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ВЭБ.РФ Государственная корпорация развития Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк
ВЭБ.РФ – ключевая организация развития России. Корпорация инвестирует в проекты, которые меняют жизнь в городах к лучшему — от модернизации общественного транспорта и строительства школ до развития аэропортов и создания новых предприятий. Инвестиции ВЭБ.РФ направлены на рост качества жизни российских семей в городах и развитие экономики
страны.
- По итогам первого квартала 2024 года по МСФО суммарный объем активов и гарантийного портфеля ВЭБ.РФ превысил 6 трлн руб., достаточность капитала составляет более 15%. Наряду с портфелем кредитов активно идет выдача гарантий и поручительств, что соответствует стратегическим приоритетам и бизнес- модели опорной организации развития.
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Всего 62 дела, на cумму 546 831 434 400 ₽*
СОБЫТИЯ
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|04.06.2026
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«Сколково» и ГК «Просвещение» анонсировали запуск акселератора технологических решений для всех уровней образования
Фонд «Сколково» и «Просвещение», курируемые ВЭБ.РФ, подписали соглашение о создании совместного акселератора, который охватит все уровни
|01.06.2026
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ВЭБ.РФ оптимизирует работу с документами с помощью ИИ-помощников от ИТ-холдинга «Т1»
ИТ-холдинг «Т1» разработал конструктор ИИ-помощников для сотрудников корпорации ВЭБ.РФ. Теперь каждый специалист ВЭБ.РФ может самостоятельно создавать ИИ-помощников д
|15.05.2026
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Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости
усственный интеллект также объединяет различные механизмы атак в сложные цепочки. Александр Павлов, ВЭБ.РФ Сейчас выделяются три направления по использованию ИИ для кибератак на бизнес: дипфейк
|12.05.2026
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ВЭБ.РФ построит «Цифровую крепость»
ренцию и какие модели начинают складываться на рынке. В заключительный день конференции в павильоне ВЭБ.РФ обсудят, как запускать пилоты технологических решений в регионах и превращать их в раб
|08.05.2026
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Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома»
егендарной разорившейся сети техники «Связной» с торгов собирается приобрести бывший вице-президент ВЭБ.РФ и в прошлом топ-менеджер «Ростелекома» Сергей Фролов. О планах заключить договор купли
|28.04.2026
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Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности
Концепция павильона В этом году государственная корпорация развития ВЭБ.РФ стала генеральным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР
|04.03.2026
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Государство оценило в 10 миллиардов производителя бионических протезов
нию оценило государство Как стало известно CNews, принадлежащее государственной корпорации развития ВЭБ.РФ АО «Вэб.дв» получило почти 6% в МК АО «Группа Моторика», которому принадлежат российск
|05.02.2026
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ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов
Баланс между безопасностью и оперативностью ВЭБ.РФ в партнерстве с коммерческими банками и инвесторами занимается финансированием комплексных проектов, направленных на развитие промышленности и инфраструктуры, укрепление технологического
|03.02.2026
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Российская микроэлектронная компания отдала в залог установки для выпуска чипов, автомобили и даже систему обнаружения БПЛА
Залог на чипы Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» заложил в ВЭБ.РФ десятки установок для производства чипов, системы видеонаблюдения и обнаружения БПЛА, а также автомобили. Сообщения об этом опубликованы в реестре юридически значимых сведений о фактах д
|28.01.2026
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Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях
а», ДФВТ — это госфонд, созданный «Роснано», Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, входящим в ВЭБ.РФ, а также РВК. Его цель — поддержка перспективных высокотехнологичных компаний, базирую
|13.01.2026
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С российского стратегического завода микросхем взыскали долг в миллиард евро, которого он едва не избежал
снил CNews, микроэлектронному предприятию «Ангстрем» придется выплатить 1,2 млрд евро госкорпорации ВЭБ.РФ. Летом 2025 г. компания выиграла суд и ее освободили от неподъемного долга. Однако
|16.12.2025
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ВЭБ.РФ и GreenData автоматизировали экспертизу инвестиционных проектов
