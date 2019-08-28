Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon

Kodak выходит на рынок смартфонов и планшетов Одна из старейших компаний на рынке фотооборудования и фотопечати Eastman Kodak планирует выйти на рынок мобильных устройств на платформе Android. Поможет ей в

Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером философия помогла ему выиграть патентное разбирательство у компании №1 в фотоиндустрии того времени Eastman Kodak. Фотоаппарат моментальной печати Kodamatic имел отличный от Polaroid конструкти

Apple и Google объединятся, чтобы купить патенты Kodak Компании-конкуренты Apple и Google объединят усилия для того, чтобы приобрести патенты компании Eastman Kodak, распродающей свои активы, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источ

Kodak продает основу своего бизнеса Американская компания Eastman Kodak официально сообщила о намерении продать два своих бизнес-направления: Personali

Новый компактный сканер от Kodak сканирует документы в «облаке» Компания Kodak представила свою новую разработку Kodak в области настольного сканирования документов — сканер Kodak ScanMate i940. Компактный сканер с функцией подключения к «облаку» быстр

Kodak продаст свой онлайн-фотосервис Kodak Gallery за $23,8 млн Производитель фототехники компания Kodak, недавно подавшая официальное заявление о признании себя банкротом, сообщила о том, что продаст свой онлайн-сервис обмена фотографиями Kodak Gallery за $23,8 млн. Покупателем высту

Изобретатель цифровых фотоаппаратов обанкротился Американский производитель фотоаппаратов и фотопленки c более чем 130-летней историей Eastman Kodak подал в суд заявление о защите от кредиторов по главе 11 Кодекса США о банкротс

Kodak объявил о банкротстве Американский производитель фототехники cо 130-летней историей Eastman Kodak подал в суд заявление о защите от кредиторов по главе 11 Кодекса США о банкротс

Подводная съёмка под знаком Kodak Компания Kodak анонсировала новую компактную видеокамеру с водонепроницаемым корпусом - PLAYFULL Waterproof Video Camera. Новинка ориентирована на съёмку ситуативных видеороликов для размещения в социал

Kodak представила водозащищенную видеокамеру Playfull Waterproof Компания Kodak анонсировала выход нового камкодера с поддержкой HD-видео. Им стала модель Playfull Waterproof. Устройство может работать под водой на глубине до 3 метров в течение 2 часов, а также выдер

Kodak выпустила новую камеру EasyShare Touch M5370 с социальными функциями Компания Kodak анонсировала пополнение линейки цифровых камер EasyShare новой моделью. Речь идет об EasyShare Touch M5370. В ней используется 3-дюймовый емкостный сенсорный экран и широкоугольный 5-крат

Kodak выпустила линейку МФУ Hero для печати из Google Cloud Print Компания Kodak анонсировала выход линейки МФУ Hero с поддержкой сервиса «облачной» печати. Устройства оснащены Wi-Fi-адаптерами и работают с сервисом Google Cloud Print и Kodak Email Print. В спи

Kodak разработала защищенную видеокамеру Playsport Burton Edition Компания Eastman Kodak Company объявила о выходе специальной версии видеокамеры Playsport. Модель Burt

Kodak анонсировала сканер с системой SmartTouch anMate i920. Он предназначен для работы под управлением Microsoft Windows, совместим с приложениями сканирования TWAIN и ISIS, создает файлы в форматах PDF, JPG, TIF, MS Word и RTF. Благодаря функции Kodak SmartTouch процесс сканирования упрощается: для выбора задания можно использовать дисплей сканера, кнопку запуска или компьютер. Сканер i920 позволяет обрабатывать ежедневную корреспонден

Kodak выпустила Kodak Picture Kiosk V5.0 с возможностью подключения к соцсетям Компания Eastman Kodak Company, производитель систем печати, объявила о выпуске программного обеспечен

Kodak разработала принтер для фотопечати для ритейла Компания Eastman Kodak Company вывела на рынок инновационный принтер KODAK D4000 Duplex Photo Printer.

