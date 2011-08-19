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Империя-Фарма

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.08.2011 «Империя-Фарма» автоматизировала документооборот на базе системы EOS for SharePoint

лектронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в фармацевтической компании Санкт-Петербурга «Империя-Фарма» введена в промышленную эксплуатацию система электронного документооборота на б
16.08.2011 Фармацевты за СЭД: общаться стало легче

"Империя-Фарма" - одна из старейших фармацевтических компаний Санкт-Петербурга. В настоящее вр
25.03.2011 IBM и Cable&Wireless Worldwide совместно разрабатывают интеллектуальное решение UK Smart Energy Cloud

Корпорация IBM и британская компания Cable&Wireless Worldwide совместно объявили о сотрудничестве в разработке нового интеллектуального решения по сбору, накоплению и передаче данных, получившего название UK Smart Energy Cloud. Це
04.04.2003 C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне

6 млрд. и клиентами в 80-ти странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг
02.04.2003 Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе

ки во всех странах Европы.Сегодня же поступило сообщение о том, что новым исполнительным директором Cable & Wireless PLC сегодня Франческо Кайо. В начале 90-х гг. г-н Кайо управлял первой италь
20.09.2002 Сable & Wireless расширяет свою европейскую IP-сеть

терлингов) и клиентами в 80 странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг
11.09.2002 Cable & Wireless становится глобальным поставщиком телекоммуникационных услуг UBS Warburg

терлингов) и клиентами в 70 странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг
14.02.2002 Cable & Wireless предложила российским партнерам "Надежную связь"

млрд.) и клиентами в 70-ти странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг
25.04.2001 "Ростелеком" и Cable and Wireless отключили интернет у "Мемонета"

звестные интернет-проекты как НТВ.ru , "Анекдоты из России", "Реклама в Интернет" и другие. В свою очередь, представители одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компания также сообщили, что Cable and Wireless временно приостановила предоставление международного доступа интернет-провайдеру "НТВ-Интернет". Как сообщили в Cable and Wireless, у этого решения нет никакой политич
25.04.2001 "Ростелеком" и Cable and Wireless отключили интернет у "Мемонета"

принадлежат такие известные интернет-проекты как НТВ.ru , "Анекдоты из России", "Реклама в Интернет" и другие. В свою очередь, представители одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний Cable and Wireless также сообщили, что компания временно приостановила предоставление международного доступа интернет-провайдеру "НТВ-Интернет". Как сообщили в Cable and Wireless, у этог
20.04.2001 Cable and Wireless согласовала с правительствами карибских стран сроки окончания своей монополии в сфере телекоммуникаций

Британская компания Cable and Wireless после долгих переговоров пришла к соглашению с правительствами пяти карибских стран (Доминиканская Республика, Гренада, Сент-Китс, Санта-Люсия и Сент-Винсент) о прекращении с
03.04.2001 Cable and Wireless выпустит конвертируемые облигации на сумму $1,5 млрд.

Британская телекоммуникационная компания Cable and Wireless заявила в понедельник о намерении продать свой 14,7% пакет акций в гонконгской Pacific Century Cyberworks путем выпуска конвертируемых в эти акции облигаций с нулевым доходом
12.01.2001 Cable and Wireless инвестирует $450 млн. в прокладку трансатлантического кабеля Apollo

Британская телекоммуникационная компания Cable and Wireless cообщила сегодня о намерении проложить совместно с французской компанией Alcatel трансатлантический кабель Apollo протяженностью 13000 км. Инвестиции Cable and Wireless

30.10.2000 Cable and Wireless инвестирует $1,4 млрд. в создание оптоволоконной сети в Японии

Британская компания Cable and Wireless намерена инвестировать $1,4 млрд. в течение 5 лет в создание оптоволоконной сети для передачи данных и IP-трафика для корпоративных пользователей в Японии, сообщила Financial
15.09.2000 Cable and Wireless открыла крупный центр хранения и передачи данных в Мюнхене

Британская компания Cable and Wireless вслед за открытием центров интернет-решений в Суиндоне (Великобритания) и в Москве открыла центр в Мюнхене. Центр, размещенный на площади в 3000 кв. м., соединен с глобальной
03.08.2000 Сегодня Cable&Wireless открыла в России компанию "Cable&Wireless СНГ Связь"

кобритания) объявила сегодня об открытии первого в России вэб-хостинг центра. Новый центр компании "Cable&Wireless СНГ Связь" подключен к глобальной опорной сети Интернет Cable&Wireless Globaln
02.08.2000 Суд Гонконга одобрил слияние Cable & Wireless HKT и Pacific Century CyberWorks

