270 3
|Ушацкий Андрей 100 3
|Иванов Олег 124 3
|Дмитриев Кирилл 93 3
|Калугин Сергей 162 3
|Поповский Александр 86 3
|Рейман Леонид 407 3
|Кореш Виктор 71 3
|Беглов Александр 9 3
|Бударин Андрей 9 3
|Соколов Алексей 121 3
|Новоселов Евгений 16 3
|Поздняков Павел 19 3
|Абрамков Александр 29 3
|Таврин Иван 83 3
|Паршин Константин 44 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Касперская Наталья 197 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Дуров Павел 216 2
|Мельников Александр 63 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755767, в очереди разбора - 659457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755767, в очереди разбора - 659457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru