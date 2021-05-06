Раскрыт дизайн нового флагманского iPhone. Что в нем нового

Появился качественный макет смартфона iPhone 13 Pro Max, сделанный по чертежам. На нем видны основные отличия флагмана от своего предшественника – новый вырез в экране и переработанная основная камера. Эти модификации могут затронуть и обычный iPhone 13. Премьера новой серии смартфонов Apple ожидается осенью 2021 г.

Новый флагман Apple

Внешность смартфона Apple iPhone 13 Pro Max перестала быть тайной за полгода до премьеры устройства. Популярный YouTube-канал Unbox Therapy опубликовал видео, на котором запечатлел высококачественный макет будущего флагмана в сравнении с нынешним топовым смартфоном Apple – iPhone 12 Pro Max.

Со слов блогера Льюиса Хилсентегера (Lewis Hilsenteger), макет был сделан на основе утекших чертежей. Кто создавал макет, и кто допустил утечку CAD-файлов, послуживших источником информации о дизайне устройства, Хилсентегер не уточнил.

Глобальных отличий у iPhone 13 Pro Max от своего предшественника нет. Мобильник получил почти ту же внешность, за исключением ряда деталей, не влияющих на общее восприятие устройства. Премьера линейки iPhone 13 предварительно запланирована на осень 2021 г. – Apple годами выпускала новые смартфоны в сентябре, но в 2020 г. из-за пандемии коронавируса перенесла показ iPhone 12 на октябрь.

Apple iPhone 13 Pro Max

Само название серии iPhone 13 на момент публикации материала утверждено не было. Сохраняется вероятность, что Apple в итоге даст своим новинкам другое наименование.

Что изменилось

Первое и самое главное отличие iPhone 13 Pro Max, при условии, что макет создан на основе правильных чертежей, заключается в экранном вырезе. Он в смартфоне сохранится, и даже его форма останется прежней, но сам по себе он станет меньше.

Обзор макета iPhone 13 Pro Max

Уменьшить «монобровь», от которой другие производители отказались еще несколько лет назад, Apple смогла за счет изменения расположения находящихся в ней элементов. Все модули, отвечающие за работу Face ID, теперь расположены ближе друг к другу, а динамик перебрался на самую кромку лицевой панели. Расположение разговорного динамика Apple подсмотрела у производителей смартфонов на базе Android.

Второе изменение в iPhone 13 Pro Max затрагивает основную камеру. Она по-прежнему состоит из трех сенсоров, но размер объектива каждого из них заметно увеличился. Причины этой модернизации пока остаются неизвестными – вероятно, все три камеры получат оптическую стабилизацию.

Вырезы в экранах iPhone 13 Pro Max (слева) и 12 Pro Max

Внутри iPhone 13 Pro Max и обычного 13 Pro, по данным портала MyDrivers, будет находиться новый процессор Apple A15. Также эти смартфоны будут отличаться от предшественников наличием 8 ГБ оперативной памяти против 6 ГБ в iPhone 12 Pro и Pro Max. Максимальная емкость штатного накопителя будет увеличена с 512 ГБ до 1 ТБ.

Что осталось прежним

Макет iPhone 13 Pro Max показал, что в 2021 г. Apple не станет отказываться от проводной зарядки в своих смартфонах. Новый флагман подучил порт Lightning, впервые появившийся еще в 2012 г. с выходом iPhone 5. Возможно, в комплекте новых смартфонов Apple окажется усиленный кабель, оплетка которого не будет протираться и портиться.

Lightning останется в смартфонах Apple еще как минимум на год

Расположение всех прочих внешних элементов корпуса, включая сетки микрофона и основного динамика, кнопки громкости и включения, не изменилось. По своим габаритам iPhone 13 Pro Max тоже не отличается от флагмана линейки iPhone 12, что указывает на наличие все того же 6,7-дюймового экрана.

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В то же время сохраняется вероятность, что iPhone 13 Pro Max получит экран на основе miniLED. Такую панель Apple использует в новом iPad Pro на 12,9 дюйма, премьера которого состоялась в апреле 2021 г.

Возможности младшей модели

Смартфон iPhone 13, пишет MyDrivers, тоже почти не изменится внешне. Тем не менее, более компактную «монобровь» аппарат тоже получит, как и новое расположение разговорного динамика.

iPhone 13 с модифицированным дизайном

Поменяется и блок основной камеры – он сохранит прежнюю квадратную форму, да и количество сенсоров останется неизменным, но расположены они будут иначе. Так, если в iPhone 12 камеры размещены вертикально, то в iPhone 13 нижний модуль смещен относительно верхнего по диагонали. Объективы визуально увеличились в размерах, но, как и в случае iPhone 13 Pro Max, объяснения этому пока нет.

iPhone 12 в новом фиолетовом цвете

На момент публикации материала не было достоверно известно, сколько смартфонов в итоге окажутся в линейке iPhone 13. В 2020 г. Apple выпустила крошечный iPhone 12 mini в надежде заинтересовать ценителей старых компактных моделей своего смартфона. Однако затея успехом не увенчалась – CNews писал, что iPhone 12 mini провалился в продаже из-за слабой автономности и небольшого экрана. Это вынудило Apple резко сократить объемы его производства.