Kodak показала МФУ с поддержкой печати 3D-фотографий Компания Kodak показала новое струйное многофункциональное устройство ESP Office 2170. Оно умеет печатать снимки по беспроводным соединениям, сканировать, отправлять факсы и копировать документы. В нем

"Облачный" фотохостинг Kodak не мог принимать фотографии по электронной почте Компания Kodak, владеющая собственным сервисом хранения фотографий в Сети, начиная с 24 декабря, не могла обеспечить стабильную работу серверов, обслуживающих фотохостинг. В частности, сервис Kodak

Kodak представила сверхтонкую видеокамеру Компания Kodak изготовила самый тонкий камкодер. Устройство KODAK Mini выполняет съемку одним прикосновением и через USB позволяет быстро и легко загружать видео на сайты Facebook и YouTube. Она

Kodak представила новое флагманское МФУ Компания Kodak анонсировала новое многофункциональное устройство печати ESP 9250. Струйное МФУ оснащено поддержкой Wi-Fi-модуля IEEE 802.11n, печати с мобильных устройств, работающих на базе iOS, а такж

Kodak выпустила компактную видеокамеру с сенсорным экраном Компания Kodak представила новую карманную видеокамеру линейки PlayTouch. Устройство выполнено в компактном форм-факторе и оснащено трехдюймовым емкостным экраном. Все управление камерой осуществляется

Kodak анонсировала фотоаппарат и фоторамку с «социальными» сервисами Компания Kodak представила новый 14-мегапиксельный фотоаппарат с поддержкой Веб 2.0-сервисов. Устройство EasyShare M590 оснащено специальным программным обеспечением для отправки фотографий в соцсети и

Kodak в падении: традиционный бизнес сократился на 21% Выручка Eastman Kodak по итогам 2-го квартала 2010 г. сократилась в сравнении с аналогичным периодом

Kodak выпустила МФУ для печати с iPhone Компания Kodak анонсировала появление многофункционального устройства, поддерживающего прямую печать с мобильных устройств. Устройство представляет собой струйный принтер, сканер, факс и копировальный а

Kodak предлагает систему печати APEX в аренду Компания Kodak объявила о начале кампании по предоставлению в аренду систем «сухой» печати APEX. Тепер

Apple ответила на претензии Kodak встречным иском Компания Apple подала на Eastman Kodak встречный иск, обвинив ее в нарушении двух патентов на технологии, широко испол

Kodak: новые фототовары Компания Kodak представила несколько новых продуктов в линейке фототоваров. Одним из них стала карманная HD-видеокамера KODAK PLAYPORT, защищенную от внешних воздействий. Другой фотогаджет - рамк

Новые поточные сканеры Kodak i4000 предлагают цифровую обработку документов для СМБ Компания Kodak анонсировала выпуск сканеров Kodak серии i4000, призванных помочь компаниям малого и среднего бизнеса автоматизировать процесс цифровой обработки и управления документами. Поставки

«Кодак» выходит в социальные сети Российское подразделение компании Eastman Kodak Company объявило о проведении широкомасштабной кампании – выходе в социальные медиа. Те

Kodak подключил сухие лаборатории АРЕХ к онлайн-фотосервисам Компания Eastman Kodak Company объявила о выпуске программного обеспечения версии 4.0 для Адаптивной с

Kodak открыл доступ к социальным сетям в своих фотокиосках Компания Eastman Kodak Company объявила о том, что теперь пользователи могут заходить на сайты Faceboo

Kodak: iPhone и BlackBerry незаконно используют наши технологии Компания Eastman Kodak потребовала от Федеральной комиссии США по торговле запретить ввоз смартфонов A

Kodak избавляется от бизнеса по выпуску OLED-дисплеев Компания Kodak объявила о намерении продать все активы, связанные с бизнесом по производству OLED-дисплеев, группе компаний LG. Этот шаг связан c ужесточением инвестиционной политики и укреплением финан

Kodak Zi8 выпустил микро-HD-видеокамеру Компания Kodak изрядно поотстала от ведущих производителей съемочной техники в выпуске HD-видеокамер на флеш-картах, и вот теперь решила нагнать конкурентов со своей камерой Kodak Zi8. Камера сни

Kodak снимает с производства пленку Kodachrome Компания Kodak объявила о снятии с производства пленки Kodachrome. Данная пленка впервые была выпущена 74 года назад, в 1935 г., став первым коммерческим успехом компании Kodak. В связи с тем, чт

Kodak освоил OLED Компания Kodak объявила о выходе новой цифровой рамки, в которой реализована технология OLED. До сих пор, в производстве рамок Kodak использовал только жидкокристаллические мониторы. Устройство

Сканеры Canon, Kodak и Fujitsu работают c Directum Capture Services оборудования, поддерживаемого подсистемой Directum Capture Services, расширился. Список поддерживаемых устройств пополнился аппаратами потокового сканирования документов производства компаний Canon, Kodak и Fujitsu. Специалисты Directum совместно с сотрудниками ПИРИТ провели тестирование нескольких моделей потоковых сканеров мировых производителей. Были проверены различные режимы функциони

Kodak представил карманную видеокамеру с поддержкой 720p Компания Eastman Kodak объявила о выходе на рынок портативных видеокамер и представила свою первую мод