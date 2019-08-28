Получите все материалы CNews по ключевому слову
Eastman Kodak Кодак
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.08.2019
|
Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM
весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon
|26.12.2014
|
Kodak выходит на рынок смартфонов и планшетов
Одна из старейших компаний на рынке фотооборудования и фотопечати Eastman Kodak планирует выйти на рынок мобильных устройств на платформе Android. Поможет ей в
|26.06.2013
|
Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером
философия помогла ему выиграть патентное разбирательство у компании №1 в фотоиндустрии того времени Eastman Kodak. Фотоаппарат моментальной печати Kodamatic имел отличный от Polaroid конструкти
|10.12.2012
|
Apple и Google объединятся, чтобы купить патенты Kodak
Компании-конкуренты Apple и Google объединят усилия для того, чтобы приобрести патенты компании Eastman Kodak, распродающей свои активы, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источ
|24.08.2012
|
Kodak продает основу своего бизнеса
Американская компания Eastman Kodak официально сообщила о намерении продать два своих бизнес-направления: Personali
|05.07.2012
|
Новый компактный сканер от Kodak сканирует документы в «облаке»
Компания Kodak представила свою новую разработку Kodak в области настольного сканирования документов — сканер Kodak ScanMate i940. Компактный сканер с функцией подключения к «облаку» быстр
|02.03.2012
|
Kodak продаст свой онлайн-фотосервис Kodak Gallery за $23,8 млн
Производитель фототехники компания Kodak, недавно подавшая официальное заявление о признании себя банкротом, сообщила о том, что продаст свой онлайн-сервис обмена фотографиями Kodak Gallery за $23,8 млн. Покупателем высту
|19.01.2012
|
Изобретатель цифровых фотоаппаратов обанкротился
Американский производитель фотоаппаратов и фотопленки c более чем 130-летней историей Eastman Kodak подал в суд заявление о защите от кредиторов по главе 11 Кодекса США о банкротс
|19.01.2012
|
Kodak объявил о банкротстве
Американский производитель фототехники cо 130-летней историей Eastman Kodak подал в суд заявление о защите от кредиторов по главе 11 Кодекса США о банкротс
|03.10.2011
|
Подводная съёмка под знаком Kodak
Компания Kodak анонсировала новую компактную видеокамеру с водонепроницаемым корпусом - PLAYFULL Waterproof Video Camera. Новинка ориентирована на съёмку ситуативных видеороликов для размещения в социал
|30.09.2011
|
Kodak представила водозащищенную видеокамеру Playfull Waterproof
Компания Kodak анонсировала выход нового камкодера с поддержкой HD-видео. Им стала модель Playfull Waterproof. Устройство может работать под водой на глубине до 3 метров в течение 2 часов, а также выдер
|14.09.2011
|
Kodak выпустила новую камеру EasyShare Touch M5370 с социальными функциями
Компания Kodak анонсировала пополнение линейки цифровых камер EasyShare новой моделью. Речь идет об EasyShare Touch M5370. В ней используется 3-дюймовый емкостный сенсорный экран и широкоугольный 5-крат
|08.09.2011
|
Kodak выпустила линейку МФУ Hero для печати из Google Cloud Print
Компания Kodak анонсировала выход линейки МФУ Hero с поддержкой сервиса «облачной» печати. Устройства оснащены Wi-Fi-адаптерами и работают с сервисом Google Cloud Print и Kodak Email Print. В спи
|30.08.2011
|
Kodak разработала защищенную видеокамеру Playsport Burton Edition
Компания Eastman Kodak Company объявила о выходе специальной версии видеокамеры Playsport. Модель Burt
|05.07.2011
|
Kodak анонсировала сканер с системой SmartTouch
anMate i920. Он предназначен для работы под управлением Microsoft Windows, совместим с приложениями сканирования TWAIN и ISIS, создает файлы в форматах PDF, JPG, TIF, MS Word и RTF. Благодаря функции Kodak SmartTouch процесс сканирования упрощается: для выбора задания можно использовать дисплей сканера, кнопку запуска или компьютер. Сканер i920 позволяет обрабатывать ежедневную корреспонден
|25.05.2011
|
Kodak выпустила Kodak Picture Kiosk V5.0 с возможностью подключения к соцсетям
Компания Eastman Kodak Company, производитель систем печати, объявила о выпуске программного обеспечен
|20.05.2011
|
Kodak разработала принтер для фотопечати для ритейла
Компания Eastman Kodak Company вывела на рынок инновационный принтер KODAK D4000 Duplex Photo Printer.
