Компания SAUK запустила производство BLE-маяков Титан ID2 для транспорта

Компания SAUK выпустила новый промышленный BLE-маяк со сменной батареей и влагозащитой IP 65 для автоматической идентификации автомобилей, автобусов, техники и объектов. SAUK Титан стабильно передает сигнал на дальность до 100 метров на открытом пространстве и отличается длительным сроком службы, до пяти лет и более. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Все радиопараметры нового всепогодного BLE-маяка, включая мощность, интервал вещания, формат пакета и идентификатор, меняются в реальном времени, без перепрошивки и разборки корпуса. Конфигурировать маяк SAUK Титан ID2 можно фирменным приложением SAUK для Android или собственным ПО заказчика через открытый API.

SAUK Титан ID2 позволяет заменять батарею, без пайки или обращения в сервис. Питание обеспечивает стандартный, широкодоступный элемент CR123A в виброустойчивом держателе. Батарея не выпадает от тряски и ударов, поэтому маяк стабильно работает на подвижной технике и транспорте. Замена занимает меньше минуты.

«Сегодня на рынке присутствуют иностранные BLE-маяки без точной настройки антенны и оптимизации энергопотребления. Нестабильность сигнала создает проблемы при создании индустриальных систем позиционирования и мониторинга транспорта. Новые отечественные BLE-маяки SAUK Титан превосходят зарубежные аналоги по дальности, надежности и стабильности работы, а главное – они созданы специально для применения в суровом российском климате, на всех широтах от Сочи до Архангельска. Благодаря бесконтактной удаленной настройке всех параметров возможна адаптация нашей продукции под различные технические условия в режиме реального времени», — сказал руководитель компании SAUK Андрей Красовский, кандидат технических наук.