«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A57 5G с расширенными ИИ-возможностями «М.Видео» объявляет о запуске продаж новых смартфонов серии Samsung Galaxy A57 5G. Новинка дополняет линейку устройств среднего сегмента. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Samsung Galaxy A57 5G получил 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дис

Т2 запустила продажи Samsung Galaxy A57 с зарядным устройством в подарок T2, российский оператор мобильной связи, объявил о начал продажи нового смартфона Samsung Galaxy A57 совместно с партнерами. Первые покупатели получат быстрое сетевые зарядные устройство и кабель от Samsung в подарок. Т2 объявляет о старте продаж нового смартфона Samsung

«Ситилинк» объявляет о старте продаж нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A07 Южнокорейский производитель электроники Samsung презентовал новый смартфон бюджетного сегмента Samsung Galaxy A07. Онлайн-ритейлер «Ситилинк» привез новинку в Россию и запускает продажи. О

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов Samsung Galaxy A26/A36/A56 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Galaxy A. Стоимость устройств начинается от 24 990 руб. Об этом CNews сообщили представители

«Топим лед» в билайне: Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой ₽6500 в комплекте со связью и аксессуаром В рамках акции «Топим лед выгодами» в билайне смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой ₽650

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи нового смартфона Samsung Galaxy A16 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового смартфона Samsung Galaxy A16. Стоимость устройства в магазинах сети – от 19 999 руб. Об этом CNews сооб

В МТС стартовали продажи новых бюджетных моделей смартфонов от Samsung МТС открыла продажи новых смартфонов от Samsung. Стоимость модели Samsung Galaxy A35 начинается от 37990 руб., а стоимость модели Samsung Galaxy A55 начинается

В России появились супердоступные смартфоны Samsung A05 и A05s. Они стоят дешевле Xiaomi Когда Samsung купить выгоднее, чем Xiaomi В России начались розничные продажи смартфонов Samsung Galaxy A05 и A05s, анонсированных в конце сентября 2023 г. Это одни из самых доступных мобиль

Samsung мечтает отгрызть часть территории Xiaomi. Для этого готовится сверхдешевый смартфон то одним из самых доступных. Как пишет профильный портал SamMobile, новинка придет на смену модели Galaxy A04, которая была анонсирована в августе 2022 г. поступила в продажу в октябре 2022 г.

Samsung атакует Xiaomi на ее территории. Выпущен очень дешевый смартфон Galaxy A04 с большим аккумулятором ирокая нижняя рамка по сравнению с другими моделями того же ценового диапазона, вышедшими в 2022 г. Galaxy A03, предыдущий бюджетник Samsung При этом внутри смартфона, по данным Samsung, имеетс

В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео Недорогой смартфон Samsung Компания Samsung начала российские продажи смартфона Galaxy A03, относящегося к ультрабюджетному по меркам 2022 г. ценовому сегменту. Впервые о то

Смартфон Samsung Galaxy A22s 5G поступил в продажу в России Samsung Electronics объявила о старте продаж в России смартфона Galaxy A22s 5G. Новинка серии Galaxy A сочетает в себе доступную цену и высокую производительность: 6,6-дюймовый безграничн

Samsung везет в Россию сверхдешевый смартфон Galaxy A03 жно купить без кредита Компания Samsung планирует выпустить в России новый ультрабюджетный смартфон Galaxy A03. Косвенное подтверждение этому специалисты профильного ресурса 91Mobiles обнаружил

Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует Со смартфонами что-то не так Смартфоны компании Samsung серий Galaxy A и Galaxy M поразил неожиданный дефект, пишет профильный ресурс SamMobile. Ряд моделе

Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео версий 8/128 и 8/256 ГБ будет объявлена позже. Чем Galaxy A52s лучше предшественника По сравнению с Galaxy A52 новый A52s совершенно не изменился с точки зрения внешнего вида. Дизайн остался аб

ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71 Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет ZTE Blade A71 —смартфон с большим экраном и камерой, оснащенной искусственным интеллектом, которая самостоятельно устанавливает оптимальные параметры для каждой фотографии. Новый смартфон ZTE Blade A7

Samsung представила смартфон Galaxy A32. Цены Samsung Electronics представила смартфон Galaxy A32. Устройство получило дисплей super AMOLED, камеру высокого разрешения 64 МП и емки

В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео Бюджетник Samsung прибыл в Россию В российской рознице начались продажи бюджетного смартфона Samsung Galaxy A02, прямого конкурента недорогих смартфонов Xiaomi Redmi. Как сообщили CNews

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 млн смартфонов в 2020 году и и группе «М.Видео-Эльдорадо» оказался Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), по итогам 2019 г. им становился Samsung Galaxy A50 (64 ГБ). По итогам года в пятерку бестселлеров вошли еще два смартфона Sam

