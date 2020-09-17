Индексная книга CNews*
Sony Electronics Alpha Sony α серия цифровых фотоаппаратов
Публикаций - 96, упоминаний - 256
Sony Electronics Alpha упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газаров Артур 77 2
|Бровкин Дмитрий 56 2
|Онищук Александр 10 1
|Симонов Игорь 100 1
|Маев Ярослав 1 1
|Алфёров Жорес 50 1
|Михайлов Алексей 53 1
|Терентьев Константин 18 1
|Гинзбург Виталий 16 1
|Абрикосов Алексей 9 1
|Яновский Кирилл 5 1
|Пан Иннокентий 3 1
|Boyle Willard - Бойл Уиллард 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 14
|Associated Press 1975 1
|AppleInsider 384 1
|Bloomberg 1009 1
|Pocket-Lint 69 1
|Electronista 166 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.