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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Центральный федеральный округ

Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ

СОБЫТИЯ


29.07.2026 26% российских ИТ-компаний открывают для себя новые ниши бизнеса

5%) и здравоохранения (12%), указали еще энергетический сектор (12%). 20% опрошенных ИТ-компаний из ЦФО в текущих условиях не меняют свои фокусы бизнеса – это самый высокий показатель среди все
08.06.2026 ЦФО лидирует по спросу на защиту гражданских предприятий от БПЛА

е, логистических центров. Об этом CNews сообщили представители «Кросс Скай Технолоджис». Лидерами в ЦФО являются Белгородская область и Воронежская область, на них приходится порядка 15% спроса
24.04.2026 Аналитика Bronevik.com: минимальные цены на летний отдых — на юге, в Центральной России и Поволжье

проанализировала цены на отели и другие объекты размещения в России на летний период. Как показало исследование, наиболее бюджетные варианты размещения доступны на юге страны, а также в ряде городов Центральной России и Поволжья. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com. Среди популярных локаций минимальная средняя цена зафиксирована в Ставрополе – 4,2 тыс. руб. за ночь. В топ по

27.03.2025 Весенний Смоленск стал третьим по популярности направлением в ЦФО для отдыха на майских праздниках

Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а Смоленск стал третьим по популярности городом в ЦФО для путешествий в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Спрос на туристич
24.06.2024 «Авито Работа»: в Центральном федеральном округе оказались самые высокие зарплаты для стажеров

ей стажировке. Данные опроса показали, что самые высокооплачиваемые стажировки были у опрошенных из Центрального федерального округа. Опрошенным на их последней стажировке в этом округе работод
14.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет в одном из самых труднодоступных городов Центральной России

— небольшой старинный город, основанный в XIV веке, добраться до которого можно только с помощью автомобильной дороги от Галича через Чухлому в Костромском регионе. Считается самым северным городом в Центральном Федеральном округе. После проведенной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры во время прогулок по городу можно воспользоваться современными цифровыми услугами и узнать, по
26.12.2023 Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО в третьем квартале 2023 г. Костромская область стала лидером по росту спроса на облака в ЦФО, показав четырехкратный рост числа компаний, пользующихся услугами CloudMTS, по сравнению
12.01.2023 «Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершил первые этапы цифровизации ресурсоснабжения и городского хозяйства в трех областях центральной России. Пилотные проекты с применением собственного программного комплекса для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение» реализованы на территории Воронежа, Липецка и Курчатова (Ку
29.04.2021 Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО

труктуры цифровой экономики. С подписанием контракта МТС ускоряет модернизацию радиосети в регионах ЦФО для удовлетворения растущих потребностей наших абонентов в IoT-сервисах, скорости и объем
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю
11.09.2019 Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа
14.03.2019 «Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО

Сервис Wink «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома». Жители Москвы установили приложение 309 108 раз.
13.12.2018 inDriver выходит на рынок междугородних перевозок Центральной России

лении междугородних пассажирских перевозок в данной категории. За первые недели тестового периода в Центральной России наиболее популярными направлениями в сервисе стали Москва-Санкт-Петербург,
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности

ря Щеголева Игорь Щеголев был назначен полномочным представителем в Центральном федеральном округе (ЦФО) 26 июня 2018 г. Указом Президента России. В должности полпреда ЦФО Игорь Щеголев

26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России

Игорь Щеголев назначен полпредом в ЦФО Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Минкомсвязи Игоря Щеголева своим п
14.05.2018 Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду
02.03.2018 «Ростелеком» построил в ЦФО за год более 10 тысяч км оптики

ять темпы. За время реализации программы Устранения цифрового неравенства наши связисты построили в ЦФО более десяти тысяч километров оптики и установили более 1 600 точек доступа. Теперь у жит
05.07.2017 «Элар» поставила оборудование для оцифровки экспонатов Центрального военно-морского музея
22.03.2017 MCN Telecom активно наращивает абонентскую базу в ЦФО

тацию узла связи был осуществлен сразу после получения разрешительной документации от Роскомнадзора. Строительство было завершено в январе текущего года. Рязань стала третьем по счету крупным городом Центрального федерального округа, где оператор оказывает услуги телефонной связи корпоративным клиентам на выгодных условиях. MCN Telecom подключают в рамках акции бесплатно один 100-канальный

22.03.2017 «Ростелеком» обеспечивает функционирование телеком-инфраструктуры «Радиочастотного центра ЦФО»
25.11.2016 МТС представил данные о популярности SMS-сервиса по переводу денег в Центральной России

МТС представил данные о росте популярности сервиса по переводу денег на банковскую карту и лицевой счет мобильного телефона через SMS в регионах Центральной России. Как рассказали CNews в компании, с января по сентябрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма транзакций на «пластик» возросла на четверть, а количес
03.10.2016 МТС представил статистику по M2M SIM-картам среди предприятий ЦФО

и. Как рассказали CNews в компании, МТС отмечает рост спроса на сервисы М2М (machine-to-Machine): в ЦФО, по данным на конец июня 2016 г., количество таких SIM-карт увеличилось по сравнению с ию
19.09.2016 «Транстелеком» обеспечил спецсвязь для работников Московского центрального кольца
30.08.2016 Продажи спутникового телевидения МТС в ЦФО за полгода выросли в девять раз

