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Русский стандарт Банк

Русский стандарт Банк

АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году одним из крупнейших российских предпринимателей – Рустамом Тарико. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. Русский Стандарт – член Ассоциации ФинТех

Банк является эмитентом карт крупнейших платежных систем: VISA International, Masterсard WorldWide, American Еxpress, «Мир». Держателям карт банка доступны сервисы бесконтактной оплаты покупок Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. Банк в числе первых в России обеспечил клиентам возможность приема оплаты с помощью Alipay и WeChat Pay. Русский Стандарт – участник Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, позволяющей совершать мгновенные платежи по номеру телефона. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 561 дело, на cумму 32 232 935 848 ₽*

Судебные дела (561) на сумму 32 232 935 848 ₽*
в качестве истца (250) на сумму 9 671 303 429 ₽*
в качестве ответчика (8) на сумму 20 149 796 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 Банк «Русский Стандарт»: клиенты предпочитают решать финансовые вопросы в онлайн-чатах

«Русский Стандарт» выяснил, какой способ общения с банком россияне выбирают чаще всего. Онлайн
23.07.2026 Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем

Банк «Русский Стандарт» обеспечил отелю Radisson Blu в Ростове-на-Дону техническую возможность прие
29.06.2026 Банк «Русский Стандарт»: средний чек за интернет в 2026 г. вырос

Банк «Русский Стандарт» узнал особенности платежей за мобильную связь и интернет у россиян. Средний
26.06.2026 Банк «Русский Стандарт»: до 36% выросла доля платежей через СБП

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Интерес к
08.06.2026 Банк «Русский Стандарт»: весной наличные деньги через банкоматы чаще вносят, чем снимают

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности наличных операций россиян в банкоматах. Весной 2026 г. в
01.06.2026 Компании-клиенты банка «Русский Стандарт» смогут принимать оплату цифровым рублем

Банк «Русский Стандарт» обеспечил клиентам по эквайрингу техническую возможность приема к оплате ци
25.05.2026 Банк «Русский Стандарт» запустил АУСН на базе решения BSS

Клиентам банка «Русский Стандарт» из сегмента микро- и малого бизнеса стал доступен функционал автоматизирова
18.05.2026 Банк «Русский Стандарт»: россияне хотели бы научиться использовать ИИ, но пока не готовы оплачивать его услуги

Банк «Русский Стандарт» провел опрос своих клиентов и пользователей социальных сетей с просьбой оце
08.05.2026 Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. средний чек перевода через СБП вырос на 22%

Банк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платеже
27.04.2026 Банк «Русский Стандарт»: 61% покупок на маркетплейсах совершают женщины

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок на маркетплейсах у россиян. В I квартале 2026 г.
24.04.2026 Банк «Русский Стандарт»: 81% безналичных операций с долларами в первом квартале пришелся на продажи

По данным банка «Русский Стандарт», в I квартале 2026 г. 95% всех валютных конвертаций валюты было отмечено в

23.04.2026 Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. сумма покупок через СБП выросла на 28%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). П
22.04.2026 Банк «Русский Стандарт»: до 49% выросла доля платежей через СБП в фастфуде

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян в кафе быстрого питания и ресторанах. С
20.04.2026 Банк «Русский Стандарт»: высоким уровнем финансовой грамотности обладают 64% россиян

Банк «Русский Стандарт» провел ежегодный опрос своих клиентов и пользователей социальных сетей с пр
13.04.2026 Банк «Русский Стандарт»: средний чек покупки в онлайне у россиян в два раза, чем в офлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупательской активности россиян. По данным эквайрингов
23.03.2026 «Банк Русский Стандарт»: 57% покупок цифровых товаров приходится на мужчин

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей за цифровые товары. Как оказалось, самые высоки
20.03.2026 Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами в офлайне выросла до 44%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности бесконтактных платежей смартфонами у россиян. По данным

17.03.2026 Банк «Русский Стандарт»: средний чек на ремонт электроники и бытовой техники этой зимой снизился на 15%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат россиян на ремонт цифровой и бытовой техники. По да
06.03.2026 Банк «Русский Стандарт»: до 51% выросла доля онлайн-диалогов с банков в общем количестве обращений клиентов

«Русский Стандарт» выяснил особенности общения россиян с банком. По итогам 2025 г. лидируют зв
02.03.2026 Банк «Русский Стандарт»: на 43% выросла доля платежей через СБП в фастфуде по итогам 2025 года

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян в фастфуд-кафе и ресторанах. Согласно с
13.02.2026 Банк «Русский Стандарт»: 73% платежей через СБП в 2025 году пришлось на онлайн

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). П
06.02.2026 Банк «Русский Стандарт»: 57% платежей в кафе и ресторанах в онлайне приходится на мужчин

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности онлайн- и офлайн-трат россиян. Согласно статистике, в 20
05.02.2026 Банк «Русский Стандарт»: 48% кредитов оформляется в онлайне

Банк «Русский Стандарт»: 48% кредитов оформляется в онлайне. Об этом CNews сообщили представители «
23.01.2026 Банк «Русский Стандарт»: число покупок на маркетплейсах осенью 2025 г. выросло на 43% относительно лета

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности онлайн-шопинга россиян на популярных маркетплейсах. По д
19.01.2026 Банк «Русский Стандарт»: 60% покупок россияне совершают в офлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок россиян в 2025 г. По данным эквайринговой сети б
14.01.2026 Банк «Русский Стандарт»: в преддверии Нового года на 70% выросли переводы через СБП у россиян на свои счета на маркетплейсах относительно данных годом ранее

Банк «Русский Стандарт» изучил динамику переводов физлиц через СБП накануне новогодних праздников.

11.12.2025 Банк «Русский Стандарт»: осенью 2025 г. онлайн-покупки достигли 80% от всех оплат через СБП

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). П
05.12.2025 ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд

Запретить iBank Как стало известно CNews, банк «Русский стандарт», принадлежащий миллиардеру Рустаму Тарико, в суде отстоял свое право беспла
05.12.2025 Банк «Русский Стандарт»: осенью заметно выросли сумма и средние чеки переводов через СБП

Банк «Русский Стандарт» изучил переводы денежных средств между физлицами через Систему быстрых плат
17.11.2025 Банк «Русский Стандарт»: осенью — самый низкий средний чек за мобильную связь в текущем году

Банк «Русский Стандарт» узнал, как меняются размеры средних чеков за мобильную связь и Интернет у р
14.11.2025 «Русский Стандарт»: символ «класс» стал лидером в чатах онлайн-сервисов банка

«Русский Стандарт» изучил особенности использования россиянами языка эмодзи в чатах онлайн-сер
20.10.2025 Банк «Русский Стандарт»: до 29% выросла доля бесконтактных платежей в офлайне в III квартале 2025 года

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности бесконтактных платежей смартфонами у россиян. По данным

13.10.2025 Банк «Русский Стандарт»: средний чек в супермаркете в онлайне в 2 раза выше, чем в офлайне

аз больше, чем в онлайне. При этом доля онлайна растет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт». Средний чек покупки в супермаркете в офлайне за три квартала текущего года
08.10.2025 Банк «Русский Стандарт» принял участие в тестировании первых Bluetooth-платежей с помощью новой российской технологии «Волна»

Банк «Русский Стандарт» совместно с НСПК принял участие в пилотном тестировании технологии Bluetoot
26.09.2025 Банк «Русский Стандарт»: число покупок техники и электроники летом выросло на 9% относительно весны

Банк «Русский Стандарт» изучил сезонную динамику спроса россиян на технику для дома и электронику.

26.09.2025 Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С»: B2B-операции через СБП теперь доступны в «1С»

Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С» расширяют возможности для бизнеса с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Теперь компании-клиенты банка по РКО (рассчетно-кассовое обслуживание) с подклю
18.09.2025 Банк «Русский Стандарт»: 53% покупок книг в 2025 г. – в онлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности сезонных покупок россиян в книжных магазинах и на онлайн
12.09.2025 Банк «Русский Стандарт»: 19% составляет доля онлайн-чатов с активным использованием языка символов

«Русский Стандарт» изучил особенности использования россиянами языка эмодзи в чатах онлайн-сер
28.07.2025 Банк «Русский Стандарт»: средний чек покупки в онлайне на 74% выше, чем в офлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок россиян по картам всех банков и через Систему бы
25.07.2025 Банк «Русский Стандарт» совместно с «Мобайл Групп» запустили возможность приема биометрии у иностранцев для оформления ими российских мобильных номеров

Банк «Русский Стандарт» совместно с компанией «Мобайл Групп» (федеральный дистрибьютор операторов сотовой связи) в числе первых обеспечили техническую возможность сбора у иностранных гостей в России


Публикаций - 509, упоминаний - 1055

Русский стандарт Банк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
МегаФон 10742 32
Yandex - Яндекс 9216 32
Samsung Electronics 11064 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Ростелеком 10948 20
Webmoney - Вебмани.Ру 547 14
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 12
Apple Inc 13154 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Diasoft - Диасофт 1144 11
SAP SE 5601 10
Google LLC 12688 9
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 9
ЦФТ - Золотая Корона 362 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Microsoft Corporation 25775 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
9594 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
Verifone 62 7
Atomyze - Атомайз 30 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 7
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 7
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 6
Крок - Croc 1964 6
TietoEVRY - Tieto 145 5
Ingenico Group - Инженико 50 5
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 5
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 5
Huawei 4676 5
Oracle Corporation 7074 5
Эвотор - Evotor 231 5
PayPal 671 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 4
TietoEVRY Retail payments and Cards 62 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 83
Альфа-Банк 1979 79
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 78
Visa International 1993 66
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 46
ВТБ - ВТБ24 671 42
ПСБ - Промсвязьбанк 963 38
ГПБ - Газпромбанк 1273 36
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 36
НСПК - Национальная система платежных карт 948 31
МКБ - Московский кредитный банк 657 30
American Express - Amex 338 30
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 30
ВТБ - Почта Банк 514 24
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 24
Ак Барс Банк 283 24
Евросеть 1421 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 22
Diners Club International - платёжная система 82 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 20
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 20
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 19
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 19
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 18
Кредит Европа банк 67 17
Совкомбанк ПАО 316 16
Абсолют Банк 249 16
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 16
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
NanduQ - Qiwi 1013 15
Связной ГК 1401 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Ингосстрах СПАО 478 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 13
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 13
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 65
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Минюст РФ - РФЦСЭ - Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова 8 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Мосгортранс ГУП 139 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 26
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 123
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 93
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 89
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 78
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 74
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 67
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 60
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 55
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 53
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 53
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 52
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 37
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 34
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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