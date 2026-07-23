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Русский стандарт Банк
АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году одним из крупнейших российских предпринимателей – Рустамом Тарико. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. Русский Стандарт – член Ассоциации ФинТех.
Банк является эмитентом карт крупнейших платежных систем: VISA International, Masterсard WorldWide, American Еxpress, «Мир». Держателям карт банка доступны сервисы бесконтактной оплаты покупок Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. Банк в числе первых в России обеспечил клиентам возможность приема оплаты с помощью Alipay и WeChat Pay. Русский Стандарт – участник Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, позволяющей совершать мгновенные платежи по номеру телефона.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 561 дело, на cумму 32 232 935 848 ₽*
СОБЫТИЯ
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|23.07.2026
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Банк «Русский Стандарт»: клиенты предпочитают решать финансовые вопросы в онлайн-чатах
«Русский Стандарт» выяснил, какой способ общения с банком россияне выбирают чаще всего. Онлайн
|23.07.2026
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Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем
Банк «Русский Стандарт» обеспечил отелю Radisson Blu в Ростове-на-Дону техническую возможность прие
|29.06.2026
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Банк «Русский Стандарт»: средний чек за интернет в 2026 г. вырос
Банк «Русский Стандарт» узнал особенности платежей за мобильную связь и интернет у россиян. Средний
|26.06.2026
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Банк «Русский Стандарт»: до 36% выросла доля платежей через СБП
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Интерес к
|08.06.2026
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Банк «Русский Стандарт»: весной наличные деньги через банкоматы чаще вносят, чем снимают
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности наличных операций россиян в банкоматах. Весной 2026 г. в
|01.06.2026
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Компании-клиенты банка «Русский Стандарт» смогут принимать оплату цифровым рублем
Банк «Русский Стандарт» обеспечил клиентам по эквайрингу техническую возможность приема к оплате ци
|25.05.2026
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Банк «Русский Стандарт» запустил АУСН на базе решения BSS
Клиентам банка «Русский Стандарт» из сегмента микро- и малого бизнеса стал доступен функционал автоматизирова
|18.05.2026
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Банк «Русский Стандарт»: россияне хотели бы научиться использовать ИИ, но пока не готовы оплачивать его услуги
Банк «Русский Стандарт» провел опрос своих клиентов и пользователей социальных сетей с просьбой оце
|08.05.2026
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Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. средний чек перевода через СБП вырос на 22%
Банк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платеже
|27.04.2026
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Банк «Русский Стандарт»: 61% покупок на маркетплейсах совершают женщины
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок на маркетплейсах у россиян. В I квартале 2026 г.
|24.04.2026
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Банк «Русский Стандарт»: 81% безналичных операций с долларами в первом квартале пришелся на продажи
По данным банка «Русский Стандарт», в I квартале 2026 г. 95% всех валютных конвертаций валюты было отмечено в
|23.04.2026
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Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. сумма покупок через СБП выросла на 28%
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). П
|22.04.2026
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Банк «Русский Стандарт»: до 49% выросла доля платежей через СБП в фастфуде
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян в кафе быстрого питания и ресторанах. С
|20.04.2026
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Банк «Русский Стандарт»: высоким уровнем финансовой грамотности обладают 64% россиян
Банк «Русский Стандарт» провел ежегодный опрос своих клиентов и пользователей социальных сетей с пр
|13.04.2026
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Банк «Русский Стандарт»: средний чек покупки в онлайне у россиян в два раза, чем в офлайне
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупательской активности россиян. По данным эквайрингов
|23.03.2026
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«Банк Русский Стандарт»: 57% покупок цифровых товаров приходится на мужчин
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей за цифровые товары. Как оказалось, самые высоки
|20.03.2026
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Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами в офлайне выросла до 44%
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности бесконтактных платежей смартфонами у россиян. По данным
|17.03.2026
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Банк «Русский Стандарт»: средний чек на ремонт электроники и бытовой техники этой зимой снизился на 15%
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат россиян на ремонт цифровой и бытовой техники. По да
|06.03.2026
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Банк «Русский Стандарт»: до 51% выросла доля онлайн-диалогов с банков в общем количестве обращений клиентов
«Русский Стандарт» выяснил особенности общения россиян с банком. По итогам 2025 г. лидируют зв
|02.03.2026
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Банк «Русский Стандарт»: на 43% выросла доля платежей через СБП в фастфуде по итогам 2025 года
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян в фастфуд-кафе и ресторанах. Согласно с
|13.02.2026
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Банк «Русский Стандарт»: 73% платежей через СБП в 2025 году пришлось на онлайн
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). П
|06.02.2026
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Банк «Русский Стандарт»: 57% платежей в кафе и ресторанах в онлайне приходится на мужчин
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности онлайн- и офлайн-трат россиян. Согласно статистике, в 20
|05.02.2026
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Банк «Русский Стандарт»: 48% кредитов оформляется в онлайне
Банк «Русский Стандарт»: 48% кредитов оформляется в онлайне. Об этом CNews сообщили представители «
|23.01.2026
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Банк «Русский Стандарт»: число покупок на маркетплейсах осенью 2025 г. выросло на 43% относительно лета
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности онлайн-шопинга россиян на популярных маркетплейсах. По д
|19.01.2026
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Банк «Русский Стандарт»: 60% покупок россияне совершают в офлайне
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок россиян в 2025 г. По данным эквайринговой сети б
|14.01.2026
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Банк «Русский Стандарт»: в преддверии Нового года на 70% выросли переводы через СБП у россиян на свои счета на маркетплейсах относительно данных годом ранее
Банк «Русский Стандарт» изучил динамику переводов физлиц через СБП накануне новогодних праздников.
