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Bluetooth Bluetooth Smart Bluetooth LE Bluetooth Low Energy, BLE

Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE

BLE-метка – персональное носимое устройство для идентификации, снабженное датчиком активности и системой позиционирования на базе Bluetooth (англ. Bluetooth Low Energy).


15.09.2022 Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант
02.08.2022 GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
14.06.2022 Популярным «умным» замкам повсеместно угрожает взлом из-за несовершенства Bluetooth
29.04.2022 «Ростех» разработал беспроводные Bluetooth-датчики для Интернета вещей
17.02.2022 Как работает слежка по Bluetooth и нужно ли ее отключать
07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM
20.01.2022 Как хакеры взламывают нас через Bluetooth
20.12.2021 «Дыры» в миллиардах чипов Wi-Fi и Bluetooth позволяют воровать пароли и данные
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств
07.09.2021 AptX Lossless — наконец-то идеальный звук по Bluetooth?
11.08.2021 Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM
13.04.2021 Как исправить проблемы с сопряжением по Bluetooth
21.03.2021 Что такое стандарт A2DP Bluetooth в смартфонах и зачем он нужен?
27.02.2021 Будут ли наушники с Bluetooth 3.0 работать с современным смартфоном?
21.02.2021 Есть ли смысл в Bluetooth Low Energy?
19.02.2021 Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны
29.01.2021 Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники
10.01.2021 Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки
19.12.2020 Существуют ли беспроводные Wi-Fi-мыши?
05.12.2020 Bluetooth 4.2 и 5.0 — в чем разница?
15.10.2020 Любой ноутбук на Linux можно незаметно взломать «по воздуху»
23.09.2020 «М.Видео-Эльдорадо»: россияне активно переходят на беспроводные наушники, 25% рынка заняли TWS-модели
17.09.2020 Миллиарды устройств на Linux и Android с Bluetooth под угрозой. Пользователи Windows вне опасности
11.09.2020 Все современные смартфоны можно прослушивать через Bluetooth. Исправить это невозможно
02.09.2020 Bluetooth-кодеки — что это и какой вам нужен?
20.08.2020 Портативные Bluetooth-колонки LG Xboom Go PL серии станут доступны в России
23.07.2020 «Связной»: каждые третьи купленные наушники в России – с функцией Bluetooth
21.05.2020 Брешь в Bluetooth угрожает миллиардам мобильных устройств по всему миру
17.02.2020 Сотни различных гаджетов можно незаметно вывести из строя «по воздуху». Видео
13.02.2020 Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру. Цена. Фото
11.02.2020 Ошибка в Android позволяет воровать данные через Bluetooth
09.01.2020 Qualcomm представила аудио технологию aptX Voice
27.12.2019 Обновление iOS ломает iPhone по всему миру. Из строя выходят Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет и сотовая связь
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей
07.11.2019 Honor представил Bluetooth-наушники Sport Pro. Цена. Фото
01.10.2019 Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать
21.08.2019 Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей
22.07.2019 Через Bluetooth можно шпионить за любыми iPhone, Mac и Windows-устройствами. Android устоял

