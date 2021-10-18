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Samsung Galaxy A
Серия смартфонов


18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно 2
07.10.2021 Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM 2
20.09.2021 Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует 9
12.07.2021 Аналитика МТС: в I полугодии в России выросли продажи дорогих гаджетов 1
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 2
16.04.2021 Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM 1
06.04.2021 Аналитика МТС: продажи дорогих смартфонов выросли более чем 1,5 раза 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
24.02.2021 Главный конкурент Xiaomi создал дешевый смартфон, который «может работать полтора месяца». Видео 1
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео 12
18.02.2021 Российские продажи iPhone впервые обошли все остальные бренды вместе взятые 3
02.02.2021 Каждый третий абонент «Билайн» в Москве совершает голосовые вызовы в VoLTE 2
25.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: инновации в фото- и видеосъемке выступают драйвером рынка смартфонов 2
14.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 млн смартфонов в 2020 году 6
13.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок планшетов возродился на фоне пандемии 1
31.12.2020 Samsung представила новые смартфоны Galaxy A12 и A02s. Цены 10
12.11.2020 МТС начала поддерживать формат RCS-сообщений 2
10.11.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 90% 1
05.11.2020 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов 2
01.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: больше половины купленных смартфонов используют для платежей 1
18.09.2020 У человечества кончились деньги на дорогие смартфоны. Весь мир переходит на дешевые 2
02.09.2020 «Яндекс.Маркет» представил рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников 1
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 15
25.08.2020 «Связной»: пандемия вовлекла россиян в онлайн 3
23.08.2020 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 3
18.08.2020 На российском рынке смартфонов жуткий обвал. И заодно сменился лидер 2
18.08.2020 IDC: результаты II квартала 2020 г. на российском рынке смартфонов 1
18.08.2020 Поддержка обновлений ОС Android на устройствах Samsung 2
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
23.07.2020 В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi после пандемии. Видео 5
15.07.2020 Новый iPhone 12 может стать одним из самых дешевых в истории 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 6
08.07.2020 Аналитика МТС: по итогам полугодия продажи смартфонов в России выросли на 5,1% до 223 млрд рублей 3
06.07.2020 Galaxy A11 поступил в продажу в России 4
06.07.2020 «Яндекс.Маркет» представил топ-10 смартфонов первой половины 2020 года 6
02.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок смартфонов вырос на 20% 6
26.06.2020 Samsung готовит сверхдешевый «антикризисный» смартфон, чтобы воевать с Xiaomi 14
18.06.2020 Samsung взялась продавать россиянам новые смартфоны за полцены 1
09.06.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок смартфонов вернулся к росту 4

