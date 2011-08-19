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Империя-Фарма
СОБЫТИЯ
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|19.08.2011
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«Империя-Фарма» автоматизировала документооборот на базе системы EOS for SharePoint
лектронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в фармацевтической компании Санкт-Петербурга «Империя-Фарма» введена в промышленную эксплуатацию система электронного документооборота на б
|16.08.2011
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Фармацевты за СЭД: общаться стало легче
"Империя-Фарма" - одна из старейших фармацевтических компаний Санкт-Петербурга. В настоящее вр
|25.03.2011
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IBM и Cable&Wireless Worldwide совместно разрабатывают интеллектуальное решение UK Smart Energy Cloud
Корпорация IBM и британская компания Cable&Wireless Worldwide совместно объявили о сотрудничестве в разработке нового интеллектуального решения по сбору, накоплению и передаче данных, получившего название UK Smart Energy Cloud. Це
|04.04.2003
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C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне
6 млрд. и клиентами в 80-ти странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг
|02.04.2003
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Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе
ки во всех странах Европы.Сегодня же поступило сообщение о том, что новым исполнительным директором Cable & Wireless PLC сегодня Франческо Кайо. В начале 90-х гг. г-н Кайо управлял первой италь
|20.09.2002
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Сable & Wireless расширяет свою европейскую IP-сеть
терлингов) и клиентами в 80 странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг
|11.09.2002
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Cable & Wireless становится глобальным поставщиком телекоммуникационных услуг UBS Warburg
терлингов) и клиентами в 70 странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг
|14.02.2002
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Cable & Wireless предложила российским партнерам "Надежную связь"
млрд.) и клиентами в 70-ти странах мира. Cable & Wireless состоит из двух ключевых подразделений - Cable & Wireless Regional и Cable & Wireless Global. Cable & Wireless Regional предлаг
|25.04.2001
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"Ростелеком" и Cable and Wireless отключили интернет у "Мемонета"
звестные интернет-проекты как НТВ.ru , "Анекдоты из России", "Реклама в Интернет" и другие. В свою очередь, представители одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компания также сообщили, что Cable and Wireless временно приостановила предоставление международного доступа интернет-провайдеру "НТВ-Интернет". Как сообщили в Cable and Wireless, у этого решения нет никакой политич
|25.04.2001
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"Ростелеком" и Cable and Wireless отключили интернет у "Мемонета"
принадлежат такие известные интернет-проекты как НТВ.ru , "Анекдоты из России", "Реклама в Интернет" и другие. В свою очередь, представители одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний Cable and Wireless также сообщили, что компания временно приостановила предоставление международного доступа интернет-провайдеру "НТВ-Интернет". Как сообщили в Cable and Wireless, у этог
|20.04.2001
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Cable and Wireless согласовала с правительствами карибских стран сроки окончания своей монополии в сфере телекоммуникаций
Британская компания Cable and Wireless после долгих переговоров пришла к соглашению с правительствами пяти карибских стран (Доминиканская Республика, Гренада, Сент-Китс, Санта-Люсия и Сент-Винсент) о прекращении с
|03.04.2001
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Cable and Wireless выпустит конвертируемые облигации на сумму $1,5 млрд.
