«Империя-Фарма» автоматизировала документооборот на базе системы EOS for SharePoint лектронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в фармацевтической компании Санкт-Петербурга «Империя-Фарма» введена в промышленную эксплуатацию система электронного документооборота на б

Фармацевты за СЭД: общаться стало легче "Империя-Фарма" - одна из старейших фармацевтических компаний Санкт-Петербурга. В настоящее вр

IBM и Cable&Wireless Worldwide совместно разрабатывают интеллектуальное решение UK Smart Energy Cloud Корпорация IBM и британская компания Cable&Wireless Worldwide совместно объявили о сотрудничестве в разработке нового интеллектуального решения по сбору, накоплению и передаче данных, получившего название UK Smart Energy Cloud. Це

C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне 6 млрд. и клиентами в 80-ти странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг

Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе ки во всех странах Европы.Сегодня же поступило сообщение о том, что новым исполнительным директором Cable & Wireless PLC сегодня Франческо Кайо. В начале 90-х гг. г-н Кайо управлял первой италь

Сable & Wireless расширяет свою европейскую IP-сеть терлингов) и клиентами в 80 странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг

Cable & Wireless становится глобальным поставщиком телекоммуникационных услуг UBS Warburg терлингов) и клиентами в 70 странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг

Cable & Wireless предложила российским партнерам "Надежную связь" млрд.) и клиентами в 70-ти странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг

"Ростелеком" и Cable and Wireless отключили интернет у "Мемонета" звестные интернет-проекты как НТВ.ru , "Анекдоты из России", "Реклама в Интернет" и другие. В свою очередь, представители одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компания также сообщили, что Cable and Wireless временно приостановила предоставление международного доступа интернет-провайдеру "НТВ-Интернет". Как сообщили в Cable and Wireless, у этого решения нет никакой политич

"Ростелеком" и Cable and Wireless отключили интернет у "Мемонета" принадлежат такие известные интернет-проекты как НТВ.ru , "Анекдоты из России", "Реклама в Интернет" и другие. В свою очередь, представители одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний Cable and Wireless также сообщили, что компания временно приостановила предоставление международного доступа интернет-провайдеру "НТВ-Интернет". Как сообщили в Cable and Wireless, у этог

Cable and Wireless согласовала с правительствами карибских стран сроки окончания своей монополии в сфере телекоммуникаций Британская компания Cable and Wireless после долгих переговоров пришла к соглашению с правительствами пяти карибских стран (Доминиканская Республика, Гренада, Сент-Китс, Санта-Люсия и Сент-Винсент) о прекращении с

Cable and Wireless выпустит конвертируемые облигации на сумму $1,5 млрд. Британская телекоммуникационная компания Cable and Wireless заявила в понедельник о намерении продать свой 14,7% пакет акций в гонконгской Pacific Century Cyberworks путем выпуска конвертируемых в эти акции облигаций с нулевым доходом

Cable and Wireless инвестирует $450 млн. в прокладку трансатлантического кабеля Apollo Британская телекоммуникационная компания Cable and Wireless cообщила сегодня о намерении проложить совместно с французской компанией Alcatel трансатлантический кабель Apollo протяженностью 13000 км. Инвестиции Cable and Wireless

Cable and Wireless инвестирует $1,4 млрд. в создание оптоволоконной сети в Японии Британская компания Cable and Wireless намерена инвестировать $1,4 млрд. в течение 5 лет в создание оптоволоконной сети для передачи данных и IP-трафика для корпоративных пользователей в Японии, сообщила Financial

Cable and Wireless открыла крупный центр хранения и передачи данных в Мюнхене Британская компания Cable and Wireless вслед за открытием центров интернет-решений в Суиндоне (Великобритания) и в Москве открыла центр в Мюнхене. Центр, размещенный на площади в 3000 кв. м., соединен с глобальной

Сегодня Cable&Wireless открыла в России компанию "Cable&Wireless СНГ Связь" кобритания) объявила сегодня об открытии первого в России вэб-хостинг центра. Новый центр компании "Cable&Wireless СНГ Связь" подключен к глобальной опорной сети Интернет Cable&Wireless Globaln

Суд Гонконга одобрил слияние Cable & Wireless HKT и Pacific Century CyberWorks Судебные органы Гонконга утвердили вчера слияние Cable & Wireless HKT и Pacific Century CyberWorks Ltd., оцениваемое в $27 млрд. Согласно заявлению компаний, выпущенному на прошлой неделе, окончательное оформление слияния начнется с 17 август

Cable&Wireless откроет в России компанию "Cable&Wireless СНГ Связь" Британская телефонная компания Cable&Wireless анонсировала о выходе на российский рынок связи в начале августа своей 100% дочерней компании "Cable&Wireless СНГ Связь". Работа технического центра "Cable&Wireless СНГ Связь" будет направлена на поддержание предоставления услуг Интернет, передачи данных и веб-хостинга, сообщает с

Cable & Wireless HKT заключила контракт с Nokia Networks по поставке инфраструктуры для создания глобальной сети мобильной связи Компания Nokia Networks, отделение по инфраструктуре в составе финской компании Nokia, заключила соглашение с компанией Cable & Wireless HKT из Гонконга по поставке приложений, сервисной платформы и интеграции систем для запланированной глобальной сети мобильной связи компании. По условиям соглашения, технологии

Размер консультационных выплат Cable&Wireless HKT по слиянию с Pacific Century Cyberworks составил $130 млн., сделка одобрена акционерами Сегодня гонконговский телекоммуникационный гигант - компания Cable&Wireless HKT - заявила, что консультационные выплаты по вопросу слияния с Pacific Centu

Акционеры Cable&Wireless одобрили продажу Cable&Wireless HKT гонконговской Pacific Century Cyberworks неров британской телекоммуникационной компании Cable &Wireless Plc. была одобрена сделка по продаже Cable&Wireless HKT гонконговской Интернет-группе Pacific Century Cyberworks Ltd. В марте C&W

Две азиатские компании Cable&Wireless и MobileOne провели испытания роуминговых соединений между двумя сетями GPRS Компания Cable & Wireless HKT и второй по величине сингапурский оператор сотовой связи MobileOne провели тестовые испытания роуминговых соединений между двумя сетями GPRS, оснащенных оборудованием Nokia

SinTel выразила надежду на пересмотр отказа Cable & Wireless HKT от продажи Компания Singapore Telecommunications сообщила, что ее предложение на покупку Cable & Wireless HKT, азиатского отделения Cable & Wireless, все еще остается в силе, несмотря на полученный отказ. На прошлой неделе Pacific Century CyberWorks согласилась заплатить $38.1 млрд