Судебные органы Гонконга утвердили вчера слияние Cable & Wireless HKT и Pacific Century CyberWorks Ltd., оцениваемое в $27 млрд. Согласно заявлению компаний, выпущенному на прошлой неделе, окончательное оформление слияния начнется с 17 август
25.07.2000 Cable&Wireless откроет в России компанию "Cable&Wireless СНГ Связь"

Британская телефонная компания Cable&Wireless анонсировала о выходе на российский рынок связи в начале августа своей 100% дочерней компании "Cable&Wireless СНГ Связь". Работа технического центра "Cable&Wireless СНГ Связь" будет направлена на поддержание предоставления услуг Интернет, передачи данных и веб-хостинга, сообщает с
13.07.2000 Cable & Wireless HKT заключила контракт с Nokia Networks по поставке инфраструктуры для создания глобальной сети мобильной связи

Компания Nokia Networks, отделение по инфраструктуре в составе финской компании Nokia, заключила соглашение с компанией Cable & Wireless HKT из Гонконга по поставке приложений, сервисной платформы и интеграции систем для запланированной глобальной сети мобильной связи компании. По условиям соглашения, технологии
03.07.2000 Размер консультационных выплат Cable&Wireless HKT по слиянию с Pacific Century Cyberworks составил $130 млн., сделка одобрена акционерами

Сегодня гонконговский телекоммуникационный гигант - компания Cable&Wireless HKT - заявила, что консультационные выплаты по вопросу слияния с Pacific Centu
13.06.2000 Акционеры Cable&Wireless одобрили продажу Cable&Wireless HKT гонконговской Pacific Century Cyberworks

неров британской телекоммуникационной компании Cable &Wireless Plc. была одобрена сделка по продаже Cable&Wireless HKT гонконговской Интернет-группе Pacific Century Cyberworks Ltd. В марте C&W

21.03.2000 Две азиатские компании Cable&Wireless и MobileOne провели испытания роуминговых соединений между двумя сетями GPRS

Компания Cable & Wireless HKT и второй по величине сингапурский оператор сотовой связи MobileOne провели тестовые испытания роуминговых соединений между двумя сетями GPRS, оснащенных оборудованием Nokia
06.03.2000 SinTel выразила надежду на пересмотр отказа Cable & Wireless HKT от продажи

Компания Singapore Telecommunications сообщила, что ее предложение на покупку Cable & Wireless HKT, азиатского отделения Cable & Wireless, все еще остается в силе, несмотря на полученный отказ. На прошлой неделе Pacific Century CyberWorks согласилась заплатить $38.1 млрд
01.03.2000 Pacific Century CyberWorks совершит самое дорогое приобретение в Азии - Cable & Wireless HKT
13.05.1999 Microsoft намерена приобрести 30% Cable & Wireless Communications

По сообщению Wall Street Journal, корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке 30% Cable & Wireless Communications, подразделения фирмы Cable & Wireless, занимающегося кабельным телевидением. Размер сделки оценивается в $4 млрд.

Публикаций - 91, упоминаний - 109

Империя-Фарма и организации, системы, технологии, персоны:

Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 53
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 16
Ростелеком 10948 7
Microsoft Corporation 25775 6
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 6
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Vodafone Group 1412 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 4
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 4
Teo LT - Lietuvos Telekomas 6 3
Telia Eesti AS - Eesti Telekom AS - Elion Enterprises Limited - Eesti Telefon - Eesti Mobiiltelefon 16 3
Cisco Systems 5372 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Virgin Media - elewest - Telewest Broadband - Telewest Communications 56 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Verizon - UUNet 40 2
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 2
A1 Telekom Austria Group - A1 Bulgaria - А1 България - Mtel - Mobiltel 24 2
Oracle Corporation 7074 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
AT&T Inc 1726 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 2
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 2
CK Hutchison Holdings 175 1
Oracle NCI - Network Computer Inc - Liberate 5 1
PSINet - PSINet Consulting Solutions - Metamor Worldwide 45 1
Tellium 11 1
Nokia Alcatel-Lucent - Newbridge Networks 45 1
P2 Energy Solutions - Novistar 4 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост - Мемонет 18 4
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Heinz - Хайнц 26 1
Endesa 16 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Barclays 122 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Sony Music Entertainment 161 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Diesel 15 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Arista Records - Ариста Рекордз 6 1
Областной аптечный склад - Аптечная сеть 5 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
Администрация Гонконга 13 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Catholic Charismatic Renewal - Католическое харизматическое обновление 2 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 22
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Европа 24964 13
Азия - Азиатский регион 5920 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Япония 13807 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
Болгария - Республика 799 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Английский язык 7030 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
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