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ВЭБ.РФ Государственная корпорация развития Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк

ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк

ВЭБ.РФ – ключевая организация развития России. Корпорация инвестирует в проекты, которые меняют жизнь в городах к лучшему — от модернизации общественного транспорта и строительства школ до развития аэропортов и создания новых предприятий. Инвестиции ВЭБ.РФ направлены на рост качества жизни российских семей в городах и развитие экономики
страны.

  • По итогам первого квартала 2024 года по МСФО суммарный объем активов и гарантийного портфеля ВЭБ.РФ превысил 6 трлн руб., достаточность капитала составляет более 15%. Наряду с портфелем кредитов активно идет выдача гарантий и поручительств, что соответствует стратегическим приоритетам и бизнес- модели опорной организации развития.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 62 дела, на cумму 546 831 434 400 ₽*

Судебные дела (62) на сумму 546 831 434 400 ₽*
в качестве истца (35) на сумму 430 206 032 552 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 3 695 792 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 «Сколково» и ГК «Просвещение» анонсировали запуск акселератора технологических решений для всех уровней образования

Фонд «Сколково» и «Просвещение», курируемые ВЭБ.РФ, подписали соглашение о создании совместного акселератора, который охватит все уровни

01.06.2026 ВЭБ.РФ оптимизирует работу с документами с помощью ИИ-помощников от ИТ-холдинга «Т1»

ИТ-холдинг «Т1» разработал конструктор ИИ-помощников для сотрудников корпорации ВЭБ.РФ. Теперь каждый специалист ВЭБ.РФ может самостоятельно создавать ИИ-помощников д
15.05.2026 Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

усственный интеллект также объединяет различные механизмы атак в сложные цепочки. Александр Павлов, ВЭБ.РФ Сейчас выделяются три направления по использованию ИИ для кибератак на бизнес: дипфейк
12.05.2026 ВЭБ.РФ построит «Цифровую крепость»

ренцию и какие модели начинают складываться на рынке. В заключительный день конференции в павильоне ВЭБ.РФ обсудят, как запускать пилоты технологических решений в регионах и превращать их в раб
08.05.2026 Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома»

егендарной разорившейся сети техники «Связной» с торгов собирается приобрести бывший вице-президент ВЭБ.РФ и в прошлом топ-менеджер «Ростелекома» Сергей Фролов. О планах заключить договор купли
28.04.2026 Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности

Концепция павильона В этом году государственная корпорация развития ВЭБ.РФ стала генеральным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР
04.03.2026 Государство оценило в 10 миллиардов производителя бионических протезов

нию оценило государство Как стало известно CNews, принадлежащее государственной корпорации развития ВЭБ.РФ АО «Вэб.дв» получило почти 6% в МК АО «Группа Моторика», которому принадлежат российск
05.02.2026 ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Баланс между безопасностью и оперативностью ВЭБ.РФ в партнерстве с коммерческими банками и инвесторами занимается финансированием комплексных проектов, направленных на развитие промышленности и инфраструктуры, укрепление технологического
03.02.2026 Российская микроэлектронная компания отдала в залог установки для выпуска чипов, автомобили и даже систему обнаружения БПЛА

Залог на чипы Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» заложил в ВЭБ.РФ десятки установок для производства чипов, системы видеонаблюдения и обнаружения БПЛА, а также автомобили. Сообщения об этом опубликованы в реестре юридически значимых сведений о фактах д
28.01.2026 Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях

а», ДФВТ — это госфонд, созданный «Роснано», Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, входящим в ВЭБ.РФ, а также РВК. Его цель — поддержка перспективных высокотехнологичных компаний, базирую
13.01.2026 С российского стратегического завода микросхем взыскали долг в миллиард евро, которого он едва не избежал

снил CNews, микроэлектронному предприятию «Ангстрем» придется выплатить 1,2 млрд евро госкорпорации ВЭБ.РФ. Летом 2025 г. компания выиграла суд и ее освободили от неподъемного долга. Однако

16.12.2025 ВЭБ.РФ и GreenData автоматизировали экспертизу инвестиционных проектов

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и компания GreenData завершили реализацию проекта по автоматизации экспертизы инвестиц
20.11.2025 GigaChat ускоряет анализ резюме и онбординг в ВЭБ.РФ

Сбербанк совместно с ИТ-компанией «Эвотор» разработал для ВЭБ.РФ интеллектуальное ИИ-решение для автоматизации ключевых HR-процессов. Система на основе
19.09.2025 Стратегическое микроэлектронное предприятие спасено: суд списал долг в 1 миллиард евро из-за того, что ВЭБ выкупил завод чипов за 1 рубль

договоре поручительства от 16 января 2012 г. — «Ангстрем» выступил поручителем между «Ангстрем-Т» и ВЭБ.РФ. Стороны еще в апреле 2008 г. заключили кредитное соглашение: ВЭБ предоставил предприя
12.08.2025 Фонд, созданный Сколково и «ВЭБ.РФ», купил акции Softline на 5 миллиардов

платежной системы Qiwi Сергей Солонин и др. В 2022 г. фонд был переименован в «СК Капитал» (SK Capital). В 2024 г. акционерами SK Capital на паритетных началах стали Фонд «Сколково» и госокорпораций «ВЭБ.РФ». В мае 2025 г. SK Capital, МФТИ (Московский физико-технический институт), группа ОМЗ и Softline объявили о совместной инициативе с целью стимулирования технологического развития российс
16.05.2025 «Софтлайн» лишился десятков миллионов из-за санкций Microsoft

«ВЭБ.РФ» против «Софтлайна» Как выяснил CNews, «ВЭБ.РФ» отсудил у ПАО «Софтлайн» 34 млн
19.04.2025 Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства

вительства России – руководитель аппарата Правительства России, председатель Наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко во время своей рабочей поездки по объектам промышленного развития Д
03.02.2025 Стратегическое микроэлектронное предприятие пытается отречься от долга в 1,3 млрд евро и остаться на плаву

долги. Как следует из записи в картотеке Арбитражных судов Москвы, такое заявление к госкорпорации ВЭБ.РФ было подано компанией в январе 2025 г. В ноябре 2024 г. «Ангстрем» подавал подобное за
10.01.2025 Первое высокотехнологичное производство силовой электроники мирового уровня будет создано при поддержке ВЭБ.РФ

а компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка. Об этом CNews сообщили представители ВЭБ.РФ. Общая стоимость проекта составляет 19,5 млрд руб. Решение об участии ВЭБ.РФ в

23.12.2024 Антон Мужельский -

Антон Мужельский, ВЭБ.РФ: Наша стратегическая цель — создать максимальный цифровой комфорт для сотрудников

CNews: На чём государственная корпорация развития ВЭБ.РФ держит стратегический фокус при цифровизации HR? Антон Мужельский: У ВЭБ.РФ ест
28.11.2024 Гигантский российский производитель микроэлектроники под угрозой банкротства. Отказали в рассрочке многомиллиардного долга

«Ангстрем» заплатит за все Как выяснил CNews, ВЭБ.РФ добилась отмены решения об отсрочке оплаты 17,8 млрд руб., которые госкорпорации должн
18.11.2024 Как объединить коммуникации в одном приложении VK Teams: кейс ВЭБ.РФ

ешения рабочих задач современные команды ежедневно используют разные сервисы Сегодня все сотрудники ВЭБ.РФ работают в российском приложении VK Teams. Компания поделилась опытом и рассказала, ка
18.10.2024 Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее

Суд разрешил «Ангстрему» временно не платить по долгам перед «ВЭБ.РФ» Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу госкорпорации развити
23.09.2024 ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams

Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной

25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий

отана при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сумма гранта составила 48,15 млн руб., обща
15.04.2024 Новым главой Фонда «Сколково» стал выходец из Правительства Москвы и Управделами Президента России

т директоров Фонда «Сколково» избрал Сергея Перова председателем правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Он вступит в должность с 27 апреля 2024 г. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
12.04.2024 Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов

Совет директоров фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) избрал Сергея Перова председателем правления с 27 апреля 2024 г. До этого Сергей Перо
01.02.2024 ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital

«СК Капитал») на паритетных началах (50/50) с Фондом «Сколково». Привлечение такого акционера, как ВЭБ.РФ, позволит объединить финансовый и стратегический ресурс госкорпорации, технологическую
25.12.2023 Совет директоров «Сколково» в два раза увеличил целевые значения КПЭ по выручке резидентов и инвестициям

Совет директоров «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) утвердил обновленную систему КПЭ и показатели на 2024-2026 гг. Плановые значения выру
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома»

ea Next будет иметь продления до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе. Выход ВЭБ.РФ из проекта В 2021 г. к проекту присоединился фонд VEB Ventures (подразделение госкорпо
17.05.2023 ВЭБ.РФ присоединился к платформе RuTerminal

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ присоединилась к торговой платформе RuTerminal, разработанной российской компанией Sof
21.03.2023 У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов

«ВЭБ.РФ» выиграл иск к «Ангстрем» Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации «ВЭ
20.06.2022 Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ

ть служителей Фемиды в несправедливости судебного решения о взыскании с него в пользу госкорпорации ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) на общую сумму в 1,65 млрд руб. Опальный бизнесмен проигра
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит»

и банка «Зенит» Упомянутый иск к «Ангстрему» был подан 27 декабря 2019 г. госкоропорацией развития «ВЭБ.РФ». Дело все еще находится в производстве, поэтому суть претензий ВЭБа публичным достоян
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила

мент публикации материала был всего один владелец – она на 100% принадлежала Госкорпорации развития ВЭБ.РФ. «Ангстрем-Т» был основан в 2005 г., а его бенефициаром выступил бывший министр связи

03.06.2021 «Билайн» и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и ООО «Центр развития Байкальского региона» («Байкал.центр» – дочернее общество ВЭБ
24.05.2021 РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент

Минцифры России и «ВЭБ.РФ» проводят реформирование Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ)

24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

ВЭБ.РФ продал обанкротившийся ЦОД в Санкт-Петербурге Госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила о продаже на торгах имущества центра обработки данных (ЦОД) «Стек Дата Нетвор
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу

В государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в рамках модернизации IT-инфраструктуры и обновления back-office блока основной АБС з
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом

банкротства, поэтому продаваемый актив по сути находился под контролем ее кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк, ВЭБ). ЦОД Xelent был построен в 2014 г. при финансовой поддержке ВЭБа

Публикаций - 1131, упоминаний - 2006

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 136
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 93
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 85
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 81
Ростелеком - Связьинвест 1719 78
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 71
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 65
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 63
AMD - Advanced Micro Devices 4641 58
МегаФон 10742 47
Stereotech - Стереотек 48 45
Яблочков Зарядные станции 46 44
Ovision - Овижн 53 43
9594 41
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
Beorg - Биорг 130 35
Т-Платформы - T-Platforms 412 34
Yandex - Яндекс 9215 32
Microsoft Corporation 25774 32
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Питерская группа связистов 441 28
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 27
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 26
Oracle Corporation 7074 26
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 26
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 26
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 24
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 24
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 22
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 21
Softline - Софтлайн 3743 20
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 20
Ангстрем-М 31 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 136
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 97
Рапид Био 102 66
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 64
ГПБ - Газпромбанк 1273 64
РЖД - Российские железные дороги 2096 57
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 56
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 49
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 43
Почта России ПАО 2370 40
Альфа-Банк 1979 39
ПСБ - Промсвязьбанк 963 39
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 38
РВК - Российская венчурная компания 571 32
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 31
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 30
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 28
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 26
Русагро Группа Компаний 379 25
Совкомбанк ПАО 316 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 24
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 24
ВТБ - Почта Банк 514 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 23
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 22
НСПК - Национальная система платежных карт 948 21
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 21
Газпром ПАО 1493 19
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 18
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 18
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 17
Angentro Trading and Investments 23 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 16
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 16
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 16
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 328
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 154
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 108
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 96
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 91
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 79
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 68
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 58
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 52
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 48
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 43
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 38
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 30
Судебная власть - Judicial power 2500 29
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 27
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 26
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 25
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 22
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Федеральное казначейство России 1949 21
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 20
МИК - Московский инновационный кластер 185 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 16
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 5
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 294
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 274
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 249
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 217
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 144
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 132
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 126
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 105
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 89
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 81
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 80
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 80
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 71
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 68
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 66
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 60
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 57
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 53
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 50
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 45
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 32
Linux OS 11533 29
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 29
Новые облачные технологии - МойОфис 958 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
Microsoft Windows 16882 22
FreePik 1841 19
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Apple iPhone 6 4861 16
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 15
МТС Exolve 150 15
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 14
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НКТ - Р7-Офис 543 12
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1С:ERP Управление предприятием 841 11
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 11
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Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 11
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 11
НКТ - Р7-графика 47 11
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
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Aberdeen Group 53 2
Fortune Business Insights 32 2
Celent - Celent Communications 12 2
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CNews Mobile - рейтинг 23 1
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CNews Мишень 186 1
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Harris Interactive 81 1
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
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INFOLine-Аналитика 78 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 68
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 20
РАН - Российская академия наук 2122 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 6
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 14 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 4
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 3
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 37
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 13
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 11
CNews AWARDS - награда 571 10
Startup Village - международная стартап-конференция 62 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
CNews Баттл 69 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Микроэлектроника - международный форум 22 3
CNews Мисс ИТ России 12 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 2
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 2
LinuxWorld 52 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
CeBIT 614 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Microsoft Ignite 44 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
ВЭБ.РФ Премия развития 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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