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Газпром ГПМ РТВ Пятница! телеканал

Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал


06.02.2025 Покупки на скорости 70 Мбит/с: «МегаФон» ускорил интернет в ТЦ «Максимир» 1
04.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж до 165% по итогам «Нереально Черной Пятницы» 1
03.12.2024 «МегаФон»: самым активным днем «Черной пятницы» стал четверг 1
29.11.2024 В сезон распродаж хакеры в России активизировались больше, чем покупатели 1
02.11.2024 «ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу» 1
04.10.2024 «МегаФон»: со станции Падали видеосообщения отправляются на скорости больше 100 Мбит/с 1
19.08.2024 Импортозамещения не случилось. Россияне распробовали американские и китайские аналоги YouTube и не спешат полностью переходить на российские 1
19.08.2024 Сельские жители в Дагестане стали чаще пользоваться мобильным интернетом 1
13.06.2024 В Оренбурге любителям шопинга ускорили мобильный интернет 1
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта   1
20.05.2024 «МегаФон»: свердловчане активно знакомятся с новыми обитателями зоопарка 1
12.04.2024 Жители Череповца стали больше стримить в торговых центрах 1
28.02.2024 «Базальт СПО» и ТУСУР бесплатно обучат педагогов школ работе с российской операционной системой «Альт Образование» 1
24.11.2023 «Чёрная пятница»: лучший момент для покупки менеджера паролей для бизнеса «Пассворк» — со скидкой 50% 1
21.11.2023 Цена скидки: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали популярные схемы онлайн-мошенничества в «черную пятницу» 1
30.10.2023 «М.видео-Эльдорадо» в преддверии высокого сезона увеличила товарные запасы более чем на 40% и усилила логистику в регионах 1
17.10.2023 Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System 1
19.01.2023 Смотреть онлайн бесплатно. Ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии 1
14.06.2022 Людмила Смирнова назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга» 1
02.06.2022 «М.Видео-Эльдорадо» и российские ритейлеры запускают межотраслевую «Белую пятницу» 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 1
11.04.2022 Аудитория российской социальной сети Yappy продолжает стремительно расти 1
17.03.2022 В марте 2022 г. пользователи Yappy публикуют в 2,2 раза больше контента 1
31.01.2022 Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек 1
27.01.2022 Портал Госуслуг и «Вконтакте» будут доступны даже при нулевом балансе 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
10.06.2021 Алексей Евтушенко -

Без строительства экосистем нельзя многократно увеличивать выручку и клиентскую базу

 1
30.11.2020 «Яндекс.Маркет» подвел первые итоги «черной пятницы» 1
18.11.2020 «Яндекс.Маркет» снизит комиссию для новых партнеров до 1 рубля 1
28.05.2020 Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 1
28.11.2019 Black Friday в REG.RU: скидки на все базовые продукты 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
26.07.2019 Я есть ROOT! REG.RU поздравляет с Днём системного администратора 1

Публикаций - 119, упоминаний - 119

Газпром ГПМ РТВ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 12
МегаФон 8888 9
Cisco Systems 5118 9
Apple Inc 12118 9
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 273 9
Ростелеком 9720 8
Microsoft Corporation 24648 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 376 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 7
Samsung Electronics 10273 7
Google LLC 11804 7
Yandex - Яндекс 7377 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 6
ОТР ГК - ОТР 2000 214 6
Huawei 3943 6
Amazon Inc - Amazon.com 3006 5
Intel Corporation 12207 5
HP - Hewlett-Packard 3625 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 4
Sony 6548 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1365 4
Lam Research - Novellus Systems 107 4
OpenText - Micro Focus - Novell 871 4
VK - Mail.ru Group 3456 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 3
JDSU - JDS Uniphase 218 3
Meta Platforms - Facebook 4442 3
X Corp - Twitter 2847 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 3
Xiaomi 1740 3
Dailymotion - Видеохостинг 41 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 3
Applied Materials 293 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 3
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 3
Eastman Kodak - Кодак 495 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 11
Газпром ПАО 1342 10
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 8
101Hotels.com 456 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 5
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 5
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 5
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 5
Walt Disney Company 622 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 4
Лента - Сеть розничной торговли 2088 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2362 4
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 3
Walmart - Wal-Mart Stores 377 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 3
United Airlines - авиакомпания 93 3
Киностудия КИТ 4 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 3
Почта России ПАО 2118 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Лента - Утконос 177 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 2
Boeing 1009 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 2
Enron - Enrongate 122 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3338 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5934 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5454 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1365 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 239 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Фонд Росконгресс 18 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 675 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1214 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 26 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
Ассоциация менеджеров 91 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 29 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Международная академия связи - МАС 41 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 31
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9334 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 20
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3991 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17099 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 15
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12058 14
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2917 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10542 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2853 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 10
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1127 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6052 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7112 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3759 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3475 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2922 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14414 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6975 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7705 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7394 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12202 6
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4875 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13176 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4761 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2904 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 6
Google Android 14028 11
Google YouTube - Видеохостинг 2754 6
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 6
Apple iOS 7826 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 4
Яндекс.Маркет 940 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7094 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 3
Microsoft Windows 15695 3
Google Play - Google Store - Android Market 3297 2
Apple - App Store 2895 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 831 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 2
Linux OS 9983 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
Python - высокоуровневый язык программирования 940 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Яндекс.Плюс 191 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 583 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 103 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Perl - Язык программирования 139 2
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 2
Nintendo Wii - игровая консоль 759 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 160 2
Rutor - BitTorrent-трекер 22 2
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
Жаров Александр 174 6
Путин Владимир 3182 5
Волин Алексей 120 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Шадаев Максут 1013 2
Левин Леонид 130 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Osmena Cristina - Осмена Кристина 2 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 10 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Кузовкин Алексей 155 2
Punk Bill - Панк Билл 2 2
Бузова Ольга 7 2
Balog Michael - Балог Майкл 4 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Лапунова Светлана 2 2
Климарев Михаил 48 1
Махновский Кирилл 23 1
Широких Александр 5 1
Комаров Алексей 13 1
Прохоров Алексей 5 1
Зыков Владимир 7 1
Толстой Петр 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Бельская Яна 11 1
Никифоров Николай 1136 1
Назаров Алексей 71 1
Конторович Александр 1 1
Белов Александр 74 1
Bush George - Буш Джордж 304 1
Кравцов Роман 83 1
Лашин Ренат 69 1
Кусков Денис 221 1
Михайлов Николай 11 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Медников Дмитрий 24 1
Куприянов Юрий 20 1
Петров Сергей 60 1
Самохин Дмитрий 2 1
Ким Иван 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 6
Европа 21786 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 6
Япония 13295 5
Европа Восточная 3077 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14211 4
Китай - Тайвань 3992 4
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