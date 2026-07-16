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VK Mail.ru Одноклассники
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.07.2026
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Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android
их в своем каталоге. Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика Приложения VK удалили из Google Play Google продолжила удалять приложения VK по мере подготовки этого материала. Так, приложение соцсети «Одноклассники» поначалу было доступно в Google Play, а позже исчезло. Комментарий VK В редакцию CNews поступил комментарий холдинга VK. «Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленны
|29.06.2026
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Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store
го аналога iPhone с развитой экосистемой в России как не было, так и нет В конце июня 2026 г. Apple удалила из своего магазина все остальные приложения холдинга VK. В их числе: соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», музыкальный сервис «VK Музыка», стриминговый сервис «VK Видео», мессенджер «VK Мессенджер», образовательная платформа SkillBox, почтовый клиент Mail (ранее – Mail.ru), блог-плат
|25.06.2026
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VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone
на iPhone или iPad больше нельзя, поскольку App Store – единственный официальный магазин приложений в экосистеме Apple. Позже в список удаленных приложений добавилось и фирменное ПО социальной сети «Одноклассники», развитием которой тоже занимается холдинг VK. Ранее он был известен как Mail.ru Group. Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика Apple избавляется от присутствия VK в своем App St
|04.06.2026
|VK и «Абрау-Дюрсо» договорились о стратегическом партнерстве в сфере маркетинговых технологий и работы с данными
|04.06.2026
|VK и ГК «Просвещение» будут развивать цифровые решения для школ
|03.06.2026
|VK и Т2 расширяют сотрудничество в сфере больших данных и рекламных технологий
|02.06.2026
|VK и МФТИ открывают набор на магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа»
|22.05.2026
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Макс Отто фон Штирлиц, Глеб Жеглов и Саша Белый: названы самые популярные персонажи в социальных сетях
минаний внутри площадки. Однако почти такой же сильный результат показала Няня Вика — 26%. Для нее «Одноклассники» стали главной социальной сетью: на эту площадку пришлось 95% всех упоминаний к
|19.05.2026
|VK и «Корпорация МСП» расширили сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
|20.03.2026
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Школьники ушли в «Одноклассники» – big data T2
T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик социальной сети «Одноклассники» и выявил возрастающую популярность платформы среди несовершеннолетних. С авгус
|10.03.2026
|VK и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» о безопасности в мессенджерах
|23.10.2025
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Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра рекламы в интернете и соцсетях
Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей, чтобы выяснить их отношение к
|14.10.2025
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«Яндекс» внедрил «ОК-цену» в «Поиск» — технологию, которая показывает, соответствует ли цена на товар рынку
В «Поиске» «Яндекса» появились метки рядом с ценой — «Ниже рынка», «ОК‑цена» и «Выше рынка», которые помогают пользователю понять, насколько предложение на товар выгодно. Это первый случай на российском рынке, когда полноценный ценовой бенчмаркинг встроен в пои
|07.10.2025
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«Магнит ADS» и «Одноклассники» объявили о стратегическом партнерстве для развития социальной коммерции
«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера, и социальная сеть «Одноклассники» (VK) сообщили о старте сотрудничества, направленного на развитие социальной ко
|15.09.2025
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«Одноклассники» запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов
Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый раздел с проверенным контентом от авторов платформы. В нем пре
|29.08.2025
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«Одноклассники» запускают новую программу поддержки авторов контента для старшей аудитории
амой активной и лояльной аудитории платформы – пользователей 55+. Новая программа поддержки авторов ОК ориентирована на темы, которые отвечают интересам старшего поколения. Среди них – здоровье
|27.06.2025
|67% выбирают ИИ: VK и ВШЭ узнали, чего хотят будущие ИТ-специалисты
|16.05.2025
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Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене
м в обеих превалируют женщины. Наименее активна в мессенджерах молодежь до 18 лет. Социальная сеть «Одноклассники» опережает VK на 7%. В метро на «Одноклассников» приходится 3,8% всего интернет
|14.04.2025
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«Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко»
Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информацией (DES.LIMS) для Объединенной компании «Русал» (ОК «Русал»). Проект охватил 13 предприятий в трех ключевых дивизионах компании: алюминиевом, глиноземном и продуктовом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко». Основной целью проекта
|10.04.2025
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«Одноклассники» запустили отдельное направление «Здоровье»
В ОК появились сервисы, которые помогут пользователям отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания, получать консультации по вопросам здорового образа жизни от врачей и специалистов и у
