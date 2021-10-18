Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Samsung Galaxy A
Серия смартфонов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 180, упоминаний - 568
Samsung Galaxy A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЛДПР 69 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
|Чайка Владимир 27 13
|Граф Аркадий 24 10
|Борзилов Давид 36 8
|Гуцериев Михаил 107 4
|Гостев Дмитрий 20 4
|Тенишев Андрей 12 3
|Путин Владимир 1824 2
|Baker Simon - Бейкер Саймон 22 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Лабис Юрий 14 2
|Бабинина Ольга 7 2
|Торбахов Александр 54 2
|Карташев Дмитрий 5 1
|Гуськов Антон 10 1
|Догадин Михаил 14 1
|Лаптев Максим 6 1
|Попов Виктор 3 1
|Паршин Андрей 2 1
|Цариковский Андрей 21 1
|Srivastava Sangeetika - Сривастава Сангитика 2 1
|Дмитриева Илиза 1 1
|Chau Melissa - Чау Мелисса 4 1
|Полянцев Вениамин 2 1
|Канаев Алексей 3 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Koh DJ - Ко Донг Джин 10 1
|Иссопов Эдуард 8 1
|Макешин Анатолий 16 1
|Prosser Jon - Проссер Джон 3 1
|Weinbach Max - Вайнбах Макс 4 1
|Машин Дмитрий 14 1
|Николаев Олег 11 1
|Чернов Григорий 17 1
|Федосеев Михаил 12 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 706 1
|Галактионова Инесса 44 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Краснов Александр 48 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Жигарев Сергей 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760657, в очереди разбора - 664347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760657, в очереди разбора - 664347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru