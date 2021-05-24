Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере

ПО для взлома банков пряталось в облаке Google 1

Депутаты в 100 раз повысили штраф за оскорбление властей в интернете 2

Apple запретила частным лицам писать приложения VPN для iPhone и iPad 1

Отныне хостеры обязаны докладывать властям о хозяевах прокси и VPN 1

Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД 1

Депутаты запретили анонимайзерам и поисковикам давать доступ к запрещенным сайтам 1

Dell обновила архитектуру систем хранения данных Fluid Data 1

Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией 1

Oracle представил грандиозное облако 1

Google разместил свитки Мертвого моря в облаке 1