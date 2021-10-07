Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Русский стандарт Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 302, упоминаний - 643
Русский стандарт Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
|CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
|Емельянова Инна 21 21
|Бикмаев Эльдар 9 9
|Глазачев Иван 21 6
|Граф Аркадий 24 6
|Торбахов Александр 54 3
|Романенко Андрей 76 3
|Колесников Дмитрий 14 3
|Петелина Екатерина 13 3
|Ким Дмитрий 27 3
|Козлов Михаил 153 3
|Бакин Владимир 3 3
|Крысина Ольга 109 3
|Строгалин Алексей 3 3
|Беров Иван 40 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Парахин Михаил 8 2
|Давыдович Евгений 25 2
|Тач Майкл 36 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Шульгин Александр 17 2
|Малиновский Алексей 19 2
|Сорокин Алексей 7 2
|Огородников Антон 4 2
|Граборов Антон 13 2
|Грачева Мария 8 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Волож Аркадий 181 1
|Дубин Михаил 38 1
|Хасис Лев 96 1
|Ларькин Максим 25 1
|Бунина Елена 27 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Малых Дмитрий 23 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Круглов Константин 21 1
|Дробот Елена 10 1
|Мартынов Владислав 78 1
|Верестникова Дарья 13 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Секрет фирмы 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru