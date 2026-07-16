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VK Mail.ru Одноклассники

VK - Mail.ru - Одноклассники

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android

их в своем каталоге. Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика Приложения VK удалили из Google Play Google продолжила удалять приложения VK по мере подготовки этого материала. Так, приложение соцсети «Одноклассники» поначалу было доступно в Google Play, а позже исчезло. Комментарий VK В редакцию CNews поступил комментарий холдинга VK. «Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленны
29.06.2026 Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store

го аналога iPhone с развитой экосистемой в России как не было, так и нет В конце июня 2026 г. Apple удалила из своего магазина все остальные приложения холдинга VK. В их числе: соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», музыкальный сервис «VK Музыка», стриминговый сервис «VK Видео», мессенджер «VK Мессенджер», образовательная платформа SkillBox, почтовый клиент Mail (ранее – Mail.ru), блог-плат
25.06.2026 VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

на iPhone или iPad больше нельзя, поскольку App Store – единственный официальный магазин приложений в экосистеме Apple. Позже в список удаленных приложений добавилось и фирменное ПО социальной сети «Одноклассники», развитием которой тоже занимается холдинг VK. Ранее он был известен как Mail.ru Group. Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика Apple избавляется от присутствия VK в своем App St
04.06.2026 VK и «Абрау-Дюрсо» договорились о стратегическом партнерстве в сфере маркетинговых технологий и работы с данными
04.06.2026 VK и ГК «Просвещение» будут развивать цифровые решения для школ
03.06.2026 VK и Т2 расширяют сотрудничество в сфере больших данных и рекламных технологий
02.06.2026 VK и МФТИ открывают набор на магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа»
22.05.2026 Макс Отто фон Штирлиц, Глеб Жеглов и Саша Белый: названы самые популярные персонажи в социальных сетях

минаний внутри площадки. Однако почти такой же сильный результат показала Няня Вика — 26%. Для нее «Одноклассники» стали главной социальной сетью: на эту площадку пришлось 95% всех упоминаний к
19.05.2026 VK и «Корпорация МСП» расширили сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
20.03.2026 Школьники ушли в «Одноклассники» – big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик социальной сети «Одноклассники» и выявил возрастающую популярность платформы среди несовершеннолетних. С авгус
10.03.2026 VK и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» о безопасности в мессенджерах
23.10.2025 Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра рекламы в интернете и соцсетях

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей, чтобы выяснить их отношение к

14.10.2025 «Яндекс» внедрил «ОК-цену» в «Поиск» — технологию, которая показывает, соответствует ли цена на товар рынку

В «Поиске» «Яндекса» появились метки рядом с ценой — «Ниже рынка», «ОК‑цена» и «Выше рынка», которые помогают пользователю понять, насколько предложение на товар выгодно. Это первый случай на российском рынке, когда полноценный ценовой бенчмаркинг встроен в пои
07.10.2025 «Магнит ADS» и «Одноклассники» объявили о стратегическом партнерстве для развития социальной коммерции

«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера, и социальная сеть «Одноклассники» (VK) сообщили о старте сотрудничества, направленного на развитие социальной ко
15.09.2025 «Одноклассники» запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый раздел с проверенным контентом от авторов платформы. В нем пре
29.08.2025 «Одноклассники» запускают новую программу поддержки авторов контента для старшей аудитории

амой активной и лояльной аудитории платформы – пользователей 55+. Новая программа поддержки авторов ОК ориентирована на темы, которые отвечают интересам старшего поколения. Среди них – здоровье
27.06.2025 67% выбирают ИИ: VK и ВШЭ узнали, чего хотят будущие ИТ-специалисты
16.05.2025 Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене

м в обеих превалируют женщины. Наименее активна в мессенджерах молодежь до 18 лет. Социальная сеть «Одноклассники» опережает VK на 7%. В метро на «Одноклассников» приходится 3,8% всего интернет
14.04.2025 «Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко»

Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информацией (DES.LIMS) для Объединенной компании «Русал» (ОК «Русал»). Проект охватил 13 предприятий в трех ключевых дивизионах компании: алюминиевом, глиноземном и продуктовом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко». Основной целью проекта

10.04.2025 «Одноклассники» запустили отдельное направление «Здоровье»

В ОК появились сервисы, которые помогут пользователям отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания, получать консультации по вопросам здорового образа жизни от врачей и специалистов и у
07.04.2025 VK и МФТИ запускают магистратуру «Искусственный интеллект и социальные медиа»​
21.03.2025 «Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ

«Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей соцсети, которая фун
27.02.2025 «Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения»

«Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения». В нем появились вкладки с самыми популярным
07.02.2025 МГУ совместно с VK и блогерами запустили интерактивную карту научных открытий России
03.12.2024 ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами и представили ее новый дизайн

«Одноклассники» представили бесконечную ленту рекомендаций под всеми публикациями, размещенным
26.11.2024 «Одноклассники» сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ

«Одноклассники» стали временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные коммен
08.11.2024 Аудиосистема «Оклик» ОК-605А в России

осистема может быть использована в качестве домашних мониторов. Выход фазоинвертора расположен на задней панели, поэтому колонки не рекомендуется ставить вплотную к стенке. Оклик Аудиосистема «Оклик» ОК-605А в России Система поддерживает несколько способов подключения, включая Bluetooth 5.0, USB-порт, аудиовходы (2хRCA), оптический вход и выход (RCA SUB OUT). Управление устройством осуществ
09.10.2024 VK и «Р7» будут развивать продукты в рамках технологического партнерства
19.09.2024 Веб-версия «Одноклассников» стала доступной для незрячих пользователей

текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и др. Ранее «Одноклассники» стали первым доступным для незрячих пользователей приложением соцсети в России
05.09.2024 «Одноклассники» стали скрывать сообщения от незнакомцев в переписке

«Одноклассники» вынесли запросы на переписку от незнакомцев в самостоятельный раздел и добавил
03.09.2024 Продвижение постов в «Одноклассниках» увеличит вовлеченность пользователей

CNews сообщили представители «Одноклассников». Посты — один из самых популярных форматов контента в ОК. С их помощью пользователи рассказывают о своих увлечениях, делятся экспертизой и продают

13.08.2024 «Одноклассники» запустили новую систему приватности публикаций

«Одноклассники» обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто

26.07.2024 Доходы разработчиков игр от рекламы в ОК выросли на 62%

«Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы соцсети за первое полугодие 2024 г. С я
17.07.2024 «Одноклассники» впервые разрешат пользователям полностью отказаться от получения подарков

«Одноклассники» позволят пользователям полностью отказаться от получения виртуальных подарков

27.06.2024 «Одноклассники» начали автоматически обнаруживать и скрывать эротические изображения в соцсети

«Одноклассники» теперь автоматически обнаруживают и размывают в ленте и комментариях к публика
25.06.2024 VK и НИУ ВШЭ подготовят специалистов по работе с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами
19.06.2024 «Одноклассники» увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году

«Одноклассники» увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе: к ко
14.06.2024 Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей в создании контента

«Одноклассники» продолжают работать над развитием контентной платформы и привлечением качестве
25.04.2024 Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети

Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» выяснили, как часто россияне сталкиваются с мошенниками в интернете, и узнали

23.04.2024 «Сайбер ОК» представляет СКИПА — инновационное решение в области управления поверхностью атак и непрерывного тестирования на проникновение

Компания «Сайбер ОК», российский разработчик решений в сфере кибербезопасности, объявляет о коммерческой доступности «Системы Контроля и Информирования о Поверхности Атак», а также сервиса СКИПА PentOps, обеспе

Публикаций - 1747, упоминаний - 2432

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4942 878
VK - Mail.ru Group 3599 506
Meta Platforms - Facebook 4616 345
Yandex - Яндекс 9180 271
Google LLC 12666 207
X Corp - Twitter 2936 154
Telegram Group 2927 149
МегаФон 10701 106
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 100
Apple Inc 13125 90
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15697 86
Microsoft Corporation 25758 77
Ростелеком 10929 73
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 429 61
Samsung Electronics 11047 59
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 998 51
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3334 48
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 47
Dr.Web - Доктор Веб 1294 37
Yahoo! 3726 36
Huawei 4660 31
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 30
Sony 6735 28
Amazon Inc - Amazon.com 3269 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
LG Electronics 3732 24
HP Inc. 5882 23
9575 23
HTC Corporation 1512 21
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1579 21
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 507 20
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 431 20
Intel Corporation 12801 20
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 19
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 19
Nikon 646 18
Zynga Game Network 133 18
Snapchat 151 17
AOL Inc - America Online 1883 17
Xiaomi 2221 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2415 118
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 78
DST Global - Digital Sky Technologies 229 52
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 44
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1237 42
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 37
NanduQ - Qiwi 1013 33
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 437 32
Microsoft - LinkedIn 697 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1897 30
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 29
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1638 29
Альфа-Банк 1972 27
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 323 26
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1293 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1514 23
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 252 22
Почта России ПАО 2363 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 21
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 20
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 20
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 20
Газпром ПАО 1492 19
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 18
Naspers 85 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
РЖД - Российские железные дороги 2094 15
ПСБ - Промсвязьбанк 959 14
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1057 13
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 13
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 320 13
Россети Ленэнерго 1699 13
ГПБ - Газпромбанк 1267 13
Visa International 1992 12
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 12
ВТБ - ВТБ24 672 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1743 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13760 105
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3063 59
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 56
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 45
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5960 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6531 42
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5420 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5637 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3640 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 20
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 869 18
Судебная власть - Judicial power 2493 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1186 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 10
Федеральное собрание Российской Федерации 318 10
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3297 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 975 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 8
Президент Украины 128 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 8
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 7
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3877 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1593 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1519 45
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 26
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 812 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
ЛДПР 115 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 405 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 138 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 150 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OWASP - Open Web Application Security Project 144 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11770 952
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9313 284
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26716 280
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 176
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18301 171
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34822 169
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29647 160
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10667 160
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13224 156
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28213 152
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12904 147
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9984 144
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9268 144
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5350 143
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26255 142
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 133
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7883 128
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13459 124
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10580 118
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33409 115
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 115
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22522 115
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13685 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 111
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 2
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RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 2
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Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
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CNews FORUM Кейсы 312 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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