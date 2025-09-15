Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Хостинг Hosting Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере

Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере

Хостинг-провайдер или хостинговая компания — организация, занимающаяся предоставлением услуг размещения оборудования, данных и web-сайтов на своих технических площадках (хостинг).

Хостинг — услуга по предоставлению дискового пространства и вычислительных мощностей для определенного сайта. Благодаря хостингу веб-ресурс или веб-приложение можно разместить для всеобщего доступа через интернет. Оплачивая хостинг, пользователь приобретает дисковое пространство, где будут размещаться все файлы и данные, необходимые для работы сайта, а также и серверные мощности для функционирования этого сайта.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.09.2025 «Рег.ру» внедрит идентификацию через «Госуслуги» до конца 2025 года

Регистратор доменных имен и хостинг-провайдер «Рег.ру» планирует до конца 2025 г. запустить для клиентов возможность прох
28.08.2025 SpaceWeb усилил инфраструктуру связи и отказоустойчивость хостинг-систем

ет миновать лишние промежуточные сети, и подключенный к точкам трафик от провайдеров направляется к хостинг-системам SpaceWeb напрямую. Это позволяет снизить издержки и получить более быстрый о
23.07.2025 Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены

более востребованными. Об этом сообщило издание TechRadar со ссылкой на исследование американского хостинг-провайдера Liquid Web. 42% специалистов в области информационных технологий, опрошенн
19.06.2025 «Руцентр» запустил защищенный хостинг для хранения персональных данных

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» запустила платформу защищенного хостинга, соответствующую требованиям Федерального закона 152-ФЗ. Решение ориентировано для организаций, прежде всего, работающих с чувствительными данными. Сервис предназначен для размещения И
03.06.2025 В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Рост спроса В России увеличивается спрос на аренду серверов у отечественных хостинг-провайдеров, пишет «Коммерсант». Иностранные хакеры также стали чаще использовать ИТ-
26.05.2025 RUVDS начал предоставлять услугу аренды серверов в Омске

г», – сказал Никита Цаплин, генеральный директор RUVDS. Дата-центр, в котором запущено оборудование хостинг-провайдера, отвечает всем необходимым требованиям безопасности: питание организовано

21.05.2025 ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS

оянным клиентам провайдера с 21 мая 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Softline. Облачный хостинг CloudServer представляет собой безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, обеспеч
06.05.2025 Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo

вила организации, курирующей разработку браузера Firefox и почтового клиента Thunderbird, ее первый хостинг. Команда Drupal утверждает, что в течение всего 2012 г. OSU OSL предоставляла проекту
22.04.2025 Крупный провайдер хостинг-услуг арендовал офис в Санкт-Петербурге

том сделки выступила консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International. Об этом CNews сообщили представители Bright Rich | CORFAC International. «Спринтхост» — один из российских провайдеров хостинг-услуг. Компания специализируется на виртуальном и премиум-хостинге, аренде выделенных серверов и регистрации доменных имен. «Перед нами стояла задача помочь группе «Самолет» найти надеж
14.04.2025 «Ростелеком» вошел в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем

ючило «Ростелеком» в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем (ГИС). Хостинг-услуги оказывает «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний «Ростелеком»). Об этом CNews соо
11.04.2025 «Ростелеком» вошел в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем

ючило «Ростелеком» в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем (ГИС). Хостинг-услуги оказывает «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний «Ростелеком»). Согласно законода
10.04.2025 Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи

Проектная деятельность Популярный хостинг программного обеспечения SourceForge стараниями хакеров стал очередным каналом распро
07.04.2025 Власти убеждают россиян отказаться от услуг иностранных хостинг-провайдеров: Они могут в любой момент разорвать сотрудничество

паниях, подпадающих под закон о «приземлении». На данный момент в этот список входят 12 иностранных хостинг-провайдеров. Существующие риски При этом представитель Роскомнадзора предупредил росс
25.03.2025 RuVDS проведет рокировку спутников на орбите

