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Денисенко Олег


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Во время ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал 1,6 млрд попыток доступа к опасным интернет-ресурсам 1
06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
05.12.2019 Премии Правительства России получили 20 ИТ-специалистов 1
15.01.2014 Российские власти усиливают контроль над интернетом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Денисенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5073 1
InfoWatch - Инфовотч 1051 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 1
Ростелеком 10014 1
Нэклис-Банк 16 1
Социальные гарантии 37 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3444 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2763 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2843 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
ЛДПР 107 1
Единая Россия - Политическая партия 305 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11609 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7461 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2270 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8980 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24866 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4226 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13055 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7700 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16528 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1387 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2999 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5191 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1897 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1102 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 1
Оповещение и уведомление - Notification 4982 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7652 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 630 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 37 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 1
Лугов Андрей 32 3
Левин Леонид 130 3
Яровая Ирина 71 3
Шамсаил Саралиев 7 3
Путин Владимир 3259 1
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Донченко Сергей 2 1
Слюсарев Сергей 1 1
Багаев Сергей 1 1
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Самбурский Илья 1 1
Розенберг Игорь 1 1
Блинов Игорь 1 1
Шухина Елена 1 1
Барышев Вячеслав 1 1
Розенберг Ефим 1 1
Хуснуллин Марат 11 1
Ельцин Борис. 94 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Никифоров Николай 1136 1
Гургенидзе Инна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 5
Россия - ЮФО - Севастополь 554 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 954 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 524 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 333 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3163 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1294 1
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8289 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 227 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4175 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2520 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6413 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6197 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7488 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 584 1
Энергетика - Energy - Energetically 5289 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 1
Паспорт - Паспортные данные 2621 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5774 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4274 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 219 1
Зоология - наука о животных 2720 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9190 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 717 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 48 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 434 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1033 2
РИА Новости 951 1
РАН - Российская академия наук 1943 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
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