|11.12.2025
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Банк «Русский Стандарт»: осенью 2025 г. онлайн-покупки достигли 80% от всех оплат через СБП
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). П
|05.12.2025
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ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд
Запретить iBank Как стало известно CNews, банк «Русский стандарт», принадлежащий миллиардеру Рустаму Тарико, в суде отстоял свое право беспла
|05.12.2025
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Банк «Русский Стандарт»: осенью заметно выросли сумма и средние чеки переводов через СБП
Банк «Русский Стандарт» изучил переводы денежных средств между физлицами через Систему быстрых плат
|17.11.2025
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Банк «Русский Стандарт»: осенью — самый низкий средний чек за мобильную связь в текущем году
Банк «Русский Стандарт» узнал, как меняются размеры средних чеков за мобильную связь и Интернет у р
|14.11.2025
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«Русский Стандарт»: символ «класс» стал лидером в чатах онлайн-сервисов банка
«Русский Стандарт» изучил особенности использования россиянами языка эмодзи в чатах онлайн-сер
|20.10.2025
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Банк «Русский Стандарт»: до 29% выросла доля бесконтактных платежей в офлайне в III квартале 2025 года
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности бесконтактных платежей смартфонами у россиян. По данным
|13.10.2025
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Банк «Русский Стандарт»: средний чек в супермаркете в онлайне в 2 раза выше, чем в офлайне
аз больше, чем в онлайне. При этом доля онлайна растет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт». Средний чек покупки в супермаркете в офлайне за три квартала текущего года
|08.10.2025
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Банк «Русский Стандарт» принял участие в тестировании первых Bluetooth-платежей с помощью новой российской технологии «Волна»
Банк «Русский Стандарт» совместно с НСПК принял участие в пилотном тестировании технологии Bluetoot
|26.09.2025
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Банк «Русский Стандарт»: число покупок техники и электроники летом выросло на 9% относительно весны
Банк «Русский Стандарт» изучил сезонную динамику спроса россиян на технику для дома и электронику.
|26.09.2025
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Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С»: B2B-операции через СБП теперь доступны в «1С»
Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С» расширяют возможности для бизнеса с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Теперь компании-клиенты банка по РКО (рассчетно-кассовое обслуживание) с подклю
|18.09.2025
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Банк «Русский Стандарт»: 53% покупок книг в 2025 г. – в онлайне
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности сезонных покупок россиян в книжных магазинах и на онлайн
|12.09.2025
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Банк «Русский Стандарт»: 19% составляет доля онлайн-чатов с активным использованием языка символов
«Русский Стандарт» изучил особенности использования россиянами языка эмодзи в чатах онлайн-сер
|28.07.2025
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Банк «Русский Стандарт»: средний чек покупки в онлайне на 74% выше, чем в офлайне
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок россиян по картам всех банков и через Систему бы
|25.07.2025
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Банк «Русский Стандарт» совместно с «Мобайл Групп» запустили возможность приема биометрии у иностранцев для оформления ими российских мобильных номеров
Банк «Русский Стандарт» совместно с компанией «Мобайл Групп» (федеральный дистрибьютор операторов сотовой связи) в числе первых обеспечили техническую возможность сбора у иностранных гостей в России
Русский стандарт Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Емельянова Инна 22 21
|Глазачев Иван 27 15
|Бикмаев Эльдар 9 9
|Граф Аркадий 25 6
|Романенко Андрей 94 4
|Назипов Дмитрий 86 4
|Серова Елена 320 4
|Чухланцев Александр 20 4
|Григорьев Максим 56 4
|Колесников Дмитрий 24 3
|Жаркова Татьяна 24 3
|Петелина Екатерина 13 3
|Островский Святослав 47 3
|Ким Дмитрий 73 3
|Фомичев Андрей 74 3
|Висящев Андрей 64 3
|Козлов Михаил 182 3
|Бакин Владимир 5 3
|Легезо Денис 40 3
|Строгалин Алексей 3 3
|Сухова Ольга 4 3
|Тотунова Елизавета 12 3
|Денисова Наталья 8 3
|Анисимова Ольга 5 3
|Пышный Владимир 3 3
|Тугина Елена 3 3
|Торбахов Александр 111 3
|Беров Иван 44 2
|Кирсанова Светлана 70 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Парахин Михаил 17 2
|Малых Дмитрий 67 2
|Давыдович Евгений 28 2
|Оганесян Артак 31 2
|Touch Michael - Тач Майкл 36 2
|Амириди Юлия 28 2
|Манджиков Очир 56 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Гольцов Александр 84 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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