ровать свои решения», – сказал генеральный директор RuVDS Никита Цаплин. Первый космический аппарат хостинг-провайдера впервые в истории обеспечил хостинг сайта из космоса, позволил пров
03.03.2025 FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9»

Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Серв
26.02.2025 CorpSoft24 расширяет линейку комплексных услуг защищенного хостинга

рмационных систем общего пользования (ИСОП) предоставляется комплексная услуга – специализированный хостинг для официальных сайтов и иных информационных систем государственных органов и органов
25.02.2025 SpaceWeb расширил партнерскую программу для веб-мастеров

По итогам 2024 г. количество пользователей партнерской программы хостинг-провайдера SpaceWeb увеличилось более чем в два раза. Максимальный прирост произошел

15.01.2025 Servicepipe обновила продукт Secure DNS Hosting

и нежелательного трафика, усовершенствовала продукт Secure DNS Hosting. Теперь доступны два варианта подключения сервиса — Primary (основной) и Secondary (резервный). Подключая основной (Primary) DNS‑хостинг, компания делегирует домен Servicepipe и в дальнейшем самостоятельно управляет DNS‑зоной в панели управления, внося изменения в DNS‑записи. Secondary DNS подключается параллельно основн
23.12.2024 В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь

Открывайте кошельки Российские хостинг-провайдеры приготовились переписать цены на свои услуги в качестве новогоднего подарк
12.12.2024 SpaceWeb сообщает о росте спроса на SEO-сервисы среди веб-разработчиков

г. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. «Популярность услуги объясняется тем, что сегодня хостинг-провайдер дает возможность не просто разместить сайт, но и продвигать его. Мы обеспеч
05.12.2024 «МТС Web Services» запустила защищенный «1C»-хостинг

«МТС Web Services» (MWS; входит в группу МТС) сообщила о том, что в облаке стал доступен комплексный сервис защищенный «1С»-хостинг. Теперь клиенты смогут разместить конфигурацию «1С» на высокопроизводительных серверах c максимальной защитой данных. Сервис защищенный «1C»-хостинг дополнит комплекс услуг по об
28.11.2024 В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор

венного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов. По запросу регулятора хостинг-провайдеры должны будут раскрыть информацию о стране выдачи документов клиентов-физли
26.11.2024 «Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров

ферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линейку доверенных отечественных продуктов вендо
11.11.2024 В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров

ничения на работы Akamai и CDN77 и их российских ресселеров Российские власти вслед за американским хостинг-провайдером CloudFlare могут рекомендовать не пользоваться услугами других зарубежных
18.10.2024 Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел

Цены выше – хостинг дороже В России резко подорожали услуги компаний по предоставлению хостинга и всех со
15.10.2024 RUVDS проведет испытание серверного оборудования в Антарктиде

существим своего рода бета-тест коммерческого использования сервера», – сказал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. На данный момент компания рассматривает сразу несколь
11.10.2024 Евгений Мартынов -

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

а виртуального хостинга — около 12-13 млрд. Конечно, облачный рынок гораздо более объемный, поэтому хостинг-провайдеры обратили на него внимание и стремятся укрепиться в этой нише. Тем более чт
26.09.2024 У онлайн-библиотеки с российскими корнями отнимут все домены, хостинг, средства заработка и взыщут $30 млн за пиратство

иями выплаты внушительной компенсации. Истцы рассчитывали добиться принуждения сторонних сервисов, способствующих продолжению работы LibGen, к отказу от сотрудничества с проектом. К таковым относятся хостинг-провайдеры, сети доставки содержимого (CDN), IPFS-шлюзы, рекламные сети. Последние обеспечивают монетизацию пиратского контента, остальные – его хранение и распространение. Это дополнит
24.09.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux

атывает специализированную версию ОС «МСВСфера» как надежную альтернативу CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Решение отвечает стратегии ГК Softline в части предложения клиентам лучш
17.09.2024 Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

не относящимися к компании. Но в современном мире программисты часто работают удаленно, поэтому, чтобы не терять дух праздника, можно созвониться с коллегами по Zoom и устроить удаленный корпоратив. Хостинг-провайдер FirstVDS отмечает день программиста акцией, с помощью которой вы сможете окунуться в атмосферу 80-х. В качестве подарка FirstVDS подготовили растущую скидку: чем больше период
11.09.2024 SpaceWeb подключил к партнёрской программе самозанятых

сайта, промокода или реферальных ссылок», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb. Хостинг-провайдер SpaceWeb запустил партнёрскую программу в 2015 г. Для категории самозанятых
29.08.2024 SpaceWeb усиливает защиту сайтов до уровня  L7

к, внедрив решение с максимальным уровнем защиты L7. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. Хостинг-провайдер SpaceWeb подключил для клиентов виртуального хостинга услугу с максимальным
27.08.2024 «Софтлайн» за долги забрал хостинг-провайдеров у своего бывшего владельца

долженности, которая у «Софтлайн» была перед Noventiq, и стала частью процесса по разделу активов Noventiq. ГК «Софтлайн» «Софтлайн» по зачету задолженности забрал у своего бывшего акционера Noventiq хостинг-провайдеров «АктивХост.ру» и «Активные технологии» Приобретенные компании занимаются предоставлением облачной инфраструктуры для размещения корпоративных систем, приложений и сайтов, ок
27.08.2024 Утверждены правила для хостеров ГИС. Нужно предоставить вычислительные мощности для мероприятий ФСБ

ановлением Правительства России. Подписанным документом устанавливается, что для включения в реестр хостер предоставляет в Минцифры России соответствующее заявление (на бумаге или через единый

08.08.2024 Хостинг-провайдер FirstVDS повысил конверсию сайта в два раза после редизайна

олько сохранить старый трафик, но и нарастить новый. Об этом CNews сообщили представители FirstVDS. Хостинг-провайдер FirstVDS более 20 лет предоставляет в аренду виртуальные выделенные серверы
04.07.2024 Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом

оторых есть зарубежные сотрудники или офисы, но нет собственной инфраструктуры и они размещают ее у хостинг-провайдеров, считает Учакин. Провал идеи белых списков В июле 2023 г. Госдума приняла
04.06.2024 HostFly.by запустил услугу «Защищённый хостинг» для обработки персональных данных

HostFly.by, белорусский хостинг-провайдер, запустил услугу «Защищенный хостинг» для интернет-магазинов, диджит
14.05.2024 Ru-Center первым среди хостинг-провайдеров подключил идентификацию клиентов через «Госуслуги»

з «Госуслуги» (ЕСИА). Об этом CNews сообщили представители Runity. Усиленная идентификация клиентов хостинг-провайдеров требуется в рамках соблюдения поправок к закону «Об информации» от 31 июл
14.05.2024 В России началась регистрация интернет-доменов через «Госуслуги»

Подтверждение личности клиентов Ru-Center, как сообщили CNews его представители, первым среди хостинг-провайдеров подключил идентификацию клиентов через «Госуслуги». Теперь пользователи п
26.04.2024 SpaceWeb сообщает о росте популярности контейнеризации

прирост за год составил 174%. Такие данные были получены в результате исследования, проведённого в хостинг-провайдере SpaceWeb. Методология основана на анализе спроса клиентского портфеля комп