Samsung представила новые смартфоны Galaxy A12 и A02s. Цены Samsung Electronics представила Galaxy A12 и Galaxy A02s, новые модели смартфонов средней и бюджетной ценовой категории. G

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM Samsung Galaxy A51 Galaxy A51 — один из лучших аппаратов в своей ценовой категории. У него яркий и бо

Galaxy A11 поступил в продажу в России Samsung Electronics объявляет о старте продаж в России нового смартфона Galaxy A11 с 6,4-дюймовым дисплеем, тройной AI-камерой, емким аккумулятором и биометрической аутентификацией. Новинку можно приобрести в интернет и фирменных магазинах Samsung, а также у партне

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина Дизайн То, что Samsung Galaxy A41 — представитель семейства доступных решений, видно сразу. Корпус абсолютно

Samsung готовит дешевый смартфон с огромной батареей Новый «бюджетник» Samsung Компания Samsung готовит к выходу новый смартфон Galaxy A21s на замену моделям Galaxy A20 и A20s. На момент публикации материала аппарат не бы

Начались российские продажи смартфонов Samsung Galaxy A71. Цена няет его характеристики. Устройство входит в обновленную серию смартфонов средней ценовой категории Galaxy A. Ранее в продажу в России уже поступили модели Galaxy A01 и Galaxy A51. Новинка Gala

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: кандидат в бестселлеры Итоги Очевидно, что Samsung Galaxy A51 — это небольшой, но заметный апгрейд весьма успешной модели Samsung Galaxy A50. Официальная стоимость смартфона составляет 19 900 р. за модель с 4 Гбайт

Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy A Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51 – модели из обновленной серии смартфонов средней ценовой категории Galaxy A. Устро

Samsung выпустила кардинально улучшенную версию суперхитового смартфона Galaxy A50. Видео Эльдорадо» за III квартал 2019 г. Galaxy A50 вошел в пятерку самых продаваемых смартфонов, наряду с Galaxy A10, Honor 7A, Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite. Премьера Galaxy A51, по данным Phoneare

Samsung объявила старт российских продаж смартфона Galaxy A20s. Цена Samsung Electronics объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A20s в России. Galaxy A20s сочетает в себе улучшенные технические характеристики и дизайн корпуса. Теперь в смартфоне стал доступен ультра широкоугольный объектив 8 МП с углом обз

В Россию приходит Samsung Galaxy A80 Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy A80 в продажу. Главная особенность дизайна новинки – поворотная тройная камера с техно

Samsung начала российские продажи смартфона Galaxy A80. Цена Samsung Electronics объявила о старте продаж смартфона Galaxy A80. Созданное для эпохи общения в формате «Live» устройство объединяет поворотную тройную AI-камеру и иммерсивный экран New Infinity на безопасной надежной платформе. «Galaxy A80

Samsung Galaxy A80 - слайдер с объединённой камерой Samsung представила новый смартфон линейки «А» - Galaxy A80 – сочетающий в своей конструкции элементы слайдера и единую (фронтально-тыловую) п

Samsung начинает российские продажи смартфона Galaxy A9 (2018). Цена Samsung Electronics объявила о старте продаж своего первого смартфона с четырьмя основными камерами Galaxy A9 (2018). В своих линейках мобильных устройств Samsung стремится сочетать не только инновационные технические характеристики, но и воплощать необычные цветовые решения. Как показывает в

Обзор смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) трёхкамерные смартфоны можно пересчитать по пальцам, но то ли еще будет...Внешний вид Внешний вид у Galaxy A9 безукоризненный. Две стеклянные панели с покатыми краями (2.5D-стекло Gorilla Glass

Samsung готовит смартфоны с дыркой в экране вместо моноброви. Фото laxy A8s был показан во время официального анонса новых средне-ценовых смартфонов Samsung семейства Galaxy A: 6,3-дюймового Galaxy A9s с матрицей Super AMOLED на чипе Qualcomm Snapdragon 660, в

Обзор смартфона Samsung Galaxy A7: новый средний класс уально новинка очень похожа на современные флагманы с весьма лаконичным дизайном. Размеры смартфона Samsung Galaxy A7 — 159.8 x 76.8 мм, толщина — 7.5 мм. У гаджета большой 6-дюймовый экран, но

Четыре камеры на один смартфон Основную камеру из четырёх независимых элементов установила Samsung в новый смартфон Galaxy A9. Столь сложная конструкция фотомодуля позволяет Samsung Galaxy A9 делать дин

Samsung представила смартфон Galaxy A7 2018. Цена Samsung Electronics представила Galaxy A7 2018 c тройной основной камерой и самым широким углом обзора в линейке смартфонов S

Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy A6 и A6+. Цены Samsung объявила о старте продаж смартфонов Galaxy A6 и A6+ в России. До конца месяца новинки поступят в продажу в фирменных салонах Sams