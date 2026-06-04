ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк

«Сколково» и ГК «Просвещение» анонсировали запуск акселератора технологических решений для всех уровней образования Фонд «Сколково» и «Просвещение», курируемые ВЭБ.РФ, подписали соглашение о создании совместного акселератора, который охватит все уровни

ВЭБ.РФ оптимизирует работу с документами с помощью ИИ-помощников от ИТ-холдинга «Т1» ИТ-холдинг «Т1» разработал конструктор ИИ-помощников для сотрудников корпорации ВЭБ.РФ. Теперь каждый специалист ВЭБ.РФ может самостоятельно создавать ИИ-помощников д

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости усственный интеллект также объединяет различные механизмы атак в сложные цепочки. Александр Павлов, ВЭБ.РФ Сейчас выделяются три направления по использованию ИИ для кибератак на бизнес: дипфейк

ВЭБ.РФ построит «Цифровую крепость» ренцию и какие модели начинают складываться на рынке. В заключительный день конференции в павильоне ВЭБ.РФ обсудят, как запускать пилоты технологических решений в регионах и превращать их в раб

Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома» егендарной разорившейся сети техники «Связной» с торгов собирается приобрести бывший вице-президент ВЭБ.РФ и в прошлом топ-менеджер «Ростелекома» Сергей Фролов. О планах заключить договор купли

Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности Концепция павильона В этом году государственная корпорация развития ВЭБ.РФ стала генеральным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР

Государство оценило в 10 миллиардов производителя бионических протезов нию оценило государство Как стало известно CNews, принадлежащее государственной корпорации развития ВЭБ.РФ АО «Вэб.дв» получило почти 6% в МК АО «Группа Моторика», которому принадлежат российск

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов Баланс между безопасностью и оперативностью ВЭБ.РФ в партнерстве с коммерческими банками и инвесторами занимается финансированием комплексных проектов, направленных на развитие промышленности и инфраструктуры, укрепление технологического

Российская микроэлектронная компания отдала в залог установки для выпуска чипов, автомобили и даже систему обнаружения БПЛА Залог на чипы Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» заложил в ВЭБ.РФ десятки установок для производства чипов, системы видеонаблюдения и обнаружения БПЛА, а также автомобили. Сообщения об этом опубликованы в реестре юридически значимых сведений о фактах д

Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях а», ДФВТ — это госфонд, созданный «Роснано», Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, входящим в ВЭБ.РФ, а также РВК. Его цель — поддержка перспективных высокотехнологичных компаний, базирую

С российского стратегического завода микросхем взыскали долг в миллиард евро, которого он едва не избежал снил CNews, микроэлектронному предприятию «Ангстрем» придется выплатить 1,2 млрд евро госкорпорации ВЭБ.РФ. Летом 2025 г. компания выиграла суд и ее освободили от неподъемного долга. Однако

ВЭБ.РФ и GreenData автоматизировали экспертизу инвестиционных проектов Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и компания GreenData завершили реализацию проекта по автоматизации экспертизы инвестиц

GigaChat ускоряет анализ резюме и онбординг в ВЭБ.РФ Сбербанк совместно с ИТ-компанией «Эвотор» разработал для ВЭБ.РФ интеллектуальное ИИ-решение для автоматизации ключевых HR-процессов. Система на основе

Стратегическое микроэлектронное предприятие спасено: суд списал долг в 1 миллиард евро из-за того, что ВЭБ выкупил завод чипов за 1 рубль договоре поручительства от 16 января 2012 г. — «Ангстрем» выступил поручителем между «Ангстрем-Т» и ВЭБ.РФ. Стороны еще в апреле 2008 г. заключили кредитное соглашение: ВЭБ предоставил предприя

Фонд, созданный Сколково и «ВЭБ.РФ», купил акции Softline на 5 миллиардов платежной системы Qiwi Сергей Солонин и др. В 2022 г. фонд был переименован в «СК Капитал» (SK Capital). В 2024 г. акционерами SK Capital на паритетных началах стали Фонд «Сколково» и госокорпораций «ВЭБ.РФ». В мае 2025 г. SK Capital, МФТИ (Московский физико-технический институт), группа ОМЗ и Softline объявили о совместной инициативе с целью стимулирования технологического развития российс

«Софтлайн» лишился десятков миллионов из-за санкций Microsoft «ВЭБ.РФ» против «Софтлайна» Как выяснил CNews, «ВЭБ.РФ» отсудил у ПАО «Софтлайн» 34 млн

Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства вительства России – руководитель аппарата Правительства России, председатель Наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко во время своей рабочей поездки по объектам промышленного развития Д

Стратегическое микроэлектронное предприятие пытается отречься от долга в 1,3 млрд евро и остаться на плаву долги. Как следует из записи в картотеке Арбитражных судов Москвы, такое заявление к госкорпорации ВЭБ.РФ было подано компанией в январе 2025 г. В ноябре 2024 г. «Ангстрем» подавал подобное за

Первое высокотехнологичное производство силовой электроники мирового уровня будет создано при поддержке ВЭБ.РФ а компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка. Об этом CNews сообщили представители ВЭБ.РФ. Общая стоимость проекта составляет 19,5 млрд руб. Решение об участии ВЭБ.РФ в

Антон Мужельский - Антон Мужельский, ВЭБ.РФ: Наша стратегическая цель — создать максимальный цифровой комфорт для сотрудников CNews: На чём государственная корпорация развития ВЭБ.РФ держит стратегический фокус при цифровизации HR? Антон Мужельский: У ВЭБ.РФ ест

Гигантский российский производитель микроэлектроники под угрозой банкротства. Отказали в рассрочке многомиллиардного долга «Ангстрем» заплатит за все Как выяснил CNews, ВЭБ.РФ добилась отмены решения об отсрочке оплаты 17,8 млрд руб., которые госкорпорации должн

Как объединить коммуникации в одном приложении VK Teams: кейс ВЭБ.РФ ешения рабочих задач современные команды ежедневно используют разные сервисы Сегодня все сотрудники ВЭБ.РФ работают в российском приложении VK Teams. Компания поделилась опытом и рассказала, ка

Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее Суд разрешил «Ангстрему» временно не платить по долгам перед «ВЭБ.РФ» Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу госкорпорации развити

ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной

Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий отана при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сумма гранта составила 48,15 млн руб., обща

Новым главой Фонда «Сколково» стал выходец из Правительства Москвы и Управделами Президента России т директоров Фонда «Сколково» избрал Сергея Перова председателем правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Он вступит в должность с 27 апреля 2024 г. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов Совет директоров фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) избрал Сергея Перова председателем правления с 27 апреля 2024 г. До этого Сергей Перо

ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital «СК Капитал») на паритетных началах (50/50) с Фондом «Сколково». Привлечение такого акционера, как ВЭБ.РФ, позволит объединить финансовый и стратегический ресурс госкорпорации, технологическую

Совет директоров «Сколково» в два раза увеличил целевые значения КПЭ по выручке резидентов и инвестициям Совет директоров «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) утвердил обновленную систему КПЭ и показатели на 2024-2026 гг. Плановые значения выру

Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» ea Next будет иметь продления до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе. Выход ВЭБ.РФ из проекта В 2021 г. к проекту присоединился фонд VEB Ventures (подразделение госкорпо

ВЭБ.РФ присоединился к платформе RuTerminal Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ присоединилась к торговой платформе RuTerminal, разработанной российской компанией Sof

У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов «ВЭБ.РФ» выиграл иск к «Ангстрем» Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации «ВЭ

Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ ть служителей Фемиды в несправедливости судебного решения о взыскании с него в пользу госкорпорации ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) на общую сумму в 1,65 млрд руб. Опальный бизнесмен проигра

«Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» и банка «Зенит» Упомянутый иск к «Ангстрему» был подан 27 декабря 2019 г. госкоропорацией развития «ВЭБ.РФ». Дело все еще находится в производстве, поэтому суть претензий ВЭБа публичным достоян

ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила мент публикации материала был всего один владелец – она на 100% принадлежала Госкорпорации развития ВЭБ.РФ. «Ангстрем-Т» был основан в 2005 г., а его бенефициаром выступил бывший министр связи

«Билайн» и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и ООО «Центр развития Байкальского региона» («Байкал.центр» – дочернее общество ВЭБ

РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент Минцифры России и «ВЭБ.РФ» проводят реформирование Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ)

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД ВЭБ.РФ продал обанкротившийся ЦОД в Санкт-Петербурге Госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила о продаже на торгах имущества центра обработки данных (ЦОД) «Стек Дата Нетвор

«ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу В государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в рамках модернизации IT-инфраструктуры и обновления back-office блока основной АБС з