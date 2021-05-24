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Хостинг
Hosting
Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере


24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1
22.04.2020 こんにちは.TECH: в REG.RU появилась возможность регистрировать домены на разных языках с Unicode-символами 1
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов 1
01.04.2020 REG.RU запустил сервис «REG.Медитация» с успокаивающими аффирмациями для айтишников 1
26.03.2020 Взломан крупнейший хостинг-провайдер «темного интернета». Безвозвратно уничтожены 7600 сайтов 1
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 1
03.12.2019 IPv4 закончились? Сколько IPv4 у российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов? Исследование REG.RU 1
28.11.2019 Black Friday в REG.RU: скидки на все базовые продукты 1
16.10.2019 Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей 1
24.09.2019 Хакер-неудачник за копейки заработал подельникам миллионы и отправился в тюрьму 1
04.09.2019 Кто выбирает домены .MOSCOW и .МОСКВА 1
17.07.2019 Художники, бренды и творческие блокчейн-проекты выбирают домен .ART 1
11.03.2019 ПО для взлома банков пряталось в облаке Google 1
06.03.2019 Депутаты в 100 раз повысили штраф за оскорбление властей в интернете 2
07.06.2018 Apple запретила частным лицам писать приложения VPN для iPhone и iPad 1
05.06.2018 Отныне хостеры обязаны докладывать властям о хозяевах прокси и VPN 1
08.09.2017 Евросоюз склоняют к «китайским» методам фильтрации интернета 1
20.07.2017 Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД 1
26.06.2017 Депутаты запретили анонимайзерам и поисковикам давать доступ к запрещенным сайтам 1
21.10.2015 ActiveCloud предоставит резидентам «Сколково» доступ к услуге виртуального хостинга 1
25.06.2015 Платформа «Киоск» позволит открыть свой интернет-магазин 1
17.06.2015 Как использовать «облака» в банках: 13 идей 1
26.12.2014 Следующий этап развития ИТ-сервисов для СМБ – пакетные предложения SaaS 1
17.03.2014 Microsoft Россия: Для того, чтобы вас заметил мир, надо показать идею 1
08.11.2013 «1С» прописалась в Windows Azure 1
29.10.2013 Freehost запустил облачный VPS-хостинг 1
26.06.2013 Сенаторы приняли закон о борьбе с интернет-пиратством 1
14.12.2012 Dell обновила архитектуру систем хранения данных Fluid Data 1
13.06.2012 Российский фармдистрибутор покупает SAP из «облака» в Европе 1
08.06.2012 Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией 1
02.12.2011 Windows-хостинг предложил клиентам панель управления с открытым кодом 1
07.10.2011 Oracle представил грандиозное облако 1
27.09.2011 Google разместил свитки Мертвого моря в облаке 1
21.07.2011 97% прибыли Google – это доходы от рекламы 1
01.10.2010 Сбой "облачного" решения парализовал работу авиакомпании 1
18.06.2010 В России появился хостинг, обеспечивающий безотказную работу веб-проектов с любой нагрузкой 2
02.04.2009 СЭД XXI века: что определяет развитие рынка? 1
26.12.2008 В Рунете появился новый видеохостинг для бизнеса 1

Публикаций - 44, упоминаний - 46

Хостинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 9
Microsoft Corporation 11168 5
SEC Consult Services 931 2
1С-Битрикс 349 2
Google LLC 7177 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
Menlo Labs 1 1
FirstVDS 3 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
Daniel’s Hosting 1 1
Атомприбор КПП - Конструкторско-производственное предприятие 1 1
Salenames 11 1
Nvidia Corp 2038 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Timeweb - ТаймВэб 13 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
SAP SE 3220 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Selectel - Селектел 137 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Лантана текнолоджи 4 1
КАПС Интеграция 4 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
BMW 252 1
Kickstarter 95 1
Альфа-Банк 1127 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Swatch 12 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 9
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 212 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 134 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
DDR - Double data rate 1077 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 9
Opera - Браузер 637 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
Joomla CMS 73 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10751 1
SQL - Язык программирования 436 1
Java - Язык программирования 1180 1
Dassault Systemes - SolidWorks 59 1
Autodesk Maya 45 1
Pastebin 20 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Perl - Язык программирования 67 1
Google Cloud Storage 14 1
Microsoft Intune 29 1
REG.ru - Конструктор сайтов 1 1
REG.ru - Медитация 2 1
REG.ru - Магазин доменов 3 1
Microsoft Dynamics CRM Online 34 1
Adobe Premiere 39 1
Apple HomeKit 26 1
Apple ARKit 10 1
Microsoft Windows Display Driver Model - WDDM - архитектура графических драйверов для видеокарты под управлением Microsoft Windows 7 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft Windows 10 6676 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Apache HTTP Server 223 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
IBM DB2 151 1
IBM iSeries 5 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 1
Toshiba DT - серия HDD 5 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Microsoft Azure 1171 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Королюк Алексей 86 8
Ющенко Александр 25 2
Розинков Павел 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Кистень Алексей 1 1
Варламова Елена 2 1
Дончев Светослав 1 1
Grant West - Уэст Грант 1 1
Xiangyang Wu - Сянян Ву 2 1
Абрамович Марина 2 1
Арковой Игорь 1 1
Арбузов Павел 1 1
Клишас Андрей 44 1
Розинкова Татьяна 1 1
Логинов Александр 34 1
Новиков Павел 67 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Зайцев Михаил 145 1
Мельникова Анастасия 166 1
Бокова Людмила 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Украина 3398 3
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Казахстан - Республика 2650 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Челябинская область 661 1
Болгария - Республика 306 1
Грузия 693 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - Свердловская область 807 1
Япония 2811 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Конституция Российской Федерации 29 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
ZDnet 385 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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