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Eastman Kodak Кодак

Eastman Kodak - Кодак

СОБЫТИЯ

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28.08.2019 Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM

весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon
26.12.2014 Kodak выходит на рынок смартфонов и планшетов

Одна из старейших компаний на рынке фотооборудования и фотопечати Eastman Kodak планирует выйти на рынок мобильных устройств на платформе Android. Поможет ей в
26.06.2013 Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером

философия помогла ему выиграть патентное разбирательство у компании №1 в фотоиндустрии того времени Eastman Kodak. Фотоаппарат моментальной печати Kodamatic имел отличный от Polaroid конструкти
10.12.2012 Apple и Google объединятся, чтобы купить патенты Kodak

Компании-конкуренты Apple и Google объединят усилия для того, чтобы приобрести патенты компании Eastman Kodak, распродающей свои активы, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источ
24.08.2012 Kodak продает основу своего бизнеса

Американская компания Eastman Kodak официально сообщила о намерении продать два своих бизнес-направления: Personali
05.07.2012 Новый компактный сканер от Kodak сканирует документы в «облаке»

Компания Kodak представила свою новую разработку Kodak в области настольного сканирования документов — сканер Kodak ScanMate i940. Компактный сканер с функцией подключения к «облаку» быстр
02.03.2012 Kodak продаст свой онлайн-фотосервис Kodak Gallery за $23,8 млн

Производитель фототехники компания Kodak, недавно подавшая официальное заявление о признании себя банкротом, сообщила о том, что продаст свой онлайн-сервис обмена фотографиями Kodak Gallery за $23,8 млн. Покупателем высту
19.01.2012 Изобретатель цифровых фотоаппаратов обанкротился

Американский производитель фотоаппаратов и фотопленки c более чем 130-летней историей Eastman Kodak подал в суд заявление о защите от кредиторов по главе 11 Кодекса США о банкротс
19.01.2012 Kodak объявил о банкротстве

Американский производитель фототехники cо 130-летней историей Eastman Kodak подал в суд заявление о защите от кредиторов по главе 11 Кодекса США о банкротс
03.10.2011 Подводная съёмка под знаком Kodak

Компания Kodak анонсировала новую компактную видеокамеру с водонепроницаемым корпусом - PLAYFULL Waterproof Video Camera. Новинка ориентирована на съёмку ситуативных видеороликов для размещения в социал
30.09.2011 Kodak представила водозащищенную видеокамеру Playfull Waterproof

Компания Kodak анонсировала выход нового камкодера с поддержкой HD-видео. Им стала модель Playfull Waterproof. Устройство может работать под водой на глубине до 3 метров в течение 2 часов, а также выдер
14.09.2011 Kodak выпустила новую камеру EasyShare Touch M5370 с социальными функциями

Компания Kodak анонсировала пополнение линейки цифровых камер EasyShare новой моделью. Речь идет об EasyShare Touch M5370. В ней используется 3-дюймовый емкостный сенсорный экран и широкоугольный 5-крат
08.09.2011 Kodak выпустила линейку МФУ Hero для печати из Google Cloud Print

Компания Kodak анонсировала выход линейки МФУ Hero с поддержкой сервиса «облачной» печати. Устройства оснащены Wi-Fi-адаптерами и работают с сервисом Google Cloud Print и Kodak Email Print. В спи
30.08.2011 Kodak разработала защищенную видеокамеру Playsport Burton Edition

Компания Eastman Kodak Company объявила о выходе специальной версии видеокамеры Playsport. Модель Burt
05.07.2011 Kodak анонсировала сканер с системой SmartTouch

anMate i920. Он предназначен для работы под управлением Microsoft Windows, совместим с приложениями сканирования TWAIN и ISIS, создает файлы в форматах PDF, JPG, TIF, MS Word и RTF. Благодаря функции Kodak SmartTouch процесс сканирования упрощается: для выбора задания можно использовать дисплей сканера, кнопку запуска или компьютер. Сканер i920 позволяет обрабатывать ежедневную корреспонден
25.05.2011 Kodak выпустила Kodak Picture Kiosk V5.0 с возможностью подключения к соцсетям

Компания Eastman Kodak Company, производитель систем печати, объявила о выпуске программного обеспечен
20.05.2011 Kodak разработала принтер для фотопечати для ритейла

Компания Eastman Kodak Company вывела на рынок инновационный принтер KODAK D4000 Duplex Photo Printer.
27.04.2011 Kodak показала МФУ с поддержкой печати 3D-фотографий

Компания Kodak показала новое струйное многофункциональное устройство ESP Office 2170. Оно умеет печатать снимки по беспроводным соединениям, сканировать, отправлять факсы и копировать документы. В нем

29.12.2010 "Облачный" фотохостинг Kodak не мог принимать фотографии по электронной почте

Компания Kodak, владеющая собственным сервисом хранения фотографий в Сети, начиная с 24 декабря, не могла обеспечить стабильную работу серверов, обслуживающих фотохостинг. В частности, сервис Kodak

16.12.2010 Kodak представила сверхтонкую видеокамеру

Компания Kodak изготовила самый тонкий камкодер. Устройство KODAK Mini выполняет съемку одним прикосновением и через USB позволяет быстро и легко загружать видео на сайты Facebook и YouTube. Она

30.08.2010 Kodak представила новое флагманское МФУ

Компания Kodak анонсировала новое многофункциональное устройство печати ESP 9250. Струйное МФУ оснащено поддержкой Wi-Fi-модуля IEEE 802.11n, печати с мобильных устройств, работающих на базе iOS, а такж
24.08.2010 Kodak выпустила компактную видеокамеру с сенсорным экраном

Компания Kodak представила новую карманную видеокамеру линейки PlayTouch. Устройство выполнено в компактном форм-факторе и оснащено трехдюймовым емкостным экраном. Все управление камерой осуществляется

24.08.2010 Kodak анонсировала фотоаппарат и фоторамку с «социальными» сервисами

Компания Kodak представила новый 14-мегапиксельный фотоаппарат с поддержкой Веб 2.0-сервисов. Устройство EasyShare M590 оснащено специальным программным обеспечением для отправки фотографий в соцсети и

29.07.2010 Kodak в падении: традиционный бизнес сократился на 21%

Выручка Eastman Kodak по итогам 2-го квартала 2010 г. сократилась в сравнении с аналогичным периодом

01.07.2010 Kodak выпустила МФУ для печати с iPhone

Компания Kodak анонсировала появление многофункционального устройства, поддерживающего прямую печать с мобильных устройств. Устройство представляет собой струйный принтер, сканер, факс и копировальный а
17.06.2010 Kodak предлагает систему печати APEX в аренду

Компания Kodak объявила о начале кампании по предоставлению в аренду систем «сухой» печати APEX. Тепер
20.04.2010 Apple ответила на претензии Kodak встречным иском

Компания Apple подала на Eastman Kodak встречный иск, обвинив ее в нарушении двух патентов на технологии, широко испол
12.04.2010 Kodak: новые фототовары

Компания Kodak представила несколько новых продуктов в линейке фототоваров. Одним из них стала карманная HD-видеокамера KODAK PLAYPORT, защищенную от внешних воздействий. Другой фотогаджет - рамк
02.03.2010 Новые поточные сканеры Kodak i4000 предлагают цифровую обработку документов для СМБ

Компания Kodak анонсировала выпуск сканеров Kodak серии i4000, призванных помочь компаниям малого и среднего бизнеса автоматизировать процесс цифровой обработки и управления документами. Поставки
01.03.2010 «Кодак» выходит в социальные сети

Российское подразделение компании Eastman Kodak Company объявило о проведении широкомасштабной кампании – выходе в социальные медиа. Те
25.02.2010 Kodak подключил сухие лаборатории АРЕХ к онлайн-фотосервисам

Компания Eastman Kodak Company объявила о выпуске программного обеспечения версии 4.0 для Адаптивной с
24.02.2010 Kodak открыл доступ к социальным сетям в своих фотокиосках

Компания Eastman Kodak Company объявила о том, что теперь пользователи могут заходить на сайты Faceboo
15.01.2010 Kodak: iPhone и BlackBerry незаконно используют наши технологии

Компания Eastman Kodak потребовала от Федеральной комиссии США по торговле запретить ввоз смартфонов A
07.12.2009 Kodak избавляется от бизнеса по выпуску OLED-дисплеев

Компания Kodak объявила о намерении продать все активы, связанные с бизнесом по производству OLED-дисплеев, группе компаний LG. Этот шаг связан c ужесточением инвестиционной политики и укреплением финан
30.07.2009 Kodak Zi8 выпустил микро-HD-видеокамеру

Компания Kodak изрядно поотстала от ведущих производителей съемочной техники в выпуске HD-видеокамер на флеш-картах, и вот теперь решила нагнать конкурентов со своей камерой Kodak Zi8. Камера сни
23.06.2009 Kodak снимает с производства пленку Kodachrome

Компания Kodak объявила о снятии с производства пленки Kodachrome. Данная пленка впервые была выпущена 74 года назад, в 1935 г., став первым коммерческим успехом компании Kodak. В связи с тем, чт
17.09.2008 Kodak освоил OLED

Компания Kodak объявила о выходе новой цифровой рамки, в которой реализована технология OLED. До сих пор, в производстве рамок Kodak использовал только жидкокристаллические мониторы.   Устройство
09.09.2008 Сканеры Canon, Kodak и Fujitsu работают c Directum Capture Services

оборудования, поддерживаемого подсистемой Directum Capture Services, расширился. Список поддерживаемых устройств пополнился аппаратами потокового сканирования документов производства компаний Canon, Kodak и Fujitsu. Специалисты Directum совместно с сотрудниками ПИРИТ провели тестирование нескольких моделей потоковых сканеров мировых производителей. Были проверены различные режимы функциони
11.07.2008 Kodak представил карманную видеокамеру с поддержкой 720p

Компания Eastman Kodak объявила о выходе на рынок портативных видеокамер и представила свою первую мод
23.06.2008 Motorola и Kodak анонсировали мобильник совместной разработки

Компании Motorola и Kodak анонсировали новую модель сотового телефона Motorola Zine ZN5, оснащенную 5-МП камерой с автофокусом и ксеноновой вспышкой. Motozine ZN5 – первый мобильник, сочетающий инновационные техно

Публикаций - 509, упоминаний - 684

Eastman Kodak и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 88
Sony 6739 88
Samsung Electronics 11065 69
Olympus 475 61
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 57
Nikon 646 56
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 50
Seiko Epson Corporation 908 50
Microsoft Corporation 25775 46
HP - Hewlett-Packard 3662 46
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 33
Konica Minolta 423 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 32
Fujitsu 2105 32
Casio 338 31
HP Inc. 5883 28
Lenovo Motorola 3566 25
Apple Inc 13156 24
Intel Corporation 12811 23
Noritsu Koki 24 22
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 21
Rekam 34 21
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 17
Cisco Systems 5372 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Toshiba Corporation 2980 16
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 15
Dell EMC 5180 15
LG Electronics 3735 15
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 14
Xerox - The Haloid Company 1168 14
Philips 2099 14
AOL Inc - America Online 1883 14
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Oracle Corporation 7074 13
AT&T Inc 1726 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 30
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
DuPont - Дюпон 101 8
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 7
eBay Inc 1640 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 6
Beko - Beko Electronics 83 6
Federated Hermes - Federated Investors 57 6
Квинта 7 6
UPS 216 6
Boeing 1031 6
Carl Zeiss AG 307 6
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 6
Merrill Lynch 454 6
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 5
Dow Chemical Company (TDCC) 34 5
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
American Express - Amex 338 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Enron - Enrongate 122 4
Prudential Securities 68 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Евросеть 1421 4
Expedia Group 136 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Caterpillar - 93 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 3
Крокус Сити Молл 16 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 7
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 4
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 3
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МОК - Британская олимпийская ассоциация British Olympic Association 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
WiMAX Forum 69 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 162
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 94
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 90
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 80
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 77
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 72
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 62
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 60
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 52
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 52
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 48
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 46
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 44
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 41
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 40
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 40
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 39
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 38
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 38
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 35
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 33
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 29
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 28
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 26
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 24
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 23
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 77 22
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 22
Eastman Kodak EasyShare Software 73 60
Microsoft Windows 16882 29
Adobe Photoshop 804 20
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 17
Apple iPhone 6 4861 16
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 11
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Apple iOS 8583 11
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 11
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 10
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 10
Google Android 15244 10
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 9
Fujifilm FinePix 107 8
Olympus xD-Picture Card 122 8
Canon Digital IXUS 86 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 8
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 8
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Eastman Kodak Gallery 7 6
Microsoft Office 4170 6
Nokia Symbian OS 1411 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
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Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 6
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 6
Samsung SVR-диктофон 464 5
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 5
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 5
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
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Газаров Артур 77 8
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Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 7
Лаптева Марина 114 6
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 115
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
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