Британская телекоммуникационная компания Cable and Wireless заявила в понедельник о намерении продать свой 14,7% пакет акций в гонконгской Pacific Century Cyberworks путем выпуска конвертируемых в эти акции облигаций с нулевым доходом
|12.01.2001
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Cable and Wireless инвестирует $450 млн. в прокладку трансатлантического кабеля Apollo
Британская телекоммуникационная компания Cable and Wireless cообщила сегодня о намерении проложить совместно с французской компанией Alcatel трансатлантический кабель Apollo протяженностью 13000 км. Инвестиции Cable and Wireless
|30.10.2000
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Cable and Wireless инвестирует $1,4 млрд. в создание оптоволоконной сети в Японии
Британская компания Cable and Wireless намерена инвестировать $1,4 млрд. в течение 5 лет в создание оптоволоконной сети для передачи данных и IP-трафика для корпоративных пользователей в Японии, сообщила Financial
|15.09.2000
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Cable and Wireless открыла крупный центр хранения и передачи данных в Мюнхене
Британская компания Cable and Wireless вслед за открытием центров интернет-решений в Суиндоне (Великобритания) и в Москве открыла центр в Мюнхене. Центр, размещенный на площади в 3000 кв. м., соединен с глобальной
|03.08.2000
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Сегодня Cable&Wireless открыла в России компанию "Cable&Wireless СНГ Связь"
кобритания) объявила сегодня об открытии первого в России вэб-хостинг центра. Новый центр компании "Cable&Wireless СНГ Связь" подключен к глобальной опорной сети Интернет Cable&Wireless Globaln
|02.08.2000
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Суд Гонконга одобрил слияние Cable & Wireless HKT и Pacific Century CyberWorks
Судебные органы Гонконга утвердили вчера слияние Cable & Wireless HKT и Pacific Century CyberWorks Ltd., оцениваемое в $27 млрд. Согласно заявлению компаний, выпущенному на прошлой неделе, окончательное оформление слияния начнется с 17 август
|25.07.2000
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Cable&Wireless откроет в России компанию "Cable&Wireless СНГ Связь"
Британская телефонная компания Cable&Wireless анонсировала о выходе на российский рынок связи в начале августа своей 100% дочерней компании "Cable&Wireless СНГ Связь". Работа технического центра "Cable&Wireless СНГ Связь" будет направлена на поддержание предоставления услуг Интернет, передачи данных и веб-хостинга, сообщает с
|13.07.2000
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Cable & Wireless HKT заключила контракт с Nokia Networks по поставке инфраструктуры для создания глобальной сети мобильной связи
Компания Nokia Networks, отделение по инфраструктуре в составе финской компании Nokia, заключила соглашение с компанией Cable & Wireless HKT из Гонконга по поставке приложений, сервисной платформы и интеграции систем для запланированной глобальной сети мобильной связи компании. По условиям соглашения, технологии
|03.07.2000
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Размер консультационных выплат Cable&Wireless HKT по слиянию с Pacific Century Cyberworks составил $130 млн., сделка одобрена акционерами
Сегодня гонконговский телекоммуникационный гигант - компания Cable&Wireless HKT - заявила, что консультационные выплаты по вопросу слияния с Pacific Centu
|13.06.2000
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Акционеры Cable&Wireless одобрили продажу Cable&Wireless HKT гонконговской Pacific Century Cyberworks
неров британской телекоммуникационной компании Cable &Wireless Plc. была одобрена сделка по продаже Cable&Wireless HKT гонконговской Интернет-группе Pacific Century Cyberworks Ltd. В марте C&W
|21.03.2000
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Две азиатские компании Cable&Wireless и MobileOne провели испытания роуминговых соединений между двумя сетями GPRS
Компания Cable & Wireless HKT и второй по величине сингапурский оператор сотовой связи MobileOne провели тестовые испытания роуминговых соединений между двумя сетями GPRS, оснащенных оборудованием Nokia
|06.03.2000
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SinTel выразила надежду на пересмотр отказа Cable & Wireless HKT от продажи
Компания Singapore Telecommunications сообщила, что ее предложение на покупку Cable & Wireless HKT, азиатского отделения Cable & Wireless, все еще остается в силе, несмотря на полученный отказ. На прошлой неделе Pacific Century CyberWorks согласилась заплатить $38.1 млрд
|01.03.2000
|Pacific Century CyberWorks совершит самое дорогое приобретение в Азии - Cable & Wireless HKT
|13.05.1999
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Microsoft намерена приобрести 30% Cable & Wireless Communications
По сообщению Wall Street Journal, корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке 30% Cable & Wireless Communications, подразделения фирмы Cable & Wireless, занимающегося кабельным телевидением. Размер сделки оценивается в $4 млрд.
Империя-Фарма и организации, системы, технологии, персоны:
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