Публикаций - 180, упоминаний - 568

Samsung Galaxy A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 155
Apple Inc - Эппл Рус 7701 82
Xiaomi 904 65
Huawei 2730 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 27
Nokia Corporation 2434 17
Google LLC 7148 17
Sony 2362 15
LG Electronics 1847 14
OPPO Electronics 222 14
Yandex - Яндекс 4101 13
ZTE Corporation 550 13
OnePlus - BBK Electronics 131 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 11
Microsoft Corporation 11077 10
Qualcomm Technologies 1002 10
Vivo 125 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
MediaTek 315 7
Ситилинк - Citilink 190 7
Realme 79 6
HTC Corporation 1190 6
Alcatel 229 6
Lenovo Group 1636 5
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Facebook 3765 4
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 4
HMD Global - Nokia 116 4
Lenovo Motorola 1004 4
Vertex 10 3
Meizu 122 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
Samsung System LSI 18 3
BBK Electronics 120 3
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 3
Intel Corporation 4175 2
Twitter 2204 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 26
Связной ГК 878 19
МТС банк 254 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
Альфа-Банк 1123 10
Русский стандарт Банк 302 10
ВТБ24 583 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 9
Евросеть 885 8
Открытие ФК 538 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Visa International 1345 7
Бинбанк 184 6
Точка 124 6
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 6
re:Store 106 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 4
Carl Zeiss 178 4
Банк Санкт-Петербург 120 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 4
Ак Барс Банк 173 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 3
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 3
Техносила 136 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
РосЕвроБанк 38 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
TÜV Rheinland Group 63 2
Восточный Банк 108 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
КУБ АО - Кредит Урал Банк 4 1
Челябинвестбанк 16 1
Warner Bros. International Television Distribution 178 1
Nike 85 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Президент Российской Федерации 1439 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Правительство РФ 2203 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Президент США 105 1
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 42
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 34
Smartphone - Смартфон 773 33
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 31
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 28
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 22
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 22
USB Type-C - USB-C 901 21
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 20
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 18
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 13
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 10
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 9
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 7
Dolby Atmos 144 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 6
ToF camera - Time-of-flight камера 54 6
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 6
AOD - Always On Display 103 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 5
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 5
LTE-смартфон 138 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 5
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 5
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 4
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 106 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 4
NAND flash memory - Флеш-память 203 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 83
Google Android 10751 54
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 42
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 42
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 41
Samsung Galaxy 345 33
Samsung Galaxy Note 558 31
Samsung Pay 238 27
Apple iPhone 6 547 24
Apple iPhone 11 152 21
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 21
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 21
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 19
Huawei Honor 10 - Смартфон 37 18
Apple iOS 5742 17
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 17
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 17
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 16
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 15
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 14
Apple iPhone 7 246 13
Corning Gorilla Glass 496 13
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 10
Huawei P30 - Серия смартфонов 54 10
Apple iPhone 5 710 10
Huawei Honor 8 - Серия смартфонов 27 10
Apple iPhone 8 157 10
Huawei Honor 20 - Серия смартфонов 22 10
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 9
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 9
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 64 9
Samsung Galaxy Gear 102 9
Google Android 10 172 9
OnePlus - Серия смартфонов 90 8
Google Pixel - Серия смартфонов 108 8
Samsung Живой фокус 14 8
Google Nexus - Серия смартфонов 398 8
Samsung One UI 42 8
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 8
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Чайка Владимир 27 13
Граф Аркадий 24 10
Борзилов Давид 36 8
Гуцериев Михаил 107 4
Гостев Дмитрий 20 4
Тенишев Андрей 12 3
Путин Владимир 1824 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 2
Петелина Екатерина 13 2
Лабис Юрий 14 2
Бабинина Ольга 7 2
Торбахов Александр 54 2
Карташев Дмитрий 5 1
Гуськов Антон 10 1
Догадин Михаил 14 1
Лаптев Максим 6 1
Попов Виктор 3 1
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Цариковский Андрей 21 1
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Дмитриева Илиза 1 1
Chau Melissa - Чау Мелисса 4 1
Полянцев Вениамин 2 1
Канаев Алексей 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 1
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Макешин Анатолий 16 1
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Машин Дмитрий 14 1
Николаев Олег 11 1
Чернов Григорий 17 1
Федосеев Михаил 12 1
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Галактионова Инесса 44 1
Кирсанова Светлана 54 1
Краснов Александр 48 1
Худавердян Тигран 66 1
Жигарев Сергей 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 113
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 29
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 14
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Индия - Республика 2169 8
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Европа 3752 5
Северная Америка 1411 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 4
Испания - Барселона 536 4
Малайзия 340 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Япония 2780 4
Сингапур - Республика 808 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Азия - Азиатский регион 1514 3
Таиланд - Королевство 360 2
Китай - Ухань 32 2
Россия - Сибирь 876 2
США - Купертино 204 2
Россия - Красноярск 845 2
Африка 1489 2
Россия - Хабаровск 622 2
Япония - Токио 287 2
Канада 1301 2
США - Редмонд 105 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Восточная Европа 1678 2
Южная Корея - Пхёнтхэк 10 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Армения - Республика 688 2
Казахстан - Республика 2629 2
Нидерланды 973 1
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Россия - Ярославль 404 1
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НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 26
SamMobile 40 5
GSM Arena 54 3
GizChina - Издание 40 3
DxOMark - Издание 34 3
PhoneArena 68 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
The Guardian - Британская газета 190 1
GizmoChina 77 1
WinFuture 9 1
AndroidCentral 3 1
91Mobiles 7 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 8 1
AppleInsider 366 1
SlashLeaks 10 1
Gizmodo 98 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НТВ - Телекомпания 164 1
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РИА Новости 654 1
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ZDnet 381 1
Bloomberg 785 1
ITHome 15 1
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Gartner 2190 2
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Strategy Analytics 175 1
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