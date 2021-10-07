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Русский стандарт Банк


07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 3
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
16.06.2021 ЦУМ запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet 2
19.05.2021 СДЭК создала платежного агрегатора 1
11.02.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по розничному бизнесу 1
27.01.2021 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема карт «Мир» на смартфоне через решение SoftPOS 2
19.01.2021 Банк «Русский стандарт»: через СБП клиенты чаще переводят небольшие суммы 2
15.01.2021 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Smart ID Engine 2
11.01.2021 Клиентам «Русского стандарта» стало доступно онлайн-оформление цифровой кредитной карты 1
24.12.2020 Клиенты СДЭК смогут оплачивать услуги в офисе по QR-коду 3
02.12.2020 Банк «Русский стандарт» выпустил обновленный мобильный банк RSB Mobile 4
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
20.10.2020 В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода 1
13.10.2020 Банк «Русский Стандарт» выпустил обновление мобильного приложения RSB Mobile 2
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
01.10.2020 «Детский мир» запустил оплату через СБП в своих розничных магазинах 2
20.08.2020 Банк Русский Стандарт: набирает обороты оплата покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей 2
19.08.2020 Банк Русский Стандарт: количество покупок в интернете в первом полугодии 2020 г. выросло в три раза 3
03.08.2020 Вышло обновление мобильного банка «Русского стандарта» 4
29.07.2020 Банк «Русский Стандарт» внедрил технологию бесконтактного заказа и оплаты в ресторанах 1
07.07.2020 Банк «Русский Стандарт» подключился к «Цифровому профилю» при поддержке ассоциации «Финтех» 2
02.07.2020 Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона 2
18.06.2020 Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена 1
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 1
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит» 3
08.04.2020 На вендинговых аппаратах появилась оплата по QR-коду через СБП 2
30.03.2020 Банк Русский Стандарт и Mastercard запустил проект по автозамене реквизитов перевыпущенной карты 3
02.03.2020 Банк «Русский стандарт» запустил мгновенный возврат средств через СБП при отмене покупки 3
28.02.2020 Wildberries запустил оплату через СБП в пунктах выдачи заказов 1
11.02.2020 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» запустили оплату по биометрии в кофейнях CoffeeBean 7
07.02.2020 ТКП, банк «Русский стандарт» и Diners Club запускают решение для управления командировочными расходами 1
05.02.2020 Власти запретили «Билайну» «растягивать» SMS, переводя их в кириллицу 2
03.02.2020 Visa и «Эвотор» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
13.01.2020 Банк «Русский стандарт» подключил для владельцев карт Mastercard сервис «Кошелек Pay» 3
24.12.2019 Частные инвесторы начали пополнять брокерские счета через СБП 3
16.12.2019 Банк «Открытие» расширил сеть для бесплатного пополнения карт 2
04.12.2019 Банк «Русский стандарт» выпустил обновленную версию мобильного приложения 3

