Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере

«Рег.ру» внедрит идентификацию через «Госуслуги» до конца 2025 года Регистратор доменных имен и хостинг-провайдер «Рег.ру» планирует до конца 2025 г. запустить для клиентов возможность прох

SpaceWeb усилил инфраструктуру связи и отказоустойчивость хостинг-систем ет миновать лишние промежуточные сети, и подключенный к точкам трафик от провайдеров направляется к хостинг-системам SpaceWeb напрямую. Это позволяет снизить издержки и получить более быстрый о

Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены более востребованными. Об этом сообщило издание TechRadar со ссылкой на исследование американского хостинг-провайдера Liquid Web. 42% специалистов в области информационных технологий, опрошенн

«Руцентр» запустил защищенный хостинг для хранения персональных данных Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» запустила платформу защищенного хостинга, соответствующую требованиям Федерального закона 152-ФЗ. Решение ориентировано для организаций, прежде всего, работающих с чувствительными данными. Сервис предназначен для размещения И

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров Рост спроса В России увеличивается спрос на аренду серверов у отечественных хостинг-провайдеров, пишет «Коммерсант». Иностранные хакеры также стали чаще использовать ИТ-

RUVDS начал предоставлять услугу аренды серверов в Омске г», – сказал Никита Цаплин, генеральный директор RUVDS. Дата-центр, в котором запущено оборудование хостинг-провайдера, отвечает всем необходимым требованиям безопасности: питание организовано

ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS оянным клиентам провайдера с 21 мая 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Softline. Облачный хостинг CloudServer представляет собой безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, обеспеч

Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo вила организации, курирующей разработку браузера Firefox и почтового клиента Thunderbird, ее первый хостинг. Команда Drupal утверждает, что в течение всего 2012 г. OSU OSL предоставляла проекту

Крупный провайдер хостинг-услуг арендовал офис в Санкт-Петербурге том сделки выступила консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International. Об этом CNews сообщили представители Bright Rich | CORFAC International. «Спринтхост» — один из российских провайдеров хостинг-услуг. Компания специализируется на виртуальном и премиум-хостинге, аренде выделенных серверов и регистрации доменных имен. «Перед нами стояла задача помочь группе «Самолет» найти надеж

«Ростелеком» вошел в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем ючило «Ростелеком» в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем (ГИС). Хостинг-услуги оказывает «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний «Ростелеком»). Об этом CNews соо

«Ростелеком» вошел в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем ючило «Ростелеком» в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем (ГИС). Хостинг-услуги оказывает «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний «Ростелеком»). Согласно законода

Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи Проектная деятельность Популярный хостинг программного обеспечения SourceForge стараниями хакеров стал очередным каналом распро

Власти убеждают россиян отказаться от услуг иностранных хостинг-провайдеров: Они могут в любой момент разорвать сотрудничество паниях, подпадающих под закон о «приземлении». На данный момент в этот список входят 12 иностранных хостинг-провайдеров. Существующие риски При этом представитель Роскомнадзора предупредил росс

RuVDS проведет рокировку спутников на орбите ровать свои решения», – сказал генеральный директор RuVDS Никита Цаплин. Первый космический аппарат хостинг-провайдера впервые в истории обеспечил хостинг сайта из космоса, позволил пров

FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9» Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Серв

CorpSoft24 расширяет линейку комплексных услуг защищенного хостинга рмационных систем общего пользования (ИСОП) предоставляется комплексная услуга – специализированный хостинг для официальных сайтов и иных информационных систем государственных органов и органов

SpaceWeb расширил партнерскую программу для веб-мастеров По итогам 2024 г. количество пользователей партнерской программы хостинг-провайдера SpaceWeb увеличилось более чем в два раза. Максимальный прирост произошел

Servicepipe обновила продукт Secure DNS Hosting и нежелательного трафика, усовершенствовала продукт Secure DNS Hosting. Теперь доступны два варианта подключения сервиса — Primary (основной) и Secondary (резервный). Подключая основной (Primary) DNS‑хостинг, компания делегирует домен Servicepipe и в дальнейшем самостоятельно управляет DNS‑зоной в панели управления, внося изменения в DNS‑записи. Secondary DNS подключается параллельно основн

В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь Открывайте кошельки Российские хостинг-провайдеры приготовились переписать цены на свои услуги в качестве новогоднего подарк

SpaceWeb сообщает о росте спроса на SEO-сервисы среди веб-разработчиков г. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. «Популярность услуги объясняется тем, что сегодня хостинг-провайдер дает возможность не просто разместить сайт, но и продвигать его. Мы обеспеч

«МТС Web Services» запустила защищенный «1C»-хостинг «МТС Web Services» (MWS; входит в группу МТС) сообщила о том, что в облаке стал доступен комплексный сервис защищенный «1С»-хостинг. Теперь клиенты смогут разместить конфигурацию «1С» на высокопроизводительных серверах c максимальной защитой данных. Сервис защищенный «1C»-хостинг дополнит комплекс услуг по об

В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор венного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов. По запросу регулятора хостинг-провайдеры должны будут раскрыть информацию о стране выдачи документов клиентов-физли

«Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров ферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линейку доверенных отечественных продуктов вендо

В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров ничения на работы Akamai и CDN77 и их российских ресселеров Российские власти вслед за американским хостинг-провайдером CloudFlare могут рекомендовать не пользоваться услугами других зарубежных

Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел Цены выше – хостинг дороже В России резко подорожали услуги компаний по предоставлению хостинга и всех со

RUVDS проведет испытание серверного оборудования в Антарктиде существим своего рода бета-тест коммерческого использования сервера», – сказал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. На данный момент компания рассматривает сразу несколь

Евгений Мартынов - Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку а виртуального хостинга — около 12-13 млрд. Конечно, облачный рынок гораздо более объемный, поэтому хостинг-провайдеры обратили на него внимание и стремятся укрепиться в этой нише. Тем более чт

У онлайн-библиотеки с российскими корнями отнимут все домены, хостинг, средства заработка и взыщут $30 млн за пиратство иями выплаты внушительной компенсации. Истцы рассчитывали добиться принуждения сторонних сервисов, способствующих продолжению работы LibGen, к отказу от сотрудничества с проектом. К таковым относятся хостинг-провайдеры, сети доставки содержимого (CDN), IPFS-шлюзы, рекламные сети. Последние обеспечивают монетизацию пиратского контента, остальные – его хранение и распространение. Это дополнит

«Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux атывает специализированную версию ОС «МСВСфера» как надежную альтернативу CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Решение отвечает стратегии ГК Softline в части предложения клиентам лучш

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х не относящимися к компании. Но в современном мире программисты часто работают удаленно, поэтому, чтобы не терять дух праздника, можно созвониться с коллегами по Zoom и устроить удаленный корпоратив. Хостинг-провайдер FirstVDS отмечает день программиста акцией, с помощью которой вы сможете окунуться в атмосферу 80-х. В качестве подарка FirstVDS подготовили растущую скидку: чем больше период

SpaceWeb подключил к партнёрской программе самозанятых сайта, промокода или реферальных ссылок», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb. Хостинг-провайдер SpaceWeb запустил партнёрскую программу в 2015 г. Для категории самозанятых

SpaceWeb усиливает защиту сайтов до уровня L7 к, внедрив решение с максимальным уровнем защиты L7. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. Хостинг-провайдер SpaceWeb подключил для клиентов виртуального хостинга услугу с максимальным

«Софтлайн» за долги забрал хостинг-провайдеров у своего бывшего владельца долженности, которая у «Софтлайн» была перед Noventiq, и стала частью процесса по разделу активов Noventiq. ГК «Софтлайн» «Софтлайн» по зачету задолженности забрал у своего бывшего акционера Noventiq хостинг-провайдеров «АктивХост.ру» и «Активные технологии» Приобретенные компании занимаются предоставлением облачной инфраструктуры для размещения корпоративных систем, приложений и сайтов, ок

Утверждены правила для хостеров ГИС. Нужно предоставить вычислительные мощности для мероприятий ФСБ ановлением Правительства России. Подписанным документом устанавливается, что для включения в реестр хостер предоставляет в Минцифры России соответствующее заявление (на бумаге или через единый

Хостинг-провайдер FirstVDS повысил конверсию сайта в два раза после редизайна олько сохранить старый трафик, но и нарастить новый. Об этом CNews сообщили представители FirstVDS. Хостинг-провайдер FirstVDS более 20 лет предоставляет в аренду виртуальные выделенные серверы

Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом оторых есть зарубежные сотрудники или офисы, но нет собственной инфраструктуры и они размещают ее у хостинг-провайдеров, считает Учакин. Провал идеи белых списков В июле 2023 г. Госдума приняла

HostFly.by запустил услугу «Защищённый хостинг» для обработки персональных данных HostFly.by, белорусский хостинг-провайдер, запустил услугу «Защищенный хостинг» для интернет-магазинов, диджит

Ru-Center первым среди хостинг-провайдеров подключил идентификацию клиентов через «Госуслуги» з «Госуслуги» (ЕСИА). Об этом CNews сообщили представители Runity. Усиленная идентификация клиентов хостинг-провайдеров требуется в рамках соблюдения поправок к закону «Об информации» от 31 июл

В России началась регистрация интернет-доменов через «Госуслуги» Подтверждение личности клиентов Ru-Center, как сообщили CNews его представители, первым среди хостинг-провайдеров подключил идентификацию клиентов через «Госуслуги». Теперь пользователи п