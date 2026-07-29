Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ

26% российских ИТ-компаний открывают для себя новые ниши бизнеса 5%) и здравоохранения (12%), указали еще энергетический сектор (12%). 20% опрошенных ИТ-компаний из ЦФО в текущих условиях не меняют свои фокусы бизнеса – это самый высокий показатель среди все

ЦФО лидирует по спросу на защиту гражданских предприятий от БПЛА е, логистических центров. Об этом CNews сообщили представители «Кросс Скай Технолоджис». Лидерами в ЦФО являются Белгородская область и Воронежская область, на них приходится порядка 15% спроса

Аналитика Bronevik.com: минимальные цены на летний отдых — на юге, в Центральной России и Поволжье проанализировала цены на отели и другие объекты размещения в России на летний период. Как показало исследование, наиболее бюджетные варианты размещения доступны на юге страны, а также в ряде городов Центральной России и Поволжья. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com. Среди популярных локаций минимальная средняя цена зафиксирована в Ставрополе – 4,2 тыс. руб. за ночь. В топ по

Весенний Смоленск стал третьим по популярности направлением в ЦФО для отдыха на майских праздниках Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а Смоленск стал третьим по популярности городом в ЦФО для путешествий в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Спрос на туристич

«Авито Работа»: в Центральном федеральном округе оказались самые высокие зарплаты для стажеров ей стажировке. Данные опроса показали, что самые высокооплачиваемые стажировки были у опрошенных из Центрального федерального округа. Опрошенным на их последней стажировке в этом округе работод

«МегаФон» ускорил интернет в одном из самых труднодоступных городов Центральной России — небольшой старинный город, основанный в XIV веке, добраться до которого можно только с помощью автомобильной дороги от Галича через Чухлому в Костромском регионе. Считается самым северным городом в Центральном Федеральном округе. После проведенной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры во время прогулок по городу можно воспользоваться современными цифровыми услугами и узнать, по

Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО в третьем квартале 2023 г. Костромская область стала лидером по росту спроса на облака в ЦФО, показав четырехкратный рост числа компаний, пользующихся услугами CloudMTS, по сравнению

«Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершил первые этапы цифровизации ресурсоснабжения и городского хозяйства в трех областях центральной России. Пилотные проекты с применением собственного программного комплекса для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение» реализованы на территории Воронежа, Липецка и Курчатова (Ку

МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО труктуры цифровой экономики. С подписанием контракта МТС ускоряет модернизацию радиосети в регионах ЦФО для удовлетворения растущих потребностей наших абонентов в IoT-сервисах, скорости и объем

«Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО Сервис Wink «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома». Жители Москвы установили приложение 309 108 раз.

inDriver выходит на рынок междугородних перевозок Центральной России лении междугородних пассажирских перевозок в данной категории. За первые недели тестового периода в Центральной России наиболее популярными направлениями в сервисе стали Москва-Санкт-Петербург,

Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности ря Щеголева Игорь Щеголев был назначен полномочным представителем в Центральном федеральном округе (ЦФО) 26 июня 2018 г. Указом Президента России. В должности полпреда ЦФО Игорь Щеголев

Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России Игорь Щеголев назначен полпредом в ЦФО Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Минкомсвязи Игоря Щеголева своим п

«Ростелеком» построил в ЦФО за год более 10 тысяч км оптики ять темпы. За время реализации программы Устранения цифрового неравенства наши связисты построили в ЦФО более десяти тысяч километров оптики и установили более 1 600 точек доступа. Теперь у жит

MCN Telecom активно наращивает абонентскую базу в ЦФО тацию узла связи был осуществлен сразу после получения разрешительной документации от Роскомнадзора. Строительство было завершено в январе текущего года. Рязань стала третьем по счету крупным городом Центрального федерального округа, где оператор оказывает услуги телефонной связи корпоративным клиентам на выгодных условиях. MCN Telecom подключают в рамках акции бесплатно один 100-канальный

МТС представил данные о популярности SMS-сервиса по переводу денег в Центральной России МТС представил данные о росте популярности сервиса по переводу денег на банковскую карту и лицевой счет мобильного телефона через SMS в регионах Центральной России. Как рассказали CNews в компании, с января по сентябрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма транзакций на «пластик» возросла на четверть, а количес

МТС представил статистику по M2M SIM-картам среди предприятий ЦФО и. Как рассказали CNews в компании, МТС отмечает рост спроса на сервисы М2М (machine-to-Machine): в ЦФО, по данным на конец июня 2016 г., количество таких SIM-карт увеличилось по сравнению с ию

Продажи спутникового телевидения МТС в ЦФО за полгода выросли в девять раз ии в первом полугодии 2016 г. По сравнению с декабрем 2015 г. в июле 2016 г. продажи СТВ в регионах ЦФО выросли в среднем в десять раз, ежемесячно число продаваемых комплектов СТВ МТС стабильно

4G-интернетом МТС могут пользоваться жители более 280 населенных пунктов ЦФО ильным интернетом «четвёртого поколения» МТС могут пользоваться жители более 280 населенных пунктов ЦФО, половина из которых – это малые населенные пункты. Для реализации проекта по расширению

Абоненты ТТК в Центральном федеральном округе в новогодние праздники скачали 1400 ТБ информации Компания ТТК подвел итоги работы в новогодние праздники в Центральном федеральном округе. За первые 10 дней нового года абоненты ТТК в Брянской, Смоленской, Тульской, Рязанской и Калужской областях скачали 1400 ТБ информации. Объем переданного трафика

МТС запустила «Мультирум» в регионах Центральной России Компания МТС объявила о коммерческом запуске услуги «Мультирум» в регионах Центральной России: абоненты получили возможность смотреть каналы в цифровом качестве на нескольких телевизорах, при этом повторная подписка на базовый и тематические ТВ-пакеты не потребуется.

Абоненты МТС в Центральной России провели летние каникулы внутри страны я по август текущего года объем передаваемого мобильного интернет-трафика увеличился почти в два раза по сравнению с летом 2014 г. При этом, большую часть интернет-трафика, сгенерировали абоненты МТС Центральной России, отдыхающие внутри страны. Этим летом большинство абонентов МТС в регионах Центральной России отдали предпочтение отпуску внутри страны. Это привело к росту потреблени

К началу учебного года спрос на 4G-гаджеты в Центральной России вырос в 10 раз Компания МТС сообщила о всплеске продаж мобильных устройств в Центральной России накануне Дня знаний. К началу нового учебного года, в период с 28 по 31 августа, жители региона в 10 раз активнее покупали LTE-смартфоны в розничной сети МТС, по сравнению с

МТС подключила жителей Центральной России к «умному» ТВ Компания МТС сообщила о запуске нового интерактивного сервиса «МТС ТВ» для пользователей Smart-телевизоров, подключаемых к интернету. Услуга позволяет жителям Центральной России смотреть телевидение в высоком качестве с помощью скачиваемого приложения без необходимости прокладывать в квартиру отдельный кабель и покупать ТВ-приставку. «МТС ТВ» - это 1