Публикаций - 302, упоминаний - 643

Русский стандарт Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 29
Samsung Electronics 5633 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 11
Yandex - Яндекс 4099 11
INPAS - ИНПАС 107 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 9
Google LLC 7128 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 4
Webmoney 329 4
Эвотор - Evotor 105 4
Инфосистемы Джет 675 3
Apple Inc - Эппл Рус 7680 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Philips 695 2
HTC Corporation 1185 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
Ingenico Group - Инженико 29 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
I-Free 68 2
Alibaba Group 298 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Microsoft Corporation 11017 2
PayPal 438 2
Xiaomi 904 2
Brocade Communications Systems 141 1
Verysell Проекты - Verysell Project 41 1
NXP Semiconductors 133 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 1
Maykor-GMCS 44 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
РТ-Информ 112 1
Maykor-BTE 16 1
NCR - National Cash Register 100 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Золотая Корона 280 1
Experian 57 1
i-Retail - Ай-Ритейл Рус 6 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 29
Альфа-Банк 1123 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 24
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 23
Газпромбанк - ГПБ 692 22
Visa International 1344 21
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 20
ВТБ24 583 18
ПСБ - Промсвязьбанк 613 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
МТС банк 254 13
Бинбанк 184 13
Открытие ФК 538 13
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
РСХБ - Россельхозбанк 183 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Ак Барс Банк 173 7
Совкомбанк ПАО 147 6
Diners Club International - платёжная система 52 6
Qiwi 783 6
Точка 124 6
Банк Санкт-Петербург 120 6
American Express 172 5
СКБ-банк 86 5
Связной ГК 877 5
Почта Банк 289 5
ВТБ Банк Москвы 371 4
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 71 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 4
Связной Банк 75 4
Юнистрим - Unistream 167 4
JCB International 113 4
ВТБ - Транскредитбанк 74 4
Wildberries 128 4
Кредит Европа банк 29 4
ТНК-ВР Холдинг 148 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Уралсиб Банк 389 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 25
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 17
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 9
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
ИТ-аутсорсинг 670 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 1
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 7 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 1
AOD - Always On Display 103 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 32 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Google Android 10750 41
Apple iOS 5741 26
Google Play - Google Store - Android Market 2515 26
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Мобильный банк 21 21
Samsung Pay 238 19
Apple - App Store 2198 18
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 18
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 17
Apple Pay 385 15
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 12
Samsung Galaxy Note 558 12
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 10
Google Pay - Google Android Pay 297 9
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 9
Samsung Galaxy 345 8
Русский стандарт Банк - RSB Online 7 7
Русский стандарт Банк - RS Cashback 7 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Samsung Knox 82 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Samsung Galaxy Gear 102 5
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Java - Язык программирования 1167 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 7 2
Microsoft Windows 10 6612 2
Apple iPhone 6 547 2
MasterCard MasterPass 29 2
Diners Club International Corporate Travel Account 2 2
Эвотор Pay 5 2
Первый ОФД mCassa 2 2
Microsoft Windows Phone Store 54 2
MasterCard MoneySend 39 2
NetApp ONTAP 34 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Емельянова Инна 21 21
Бикмаев Эльдар 9 9
Глазачев Иван 21 6
Граф Аркадий 24 6
Торбахов Александр 54 3
Романенко Андрей 76 3
Колесников Дмитрий 14 3
Петелина Екатерина 13 3
Ким Дмитрий 27 3
Козлов Михаил 153 3
Бакин Владимир 3 3
Крысина Ольга 109 3
Строгалин Алексей 3 3
Беров Иван 40 2
Кирсанова Светлана 54 2
Парахин Михаил 8 2
Давыдович Евгений 25 2
Тач Майкл 36 2
Кузнецов Александр 75 2
Шульгин Александр 17 2
Малиновский Алексей 19 2
Сорокин Алексей 7 2
Огородников Антон 4 2
Граборов Антон 13 2
Грачева Мария 8 2
Филиппская Екатерина 5 2
Цыганов Вячеслав 54 1
Волож Аркадий 181 1
Дубин Михаил 38 1
Хасис Лев 96 1
Ларькин Максим 25 1
Бунина Елена 27 1
Кириенко Владимир 38 1
Худавердян Тигран 66 1
Малых Дмитрий 23 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Круглов Константин 21 1
Дробот Елена 10 1
Мартынов Владислав 78 1
Верестникова Дарья 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 150
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 9
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Казахстан - Республика 2621 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Европа 3730 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Канада 1294 3
Италия - Итальянская Республика 1371 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Бразилия - Федеративная Республика 1121 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Япония 2760 2
Россия - Свердловская область 805 2
Польша - Республика 824 2
Сингапур - Республика 808 2
Восточная Европа 1669 2
Австралия - Австралийский Союз 1118 2
Бельгия - Королевство 395 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Испания - Королевство 1248 2
Россия - Сочи 910 2
Европа Северная - Скандинавия 273 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 1
Южная Корея - Республика 1450 1
Армения - Республика 687 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 10
Cashback - Кэшбэк 37 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Торговля розничная 77 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Русский язык 970 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Энотека - коллекция вин 1 1
Private Banking 16 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
POI - points of interest 60 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Космодром Байконур 97 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Секрет фирмы 13 1
CNews Analytics 1988 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
comScore 224 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 2 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
РГУ - Ростовский государственный университет 2 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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