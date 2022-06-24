Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Apple iPhone 13



24.06.2022 Начались продажи супердешевого клона iPhone от возрожденного легендарного бренда. Цена

й Компания LeEco начала продажи своего сверхдешевого смартфона Y1 Pro с внешностью, скопированной с iPhone 13. Аппарат появился на китайских торговых площадках спустя немногим менее месяца с мо
23.05.2022 Apple прислала хозяину iPhone 36-килограммовый чемодан инструментов, чтобы самостоятельно заменить батарейку

амостоятельного ремонта техники, недавно запущенную Apple в США. Банальная замена батареи смартфона iPhone 13 mini собственными силами обошлась ему дороже, чем обращение в сервисный центр с ана
26.04.2022 Caviar создал iPhone 13 Pro с частицами Святой Земли, посвященные трем мировым религиям.

В преддверии главных религиозных праздников ювелиры бренда Caviar представили новые кастомизации на базе iPhone 13 Pro, посвященные мировым религиям: христианству, исламу и иудаизму. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Апрель – важный месяц для всех верующих. Христиане празднуют Пасху, иу
21.01.2022 Чем отличается iPhone 13 от iPhone 13 Pro Max

Два самых популярных смартфона — Айфон 13 и iPhone 13 Pro Max, быстро сметают с полок магазинов техники. Иногда даже трудно купить iPhone
11.01.2022 О дешевых iPhone можно не мечтать. Названы цены на смартфоны Apple 2022 года

ne 13 Pro. Что до iPhone 14 Pro Max, то за него Apple запросит от $1199 (89,8 тыс. руб.), тогда как iPhone 13 Pro Max стоит $1099. Премьера смартфонов iPhone 14 ожидается осенью 2022 г. Начало

16.11.2021 Японский производитель тостеров выпустил неожиданно технологичный Android-смартфон по цене iPhone

онсировала смартфон Balmuda Phone, пишет 9to5Google. Мобильник оказался компактнее крошечного Apple iPhone 13 mini и получил дизайн в стиле ранних флагманских смартфонов компании Samsung. Своим
29.10.2021 Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены

из самых популярных в своем модельном ряду, в том числе и в России. Серия состоит из моделей Redmi Note 11, 11 Pro и Pro+. Разработчики моделей Redmi Note 11 Pro и Pro+ явно вдохновлялись iPhone 12 и iPhone 13. Смартфоны имеют те же плоские грани, чего не было в устройствах Redmi Note с момента выхода четвертого поколения в 2016 г. Обычный Redmi Note 11 имеет классические скругленные грани.
22.10.2021 Honor готовит к выпуску самый большой смартфон современности. В нем будет процессор «компании-обманщика»

X30i отличается от Х30 Max в первую очередь менее выдающимися габаритами. Его тоже можно сравнить с Apple iPhone 13 Pro Max – диагонали экранов у обоих по 6,7 дюйма. Дисплей Honor X30i поддержи
14.10.2021 Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом

В новых iPhone сломалась камера Владельцы смартфонов Apple iPhone 13 стали жаловаться на странное поведение встроенных фотокамер. По информации портала

21.09.2021 Сaviar выпускает в продажу новую кастомизированную коллекцию iPhone 13 Pro для владельцев Rolex

айте новую коллекцию Pair of Kings («Королевская пара» - англ). Caviar создала пять разных дизайнов iPhone 13 Pro, призванных стать идеальными телефонами для владельцев часов широко известного

17.09.2021 Самая интересная «фишка» новых iPhone 13 Pro искусственно отключена в дешевых комплектациях

м. В отечественной рознице iPhone 13 Pro на 128 ГБ стоит 100 тыс. руб., а на 256 ГБ – 110 тыс. руб. iPhone 13 Pro Max обойдется в 110 тыс. руб. и 120 тыс. руб. соответственно. Apple все скрыла

14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России

тыс. руб. (128 ГБ), 110 тыс. руб. (256 ГБ), 130 тыс. руб. (512 ГБ) и 150 тыс. руб. (1 ТБ). Цены на iPhone 13 Pro Max – 110 тыс. руб., 120 тыс. руб., 140 тыс. руб. и 160 тыс. руб. за те же объе
11.08.2021 В России появятся тюнингованные iPhone 13 для верующих за полмиллиона

ставил пополнение коллекции Credo на базе еще не представленных официально смартфонов Apple линейки iPhone 13 — для верующих. Коллекция включает три тематические разновидности дизайна, которые

13.07.2021 Рассекречен облик будущих iPhone 13. В чем их новизна

метно крупнее. Вследствие этого подросла и сама камера, занимающая теперь значительно больше места. iPhone 13 Pro Max (слева) и 12 Pro Max По данным MacRumors, единственное изменение на лицевой
06.05.2021 Раскрыт дизайн нового флагманского iPhone. Что в нем нового

Новый флагман Apple Внешность смартфона Apple iPhone 13 Pro Max перестала быть тайной за полгода до премьеры устройства. Популярный Y