Публикаций - 6713, упоминаний - 8445

Bluetooth упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9720 1129
Intel Corporation 11662 821
Apple Inc 11180 821
Microsoft Corporation 23482 654
Sony 6480 654
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 622
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 605
Google LLC 10931 580
Nvidia Corp 3212 471
LG Electronics 3537 417
ASUS - AsusTek Computer Inc 1943 367
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2415 359
HTC Corporation 1491 325
Lenovo Motorola 3503 313
Toshiba Corporation 2887 295
HP Inc. 5516 292
Lenovo Group 2166 288
Xiaomi 1290 283
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 262
Huawei 3498 240
Dell EMC 4910 236
Qualcomm Technologies 1700 234
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 219
ДОК 767 205
AMD - Advanced Micro Devices 3859 200
Sony Ericsson 1123 196
Meta Platforms - Facebook 4337 193
Siemens AG - Siemens Group 2541 168
Twitter 2695 166
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 162
Philips 2050 129
Fujitsu 2034 129
MediaTek 444 128
AMD Graphics Product Group - ATI 913 127
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 124
Yandex - Яндекс 5660 123
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 120
IBM - International Business Machines Corp 9191 120
HP - Hewlett-Packard 3600 114
VAIO 341 107
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6629 263
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6183 217
Россети Ленэнерго 2348 116
Точка 3795 109
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 69
Carl Zeiss 299 63
Связной ГК 1335 54
Евросеть 1399 49
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 46
Лента - Сеть розничной торговли 1697 46
Совкомбанк Совесть 266 43
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 41
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 40
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 39
Белый Ветер 353 39
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 36
AliExpress 380 29
Dixis - Диксис 359 28
BMW Group 412 27
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5780 27
101Hotels.com 703 24
Ferrari NV 152 24
Kickstarter 122 23
Yamaha - Ямаха 102 22
Hyundai Motor 339 21
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 21
TÜV Rheinland Group 94 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 20
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 18
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 18
X5 Group 813 17
Nike 175 17
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 16
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 15
Visa International 1872 15
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 15
Ford 397 14
LEGO 219 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3687 231
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17940 53
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 50
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9079 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2376 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 14
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1175 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2021 9
Президент Российской Федерации 3706 9
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3060 8
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 6
Судебная власть - Judicial power 2090 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2392 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 861 4
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 3
МВД РФ Управление К 118 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2431 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 710
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 141
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 66
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 50
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 185 31
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 30
8K Association - Ассоциация 8K 160 16
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2568 7
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 7
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 4
OLPC - One Laptop per Child 81 4
Linux Foundation 174 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
Электрокабель 7 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 16 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
Ассоциация менеджеров 97 1
АРБ - Ассоциация российских банков 202 1
Коммунистические партии 56 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11502 3646
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21328 2815
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19211 2664
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11806 2521
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9318 2298
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21918 2286
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 2261
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8524 2157
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 2000
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79138 1875
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17296 1840
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9365 1735
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13211 1577
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5691 1547
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12598 1406
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22122 1369
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24951 1355
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11281 1322
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38886 1290
Наушники - Headphones 3502 1257
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6323 1174
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 1032
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 1008
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3238 965
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3502 945
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 834
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15062 827
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 826
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6142 825
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3918 821
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15997 815
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13566 745
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2410 734
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5447 724
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3266 714
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3873 700
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1756 678
Динамик - Speaker - громкоговоритель 1857 669
Карты памяти - Запоминающее устройство 2189 641
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25027 637
Google Android 12533 1553
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 1286
Microsoft Windows 14423 790
Apple iPhone - серия смартфонов 6616 544
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 505
Apple iOS 6787 450
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1437 402
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 388
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 936 331
Google Play - Google Store - Android Market 2930 317
Linux OS 8228 303
Apple iPad 3736 298
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1277 290
Intel Core - Семейство процессоров 1738 290
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 267
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 266
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1226 260
Microsoft Windows 2000 12668 256
Apple iPhone 6 6171 252
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 554 250
Nokia Symbian OS 1399 246
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 246
Samsung Galaxy 953 236
Google YouTube - Видеохостинг 2425 202
Microsoft Windows 7 1883 193
Oracle Java - язык программирования 2761 192
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 477 186
Microsoft Office 3434 185
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 374 184
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 177
Microsoft Windows 10 1512 176
Samsung Galaxy Note 684 175
Microsoft Skype 1973 173
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1883 171
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 166
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 645 164
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 164
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 163
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1340 153
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 390 146
Ксенин Алекс 311 233
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 61
Ерофеева Мария 31 29
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 25
Набоков Сергей 28 24
Константинов Константин 32 21
Лаптева Марина 115 19
Симонов Игорь 100 14
Наумов Станислав 27 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 13
Кожевников Алексей 65 13
Катаев Александр 40 13
Беляев Дмитрий 22 13
Клинаичев Андрей 33 12
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 11
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 138 10
Сергеев Иван 74 10
Никитин Николай 20 10
Виноградов Дмитрий 63 9
Путин Владимир 2725 9
Демидов Михаил 133 9
Попова Мария 140 9
Солонин Виталий 89 9
Медведев Дмитрий 1629 9
Москалева Татьяна 73 8
Сорокин Андрей 20 8
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 7
Jun Lei - Цзунь Лей 44 7
Борушевский Денис 36 7
Upton Eben - Аптон Эбен 8 7
Касперский Евгений 301 6
Потапкин Никита 17 6
Зенкин Денис 262 6
Brin Sergey - Сергей Брин 184 6
Буров Олег 25 6
Lin James - Лин Джеймс 15 6
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 6
Гостев Александр 82 6
Rubin Andy - Рубин Энди 61 5
Россия - РФ - Российская федерация 122650 2460
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50149 913
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15065 707
Европа 21294 553
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 486
Япония 12875 408
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 388
Южная Корея - Республика 6282 379
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39290 290
Китай - Тайвань 3735 257
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 251
Финляндия - Финляндская Республика 3467 209
Германия - Федеративная Республика 12008 205
Азия - Азиатский регион 4657 149
Индия - Республика 5067 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13140 108
Франция - Французская Республика 7084 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14925 94
Канада 4709 85
Швеция - Королевство 3457 80
Португалия - Порту 621 69
Италия - Итальянская Республика 4222 68
Украина 7263 65
Америка Северная 2834 60
Испания - Каталония - Барселона 716 60
Африка - Африканский регион 3266 58
Земля - планета Солнечной системы 9698 56
США - Калифорния 4665 56
Беларусь - Белоруссия 4243 50
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 50
Испания - Королевство 3600 45
Америка 2155 43
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 42
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6292 41
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 39
Германия - Берлин 701 39
США - Калифорния - Купертино 252 38
Сингапур - Республика 1626 38
США - Нью-Йорк 2809 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19983 684
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4047 667
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10241 318
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 305
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15038 283
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 242
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 235
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2456 219
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4412 209
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4545 199
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41903 182
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4181 161
Английский язык 6156 156
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23912 155
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41626 150
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2089 142
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