Публикаций - 3240, упоминаний - 4270

Хостинг и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 411
Google LLC 12688 236
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 176
IBM - International Business Machines Corp 9699 172
Yandex - Яндекс 9216 166
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 163
9594 127
Intel Corporation 12811 124
Softline - Софтлайн 3743 114
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 112
Amazon Inc - Amazon.com 3277 111
Meta Platforms - Facebook 4621 110
X Corp - Twitter 2938 106
Ростелеком 10948 105
Broadcom - VMware 2610 105
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 98
VK - Mail.ru Group 3602 96
Oracle Corporation 7074 92
RuVDS - МТ Финанс 107 91
SAP SE 5601 88
Dell EMC 5180 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 86
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 83
Microsoft Corporation - GitHub 1075 80
Apple Inc 13154 78
Cisco Systems 5372 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 75
МегаФон 10742 68
Telegram Group 2940 68
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 67
HP Inc. 5883 65
Yahoo! 3726 62
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 66 61
1С-Битрикс - Bitrix 675 61
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 53
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 137 48
Selectel - Селектел 544 45
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 43
Рунити 114 42
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 63
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 31
Visa International 1993 28
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 27
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 27
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
eBay Inc 1640 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
Runa Capital 158 17
Газпром ПАО 1493 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
Ру-Веб. Инвестиции 15 16
Почта России ПАО 2370 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Microsoft - LinkedIn 699 14
Альфа-Банк 1979 14
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 12
Флибуста 34 12
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 11
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 11
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 11
Империя-Фарма 91 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
NanduQ - Qiwi 1013 11
Walt Disney Company 647 10
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 10
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 195
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 163
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 105
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 101
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 78
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 75
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 56
Судебная власть - Judicial power 2500 56
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 55
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 49
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 35
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 34
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 30
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 27
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 26
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 20
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 15
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 11
Федеральное казначейство России 1949 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 147
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 20
Единая Россия - Политическая партия 321 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
РосКомСвобода - Общественная организация 86 15
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 12
Apache Software Foundation - ASF 231 12
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 11
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 10
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ЛДПР 116 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
Интернет-видео - ассоциация 21 4
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 4
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 4
Дружественный Рунет 11 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1267
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 871
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 701
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 699
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 694
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 690
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 639
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 631
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 313
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 306
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 306
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 302
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 295
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 283
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 281
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 271
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 271
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 264
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 264
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 253
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 251
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 239
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 219
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 216
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 204
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 203
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 201
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 197
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 176
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 175
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 170
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 169
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 168
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 162
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 160
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 157
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 155
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 150
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 144
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 142
Microsoft Windows 16882 239
Linux OS 11533 211
Google YouTube - Видеохостинг 3002 129
Microsoft Azure 1526 103
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 96
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 93
Microsoft Windows 2000 8678 88
Google Android 15243 80
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 79
Apple iPhone 6 4861 78
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 67
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 64
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 61
Apple iOS 8583 57
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 50
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 48
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 47
Microsoft Office 4170 47
Oracle Java - язык программирования 3469 47
Microsoft Office 365 1042 47
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 45
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 44
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 44
Apple macOS 2419 42
WordPress Foundation - WordPress 255 42
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 40
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 40
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 38
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 38
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 37
JavaScript - JS - язык программирования 1425 36
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 35
FreePik 1841 34
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 33
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 33
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 32
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 31
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 31
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 30
Apple - App Store 3109 30
Цаплин Никита 87 68
Королюк Алексей 87 63
Белоусов Сергей 254 47
Путин Владимир 3454 29
Воробьев Андрей 199 25
Панков Александр 82 20
Дуров Павел 329 19