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и компания GreenData завершили реализацию проекта по автоматизации экспертизы инвестиц
|20.11.2025
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GigaChat ускоряет анализ резюме и онбординг в ВЭБ.РФ
Сбербанк совместно с ИТ-компанией «Эвотор» разработал для ВЭБ.РФ интеллектуальное ИИ-решение для автоматизации ключевых HR-процессов. Система на основе
|19.09.2025
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Стратегическое микроэлектронное предприятие спасено: суд списал долг в 1 миллиард евро из-за того, что ВЭБ выкупил завод чипов за 1 рубль
договоре поручительства от 16 января 2012 г. — «Ангстрем» выступил поручителем между «Ангстрем-Т» и ВЭБ.РФ. Стороны еще в апреле 2008 г. заключили кредитное соглашение: ВЭБ предоставил предприя
|12.08.2025
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Фонд, созданный Сколково и «ВЭБ.РФ», купил акции Softline на 5 миллиардов
платежной системы Qiwi Сергей Солонин и др. В 2022 г. фонд был переименован в «СК Капитал» (SK Capital). В 2024 г. акционерами SK Capital на паритетных началах стали Фонд «Сколково» и госокорпораций «ВЭБ.РФ». В мае 2025 г. SK Capital, МФТИ (Московский физико-технический институт), группа ОМЗ и Softline объявили о совместной инициативе с целью стимулирования технологического развития российс
|16.05.2025
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«Софтлайн» лишился десятков миллионов из-за санкций Microsoft
«ВЭБ.РФ» против «Софтлайна» Как выяснил CNews, «ВЭБ.РФ» отсудил у ПАО «Софтлайн» 34 млн
|19.04.2025
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Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства
вительства России – руководитель аппарата Правительства России, председатель Наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко во время своей рабочей поездки по объектам промышленного развития Д
|03.02.2025
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Стратегическое микроэлектронное предприятие пытается отречься от долга в 1,3 млрд евро и остаться на плаву
долги. Как следует из записи в картотеке Арбитражных судов Москвы, такое заявление к госкорпорации ВЭБ.РФ было подано компанией в январе 2025 г. В ноябре 2024 г. «Ангстрем» подавал подобное за
|10.01.2025
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Первое высокотехнологичное производство силовой электроники мирового уровня будет создано при поддержке ВЭБ.РФ
а компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка. Об этом CNews сообщили представители ВЭБ.РФ. Общая стоимость проекта составляет 19,5 млрд руб. Решение об участии ВЭБ.РФ в
|23.12.2024
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Антон Мужельский -
Антон Мужельский, ВЭБ.РФ: Наша стратегическая цель — создать максимальный цифровой комфорт для сотрудников
CNews: На чём государственная корпорация развития ВЭБ.РФ держит стратегический фокус при цифровизации HR? Антон Мужельский: У ВЭБ.РФ ест
|28.11.2024
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Гигантский российский производитель микроэлектроники под угрозой банкротства. Отказали в рассрочке многомиллиардного долга
«Ангстрем» заплатит за все Как выяснил CNews, ВЭБ.РФ добилась отмены решения об отсрочке оплаты 17,8 млрд руб., которые госкорпорации должн
|18.11.2024
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Как объединить коммуникации в одном приложении VK Teams: кейс ВЭБ.РФ
ешения рабочих задач современные команды ежедневно используют разные сервисы Сегодня все сотрудники ВЭБ.РФ работают в российском приложении VK Teams. Компания поделилась опытом и рассказала, ка
|18.10.2024
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Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее
Суд разрешил «Ангстрему» временно не платить по долгам перед «ВЭБ.РФ» Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу госкорпорации развити
|23.09.2024
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ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams
Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной
|25.07.2024
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Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий
отана при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сумма гранта составила 48,15 млн руб., обща
|15.04.2024
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Новым главой Фонда «Сколково» стал выходец из Правительства Москвы и Управделами Президента России
т директоров Фонда «Сколково» избрал Сергея Перова председателем правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Он вступит в должность с 27 апреля 2024 г. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
|12.04.2024
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Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов
Совет директоров фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) избрал Сергея Перова председателем правления с 27 апреля 2024 г. До этого Сергей Перо