|27.04.2011
|
Kodak показала МФУ с поддержкой печати 3D-фотографий
Компания Kodak показала новое струйное многофункциональное устройство ESP Office 2170. Оно умеет печатать снимки по беспроводным соединениям, сканировать, отправлять факсы и копировать документы. В нем
|29.12.2010
|
"Облачный" фотохостинг Kodak не мог принимать фотографии по электронной почте
Компания Kodak, владеющая собственным сервисом хранения фотографий в Сети, начиная с 24 декабря, не могла обеспечить стабильную работу серверов, обслуживающих фотохостинг. В частности, сервис Kodak
|16.12.2010
|
Kodak представила сверхтонкую видеокамеру
Компания Kodak изготовила самый тонкий камкодер. Устройство KODAK Mini выполняет съемку одним прикосновением и через USB позволяет быстро и легко загружать видео на сайты Facebook и YouTube. Она
|30.08.2010
|
Kodak представила новое флагманское МФУ
Компания Kodak анонсировала новое многофункциональное устройство печати ESP 9250. Струйное МФУ оснащено поддержкой Wi-Fi-модуля IEEE 802.11n, печати с мобильных устройств, работающих на базе iOS, а такж
|24.08.2010
|
Kodak выпустила компактную видеокамеру с сенсорным экраном
Компания Kodak представила новую карманную видеокамеру линейки PlayTouch. Устройство выполнено в компактном форм-факторе и оснащено трехдюймовым емкостным экраном. Все управление камерой осуществляется
|24.08.2010
|
Kodak анонсировала фотоаппарат и фоторамку с «социальными» сервисами
Компания Kodak представила новый 14-мегапиксельный фотоаппарат с поддержкой Веб 2.0-сервисов. Устройство EasyShare M590 оснащено специальным программным обеспечением для отправки фотографий в соцсети и
|29.07.2010
|
Kodak в падении: традиционный бизнес сократился на 21%
Выручка Eastman Kodak по итогам 2-го квартала 2010 г. сократилась в сравнении с аналогичным периодом
|01.07.2010
|
Kodak выпустила МФУ для печати с iPhone
Компания Kodak анонсировала появление многофункционального устройства, поддерживающего прямую печать с мобильных устройств. Устройство представляет собой струйный принтер, сканер, факс и копировальный а
|17.06.2010
|
Kodak предлагает систему печати APEX в аренду
Компания Kodak объявила о начале кампании по предоставлению в аренду систем «сухой» печати APEX. Тепер
|20.04.2010
|
Apple ответила на претензии Kodak встречным иском
Компания Apple подала на Eastman Kodak встречный иск, обвинив ее в нарушении двух патентов на технологии, широко испол
|12.04.2010
|
Kodak: новые фототовары
Компания Kodak представила несколько новых продуктов в линейке фототоваров. Одним из них стала карманная HD-видеокамера KODAK PLAYPORT, защищенную от внешних воздействий. Другой фотогаджет - рамк
|02.03.2010
|
Новые поточные сканеры Kodak i4000 предлагают цифровую обработку документов для СМБ
Компания Kodak анонсировала выпуск сканеров Kodak серии i4000, призванных помочь компаниям малого и среднего бизнеса автоматизировать процесс цифровой обработки и управления документами. Поставки
|01.03.2010
|
«Кодак» выходит в социальные сети
Российское подразделение компании Eastman Kodak Company объявило о проведении широкомасштабной кампании – выходе в социальные медиа. Те
|25.02.2010
|
Kodak подключил сухие лаборатории АРЕХ к онлайн-фотосервисам
Компания Eastman Kodak Company объявила о выпуске программного обеспечения версии 4.0 для Адаптивной с
|24.02.2010
|
Kodak открыл доступ к социальным сетям в своих фотокиосках
Компания Eastman Kodak Company объявила о том, что теперь пользователи могут заходить на сайты Faceboo
|15.01.2010
|
Kodak: iPhone и BlackBerry незаконно используют наши технологии
Компания Eastman Kodak потребовала от Федеральной комиссии США по торговле запретить ввоз смартфонов A
|07.12.2009
|
Kodak избавляется от бизнеса по выпуску OLED-дисплеев
Компания Kodak объявила о намерении продать все активы, связанные с бизнесом по производству OLED-дисплеев, группе компаний LG. Этот шаг связан c ужесточением инвестиционной политики и укреплением финан
|30.07.2009
|
Kodak Zi8 выпустил микро-HD-видеокамеру
Компания Kodak изрядно поотстала от ведущих производителей съемочной техники в выпуске HD-видеокамер на флеш-картах, и вот теперь решила нагнать конкурентов со своей камерой Kodak Zi8. Камера сни
|23.06.2009
|
Kodak снимает с производства пленку Kodachrome
Компания Kodak объявила о снятии с производства пленки Kodachrome. Данная пленка впервые была выпущена 74 года назад, в 1935 г., став первым коммерческим успехом компании Kodak. В связи с тем, чт
|17.09.2008
|
Kodak освоил OLED
Компания Kodak объявила о выходе новой цифровой рамки, в которой реализована технология OLED. До сих пор, в производстве рамок Kodak использовал только жидкокристаллические мониторы. Устройство
|09.09.2008
|
Сканеры Canon, Kodak и Fujitsu работают c Directum Capture Services
оборудования, поддерживаемого подсистемой Directum Capture Services, расширился. Список поддерживаемых устройств пополнился аппаратами потокового сканирования документов производства компаний Canon, Kodak и Fujitsu. Специалисты Directum совместно с сотрудниками ПИРИТ провели тестирование нескольких моделей потоковых сканеров мировых производителей. Были проверены различные режимы функциони
|11.07.2008
|
Kodak представил карманную видеокамеру с поддержкой 720p
Компания Eastman Kodak объявила о выходе на рынок портативных видеокамер и представила свою первую мод
|23.06.2008
|
Motorola и Kodak анонсировали мобильник совместной разработки
Компании Motorola и Kodak анонсировали новую модель сотового телефона Motorola Zine ZN5, оснащенную 5-МП камерой с автофокусом и ксеноновой вспышкой. Motozine ZN5 – первый мобильник, сочетающий инновационные техно
Eastman Kodak и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.