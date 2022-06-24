Начались продажи супердешевого клона iPhone от возрожденного легендарного бренда. Цена й Компания LeEco начала продажи своего сверхдешевого смартфона Y1 Pro с внешностью, скопированной с iPhone 13. Аппарат появился на китайских торговых площадках спустя немногим менее месяца с мо

Apple прислала хозяину iPhone 36-килограммовый чемодан инструментов, чтобы самостоятельно заменить батарейку амостоятельного ремонта техники, недавно запущенную Apple в США. Банальная замена батареи смартфона iPhone 13 mini собственными силами обошлась ему дороже, чем обращение в сервисный центр с ана

Caviar создал iPhone 13 Pro с частицами Святой Земли, посвященные трем мировым религиям. В преддверии главных религиозных праздников ювелиры бренда Caviar представили новые кастомизации на базе iPhone 13 Pro, посвященные мировым религиям: христианству, исламу и иудаизму. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Апрель – важный месяц для всех верующих. Христиане празднуют Пасху, иу

Чем отличается iPhone 13 от iPhone 13 Pro Max Два самых популярных смартфона — Айфон 13 и iPhone 13 Pro Max, быстро сметают с полок магазинов техники. Иногда даже трудно купить iPhone

О дешевых iPhone можно не мечтать. Названы цены на смартфоны Apple 2022 года ne 13 Pro. Что до iPhone 14 Pro Max, то за него Apple запросит от $1199 (89,8 тыс. руб.), тогда как iPhone 13 Pro Max стоит $1099. Премьера смартфонов iPhone 14 ожидается осенью 2022 г. Начало

Японский производитель тостеров выпустил неожиданно технологичный Android-смартфон по цене iPhone онсировала смартфон Balmuda Phone, пишет 9to5Google. Мобильник оказался компактнее крошечного Apple iPhone 13 mini и получил дизайн в стиле ранних флагманских смартфонов компании Samsung. Своим

Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены из самых популярных в своем модельном ряду, в том числе и в России. Серия состоит из моделей Redmi Note 11, 11 Pro и Pro+. Разработчики моделей Redmi Note 11 Pro и Pro+ явно вдохновлялись iPhone 12 и iPhone 13. Смартфоны имеют те же плоские грани, чего не было в устройствах Redmi Note с момента выхода четвертого поколения в 2016 г. Обычный Redmi Note 11 имеет классические скругленные грани.

Honor готовит к выпуску самый большой смартфон современности. В нем будет процессор «компании-обманщика» X30i отличается от Х30 Max в первую очередь менее выдающимися габаритами. Его тоже можно сравнить с Apple iPhone 13 Pro Max – диагонали экранов у обоих по 6,7 дюйма. Дисплей Honor X30i поддержи

Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом В новых iPhone сломалась камера Владельцы смартфонов Apple iPhone 13 стали жаловаться на странное поведение встроенных фотокамер. По информации портала

Сaviar выпускает в продажу новую кастомизированную коллекцию iPhone 13 Pro для владельцев Rolex айте новую коллекцию Pair of Kings («Королевская пара» - англ). Caviar создала пять разных дизайнов iPhone 13 Pro, призванных стать идеальными телефонами для владельцев часов широко известного

Самая интересная «фишка» новых iPhone 13 Pro искусственно отключена в дешевых комплектациях м. В отечественной рознице iPhone 13 Pro на 128 ГБ стоит 100 тыс. руб., а на 256 ГБ – 110 тыс. руб. iPhone 13 Pro Max обойдется в 110 тыс. руб. и 120 тыс. руб. соответственно. Apple все скрыла

Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России тыс. руб. (128 ГБ), 110 тыс. руб. (256 ГБ), 130 тыс. руб. (512 ГБ) и 150 тыс. руб. (1 ТБ). Цены на iPhone 13 Pro Max – 110 тыс. руб., 120 тыс. руб., 140 тыс. руб. и 160 тыс. руб. за те же объе

В России появятся тюнингованные iPhone 13 для верующих за полмиллиона ставил пополнение коллекции Credo на базе еще не представленных официально смартфонов Apple линейки iPhone 13 — для верующих. Коллекция включает три тематические разновидности дизайна, которые

Рассекречен облик будущих iPhone 13. В чем их новизна метно крупнее. Вследствие этого подросла и сама камера, занимающая теперь значительно больше места. iPhone 13 Pro Max (слева) и 12 Pro Max По данным MacRumors, единственное изменение на лицевой