|07.04.2025
|VK и МФТИ запускают магистратуру «Искусственный интеллект и социальные медиа»
|21.03.2025
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«Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ
«Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей соцсети, которая фун
|27.02.2025
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«Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения»
«Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения». В нем появились вкладки с самыми популярным
|07.02.2025
|МГУ совместно с VK и блогерами запустили интерактивную карту научных открытий России
|03.12.2024
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ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами и представили ее новый дизайн
«Одноклассники» представили бесконечную ленту рекомендаций под всеми публикациями, размещенным
|26.11.2024
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«Одноклассники» сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ
«Одноклассники» стали временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные коммен
|08.11.2024
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Аудиосистема «Оклик» ОК-605А в России
осистема может быть использована в качестве домашних мониторов. Выход фазоинвертора расположен на задней панели, поэтому колонки не рекомендуется ставить вплотную к стенке. Оклик Аудиосистема «Оклик» ОК-605А в России Система поддерживает несколько способов подключения, включая Bluetooth 5.0, USB-порт, аудиовходы (2хRCA), оптический вход и выход (RCA SUB OUT). Управление устройством осуществ
|09.10.2024
|VK и «Р7» будут развивать продукты в рамках технологического партнерства
|19.09.2024
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Веб-версия «Одноклассников» стала доступной для незрячих пользователей
текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и др. Ранее «Одноклассники» стали первым доступным для незрячих пользователей приложением соцсети в России
|05.09.2024
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«Одноклассники» стали скрывать сообщения от незнакомцев в переписке
«Одноклассники» вынесли запросы на переписку от незнакомцев в самостоятельный раздел и добавил
|03.09.2024
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Продвижение постов в «Одноклассниках» увеличит вовлеченность пользователей
CNews сообщили представители «Одноклассников». Посты — один из самых популярных форматов контента в ОК. С их помощью пользователи рассказывают о своих увлечениях, делятся экспертизой и продают
|13.08.2024
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«Одноклассники» запустили новую систему приватности публикаций
«Одноклассники» обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто
|26.07.2024
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Доходы разработчиков игр от рекламы в ОК выросли на 62%
«Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы соцсети за первое полугодие 2024 г. С я
|17.07.2024
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«Одноклассники» впервые разрешат пользователям полностью отказаться от получения подарков
«Одноклассники» позволят пользователям полностью отказаться от получения виртуальных подарков
|27.06.2024
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«Одноклассники» начали автоматически обнаруживать и скрывать эротические изображения в соцсети
«Одноклассники» теперь автоматически обнаруживают и размывают в ленте и комментариях к публика
|25.06.2024
|VK и НИУ ВШЭ подготовят специалистов по работе с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами
|19.06.2024
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«Одноклассники» увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году
«Одноклассники» увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе: к ко
|14.06.2024
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Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей в создании контента
«Одноклассники» продолжают работать над развитием контентной платформы и привлечением качестве
|25.04.2024
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Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети
Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» выяснили, как часто россияне сталкиваются с мошенниками в интернете, и узнали
|23.04.2024
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«Сайбер ОК» представляет СКИПА — инновационное решение в области управления поверхностью атак и непрерывного тестирования на проникновение
Компания «Сайбер ОК», российский разработчик решений в сфере кибербезопасности, объявляет о коммерческой доступности «Системы Контроля и Информирования о Поверхности Атак», а также сервиса СКИПА PentOps, обеспе
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришин Дмитрий 210 40
|Путин Владимир 3452 40
|Усманов Алишер 311 37
|Широков Илья 37 35
|Мильнер Юрий 137 34
|Дуров Павел 327 29
|Добродеев Борис 97 25
|Шадаев Максут 1209 20
|Кириенко Владимир 148 17
|Лаптева Марина 114 16
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 15
|Попков Альберт 14 14
|Мишустин Михаил 786 13
|Гордеева Анна 36 12
|Федчин Антон 12 12
|Москвичев Александр 14 12
|Артамонова Анна 183 11
|Носик Антон 106 11
|Сергеев Дмитрий 61 10
|Чернышенко Дмитрий 580 9
|Жаров Александр 183 9
|Исагулова Элина 35 9
|Фингер Грегори 13 9
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 454 8
|Порошенко Петр 27 8
|Исрапилов Арсен 10 8
|Чижикова Валерия 12 8
|Иванов Олег 152 7
|Делицын Леонид 137 7
|Кириенко Сергей 149 7
|Медведев Дмитрий 1664 7
|Кочетков Владимир 11 7
|Боярский Семен 8 7
|Носков Константин 241 6
|Таврин Иван 120 6
|Клименко Герман 51 6
|Басов Алексей 117 6
|Катков Алексей 43 6
|Наумов Максим 100 6
|Краснова Марина 42 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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