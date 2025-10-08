Разделы

Банк «Русский Стандарт» принял участие в тестировании первых Bluetooth-платежей с помощью новой российской технологии «Волна»

Банк «Русский Стандарт» совместно с НСПК принял участие в пилотном тестировании технологии Bluetooth-оплаты «Волна».

Впервые российская бесконтактная платежная технология «Волна» была представлена НСПК еще в октябре 2024 г. Теперь благодаря качественным доработкам банками своих платежных терминалов и мобильных приложений с ее помощью можно легко оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS в одно касание терминала.

Благодаря новым терминалам, которые поддерживают Bluetooth, платежи с помощью «Волны» проходят легко и быстро. Доработанные под прием Bluetooth-платежей терминалы банка «Русский Стандарт» были использованы при проведении первых тестовых операций с помощью «Волны» в рамках одного из недавних мероприятий. Средства были проведены таким способом на счет благотворительного фонда.

В планах участников финансового рынка – масштабирование технологии для работы по всей стране.

