«Софтлайн» лишился десятков миллионов из-за санкций Microsoft

«ВЭБ.РФ» отсудил у «Софтлайна» 34 млн руб. из-за ПО Microsoft, которое корпорация перестала распространять в России.



«ВЭБ.РФ» против «Софтлайна»

Как выяснил CNews, «ВЭБ.РФ» отсудил у ПАО «Софтлайн» 34 млн руб. за неисполнение обязательств по договору о передаче лицензионных прав на программное обеспечение Microsoft. По заявлению ответчика в суде нарушение договора связано с прекращением Microsoft продаж своих продуктов на российском рынке.

Суд частично удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика неосновательное обогащение и проценты, но отказал во взыскании неустойки суммой в 13 млн руб.

Согласно судебным документам, в феврале 2021 г. стороны заключили договор, согласно которому «Софтлайн» обязался предоставить «ВЭБ.РФ» права на использование ПО Microsoft по схеме Enterprise Agreement Subscription, конкретное название ПО в документах не указано. Срок действия прав — до 31 декабря 2023 г. Сумма договора за три года составила 113 млн рублей (с НДС).

Ivan-chirko, GoodFon.ru У « Софтлайна » отсудили 34 млн руб. в суде из-за санкций Microsoft

Судебный иск «ВЭБ.РФ» подал в арбитражный суд города Москвы 20 января 2025 г. Резолютивная часть решения суда первой инстанции была опубликована в картотеке арбитражных дела 29 марта 2025 г. А окончательное решение — 29 апреля.

При этом «Софтлайн» дважды подавал апелляционные жалобы — 15 и 23 марта 2025 г. На момент публикации этого материала даты их рассмотрения в картотеке арбитражных дел не указаны.

«ВЭБ.РФ» в ответ на запрос CNews подтвердил взыскание средств. «Судом признаны обоснованными доводы ВЭБ.РФ о невозможности использования программного продукта в течение нескольких месяцев в 2022 г., что является основанием для соразмерного возврата оплаченных денежных средств, а также оплаты процентов за пользование денежными средствами» — сообщили в корпорации.



После публикации этого материала представители «Софтлайна» дали свой комментарий: «Речь об операционных системах и офисных приложениях. В связи с введенными производителем программного обеспечения (ПО) ограничительными мерами компания Софтлайн была лишена возможности отгрузить ПО на последний период действия договора. Компанией Софтлайн подана апелляция на обсуждаемое решение суда».

Причины спора

Как указано в судебном акте, ключевые нарушения касались двух периодов. Во-первых, в 2022 г. права на использование ПО были оплачены «ВЭБ.РФ» в полном объеме (37,999 млн руб.), однако доступ к программному обеспечению прекратился досрочно — 09 марта 2022 г. Это побудило истца потребовать возврата части средств за неиспользованный период (09 марта - 31 декабря 2022 г.) в размере 31,024 млн руб.

Во-вторых, в 2023 г. «Софтлайн» уведомил «ВЭБ.РФ» о невозможности предоставить права на третий период из-за санкционных ограничений, введенных против России, и предложил расторгнуть договор. Напомним, что в марте 2022 г. корпорация Microsoft приняла решение о приостановке своей деятельности на территории России.

В ответ «ВЭБ.РФ» потребовал выплатить неустойку за нарушение сроков (13,869 млн руб.) и проценты за пользование чужими средствами, которые на 09 августа 2024 г. составили 3 млн руб.

Ход судебного разбирательства

Истец настаивал на том, что «Софтлайн» нарушил условия договора, не обеспечив доступ к ПО на согласованные сроки. Прекращение прав в 2022 г., по мнению «ВЭБ.РФ», привело к неосновательному обогащению ответчика, а отказ от предоставления прав в 2023 г. стал основанием для взыскания неустойки.

Ответчик, в свою очередь, ссылался на форс-мажорные обстоятельства — санкции против России, которые сделали невозможным исполнение обязательств. «Софтлайн» подчеркивал, что действовал в рамках партнерского соглашения с Microsoft, которое не было расторгнуто, а ограничения исходили от правообладателя.

Суд провел детальный анализ. По второму периоду (2022 г.) было установлено, что досрочное прекращение прав 09 марта 2022 г. нарушило условия договора. Поскольку истец оплатил полный срок, но не смог использовать ПО до конца года, сумма 31,024 млн руб. была признана неосновательным обогащением и подлежала возврату.

В отношении третьего периода (2023 г.) суд согласился с доводами ответчика. Невозможность предоставления прав была вызвана санкциями, которые суд квалифицировал как непреодолимую силу в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ. Это освободило «Софтлайн» от уплаты неустойки в размере 13,8 млн руб.

Также суд удовлетворил требование о взыскании процентов за пользование чужими средствами по ст. 395 ГК России. На сумму долга (31 млн руб.) проценты начислялись с 1 января 2024 г. до даты погашения. На 09 августа 2024 г. их размер составил 3,031 млн руб

Правовое обоснование решения

Возврат неосновательного обогащения был основан на ст. 1102 ГК России (обязанность возвратить неосновательное обогащение), так как «Софтлайн» получил оплату за полный период 2022 г., но не выполнил обязательства.

Требование о неустойке за нарушение сроков (п. 6.3 договора) было отклонено из-за признания санкций форс-мажором. Суд сослался на экспертное заключение ТПП Московской области, подтвердившее, что ограничения носили чрезвычайный и непредотвратимый характер.

Проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК) рассчитывались по ключевой ставке ЦБ России. Что касается ответственности за недостоверные заверения (п. 10.3 договора), суд не нашел нарушений: «Софтлайн» действовал в рамках соглашения с Microsoft, которое оставалось в силе.

Подробнее про участников суда

Истец — Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (до 2018 г. — Внешэкономбанк) — российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов.

Основная задача — способствовать долгосрочному экономическому развитию России. Корпорация финансирует масштабные проекты, направленные на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

Ответчик — ПАО «Софтлайн» — инвестиционно-технологический холдинг. Компания присутствует в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и ОАЭ

В 2024 г. оборот компании превысил 120,6 млрд руб.