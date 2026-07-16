VK - Mail.ru - Одноклассники

Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android их в своем каталоге. Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика Приложения VK удалили из Google Play Google продолжила удалять приложения VK по мере подготовки этого материала. Так, приложение соцсети «Одноклассники» поначалу было доступно в Google Play, а позже исчезло. Комментарий VK В редакцию CNews поступил комментарий холдинга VK. «Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленны

Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store го аналога iPhone с развитой экосистемой в России как не было, так и нет В конце июня 2026 г. Apple удалила из своего магазина все остальные приложения холдинга VK. В их числе: соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», музыкальный сервис «VK Музыка», стриминговый сервис «VK Видео», мессенджер «VK Мессенджер», образовательная платформа SkillBox, почтовый клиент Mail (ранее – Mail.ru), блог-плат

VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone на iPhone или iPad больше нельзя, поскольку App Store – единственный официальный магазин приложений в экосистеме Apple. Позже в список удаленных приложений добавилось и фирменное ПО социальной сети «Одноклассники», развитием которой тоже занимается холдинг VK. Ранее он был известен как Mail.ru Group. Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика Apple избавляется от присутствия VK в своем App St

Макс Отто фон Штирлиц, Глеб Жеглов и Саша Белый: названы самые популярные персонажи в социальных сетях минаний внутри площадки. Однако почти такой же сильный результат показала Няня Вика — 26%. Для нее «Одноклассники» стали главной социальной сетью: на эту площадку пришлось 95% всех упоминаний к

Школьники ушли в «Одноклассники» – big data T2 T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик социальной сети «Одноклассники» и выявил возрастающую популярность платформы среди несовершеннолетних. С авгус

Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра рекламы в интернете и соцсетях Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей, чтобы выяснить их отношение к

«Яндекс» внедрил «ОК-цену» в «Поиск» — технологию, которая показывает, соответствует ли цена на товар рынку В «Поиске» «Яндекса» появились метки рядом с ценой — «Ниже рынка», «ОК‑цена» и «Выше рынка», которые помогают пользователю понять, насколько предложение на товар выгодно. Это первый случай на российском рынке, когда полноценный ценовой бенчмаркинг встроен в пои

«Магнит ADS» и «Одноклассники» объявили о стратегическом партнерстве для развития социальной коммерции «Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера, и социальная сеть «Одноклассники» (VK) сообщили о старте сотрудничества, направленного на развитие социальной ко

«Одноклассники» запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый раздел с проверенным контентом от авторов платформы. В нем пре

«Одноклассники» запускают новую программу поддержки авторов контента для старшей аудитории амой активной и лояльной аудитории платформы – пользователей 55+. Новая программа поддержки авторов ОК ориентирована на темы, которые отвечают интересам старшего поколения. Среди них – здоровье

Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене м в обеих превалируют женщины. Наименее активна в мессенджерах молодежь до 18 лет. Социальная сеть «Одноклассники» опережает VK на 7%. В метро на «Одноклассников» приходится 3,8% всего интернет

«Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко» Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информацией (DES.LIMS) для Объединенной компании «Русал» (ОК «Русал»). Проект охватил 13 предприятий в трех ключевых дивизионах компании: алюминиевом, глиноземном и продуктовом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко». Основной целью проекта

«Одноклассники» запустили отдельное направление «Здоровье» В ОК появились сервисы, которые помогут пользователям отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания, получать консультации по вопросам здорового образа жизни от врачей и специалистов и у

«Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ «Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей соцсети, которая фун

«Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения» «Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения». В нем появились вкладки с самыми популярным

ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами и представили ее новый дизайн «Одноклассники» представили бесконечную ленту рекомендаций под всеми публикациями, размещенным

«Одноклассники» сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ «Одноклассники» стали временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные коммен

Аудиосистема «Оклик» ОК-605А в России осистема может быть использована в качестве домашних мониторов. Выход фазоинвертора расположен на задней панели, поэтому колонки не рекомендуется ставить вплотную к стенке. Оклик Аудиосистема «Оклик» ОК-605А в России Система поддерживает несколько способов подключения, включая Bluetooth 5.0, USB-порт, аудиовходы (2хRCA), оптический вход и выход (RCA SUB OUT). Управление устройством осуществ

Веб-версия «Одноклассников» стала доступной для незрячих пользователей текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и др. Ранее «Одноклассники» стали первым доступным для незрячих пользователей приложением соцсети в России

«Одноклассники» стали скрывать сообщения от незнакомцев в переписке «Одноклассники» вынесли запросы на переписку от незнакомцев в самостоятельный раздел и добавил

Продвижение постов в «Одноклассниках» увеличит вовлеченность пользователей CNews сообщили представители «Одноклассников». Посты — один из самых популярных форматов контента в ОК. С их помощью пользователи рассказывают о своих увлечениях, делятся экспертизой и продают

«Одноклассники» запустили новую систему приватности публикаций «Одноклассники» обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто

Доходы разработчиков игр от рекламы в ОК выросли на 62% «Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы соцсети за первое полугодие 2024 г. С я

«Одноклассники» впервые разрешат пользователям полностью отказаться от получения подарков «Одноклассники» позволят пользователям полностью отказаться от получения виртуальных подарков

«Одноклассники» начали автоматически обнаруживать и скрывать эротические изображения в соцсети «Одноклассники» теперь автоматически обнаруживают и размывают в ленте и комментариях к публика

«Одноклассники» увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году «Одноклассники» увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе: к ко

Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей в создании контента «Одноклассники» продолжают работать над развитием контентной платформы и привлечением качестве

Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» выяснили, как часто россияне сталкиваются с мошенниками в интернете, и узнали