Импортозамещения не случилось. Россияне распробовали американские и китайские аналоги YouTube и не спешат полностью переходить на российские

Замедление YouTube в России привело к бурному росту спроса жителей страны к альтернативным видеосервисам. В России существует несколько отечественных аналогов, но россиян они хоть и интересуют, но зацикливаться на них они не хотят. Им оказались вполне по нраву американские и даже китайские сервисы, словом, зарубежные. Некоторые из них находятся в вечном «черном списке» Роскомнадзора.

Иностранное интереснее российского

Россияне решили бороться с замедлением YouTube переходом на альтернативные видеосервисы. Как пишет «Коммерсант», их очень интересуют порталы, разрабатываемые за рубежом, несмотря на засилье отечественных видеосервисов в Рунете.

Издание приводит статистику сервиса «Яндекс.Вордстат», согласно которой с 1 августа 2024 г., когда начался самый жесткий этап замедления YouTube, в стране резко вырос спрос на видеосервис Bilibili. Это китайский аналог YouTube – сам YouTube в КНР давно заблокирован. Если в июле 2024 г. запросов по Bilibili было около 60 тыс. в день, что уже немало для сервиса, сосредоточенного в единственной стране мира, то 5 августа 2024 их стало уже 140 тыс.

Американский сервис Vimeo тоже все больше нужен россиянам, хотя и в меньшей степени, нежели его китайский конкурент. К 11 августа 2024 г. количество связанных с ним запросов перевалило за 12 тыс. в сутки, и это рекордный показатель с декабря 2021 г.

Szabo Viktor / Unsplash Россиянам пока интереснее пользоваться зарубежными видеосервисами, нежели российскими

Отметим, что российские власти до сих пор не раскрыли единую причину замедления YouTube. Пока что звучат две версии – нарушение сервисом российских законов и удаление российских каналов, а также некая «деградация» кэширующих серверов Google, которые помогают роликам загружаться быстрее. Google официально заявил о своей непричастности к нестабильной работе YouTube в России.

Что есть из отечественного

В период, когда YouTube в России можно было смотреть без «тормозов» и без специальных хитростей, помогающих от этих «тормозов» избавиться, россияне не уделяли внимания отечественным видеосервисам, коих в стране немало. Например, YouTube работает с 2005 г., а российский RuTube – с 2006 г., но аудитория у него все эти годы была сильно меньше, если судить по каналам самых топовых блогеров.

Также в России смотреть видео можно в «Дзене», «Одноклассниках» и «ВКонтакте» – на базе этой соцсети даже построен отдельный видеосервис «ВК Видео» со своим приложением и блоком «Клипы», призванным заменить россиянам короткие видео YouTube Shorts.

После замедления YouTube, начавшегося в середине июля 2024 г., россияне все же посмотрели в сторону российских сервисов. Например, число поисковых запросов с упоминанием RuTube в поисковике «Яндекся» 8 августа 2024 г. показало рекорд, поднявшись до 147 тыс. За неделю с 5 по 11 августа включительно таких запросов было 734 тыс. Для сравнения, с 9 по 15 мая 2022 г. включительно, когда с доступом к любимому россиянами YouTube проблем не было, таких запросов было лишь 255 тыс. И то, в этот период RuTube был взломан, и россияне, по всей видимости, интересовались его судьбой.

YouTube не уступает

Для россиян YouTube – это сервис для обучения чему угодно с миллионами роликов-инструкций на любую тему. Также это ресурс с детским контентом – мультфильмами и передачами для детей. Помимо этого, YouTube представляет собой еще новостной ресурс, а также платформу для развлечений, чтобы можно посмотреть какое-нибудь расслабляющее видео после трудового дня.

Ни один видеосервис в мире не может похвастаться таким же количеством информации, какое за 19 лет работы накопил YouTube. Немало контента есть у французского сервиса DailyMotion, но он с января 2017 г. навечно заблокирован в России. Причиной послужило обращение канала «Пятница!», чьи программы выкладывались на ресурсе в нарушение авторского права. На момент блокировки DailyMotion был третьим по посещаемости видеохостингом в мире после YouTube и Vimeo.

По итогам июля 2024 г. YouTube занял третье место в рейтинге самых посещаемых сайтов в России, уступив лишь Google и «Яндексу» (данные SimilarWeb). И чем активнее его замедляют, тем больший интерес он пробуждает у россиян – 15 июля запросов со словом YouTube в Рунете было около 249 тыс., а месяц спустя – почти 312 тыс. Для сравнения, у российского «VK Видео» – 3,05 и 13,3 тыс. соответственно, у RuTube – 14,6 и 92,9 тыс.

Что нужно россиянам

Справедливости ради отметим, что единственным видеохостингом, оказавшимся в числе «поисковых запросов в тренде» за период с 1 по 16 августу 2024 г., оказался российский RuTube – такова статистика Google Trends. Это означает, что количество посвященных ему запросов растет наиболее активно.

Ранее «Яндекс» частично решил проблему медленного YouTube, внедрив в «Поиск» и «Браузер» алгоритмы автоматического поиска нужного видеоролика по альтернативным площадкам.

Но россияне ищут новые видеосервисы не только для того, чтобы смотреть ролики, что особенно видно на примере Vimeo. «Люди просто ищут хостинг, чтобы загружать видеофайлы и чтобы их было легко пересылать или внедрять на сайт», – сказал «Коммерсанту» гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Тем временем россияне начали массово расторгать договоры с провайдерами домашнего интернета. В их сетях YouTube работает медленно, тогда как при использовании мобильного интернета никаких проблем с доступом к любимому видеосервису россияне не испытывают.