Публикаций - 143, упоминаний - 225

Apple iPhone 13 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12101 115
Samsung Electronics 10255 64
Xiaomi 1732 56
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 29
Huawei 3933 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 20
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 17
BBK OPPO Electronics 384 14
Qualcomm Technologies 1822 12
МегаФон 8805 12
Google LLC 11775 12
Intel Corporation 12197 11
MediaTek - Ralink 527 11
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 11
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 9
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 9
BBK OnePlus 216 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
BBK Electronics Corp 313 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 4
Lenovo Group 2292 4
Transsion Holdings 62 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 4
X Corp - Twitter 2845 3
МегаФон Ритейл 79 3
Victor Hasselblad AB 52 3
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 3
Dell EMC 5027 3
ZTE Corporation 747 3
Gionee 22 3
Sony 6544 3
LeEco - LeTV 61 3
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 16
Unsplash 764 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 5
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 4
Связной ГК 1369 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 2
GF Securities 4 1
SoftBank Group 258 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
LATAM Airlines Group 11 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Тинькофф кредит брокер 3 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Armatix 2 1
SmartGunz 1 1
Biofire 1 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Теплоэнерго 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 35
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 137
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 57
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 48
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 42
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 38
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 27
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 23
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 21
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 21
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 20
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 19
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 18
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 18
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 16
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 14
Наушники - Headphones 3999 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 13
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 12
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 12
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 12
Аксессуары 3881 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 105
Apple iPhone 12 219 55
Apple iPhone 11 253 42
Apple iPhone 14 130 42
Google Android 13994 37
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 27
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 189 19
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 18
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 17
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 15
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 15
Apple iPhone 15 127 15
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 14
Samsung Galaxy 955 14
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 124 13
Apple iPad 3860 13
Apple iOS 7809 13
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 13
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 13
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 13
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 12
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 11
Apple Face ID 209 10
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 10
Apple iPhone 5 772 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 9
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 9
Samsung Galaxy S21 - смартфон 59 9
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 30 9
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 8
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 8
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 8
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 8
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 8
Apple iPhone 16 69 8
Apple iPhone 8 181 7
Apple iPad Pro 295 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 7
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 6
Скурихин Владимир 16 3
Губанов Андрей 88 3
Gurman Mark - Гурман Марк 9 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 2
Степанов Сергей 24 2
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 2
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 2
Чернов Федор 30 2
Иксанова Екатерина 16 2
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Ковалев Анатолий 11 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Pathak Tarun - Патхак Тарун 2 1
Покровский Иван 118 1
Maestri Luca - Маэстри Лука 15 1
Тихвинский Никита 18 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Виноградова Наталья 53 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Грибовский Алексей 4 1
Догадин Михаил 18 1
Пчельников Олег 6 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Гуров Алексей 11 1
Камалов Фарид 6 1
Иванов Максим 10 1
Путин Владимир 3171 1
Горбатько Александр 105 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Кусков Денис 221 1
Мантуров Денис 106 1
Казанцев Ефим 4 1
Воеводский Максим 4 1
Федоров Михаил 24 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 47
Южная Корея - Республика 6646 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 16
Европа 21767 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 8
Китай - Тайвань 3984 8
Беларусь - Белоруссия 5664 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 6
Армения - Республика 2280 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
Украина 7608 4
Сатурн - Титан (спутник) 468 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
США - Калифорния - Купертино 271 3
Индия - Bharat 5446 3
Африка - Африканский регион 3478 3
Япония 13282 3
Франция - Французская Республика 7846 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 3
Канада 4881 3
Ближний Восток 2943 2
Америка Латинская 1812 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Малайзия 865 1
Чили - Республика 469 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 32 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 51
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 14
Импортозамещение - параллельный импорт 481 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Трейд-ин - Trade-in 176 7
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 5
Металлы - Золото - Gold 1135 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 5
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 5
Аренда 2416 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Паспорт - Паспортные данные 2508 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 3
Видеокамера - Видеосъёмка 692 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 2
Английский язык 6634 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
MacRumors 137 7
GizmoChina 134 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 6
Bloomberg 1286 6
Известия ИД 624 5
Reddit 312 4
WCCFTech - Издание 63 3
GizChina - Издание 72 3
9to5Mac 70 3
DigiTimes - Издание 1310 2
ZDnet 660 2
PhoneArena 74 2
The Verge - Издание 554 2
ITHome 35 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Ведомости 996 2
CNBeta 4 1
Ars Technica 419 1
AnandTech 73 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
9to5Google 48 1
OnLeaks 16 1
WinFuture 13 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 8 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
ComputerBase 11 1
The Information 60 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
Tom’s Hardware 393 1
NotebookCheck 8 1
GSM Arena 72 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Neowin 139 1
TechSpot 113 1
AppleInsider 395 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 137 1
Counterpoint Research 88 5
IDC - International Data Corporation 4910 3
TrendForce 113 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 27 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 3
Samsung Unpacked 32 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще