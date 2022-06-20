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Индексная книга CNews*
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ВЭБ.РФ Государственная корпорация развития Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк

ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк


20.06.2022 Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ
14.06.2022 VEB Ventures поможет школьникам и студентам с выбором профессии
21.02.2022 МТС инвестировала 740 млн руб. в сервис краткосрочной аренды самокатов «Юрент»
17.02.2022 В «Сколково» испытали выделенную воздушную зону беспилотных полетов
16.02.2022 Московские врачи смогут вдвое эффективнее проводить реабилитацию пациентов после инсульта
08.02.2022 Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково»
24.12.2021 Александр Павлов, РФРИТ: В 2021 году поступило почти вдвое больше заявок на гранты
09.12.2021 «Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения
28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит»
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила
03.06.2021 «Билайн» и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске
24.05.2021 РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент
29.04.2021 Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic
28.04.2021 Стартап ФИОП РОСНАНО создал пикосекундный лазер для резки сапфиров и кремния
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда
01.02.2021 Минцифры России поддержит цифровизацию РЖД в рамках программы льготного кредитования
29.12.2020 Совет директоров фонда «Сколково» возглавил председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов
16.12.2020 «Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ
16.12.2020 Отечественные ИТ-разработчики получили поддержку «Вэб.рф»
11.12.2020 В России запустился сайт, посвященный современным героям городов
30.07.2020 У «Ангстрем-Т» отобрали два завода
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса
09.07.2020 Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом»
19.02.2020 ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»
03.01.2020 ВЭБ выставил «Ангстрему» счет в 90 миллиардов
24.12.2019 ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт
25.11.2019 Mail.ru Group и ВЭБ.РФ запустили платформу для бизнеса «Развивай.РФ»
30.10.2019 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально
07.06.2019 «Ростех», «РЖД» и ВЭБ.РФ подписали дорожную карту по созданию российской высокотехнологичной продукции для железнодорожной отрасли
07.06.2019 ВЭБ.РФ и РФПИ поддержат передовые финансовые ИТ-решения для широкого круга инвесторов