ии в первом полугодии 2016 г. По сравнению с декабрем 2015 г. в июле 2016 г. продажи СТВ в регионах ЦФО выросли в среднем в десять раз, ежемесячно число продаваемых комплектов СТВ МТС стабильно
13.07.2016 Ильгиз Гибадуллин назначен территориальным управляющим Казанского кластера Центрального региона «Вымпелкома»
23.06.2016 Миноритарии «Центрального телеграфа» дадут бой «Ростелекому»
30.05.2016 Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве
24.05.2016 «Элар» оцифровал документы из Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина
07.04.2016 «МегаФон» показал рост на бизнес-рынке Центрального Черноземья
30.03.2016 «Ланит» разработал и внедрил новое программное обеспечение для автоматических метеостанций в Центральном регионе
16.02.2016 4G-интернетом МТС могут пользоваться жители более 280 населенных пунктов ЦФО

ильным интернетом «четвёртого поколения» МТС могут пользоваться жители более 280 населенных пунктов ЦФО, половина из которых – это малые населенные пункты. Для реализации проекта по расширению

19.01.2016 Абоненты ТТК в Центральном федеральном округе в новогодние праздники скачали 1400 ТБ информации

Компания ТТК подвел итоги работы в новогодние праздники в Центральном федеральном округе. За первые 10 дней нового года абоненты ТТК в Брянской, Смоленской, Тульской, Рязанской и Калужской областях скачали 1400 ТБ информации. Объем переданного трафика
12.01.2016 В новогоднюю ночь абоненты Центрального филиала «МегаФона» совершили около 13 млн звонков
16.12.2015 Tele2 перенес корпоративные номера сотрудников центрального и московского офисов из сети «Билайн» в свою сеть
16.10.2015 МТС запустила «Мультирум» в регионах Центральной России

Компания МТС объявила о коммерческом запуске услуги «Мультирум» в регионах Центральной России: абоненты получили возможность смотреть каналы в цифровом качестве на нескольких телевизорах, при этом повторная подписка на базовый и тематические ТВ-пакеты не потребуется.

09.09.2015 Абоненты МТС в Центральной России провели летние каникулы внутри страны

я по август текущего года объем передаваемого мобильного интернет-трафика увеличился почти в два раза по сравнению с летом 2014 г. При этом, большую часть интернет-трафика, сгенерировали абоненты МТС Центральной России, отдыхающие внутри страны. Этим летом большинство абонентов МТС в регионах Центральной России отдали предпочтение отпуску внутри страны. Это привело к росту потреблени
03.09.2015 К началу учебного года спрос на 4G-гаджеты в Центральной России вырос в 10 раз

Компания МТС сообщила о всплеске продаж мобильных устройств в Центральной России накануне Дня знаний. К началу нового учебного года, в период с 28 по 31 августа, жители региона в 10 раз активнее покупали LTE-смартфоны в розничной сети МТС, по сравнению с

11.08.2015 МТС подключила жителей Центральной России к «умному» ТВ

Компания МТС сообщила о запуске нового интерактивного сервиса «МТС ТВ» для пользователей Smart-телевизоров, подключаемых к интернету. Услуга позволяет жителям Центральной России смотреть телевидение в высоком качестве с помощью скачиваемого приложения без необходимости прокладывать в квартиру отдельный кабель и покупать ТВ-приставку. «МТС ТВ» - это 1
09.07.2015 ТТК предоставил каналы связи Управлению на транспорте Министерства внутренних дел России по ЦФО

на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу (УТ МВД РФ по ЦФО). В рамках заключенного государственного контракта макрорегиональный филиал «Центр» компа

Публикаций - 1420, упоминаний - 1657

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 242
Ростелеком 10948 140
МегаФон 10742 137
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 107
9594 72
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 69
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 49
Microsoft Corporation 25775 46
Yandex - Яндекс 9216 44
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 42
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 35
Ростелеком - Связьинвест 1719 33
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 31
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 30
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 29
SAP SE 5601 28
Samsung Electronics 11064 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
МТС Центр макрорегион 64 25
Huawei 4676 25
Cisco Systems 5372 23
Telegram Group 2940 22
Oracle Corporation 7074 21
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 20
Softline - Софтлайн 3743 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 20
Stereotech - Стереотек 48 19
Яблочков Зарядные станции 46 19
Ovision - Овижн 53 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 19
Google LLC 12688 18
Siemens AG - Siemens Group 2673 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 16
Beorg - Биорг 130 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 15
МегаФон - Мобиком 230 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 30
Почта России ПАО 2370 30
Рапид Био 102 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 19
Газпром ПАО 1493 17
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Евросеть 1421 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
Россети Ленэнерго 1699 13
Связной ГК 1401 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 10
ЯКласс 69 9
Гепатера - Hepatera 46 9
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 8
МТС Трэвел - MTS Travel 292 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Альфа-Банк 1979 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Газпром нефть 725 6
Альфа-Групп 745 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 95
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 78
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 65
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 45
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 35
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
Федеральное казначейство России 1949 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 17
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 17
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 15
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 52
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ЛДПР 116 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
WiMAX Forum 69 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Церковь Вечности 11 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 270
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 239
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 189
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 176
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 175
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 159
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 132
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 121
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 120
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 120
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 97
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 47
Microsoft Office 4170 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 21
Microsoft Windows 2000 8678 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Google Android 15243 19
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 17
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
МТС Big Data 324 15
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 14
Apple iOS 8583 14
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 13
Microsoft Windows 16882 13
Apple iPhone 6 4861 13
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VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 11
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 10
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1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
Apple - App Store 3109 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 9
1С:ERP Управление предприятием 841 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 8
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Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 8
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 8
FreePik 1841 8
ByteDance - TikTok 355 8
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
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Автостат 55 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
NPD DisplaySearch 285 1
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eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 4
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 3
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 2
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 2
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
НИИСССАУ - Научно-исследовательский институт специальных систем связи, автоматизации и управления - НИИ ССАУ - Научно-исследовательский институт систем связи, автоматизации и управления 7 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
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