|01.02.2024
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ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital
«СК Капитал») на паритетных началах (50/50) с Фондом «Сколково». Привлечение такого акционера, как ВЭБ.РФ, позволит объединить финансовый и стратегический ресурс госкорпорации, технологическую
|25.12.2023
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Совет директоров «Сколково» в два раза увеличил целевые значения КПЭ по выручке резидентов и инвестициям
Совет директоров «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) утвердил обновленную систему КПЭ и показатели на 2024-2026 гг. Плановые значения выру
|13.10.2023
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Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома»
ea Next будет иметь продления до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе. Выход ВЭБ.РФ из проекта В 2021 г. к проекту присоединился фонд VEB Ventures (подразделение госкорпо
|17.05.2023
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ВЭБ.РФ присоединился к платформе RuTerminal
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ присоединилась к торговой платформе RuTerminal, разработанной российской компанией Sof
|21.03.2023
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У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов
«ВЭБ.РФ» выиграл иск к «Ангстрем» Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации «ВЭ
|20.06.2022
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Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ
ть служителей Фемиды в несправедливости судебного решения о взыскании с него в пользу госкорпорации ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) на общую сумму в 1,65 млрд руб. Опальный бизнесмен проигра
|07.07.2021
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«Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит»
и банка «Зенит» Упомянутый иск к «Ангстрему» был подан 27 декабря 2019 г. госкоропорацией развития «ВЭБ.РФ». Дело все еще находится в производстве, поэтому суть претензий ВЭБа публичным достоян
|24.06.2021
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ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила
мент публикации материала был всего один владелец – она на 100% принадлежала Госкорпорации развития ВЭБ.РФ. «Ангстрем-Т» был основан в 2005 г., а его бенефициаром выступил бывший министр связи
|03.06.2021
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«Билайн» и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и ООО «Центр развития Байкальского региона» («Байкал.центр» – дочернее общество ВЭБ
|24.05.2021
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РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент
Минцифры России и «ВЭБ.РФ» проводят реформирование Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ)
|24.03.2021
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ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД
ВЭБ.РФ продал обанкротившийся ЦОД в Санкт-Петербурге Госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила о продаже на торгах имущества центра обработки данных (ЦОД) «Стек Дата Нетвор
|15.03.2021
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«ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу
В государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в рамках модернизации IT-инфраструктуры и обновления back-office блока основной АБС з
|10.03.2021
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«Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом
банкротства, поэтому продаваемый актив по сути находился под контролем ее кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк, ВЭБ). ЦОД Xelent был построен в 2014 г. при финансовой поддержке ВЭБа
ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 74
|Рейман Леонид 1065 69
|Медведев Дмитрий 1665 45
|Шадаев Максут 1210 42
|Павлов Александр 121 39
|Абдрахманов Рустам 41 35
|Шувалов Игорь 86 30
|Путятинский Сергей 112 28
|Опанасенко Всеволод 139 26
|Чаркин Евгений 317 26
|Нестеров Алексей 175 26
|Желтухин Вадим 72 26
|Пуртов Кирилл 64 25
|Кирюшин Геннадий 91 24
|Бондаренко Алексей 47 24
|Фогельсон Виктор 50 24
|Теплов Олег 31 22
|Новиков Павел 113 22
|Щеголев Игорь 699 20
|Абакумов Евгений 227 20
|Дроздов Игорь 45 20
|Натрусов Артем 313 19
|Хомяков Сергей 65 19
|Юрченко Евгений 133 19
|Окладникова Ирина 29 19
|Мишустин Михаил 787 18
|Брюквин Юрий 300 18
|Уткин Владислав 47 18
|Маевский Леонид 57 17
|Григоренко Вадим 58 17
|Панченко Иван 197 16
|Каем Кирилл 41 16
|Кирьянова Александра 169 16
|Фисенко Лев 62 16
|Шаповалова Ирина 18 16
|Биккужин Рамиль 70 15
|Маевский Игорь 39 15
|Чурсин Дмитрий 87 15
|Васильев Сергей 69 15
|Сварник Павел 37 15
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