Хинштейн Александр 148 18
Мельникова Анастасия 440 17
Шашкин Алексей 61 15
Наумов Виктор 126 15
Кулин Филипп 53 14
Шилов Егор 21 14
Шадаев Максут 1210 13
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 12
Анисимов Константин 45 12
Назаренко Ирина 50 12
Чернышенко Дмитрий 581 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Слизень Виталий 244 11
Зубарев Илья 27 11
Бахтиаров Алексей 21 11
Демидов Михаил 134 11
Steen Birger - Стен Биргер 72 11
Рыжков Сергей 22 11
Мартынов Евгений 42 11
Мишустин Михаил 787 11
Рыжиков Сергей 112 10
Боярский Сергей 49 10
Корман Игорь 21 10
Степанов Дмитрий 23 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 10
Зайцев Михаил 345 9
Горелкин Антон 118 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Кузьмичев Андрей 32 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 9
Мизулина Елена 24 9
Рейман Леонид 1065 9
Зинкевич Сергей 77 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1788
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 651
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 511
Европа 24964 313
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 239
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 190
Германия - Федеративная Республика 13221 169
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 160
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 152
Украина 7928 118
Франция - Французская Республика 8177 91
Нидерланды 3746 88
Япония 13807 81
Азия - Азиатский регион 5920 79
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 74
Беларусь - Белоруссия 6289 73
Индия - Bharat 5869 71
Казахстан - Республика 6048 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 62
Россия - СФО - Новосибирск 4876 57
Канада 5081 55
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 53
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 50
Испания - Королевство 3840 47
Европа Восточная 3138 44
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 41
Земля - планета Солнечной системы 10865 41
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 39
Швеция - Королевство 3782 36
Финляндия - Финляндская Республика 3697 36
США - Калифорния 4829 35
Великобритания - Лондон 2432 35
Южная Корея - Республика 7052 34
Сингапур - Республика 1953 34
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 34
Италия - Итальянская Республика 4508 33
Бразилия - Федеративная Республика 2520 32
Турция - Турецкая республика 2620 32
Израиль 2856 30
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 555
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 529
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 288
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 240
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 219
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 212
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 208
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 204
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 183
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 179
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 174
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 172
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 169
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 164
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 130
Аренда 2687 125
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 123
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 119
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 117
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 114
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 109
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 103
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 101
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 100
Английский язык 7030 100
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 91
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 90
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 90
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 88
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 87
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 140 84
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 80
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 77
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 73
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 72
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 71
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 67
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 67
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 66
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 65
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 130
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 42
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 32
Wikipedia - Википедия 650 26
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 19
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 19
The Register - The Register Hardware 1784 19
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 18
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 17
TorrentFreak (TF) 159 17
ZDnet 663 15
BleepingComputer - Издание 458 15
AP - Associated Press 2007 15
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 12
CNET Networks - CNET News 1643 12
Forbes - Форбс 1002 12
Reddit 398 12
NYT - The New York Times 1100 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
Известия ИД 770 11
Ars Technica 450 10
The Verge - Издание 619 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 10
The Washington Post 350 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Bloomberg 1627 7
Ведомости 1466 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
Wired - Издание 276 7
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 7
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
Roem.ru - Роем.ру 49 6
Computer Weekly 376 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 6
Newsbytes News Network 379 6
InterNetNews - InternetNews.com 218 6
WikiLeaks 120 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 139
IDC - International Data Corporation 4975 84
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 51
Gartner - Гартнер 3658 51
Forrester Research 834 17
CNews Рынок ИТ-услуг 171 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 11
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
Рустелеком ТК 305 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
CNews Мишень 186 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 5
Fortune Global 100 142 5
РАЭК - Экономика Рунета 21 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 5
Fortune Global 500 295 5
SimilarWeb 62 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
CNews Инновация года - награда 155 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
Gartner - Dataquest 353 4
Internet Stock Report 994 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Synergy Research Group 48 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
Aberdeen Group 53 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
РАН - Российская академия наук 2122 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
ИИИ - Институт исследований интернета 66 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 3
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
University of California - Калифорнийский университет 101 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
МИОО - Московский открытый институт 4 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Pearson VUE 55 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 57
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 42
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
CNews AWARDS - награда 571 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 6
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 6
РИФ - Российский Интернет Форум 109 6
День молодёжи - 27 июня 1087 6
CNews FORUM Кейсы 313 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Microsoft Ignite 44 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 4
CeBIT 614 4
Связь-Экспокомм 276 4
Infosecurity - выставка 63 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
CCWF - Call Center World Forum 39 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 2
VeeamON Forum 10 2
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 2
MeYou 3 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
Parallels APAC Summit 2 2
Dev Generation 8 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Defcon 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще