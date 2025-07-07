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Денисенко Олег
УПОМИНАНИЯ
Денисенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5073 1
|InfoWatch - Инфовотч 1051 1
|Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 1
|Ростелеком 10014 1
|Нэклис-Банк 16 1
|Социальные гарантии 37 1
|ЛДПР 107 1
|Единая Россия - Политическая партия 305 1
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 1
|Лугов Андрей 32 3
|Левин Леонид 130 3
|Яровая Ирина 71 3
|Шамсаил Саралиев 7 3
|Путин Владимир 3259 1
|Клишас Андрей 59 1
|Бокова Людмила 82 1
|Касперская Наталья 299 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Уваров Алексей 12 1
|Крашенинников Павел 17 1
|Андрющенко Светлана 7 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Шабунин Александр 1 1
|Беляев Александр 18 1
|Щипунов Андрей 1 1
|Хабриева Талия 1 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Уманский Владимир 1 1
|Воронин Владимир 11 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Григоренко Дмитрий 142 1
|Домнин Юрий 1 1
|Пальчиков Виталий 1 1
|Донченко Сергей 2 1
|Слюсарев Сергей 1 1
|Багаев Сергей 1 1
|Попов Павел 21 1
|Самбурский Илья 1 1
|Розенберг Игорь 1 1
|Блинов Игорь 1 1
|Шухина Елена 1 1
|Барышев Вячеслав 1 1
|Розенберг Ефим 1 1
|Хуснуллин Марат 11 1
|Ельцин Борис. 94 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Гургенидзе Инна 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1033 2
|РИА Новости 951 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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