Публикаций - 680, упоминаний - 1039

ВЭБ.РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10050 115
Ростелеком - Связьинвест 1703 76
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 337 67
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2767 67
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 119 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9414 61
АФК Система ПАО 1696 60
AMD - Advanced Micro Devices 3858 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6925 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8034 34
Т-Платформы - T-Platforms 377 30
Ситроникс - Sitronics 1053 29
Питерская группа связистов 426 28
РТИ Микрон - Micron 1228 28
СМАРТС ГК 518 26
IBM - International Business Machines Corp 9189 25
Microsoft Corporation 23479 25
Oracle Corporation 6299 24
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 935 20
ВЭБПлас 35 19
Yandex - Яндекс 5654 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2492 19
Ангстрем-М 27 18
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 18
Рустелеком ТК 281 17
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 345 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 17
ВЭБ.РФ НМ-тех 21 16
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 15
VK - Mail.ru Group 3198 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 14
Intel Corporation 11660 14
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 12
EY - Ernst & Young Global 362 12
AMD Graphics Product Group - ATI 913 11
Ростех - Автоматика Концерн 1483 11
Cisco Systems 4869 11
InfoWatch - Инфовотч 915 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 680 11
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5775 90
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2370 63
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 57
РЖД - Российские железные дороги 1618 37
Почта России ПАО 1985 32
ГПБ - Газпромбанк 939 31
РВК - Российская венчурная компания 536 28
ПСБ - Промсвязьбанк 732 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1178 26
Альфа-Банк 1594 25
Связь-банк 146 23
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 22
Россети Ленэнерго 2345 20
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6181 18
Совкомбанк ПАО 198 17
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 15
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 193 15
Газпром ПАО 1150 15
НСПК - Национальная система платежных карт 612 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 14
Возрождение - Коммерческий банк 326 13
ПромСвязьКапитал 79 13
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 179 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 878 13
ТМК - Трубная металлургическая компания 103 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1009 12
Уралхим - Уралкалий ПАО 91 12
Русагро Группа Компаний 199 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 200 12
Альфа-Групп 663 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6627 12
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 11
Ингосстрах СПАО 331 11
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 11
Фармстандарт АО 37 11
Контрактфинансгрупп МФО 13 11
X5 Group 813 11
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17931 151
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 121
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9071 92
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2375 91
Президент Российской Федерации 3705 73
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 840 55
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3682 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 35
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2389 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2019 28
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1644 25
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2503 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 22
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1740 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 19
Правительство Москвы 1987 18
Судебная власть - Judicial power 2086 17
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 137 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 16
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 623 16
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 191 16
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2837 12
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2334 11
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 74 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1036 11
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 142 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 519 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1591 9
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 7
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 5
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 429 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1362 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 4 1
Коммунистические партии 56 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
CFA - Consumer Federation of America - Федерация потребителей Америки 4 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 16 1
АРБ - Ассоциация российских банков 202 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53127 207
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38856 182
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79117 149
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25015 133
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11740 124
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25903 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17409 75
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24942 62
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 151 16
Linux OS 8222 15
Microsoft Windows 14421 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 14
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 336 13
Age of Kings 3445 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 11
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 663 10
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 295 10
Google Android 12528 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6511 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 745 10
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 9
NVision Барьер 546 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4357 9
Apple iPad 3736 7
Интерфакс СПАРК 156 7
Microsoft Windows XP 2362 7
Microsoft Windows BitLocker 1275 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 136 6
Новые облачные технологии - МойОфис 477 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 489 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 5
Oracle СУБД 588 5
Apple - App Store 2596 5
Intel x86 - архитектура процессора 1595 5
Microsoft Edge - браузер 1931 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 5
Oracle Java - язык программирования 2761 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 69 5
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 7 5
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 32 4
ФНС РФ ЦОД 26 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 4
Рейман Леонид 1031 59
Путин Владимир 2723 58
Медведев Дмитрий 1629 42
Кирюшин Геннадий 90 24
Опанасенко Всеволод 125 23
Теплов Олег 27 21
Щеголев Игорь 689 19
Юрченко Евгений 132 18
Брюквин Юрий 287 17
Маевский Леонид 57 17
Шувалов Игорь 72 16
Маевский Игорь 38 15
Чаркин Евгений 240 15
Ананьев Алексей 108 14
Никифоров Николай 1172 13
Ананьев Дмитрий 78 13
Провоторов Александр 154 13
Мишустин Михаил 481 13
Малофеев Константин 110 12
Дмитриев Владимир 33 12
Веремеенко Сергей 13 12
Семенов Вадим 62 11
Евтушенков Владимир 199 11
Булатов Кирилл 18 11
Иванов Сергей 369 10
Богданов Кирилл 112 10
Сухопаров Анатолий 16 10
Поляков Сергей 68 10
Дмитриев Кирилл 101 10
Касперская Наталья 267 10
Холкин Дмитрий 15 9
Шадаев Максут 627 9
Феоктистов Вадим 34 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Дрейгер Павел 18 9
Алифанов Кирилл 63 9
Шеховцов Юрий 34 9
Клепиков Алексей 93 9
Муравьев Владимир 30 9
Сапунов Михаил 9 9
Россия - РФ - Российская федерация 122579 512
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39273 208
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50141 92
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14917 87
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17042 77
Европа 21294 52
Германия - Федеративная Республика 12005 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15055 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13136 41
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 352 40
Украина 7260 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12808 25
Нидерланды 3301 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6285 23
Китай - Тайвань 3732 19
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 629 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2305 19
Земля - планета Солнечной системы 9695 18
Азия - Азиатский регион 4656 17
Казахстан - Республика 4835 16
Франция - Французская Республика 7082 16
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2314 16
Япония 12875 15
Россия - Сибирь 2010 15
Индия - Республика 5066 15
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1006 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2013 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2321 13
Беларусь - Белоруссия 4240 12
Европа Восточная 2997 12
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 417 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2552 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 764 10
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 445 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1286 9
Россия - ЦФО - Ивановская область 438 9
Россия - ПФО - Самарская область 1108 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41607 299
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41877 286
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13908 135
Кредитование - Сrediting 5097 105
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23902 97
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3124 77
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4913 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15030 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19977 54
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4238 52
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2714 41
Юриспруденция - Jurisprudence 6214 41
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 944 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10647 37
Экспорт - Экспортные операции 2720 36
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6671 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8265 36
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5229 35
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1448 35
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2973 33
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4122 33
Инвестиции венчурные - Venture investments 1852 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 5157 32
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6853 32
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3297 31
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4610 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9171 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3729 29
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9382 29
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 875 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4632 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10234 27
Юриспруденция - Законодательство 4550 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4918 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7666 24
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 953 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4044 23
Энергетика - Energy - Energetically 4197 22
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3894 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3798 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10997 24
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 24
Коммерсантъ - Издательский дом 1217 21
Ведомости 535 12
91Mobiles 1694 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 7
Прайм - Агентство экономической информации 857 7
Forbes - Форбс 629 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 3
TAdviser - Центр выбора технологий 293 3
NYT - The New York Times 1001 2
НГС - Новости Новосибирска 6 2
Известия ИД 463 2
CrunchBase 69 2
Thomson Reuters - Рейтер 5771 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Госрасходы - портал 61 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 100 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
The Washington Post 308 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 1
Fortune 207 1
International Banking Systems Journal - IBS Publishing 2 1
Foreign Policy 7 1
NBC News 176 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
Открытые системы ИД 173 1
Bloomberg Businessweek 123 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNET Networks - CNET News 1638 1
ТАСС Телеком 38 1
Top Gear - автомобильная передача 7 1
BetaNews 49 1
Wikipedia - Википедия 440 1
Bloomberg 1108 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 98 1
500 Startups 14312 75
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7451 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2110 29
IDC - International Data Corporation 4847 8
Gartner - Гартнер 3474 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 2
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
Frost & Sullivan 200 1
S&P - Standard and Poor’s 482 1
Juniper Research 502 1
Harris Interactive 83 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 30 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 14
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 10
РАН - Российская академия наук 1796 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 5
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 9 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 4
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 30 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 120 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 84 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 25 2
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 7 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 35 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 14 1
Ростех - КРЭТ КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch 2 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 133 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11614 27
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1722 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 8
Startup Village - международная стартап-конференция 52 7
CNews AWARDS - награда 407 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 217 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2065 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 4
ВЭФ - Восточный экономический форум 53 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
День молодёжи - 27 июня 690 3
CNews Мисс ИТ России 12 3
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 2
LinuxWorld 53 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 2
Международный женский день - 8 марта 273 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 12 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
OSCON - O'Reilly Open Source Convention 5 1
GeekBrains 79 1
День знаний - 1 сентября 30 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
День без турникетов 7 1
Чёрная пятница (распродажи) 117 1
Infosecurity - выставка 63 1
Инновации в образовании 7 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 22 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 258 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 1
ВЭБ.РФ Премия развития 1 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 4 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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