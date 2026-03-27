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Samsung Galaxy A Серия смартфонов

Samsung Galaxy A - Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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27.03.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A57 5G с расширенными ИИ-возможностями

«М.Видео» объявляет о запуске продаж новых смартфонов серии Samsung Galaxy A57 5G. Новинка дополняет линейку устройств среднего сегмента. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Samsung Galaxy A57 5G получил 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дис
18.03.2026 Т2 запустила продажи Samsung Galaxy A57 с зарядным устройством в подарок

T2, российский оператор мобильной связи, объявил о начал продажи нового смартфона Samsung Galaxy A57 совместно с партнерами. Первые покупатели получат быстрое сетевые зарядные устройство и кабель от Samsung в подарок. Т2 объявляет о старте продаж нового смартфона Samsung

05.09.2025 «Ситилинк» объявляет о старте продаж нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A07

Южнокорейский производитель электроники Samsung презентовал новый смартфон бюджетного сегмента Samsung Galaxy A07. Онлайн-ритейлер «Ситилинк» привез новинку в Россию и запускает продажи. О
18.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов Samsung Galaxy A26/A36/A56

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Galaxy A. Стоимость устройств начинается от 24 990 руб. Об этом CNews сообщили представители

11.12.2024 «Топим лед» в билайне: Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой ₽6500 в комплекте со связью и аксессуаром

В рамках акции «Топим лед выгодами» в билайне смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой ₽650
28.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи нового смартфона Samsung Galaxy A16

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового смартфона Samsung Galaxy A16. Стоимость устройства в магазинах сети – от 19 999 руб. Об этом CNews сооб
19.03.2024 В МТС стартовали продажи новых бюджетных моделей смартфонов от Samsung

МТС открыла продажи новых смартфонов от Samsung. Стоимость модели Samsung Galaxy A35 начинается от 37990 руб., а стоимость модели Samsung Galaxy A55 начинается
08.11.2023 В России появились супердоступные смартфоны Samsung A05 и A05s. Они стоят дешевле Xiaomi

Когда Samsung купить выгоднее, чем Xiaomi В России начались розничные продажи смартфонов Samsung Galaxy A05 и A05s, анонсированных в конце сентября 2023 г. Это одни из самых доступных мобиль
31.08.2023 Samsung мечтает отгрызть часть территории Xiaomi. Для этого готовится сверхдешевый смартфон

то одним из самых доступных. Как пишет профильный портал SamMobile, новинка придет на смену модели Galaxy A04, которая была анонсирована в августе 2022 г. поступила в продажу в октябре 2022 г.
23.08.2022 Samsung атакует Xiaomi на ее территории. Выпущен очень дешевый смартфон Galaxy A04 с большим аккумулятором

ирокая нижняя рамка по сравнению с другими моделями того же ценового диапазона, вышедшими в 2022 г. Galaxy A03, предыдущий бюджетник Samsung При этом внутри смартфона, по данным Samsung, имеетс
18.01.2022 В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео

Недорогой смартфон Samsung Компания Samsung начала российские продажи смартфона Galaxy A03, относящегося к ультрабюджетному по меркам 2022 г. ценовому сегменту. Впервые о то
29.11.2021 Смартфон Samsung Galaxy A22s 5G поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявила о старте продаж в России смартфона Galaxy A22s 5G. Новинка серии Galaxy A сочетает в себе доступную цену и высокую производительность: 6,6-дюймовый безграничн
27.10.2021 Samsung везет в Россию сверхдешевый смартфон Galaxy A03

жно купить без кредита Компания Samsung планирует выпустить в России новый ультрабюджетный смартфон Galaxy A03. Косвенное подтверждение этому специалисты профильного ресурса 91Mobiles обнаружил
20.09.2021 Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует

Со смартфонами что-то не так Смартфоны компании Samsung серий Galaxy A и Galaxy M поразил неожиданный дефект, пишет профильный ресурс SamMobile. Ряд моделе
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео

версий 8/128 и 8/256 ГБ будет объявлена позже. Чем Galaxy A52s лучше предшественника По сравнению с Galaxy A52 новый A52s совершенно не изменился с точки зрения внешнего вида. Дизайн остался аб
24.05.2021 ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет ZTE Blade A71 —смартфон с большим экраном и камерой, оснащенной искусственным интеллектом, которая самостоятельно устанавливает оптимальные параметры для каждой фотографии. Новый смартфон ZTE Blade A7
26.02.2021 Samsung представила смартфон Galaxy A32. Цены

Samsung Electronics представила смартфон Galaxy A32. Устройство получило дисплей super AMOLED, камеру высокого разрешения 64 МП и емки
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео

Бюджетник Samsung прибыл в Россию В российской рознице начались продажи бюджетного смартфона Samsung Galaxy A02, прямого конкурента недорогих смартфонов Xiaomi Redmi. Как сообщили CNews

14.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 млн смартфонов в 2020 году

и и группе «М.Видео-Эльдорадо» оказался Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), по итогам 2019 г. им становился Samsung Galaxy A50 (64 ГБ). По итогам года в пятерку бестселлеров вошли еще два смартфона Sam
31.12.2020 Samsung представила новые смартфоны Galaxy A12 и A02s. Цены

Samsung Electronics представила Galaxy A12 и Galaxy A02s, новые модели смартфонов средней и бюджетной ценовой категории. G
23.08.2020 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

Samsung Galaxy A51 Galaxy A51 — один из лучших аппаратов в своей ценовой категории. У него яркий и бо
06.07.2020 Galaxy A11 поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявляет о старте продаж в России нового смартфона Galaxy A11 с 6,4-дюймовым дисплеем, тройной AI-камерой, емким аккумулятором и биометрической аутентификацией. Новинку можно приобрести в интернет и фирменных магазинах Samsung, а также у партне
21.05.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Дизайн То, что Samsung Galaxy A41 — представитель семейства доступных решений, видно сразу. Корпус абсолютно
14.05.2020 Samsung готовит дешевый смартфон с огромной батареей

Новый «бюджетник» Samsung Компания Samsung готовит к выходу новый смартфон Galaxy A21s на замену моделям Galaxy A20 и A20s. На момент публикации материала аппарат не бы
07.02.2020 Начались российские продажи смартфонов Samsung Galaxy A71. Цена

няет его характеристики. Устройство входит в обновленную серию смартфонов средней ценовой категории Galaxy A. Ранее в продажу в России уже поступили модели Galaxy A01 и Galaxy A51. Новинка Gala
29.01.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: кандидат в бестселлеры

 Итоги Очевидно, что Samsung Galaxy A51 — это небольшой, но заметный апгрейд весьма успешной модели Samsung Galaxy A50. Официальная стоимость смартфона составляет 19 900 р. за модель с 4 Гбайт

13.12.2019 Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy A

Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51 – модели из обновленной серии смартфонов средней ценовой категории Galaxy A. Устро
12.12.2019 Samsung выпустила кардинально улучшенную версию суперхитового смартфона Galaxy A50. Видео

Эльдорадо» за III квартал 2019 г. Galaxy A50 вошел в пятерку самых продаваемых смартфонов, наряду с Galaxy A10, Honor 7A, Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite. Премьера Galaxy A51, по данным Phoneare
07.10.2019 Samsung объявила старт российских продаж смартфона Galaxy A20s. Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A20s в России. Galaxy A20s сочетает в себе улучшенные технические характеристики и дизайн корпуса. Теперь в смартфоне стал доступен ультра широкоугольный объектив 8 МП с углом обз
01.07.2019 В Россию приходит Samsung Galaxy A80

Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy A80 в продажу. Главная особенность дизайна новинки – поворотная тройная камера с техно
01.07.2019 Samsung начала российские продажи смартфона Galaxy A80. Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж смартфона Galaxy A80. Созданное для эпохи общения в формате «Live» устройство объединяет поворотную тройную AI-камеру и иммерсивный экран New Infinity на безопасной надежной платформе. «Galaxy A80
11.04.2019 Samsung Galaxy A80 - слайдер с объединённой камерой

Samsung представила новый смартфон линейки «А» - Galaxy A80 – сочетающий в своей конструкции элементы слайдера и единую (фронтально-тыловую) п
16.11.2018 Samsung начинает российские продажи смартфона Galaxy A9 (2018). Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж своего первого смартфона с четырьмя основными камерами Galaxy A9 (2018). В своих линейках мобильных устройств Samsung стремится сочетать не только инновационные технические характеристики, но и воплощать необычные цветовые решения. Как показывает в
02.11.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A9 (2018)

трёхкамерные смартфоны можно пересчитать по пальцам, но то ли еще будет...Внешний вид Внешний вид у Galaxy A9 безукоризненный. Две стеклянные панели с покатыми краями (2.5D-стекло Gorilla Glass
26.10.2018 Samsung готовит смартфоны с дыркой в экране вместо моноброви. Фото

laxy A8s был показан во время официального анонса новых средне-ценовых смартфонов Samsung семейства Galaxy A: 6,3-дюймового Galaxy A9s с матрицей Super AMOLED на чипе Qualcomm Snapdragon 660, в
26.10.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A7: новый средний класс

уально новинка очень похожа на современные флагманы с весьма лаконичным дизайном. Размеры смартфона Samsung Galaxy A7 — 159.8 x 76.8 мм, толщина — 7.5 мм. У гаджета большой 6-дюймовый экран, но
11.10.2018 Четыре камеры на один смартфон

Основную камеру из четырёх независимых элементов установила Samsung в новый смартфон Galaxy A9. Столь сложная конструкция фотомодуля позволяет Samsung Galaxy A9 делать дин
20.09.2018 Samsung представила смартфон Galaxy A7 2018. Цена

Samsung Electronics представила Galaxy A7 2018 c тройной основной камерой и самым широким углом обзора в линейке смартфонов S
14.05.2018 Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy A6 и A6+. Цены

Samsung объявила о старте продаж смартфонов Galaxy A6 и A6+ в России. До конца месяца новинки поступят в продажу в фирменных салонах Sams
20.12.2017 Большие экраны серии Samsung Galaxy A

й карт формата МicroSD объёмом до 256 гигабайт. Рекомендованная розничная цена на новинки составит: Samsung Galaxy A8 – 34 990 рублей, Samsung Galaxy A8+ – 37 990 рублей.

Публикаций - 332, упоминаний - 672

Samsung Galaxy A и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 265
Apple Inc 13154 141
Xiaomi - Сяоми 2231 127
Huawei 4676 87
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 61
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 57
Google LLC 12688 34
МегаФон 10742 32
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 28
BBK OPPO Electronics 484 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 21
Yandex - Яндекс 9216 19
ZTE Corporation 800 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
BBK OnePlus 298 18
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 17
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 17
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 16
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 15
LG Electronics 3735 15
MediaTek - Ralink 595 14
Qualcomm Technologies 1974 14
Sony 6739 13
Microsoft Corporation 25775 11
Lenovo Motorola 3566 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
HTC Corporation 1512 9
Lenovo Group 2446 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
BBK Electronics Corp 332 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Samsung - Harman - JBL 242 5
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 5
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 4
HMD Global - Nokia 144 4
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 47
Связной ГК 1401 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Альфа-Банк 1979 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 11
Евросеть 1421 10
Русский стандарт Банк 509 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
ВТБ - ВТБ24 671 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Visa International 1993 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
Carl Zeiss AG 307 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 4
TÜV Rheinland Group 181 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Ак Барс Банк 283 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Hyundai Motor Company 436 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
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