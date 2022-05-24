Фотокамеры - Объектив - Lens

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM это разрешение: если вам нужны кадры с высоким качеством, то выбирайте камеру Full HD или выше. От разрешения зависит качество картинки, но не меньшую роль играют процессор, размер матрицы, качество объектива. Также не забывайте, что видео высокого качества занимают гораздо больше места на карте памяти. Во-вторых, уже само название экшн-камера подразумевает съемку в сложных условиях, поэт

«Швабе» запустил производство фотографических объективов с постоянным фокусным расстоянием который позволяет даже в условиях низкой освещенности получать изображения с естественной цветопередачей и высокой детализацией кадра. Обладателей фототехники Nikon и Canon ждет выход художественного объектива «Селена 1,9/58» и ряда других моделей. Без внимания не останутся и пользователи камер Leica, для которых предприятие выпустит объективы «Зенитар 2,8/21» и «Зенитар 1,0/50».

Canon усилила линейку вещательных 4K объективов моделью CJ20ex5B роллеров зума и фокусировки. Эта особенность понравится профессионалам, которым нужна совместимость объектива с различными виртуальными системами. Впечатляющие характеристики модели CJ20ex5B ре

«Швабе» запатентовал оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех запатентовал оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива Схема, предлагаемая холдингом, призвана улучшить технические характеристики светосильного объектива, работающего в ИК-диапазоне. Схема использована в специальных ИК-объективах,

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM EI P40 Pro Главные фишки камеры нового P40 Pro — матрица основной камеры размером 1/1.28” и разрешением 50 Мп с поддержкой технологии объединения пикселей, а также 5-кратный оптический зум у телефото объектива. Всего сенсоров 4: кроме основного и 12-мегапиксельного телевика, есть еще ширик 40 Мп (он же объектив для видеосъемки) и датчик глубины. Оптический стабилизатор есть у основного датч

«Швабе» возобновил производство объективов для астрономической фотографии местимы с большинством зеркальных и беззеркальных камер. Приобрести «МС Рубинар 10/1000 Макро» можно в офлайн- и онлайн-магазинах фототехники. «Мы возобновили выпуск знаменитых еще с советских времен объективов "Рубинар" на новом уровне – в производстве современного поколения фототехники задействовано цифровое оборудование и передовые технологии обработки оптических и механических деталей.

Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов о делать не стоит. Первая причина – это очень дорого. Нередко бывает, что цена даже одного хорошего объектива сопоставима с ценой фотоаппарата, а если объективов нужно много – это выливается в

Canon выпустила 90 млн камер EOS и 130 млн объективов EF Canon объявила о достижении двух важных вех на своем производственном пути: общее количество выпущенных камер EOS со сменными объективами достигло 90 миллионов, а объективов серии EF — 130 млн. 90-миллионной произведенной камерой стала EOS 5D Mark IV, а 130-миллионным объективом — модель EF16–35mm f/2.8L III USM.Дебют системы EOS и объективов сери

Линейка объективов Nikon В обзоре Nikon D7500 (ссылка) мы уже писали, что тестировали вместе с ней четыре разных объектива. Все они — производства Nikon (бренд Nikkor): китовый 18–140:3,5–5,6 ED VR, универс

Лучшие панорамные камеры. Выбор ZOOM Идея создания подобных устройств проста и эффективна. Берем два широкоугольных объектива, направляем их в противоположные стороны, а затем программно склеиваем полученную к

Axis представила сетевые камеры с объективом i-CS и диафрагмы и т.д. «Раньше сетевые камеры с креплением CS не имели информации о типе установленного объектива, поэтому для получения оптимальных результатов пользователям приходилось настраиват

Десять объективов для одного космоса уровень. Осознав, что одиночные телеобъективы не в состоянии дать качественную картинку звёздного неба, инженеры института создали комплекс Dragonfly Telephoto Array, состоящий из десяти доработанных объективов Canon 400mm f/2.8 L IS II USM. Доработка заключалась в покрытии линз дополнительным наноматериалом, препятствующим появлению переотражений внутри оптических групп. Объективы Dragonfl

В поисках идеального ультразума: выбор ZOOM м зависит от размера матрицы фотоаппарата. Изучив рынок фототехники, можно выяснить, что максимум фокусного диапазона в сочетании с матрицей максимальной площади можно получить с помощью комплекта из объектива Tamron 16–300mm f/3.5–6.3 Di II VC PZD и зеркальных и системных камер Canon, Nikon и Sony. Tamron 16–300mm f/3.5–6.3 Di II VC выпускается в версиях для байонетов Nikon AF-S DX, Canon

Fujifilm анонсировала план выпуска объективов для камер X серии бъектив». Это XF16mmF1.4 R, запуск которого запланирован на середину 2015 г. В свою очередь, выпуск объектива XF16-55mmF2.8 WR перенесен на весну 2015 г. Запуск нового телеобъектива запланирова

Объективов для байонета EF стало 100 миллионов Компания Canon уведомила, что 22 апреля она собрала стомиллионный экземпляр объектива с байонетом EF. Объективы с байонетом EF предназначены для плёночных и цифровых зеркальных фотоаппаратов серии Canon EOS. Их производство начато в 1987 году. Компания заявила, что точ

Обзор фотоаппарата Leica Х Vario: классика элиты е камеры X2 аксессуарным портом, позволившим подключать внешний электронный видоискатель (EVF). Если же сравнить модели X2 и X Vario, то получится, что все изменения внешние: в основном они коснулись объектива, хотя имели место и некоторые другие. Теперь обо всём по порядку.Конструкция камеры Первые две модели семейства Х стали самыми компактными камерами среди «леек» с большим сенсором (AP

Чемпион по ремонту среди объективов пкий и надёжный 70-200 mm F/2.8. При этом производитель не играет значения: в «хит-парад» поломок попали модели Sony, Canon и Nikon. В качестве причин в Lensrentals указывает высокую востребованность объективов с этим диапазоном фокусных расстояний, их размер – достаточно компактный, чтобы не задумываться о креплении на треноге, но достаточно большой, чтобы подвергаться опасности падения ил

Тест зеркальной камеры Nikon D600: полный кадр для кухарки лезненного перехода на полноформатную систему, если денег сразу на покупку камеры и соответствующих объективов не хватило. Nikon D600 Как и упомянутую новинку конкурента, камеру D600 отличает п

В мире стало 75 миллионов объективов Nikkor Компания Nikon объявила, что общее количество объективов, созданных под торговой маркой Nikkor, преодолело отметку в 75 миллионов экземпляров. Первый объектив Nikkor появился в 1959 году, это был NIKKOR-S Auto 5cm f/2 – фикс с фокусным рас

Патронташ для объективов с несколькими объективами . Он создал Quikdraw – универсальное крепление на ремень, с помощью которого фотограф может повесить у себя на поясе неограниченное (ограниченное шириной талии) количество объективов. Секрет крепления – в механизме, помогающем легко снимать и закреплять объективы, не боясь их повредить. В настоящее время Quikdraw совместим с байонетами Canon EOS и Nikon F, и, как

Беззеркалка Canon EOS M: хит или запоздалый ответ конкурентам? фирменный переходник-адаптер. Адаптер EF-M/EF(-S) Вместе с Canon EOS M также выпущены два первых объектива для системы EF-M: Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM и EF-M 22mm f/2.0 STM. Если с

Легенда дальномерок: обзор камер Leica M9 и X1 ескими свойствами; подбор конструкционных материалов, обеспечивающий одинаковые физические свойства объектива в широком диапазоне температуры, атмосферного давления, влажности; прецезионное про

Sony планирует показать три объектива для фотокамер NEX Компания Sony может представить три новых объектива для фотокамер NEX 24 августа. Информация об этом появилась на сайте DPReview. В списке заявленных моделей присутствуют объектив с фокусным расстоянием 55-210 мм/ F 4.5-6.3, а также дв

Samsung вывела на рынок пять объективов линейки NX Series Компания Samsung представила пять сменных объективов линейки NX Series для фотокамер. Они будут включать в себя объектив с длинным зумом, широкоугольный «блинчик», макрообъектив, портретный объектив и стандартный зум-объектив. Макрообъ

