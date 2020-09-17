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Sony Electronics Alpha Sony α серия цифровых фотоаппаратов

Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов


17.09.2020 Sony Electronics представила «самую маленькую и легкую в мире» систему полнокадровой съемки – камеру Alpha 7C. Фото
03.11.2017 Sony Alpha 7R III удвоила скорость серийной съёмки
09.11.2016 Первый взгляд на фотокамеру Sony Alpha a99 Mark II. Назад в будущее?
04.10.2016 Sony возвращает флагман
21.11.2014 Анонс Sony Alpha 7 II - много стабильности не бывает
20.05.2014 Sony Alpha 7S появится в начале лета
13.02.2014 Обзор первой в мире полнокадровой системной камеры Sony Alpha A7
24.10.2013 Полный кадр от Sony: первый взгляд на фотокамеры Sony Alpha 7 и Sony Alpha 7r
16.10.2013 Sony представила первые в мире полнокадровые беззеркальные камеры со сменным объективом. ФОТО
12.09.2012 Sony представила топовые фотокамеры. ФОТО
18.05.2012 Sony NEX-F3 и A37: новые камеры для искушенных фотолюбителей
14.03.2012 Sony выпустила «зеркалку» со скоростью съемки 12 кадров в секунду. ФОТО
25.01.2012 Sony начинает продажи долгожданной флагманской беззеркалки NEX-7
07.11.2011 Первый взгляд на беззеркальную фотокамеру Sony Alpha NEX-7: слишком «крута» для тебя?
25.02.2011 Sony снимает с производства камеру NEX-3
15.10.2010 Sony обновляет прошивки для беззеркальных камер NEX-3/5
28.09.2010 Первый взгляд на Sony Alpha A55: «зеркалка» с фиксированным зеркалом
05.07.2010 Sony реализовала поддержку 3D в NEX-5/NEX-3
28.06.2010 Sony NEX-3 и NEX-5: подробный обзор и «полевой» тест беззеркальных камер
11.05.2010 Sony представила линейку "беззеркальных" камер

Публикаций - 96, упоминаний - 256

Sony Electronics Alpha упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6145 78
Canon 1339 33
Nikon 588 31
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 25
Samsung Electronics 9333 21
Olympus 450 21
Konica Minolta 356 18
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 15
Элемент ГК - Elementec 1523 10
Leica Camera 239 9
Ricoh Pentax 213 8
Casio 325 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 5
Apple Inc 10683 3
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 3
Asahi Pentax 50 3
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 229 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Seiko Epson Corporation 864 2
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 1
Sony Electronics 75 1
Eastman Kodak - Кодак 481 1
Victor Hasselblad AB 47 1
ФОРС - Центр разработки 390 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 1
AMD Graphics Product Group - ATI 872 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
Nvidia Corp 3118 1
Canon Россия - Канон Ру 8 1
Corel Corporation 331 1
Adobe Systems 1443 1
Philips 1960 1
HP Inc. 5313 1
Google LLC 10352 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 1
GoPro Inc 50 1
Huawei 3222 1
Microsoft Corporation 22497 1
Yandex - Яндекс 5015 1
Carl Zeiss 294 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 9
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Автофокус - Автофокусировка 699 60
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 43
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 40
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 34
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 207 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 30
Фотокамеры - Фотоаппараты 1425 29
Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка 149 26
RAW - Формат цифровых файлов изображения 526 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 22
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 21
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 20
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 18
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 414 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 15
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 13
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 108 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 11
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 11
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 10
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 9
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 231 7
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 379 7
MFT Стандарт - Micro Four Thirds System - Стандарт Микро 4:3, Micro 4/3 43 6
ISO 6400 - Светочувствительность цифровых камер 53 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 6
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 87 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 4
BSI CMOS - Back-illuminated sensor - BI CMOS Backside illumination 30 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 4
ISO 200 - Светочувствительность цифровых камер 57 4
FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица 223 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 327 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 273 3
Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) 109 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 33
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 30
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 23
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 20
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 60 16
Sony E-mount байонет 28 14
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 153 12
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 11
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 11
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 48 10
Canon DIGIC - серия процессоров 195 10
Microsoft Windows 2000 2856 9
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 42 9
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 8
Canon Dual Pixel CMOS AF 28 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
Google Android 11959 7
Fujifilm X-Trans CMOS 21 7
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 7
Sony Memory Stick - M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
Asahi Pentax K 49 5
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 71 4
Konica-Minolta AF-mount system 4 4
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 4
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 26 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
Nikon Expeed 63 3
Nikon F - серия малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов 23 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 3
Sony Bravia 124 3
Canon EF - серия объективов 48 3
Apple iOS 6422 3
Nikon J - серия фотокамер 11 3
Canon Digital IXUS 86 3
Nikon Multi-CAM 16 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Apple iPhone 5 745 2
Konica Minolta Dynax D - цифровая зеркальная камера 13 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 2
Газаров Артур 77 2
Бровкин Дмитрий 56 2
Онищук Александр 10 1
Симонов Игорь 100 1
Маев Ярослав 1 1
Алфёров Жорес 50 1
Михайлов Алексей 53 1
Терентьев Константин 18 1
Гинзбург Виталий 16 1
Абрикосов Алексей 9 1
Яновский Кирилл 5 1
Пан Иннокентий 3 1
Boyle Willard - Бойл Уиллард 2 1
Япония 10069 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Россия - РФ - Российская федерация 108428 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 10
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Азия - Азиатский регион 3803 2
Канада 3319 1
Норвегия - Осло 110 1
Германия - Саксония - Лейпциг 65 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Луна - спутник Земли 1184 1
Солнечная система - Solar system 2236 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 1
Швеция - Королевство 2072 1
Китай - Шанхай 621 1
Европа Восточная 2927 1
Швеция - Стокгольм 361 1
США - Лос-Анджелес 681 1
Европа Западная 1329 1
Таиланд - Королевство 671 1
Южная Корея - Республика 4394 1
Америка Северная 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 1
Ergonomics - Эргономика 840 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
Физика - Physics - область естествознания 889 2
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 14
Associated Press 1975 1
AppleInsider 384 1
Bloomberg 1009 1
Pocket-Lint 69 1
Electronista 166 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Photokina 59 6
Фотофорум 46 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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