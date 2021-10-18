Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ

СДЭК перешел на бесконтактное обслуживание с помощью OMNIC 1

Назначен директор филиала МТС в Брянске 1

Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1

В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 4

К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1

Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1

Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 2

Softline помогает ВГТУ в переходе на отечественное ПО 1