Sony раскрыла технические характеристики байонета E для сменных объективов Компания Sony опубликовала в Сети некоторые общие сведения о новой конструкции байонета E для сменных объективов, которые появятся в апреле 2011 года. Они могут быть использованы производителями фотоаксессуаров для создания соответствующих устройств. Согласно Sony, владельцы камер NEX-3, NEX-5,

Carl Zeiss обновляет линейку универсальных объективов Компания Carl Zeiss анонсировала выход двух новых объективов линейки Compact Prime CP.2, представляющих собой гибридные модели для использования в фотоаппаратах и видеокамерах. Аксессуары имеют линзы с фокусными расстояниями 50 и 100 мм с свет

У объективов Canon в Москве обнаружен дефект р Pleer.ru Роман Буцкий. Также он рассказал, что в Pleer.ru при покупке можно заказать тестирование объектива. Стоить эта дополнительная услуга будет около 500 руб. «Результаты теста объекти

Sony показала три новых объектива для собственных зеркальных камер епестками, которая вместе с внушительной светосилой F2 создает эффект размытия («боке»). Два других объектива относятся к линейке EasyChoice, в которую входят модели аксессуаров как для новичко

Светосильные объективы с фиксированным фокусом от Nikon ив 50 мм F1.4 пережил такое количество реинкарнаций, что время и обстоятельства возникновения этого объектива почти скрылись в тьме десятилетий, однако известно, что первый, еще «ручной» протот

Проектор Optoma HD80 – Full HD бюджетник инсталляции и в качестве временного, мобильного средства визуализации. Фокус и зумм управляются вручную, а смещение оптической группы к краю корпуса обеспечило свободный доступ к регулировкам. Крышка объектива пластиковая, с пружинными зажимами. Во избежание утери, она привязана к корпусу проектора прочной капроновой нитью. При стационарной установке имеет смысл закрывать объектив крышкой с

Самые продаваемые фотокамеры октября ицы 8 МП. Зум – 3-х кратный. Объектив имеет встроенную оптическую стабилизацию. Фокусное расстояние объектива: 35-100 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2,5 дюйма (115 000 пикселей). Скорость серийной

Тест топового ультразума Canon S5 IS ктно. Корпус Canon S5 IS достаточно массивный. Особенно крупной камера кажется с выдвинутым тубусом объектива При сходных габаритах и весе модели Pro1 и S5 IS обладают весьма схожим набором пол

Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября ачей и отличной резкостью. Камера хорошо лежит в руке. Разрешение матрицы 7 МП. Фокусное расстояние объектива: 38–380 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2,5 дюйма (115 000 пикселей). Питание от 4 батар

Проектор Optoma HD70 – компактный кинотеатрал оптической группы, что очень неудобно, поскольку при активной работе с кнопками проектор непременно сдвинется с места. Залив корпуса над оптической системой – это конструктивная "фишка" Optoma Крышка объектива выполнена из белой резины Оригинально выполнена крышка объектива — она простая по форме, изготовлена из мягкого полупрозрачного материала, что-то вроде белой резины, а закрывае

Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру е модели с 18-кратным зумом и 8-мегапиксельным разрешением Так как максимальные фокусные расстояния объектива большие, то возникает вероятность «смазывания» картинки из-за дрожания рук фотограф

Sony VPL-AW10 кинотеатральный проектор ия расположены на крышке с той же стороны, а коннектная площадка находится на задней стенке. Вывод теплого воздуха осуществляется через решетки, размещенные в углу передней панели, противоположном от объектива. Сразу стоит отметить, что воздушный поток имеет небольшую силу, а воздух скорее теплый, чем горячий. Подача воздуха в корпус проектора осуществляется с нижней части корпуса и перед н

Уход за фототехникой в отпуске т пыли и песка используйте мягкую кисточку. Эту кисточку используйте только для чистки корпуса, для объектива нужно приобрести отдельную. Обе кисточки рекомендуется периодически промывать пеной

Проектор ViewSonic PJ258 – в симбиозе с iPod ляет ему хорошо вписываться в образ презентационного проектора, однако сумки для переноски проектора в комплекте поставки не оказалось. Очень удачно располагается лоток для плеера iPod и ползунок зум-объектива У объектива ViewSonic PJ258 имеется полупрозрачная крышка для защиты оптики от попадания пыли. Над объективом на верхней панели корпуса имеется необычный ползунок, через которы