Русский стандарт Банк

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Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем Банк «Русский Стандарт» обеспечил отелю Radisson Blu в Ростове-на-Дону техническую возможность прие

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