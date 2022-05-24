Разделы

Фотокамеры Объектив Lens

Фотокамеры - Объектив - Lens

24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

это разрешение: если вам нужны кадры с высоким качеством, то выбирайте камеру Full HD или выше. От разрешения зависит качество картинки, но не меньшую роль играют процессор, размер матрицы, качество объектива. Также не забывайте, что видео высокого качества занимают гораздо больше места на карте памяти.  Во-вторых, уже само название экшн-камера подразумевает съемку в сложных условиях, поэт
17.12.2020 «Швабе» запустил производство фотографических объективов с постоянным фокусным расстоянием

который позволяет даже в условиях низкой освещенности получать изображения с естественной цветопередачей и высокой детализацией кадра. Обладателей фототехники Nikon и Canon ждет выход художественного объектива «Селена 1,9/58» и ряда других моделей. Без внимания не останутся и пользователи камер Leica, для которых предприятие выпустит объективы «Зенитар 2,8/21» и «Зенитар 1,0/50».
24.09.2020 Canon усилила линейку вещательных 4K объективов моделью CJ20ex5B

роллеров зума и фокусировки. Эта особенность понравится профессионалам, которым нужна совместимость объектива с различными виртуальными системами. Впечатляющие характеристики модели CJ20ex5B ре
05.06.2020 «Швабе» запатентовал оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех запатентовал оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива Схема, предлагаемая холдингом, призвана улучшить технические характеристики светосильного объектива, работающего в ИК-диапазоне. Схема использована в специальных ИК-объективах,
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

EI P40 Pro Главные фишки камеры нового P40 Pro — матрица основной камеры размером 1/1.28” и разрешением 50 Мп с поддержкой технологии объединения пикселей, а также 5-кратный оптический зум у телефото объектива. Всего сенсоров 4: кроме основного и 12-мегапиксельного телевика, есть еще ширик 40 Мп (он же объектив для видеосъемки) и датчик глубины. Оптический стабилизатор есть у основного датч
04.02.2019 «Швабе» возобновил производство объективов для астрономической фотографии

местимы с большинством зеркальных и беззеркальных камер. Приобрести «МС Рубинар 10/1000 Макро» можно в офлайн- и онлайн-магазинах фототехники. «Мы возобновили выпуск знаменитых еще с советских времен объективов "Рубинар" на новом уровне – в производстве современного поколения фототехники задействовано цифровое оборудование и передовые технологии обработки оптических и механических деталей.

13.07.2018 Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов

о делать не стоит. Первая причина – это очень дорого. Нередко бывает, что цена даже одного хорошего объектива сопоставима с ценой фотоаппарата, а если объективов нужно много – это выливается в

17.10.2017 Canon выпустила 90 млн камер EOS и 130 млн объективов EF

Canon объявила о достижении двух важных вех на своем производственном пути: общее количество выпущенных камер EOS со сменными объективами достигло 90 миллионов, а объективов серии EF — 130 млн. 90-миллионной произведенной камерой стала EOS 5D Mark IV, а 130-миллионным объективом — модель EF16–35mm f/2.8L III USM.Дебют системы EOS и объективов сери
27.08.2017 Линейка объективов Nikon

В обзоре Nikon D7500 (ссылка) мы уже писали, что тестировали вместе с ней четыре разных объектива. Все они — производства Nikon (бренд Nikkor): китовый 18–140:3,5–5,6 ED VR, универс
22.06.2017 Лучшие панорамные камеры. Выбор ZOOM

Идея создания подобных устройств проста и эффективна. Берем два широкоугольных объектива, направляем их в противоположные стороны, а затем программно склеиваем полученную к
27.06.2016 Axis представила сетевые камеры с объективом i-CS

и диафрагмы и т.д. «Раньше сетевые камеры с креплением CS не имели информации о типе установленного объектива, поэтому для получения оптимальных результатов пользователям приходилось настраиват
29.05.2015 Десять объективов для одного космоса

уровень. Осознав, что одиночные телеобъективы не в состоянии дать качественную картинку звёздного неба, инженеры института создали комплекс Dragonfly Telephoto Array, состоящий из десяти доработанных объективов Canon 400mm f/2.8 L IS II USM. Доработка заключалась в покрытии линз дополнительным наноматериалом, препятствующим появлению переотражений внутри оптических групп. Объективы Dragonfl
08.04.2015 В поисках идеального ультразума: выбор ZOOM

м зависит от размера матрицы фотоаппарата. Изучив рынок фототехники, можно выяснить, что максимум фокусного диапазона в сочетании с матрицей максимальной площади можно получить с помощью комплекта из объектива Tamron 16–300mm f/3.5–6.3 Di II VC PZD и зеркальных и системных камер Canon, Nikon и Sony. Tamron 16–300mm f/3.5–6.3 Di II VC выпускается в версиях для байонетов Nikon AF-S DX, Canon

31.07.2014 Fujifilm анонсировала план выпуска объективов для камер X серии

бъектив». Это XF16mmF1.4 R, запуск которого запланирован на середину 2015 г. В свою очередь, выпуск объектива XF16-55mmF2.8 WR перенесен на весну 2015 г. Запуск нового телеобъектива запланирова
12.05.2014 Объективов для байонета EF стало 100 миллионов

Компания Canon уведомила, что 22 апреля она собрала стомиллионный экземпляр объектива с байонетом EF. Объективы с байонетом EF предназначены для плёночных и цифровых зеркальных фотоаппаратов серии Canon EOS. Их производство начато в 1987 году. Компания заявила, что точ
20.01.2014 Обзор фотоаппарата Leica Х Vario: классика элиты

е камеры X2 аксессуарным портом, позволившим подключать внешний электронный видоискатель (EVF). Если же сравнить модели X2 и X Vario, то получится, что все изменения внешние: в основном они коснулись объектива, хотя имели место и некоторые другие. Теперь обо всём по порядку.Конструкция камеры Первые две модели семейства Х стали самыми компактными камерами среди «леек» с большим сенсором (AP
16.08.2013 Чемпион по ремонту среди объективов

пкий и надёжный 70-200 mm F/2.8. При этом производитель не играет значения: в «хит-парад» поломок попали модели Sony, Canon и Nikon. В качестве причин в Lensrentals указывает высокую востребованность объективов с этим диапазоном фокусных расстояний, их размер – достаточно компактный, чтобы не задумываться о креплении на треноге, но достаточно большой, чтобы подвергаться опасности падения ил
21.01.2013 Тест зеркальной камеры Nikon D600: полный кадр для кухарки

лезненного перехода на полноформатную систему, если денег сразу на покупку камеры и соответствующих объективов не хватило. Nikon D600 Как и упомянутую новинку конкурента, камеру D600 отличает п
18.12.2012 В мире стало 75 миллионов объективов Nikkor

Компания Nikon объявила, что общее количество объективов, созданных под торговой маркой Nikkor, преодолело отметку в 75 миллионов экземпляров. Первый объектив Nikkor появился в 1959 году, это был NIKKOR-S Auto 5cm f/2 – фикс с фокусным рас
31.08.2012 Патронташ для объективов

с несколькими объективами .  Он создал Quikdraw – универсальное крепление на ремень, с помощью которого фотограф может повесить у себя на поясе неограниченное (ограниченное шириной талии) количество объективов. Секрет крепления – в механизме, помогающем легко снимать и закреплять объективы, не боясь их повредить. В настоящее время Quikdraw совместим с байонетами Canon EOS и Nikon F, и, как
02.08.2012 Беззеркалка Canon EOS M: хит или запоздалый ответ конкурентам?

фирменный переходник-адаптер. Адаптер EF-M/EF(-S)   Вместе с Canon EOS M также выпущены два первых объектива для системы EF-M: Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM и EF-M 22mm f/2.0 STM. Если с
02.04.2012 Легенда дальномерок: обзор камер Leica M9 и X1

ескими свойствами; подбор конструкционных материалов, обеспечивающий одинаковые физические свойства объектива в широком диапазоне температуры, атмосферного давления, влажности; прецезионное про
15.08.2011 Sony планирует показать три объектива для фотокамер NEX

Компания Sony может представить три новых объектива для фотокамер NEX 24 августа. Информация об этом появилась на сайте DPReview. В списке заявленных моделей присутствуют объектив с фокусным расстоянием 55-210 мм/ F 4.5-6.3, а также дв
22.02.2011 Samsung вывела на рынок пять объективов линейки NX Series

Компания Samsung представила пять сменных объективов линейки NX Series для фотокамер. Они будут включать в себя объектив с длинным зумом, широкоугольный «блинчик», макрообъектив, портретный объектив и стандартный зум-объектив. Макрообъ
09.02.2011 Sony раскрыла технические характеристики байонета E для сменных объективов

Компания Sony опубликовала в Сети некоторые общие сведения о новой конструкции байонета E для сменных объективов, которые появятся в апреле 2011 года. Они могут быть использованы производителями фотоаксессуаров для создания соответствующих устройств. Согласно Sony, владельцы камер NEX-3, NEX-5,
03.12.2010 Выпущена видеокамера с двойной системой объективов
14.09.2010 Carl Zeiss обновляет линейку универсальных объективов

Компания Carl Zeiss анонсировала выход двух новых объективов линейки Compact Prime CP.2, представляющих собой гибридные модели для использования в фотоаппаратах и видеокамерах. Аксессуары имеют линзы с фокусными расстояниями 50 и 100 мм с свет
31.08.2010 У объективов Canon в Москве обнаружен дефект

р Pleer.ru Роман Буцкий. Также он рассказал, что в Pleer.ru при покупке можно заказать тестирование объектива. Стоить эта дополнительная услуга будет около 500 руб. «Результаты теста объекти
30.07.2010 Sony показала три новых объектива для собственных зеркальных камер

епестками, которая вместе с внушительной светосилой F2 создает эффект размытия («боке»). Два других объектива относятся к линейке EasyChoice, в которую входят модели аксессуаров как для новичко
07.04.2009 Светосильные объективы с фиксированным фокусом от Nikon

ив 50 мм F1.4 пережил такое количество реинкарнаций, что время и обстоятельства возникновения этого объектива почти скрылись в тьме десятилетий, однако известно, что первый, еще «ручной» протот
19.02.2008 Проектор Optoma HD80 – Full HD бюджетник

инсталляции и в качестве временного, мобильного средства визуализации. Фокус и зумм управляются вручную, а смещение оптической группы к краю корпуса обеспечило свободный доступ к регулировкам. Крышка объектива пластиковая, с пружинными зажимами. Во избежание утери, она привязана к корпусу проектора прочной капроновой нитью. При стационарной установке имеет смысл закрывать объектив крышкой с
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

ицы 8 МП. Зум – 3-х кратный. Объектив имеет встроенную оптическую стабилизацию. Фокусное расстояние объектива: 35-100 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2,5 дюйма (115 000 пикселей). Скорость серийной

05.12.2007 Тест топового ультразума Canon S5 IS

ктно. Корпус Canon S5 IS достаточно массивный. Особенно крупной камера кажется с выдвинутым тубусом объектива При сходных габаритах и весе модели Pro1 и S5 IS обладают весьма схожим набором пол
13.11.2007 Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября

ачей и отличной резкостью. Камера хорошо лежит в руке. Разрешение матрицы 7 МП. Фокусное расстояние объектива: 38–380 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2,5 дюйма (115 000 пикселей). Питание от 4 батар
17.10.2007 Проектор Optoma HD70 – компактный кинотеатрал

оптической группы, что очень неудобно, поскольку при активной работе с кнопками проектор непременно сдвинется с места. Залив корпуса над оптической системой – это конструктивная "фишка" Optoma Крышка объектива выполнена из белой резины Оригинально выполнена крышка объектива — она простая по форме, изготовлена из мягкого полупрозрачного материала, что-то вроде белой резины, а закрывае
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру

е модели с 18-кратным зумом и 8-мегапиксельным разрешением Так как максимальные фокусные расстояния объектива большие, то возникает вероятность «смазывания» картинки из-за дрожания рук фотограф
05.09.2007 Sony VPL-AW10 кинотеатральный проектор

ия расположены на крышке с той же стороны, а коннектная площадка находится на задней стенке. Вывод теплого воздуха осуществляется через решетки, размещенные в углу передней панели, противоположном от объектива. Сразу стоит отметить, что воздушный поток имеет небольшую силу, а воздух скорее теплый, чем горячий. Подача воздуха в корпус проектора осуществляется с нижней части корпуса и перед н
04.09.2007 Уход за фототехникой в отпуске

т пыли и песка используйте мягкую кисточку. Эту кисточку используйте только для чистки корпуса, для объектива нужно приобрести отдельную. Обе кисточки рекомендуется периодически промывать пеной
25.05.2007 Проектор ViewSonic PJ258 – в симбиозе с iPod

ляет ему хорошо вписываться в образ презентационного проектора, однако сумки для переноски проектора в комплекте поставки не оказалось. Очень удачно располагается лоток для плеера iPod и ползунок зум-объектива У объектива ViewSonic PJ258 имеется полупрозрачная крышка для защиты оптики от попадания пыли. Над объективом на верхней панели корпуса имеется необычный ползунок, через которы
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007

естима с дополнительно приобретаемыми конвертерами для широкоугольной (0,7x) и теле- (1,75x) фотосъемки. Число режимов съемки увеличено до 20, разрешение матрицы возросло до 6 МП. Фокусное расстояние объектива – 35-140 мм в 35-мм эквиваленте, 4-кратный оптический зум. Съемка макро – от 5 см. ЖК-дисплей больше, чем у А530 – 2,5 дюйма. Nikon Coolpix L3 выполнена в элегантном и очень компактно

