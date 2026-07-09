ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты

«Сколтех» и университет Шарджи открыли совместную лабораторию передовых энергетических технологий AETLab ьского центра, который займется разработкой энергетических решений нового поколения, адаптированных к экстремальным климатическим условиям. Новая лаборатория объединит ведущих исследователей России и ОАЭ для развития технологий накопления энергии с фокусом на применение в странах Персидского залива. Соглашение в ходе онлайн-церемонии подписали ректор «Сколтеха», академик РАН Юлия Горбунова

Российские ИТ-поставщики получили доступ к госпрограммам цифровизации ОАЭ: какие ниши открыты ния об услугах и инвестициях в апреле 2026 г. российские технологические компании могут создавать в ОАЭ дочерние структуры со 100% владением. Это открывает доступ к финансированию цифровизации

Российские ИТ-вендоры заходят в промышленность ОАЭ через локальных интеграторов: фокус на кибербезопасность и импортозамещение Российские разработчики промышленного ПО и решений для кибербезопасности укрепляют позиции в ОАЭ, используя модели партнерства с локальными интеграторами и дистрибьюторами. Kaspersky, Zyfra и экосистема Softline – делают ставку на ниши, где востребованы импортозамещающие решения и соот

Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах s вложит 100 млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Китай, рассказал CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Вложения также пойдут на развитие системы антифрода в технологии проверки подлинности документов. «На с

SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ анах Ближнего Востока. В ходе партнерства eCloudBridge будет продвигать решения SimpleOne в Индии и ОАЭ, обеспечивая их внедрение, локальную экспертизу и кастомизацию продуктов под требования з

ITPod заключила партнерство с интегратором из ОАЭ для продвижения серверных решений корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус». Рынок серверного оборудования и систем хранения данных в ОАЭ активно развивается на фоне роста цифровой экономики, строительства дата-центров и внедре

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать ере совпадают с реальностью» CNews: Давайте начнем с оценки уровня научно-технологического развития ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии — какие шансы у них стать новыми «тиграми» в

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию ты. У российской ИТ-компании есть международные представительства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии. 4 марта продолжает работать горячая линия страховой компании, при н

Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием ана, и которая охватила значительную часть Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Летающие ракеты, истребители и дроны совершенно не способствуют логистике – как пишет T

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями Пожар в дата-центре В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) остановился один из дата-центров Amazon, пишет Reuters. Электроснабжение было повреждено

МТС отменила комиссию за переводы в ОАЭ с выдачей наличных омиссии за денежные переводы с выдачей наличных для физических лиц в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в 43 обменных пунктах, включа

Билайн: бизнес в 2025 году чаще всего звонил в роуминге в Турции, ОАЭ и Китае опулярные у бизнес-туристов. ТОП-10 стран по входящим звонкам в 2025 году: 1. Беларусь 2. Турция 3. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) 4. Таиланд 5. Казахстан 6. Египет 7. Армения 8. Китай 9.

Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ есса трудоустройства, в котором оформление документов и запуск сотрудника в работу занимает считанные минуты. Сегодня эта система доступна для 1500 сотрудников сети, работающих в России, Казахстане и ОАЭ. Кроме того, проект охватил цифровое согласование командировок: только за последние месяцы более 800 сотрудников успешно оформили поездки полностью в электронном виде. Разработанная архитек

Российского криптобизнесмена вместе с женой убили в ОАЭ. Он скрывался за границей от инвесторов Убийство в ОАЭ Крипто-предпринимателя Романа Новака и его жену Анну, переставших выходить на связь в начале октября 2025 г., убили в ОАЭ, пишет издание 78.ru. Семейную пару похитили с целью вымогат

«Датарк» и Technopeak объединяют усилия для развития рынка модульных ИT-решений в ОАЭ темный интегратор Technopeak подписали соглашение о сотрудничестве по развитию модульных ИT-решений в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Об этом CNews сообщили представители «Датарк». В Объединенных Арабских Эмиратах растет спрос на надежные и энергоэффективные вычислительные мощности. Новое партнерство открывает предприятиям региона доступ к технологиям, которые успешно работ

Fix Price в ОАЭ начала сотрудничество с Noon Сеть Fix Price в ОАЭ начала работу с Noon – одним из самых крупных маркетплейсов в ближневосточном регионе. На этой площадке можно приобрести товары самых разных категорий, включая продукты питания, бытовую хим

Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ ного центра талантов, компаний и инвестиций в эти сектора сделает его лидером». Преследуя эту цель, ОАЭ изменили стратегию цифрового развития: если раньше они просто покупали передовые технолог

Правительство ОАЭ инвестирует $120 млн в FinOracleAI для трансформации методов градостроительства с помощью ИИ-продукта UrbanForge аем им интеллект этого будущего». Инвестиции пойдут на масштабирование продукта в ключевых регионах ОАЭ, включая Дубай, Абу-Даби и быстро развивающиеся пригородные зоны, а также на развитие вну

Китай и AliExpress больше не нужны. Российские интернет-магазины нашли неожиданную страну с супердешевой техникой и сверхбыстрой доставкой. Опрос кором будущем смогут заказывать технику и прочие товары напрямую из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Там она очень часто стоит дешевле, чем в России, то, теоретически, может означать эконо

Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ его это смартфоны и другая потребительская электроника по привлекательным ценам. Получить товары из ОАЭ можно будет в любом удобном пункте выдачи заказов, а срок доставки составит от шести дней

Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах и источники. Утверждается, что Дуров уже покинул Францию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где расположена штаб-квартира Telegram. Официальных комментариев от Дурова и команды Te

Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов О «Сателлит» стала «В2В Текнолоджис Л. Л. С.», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), выяснил «Коммерсант». Ранее единоличным учредителем «Макроскоп Трейд» являлся Артем Раз

Itglobal.com удвоил мощности в ЦОДе в ОАЭ отребностей быстрорастущего российского бизнеса на Ближнем Востоке, а также наращивания присутствия провайдера в регионе. Отечественные компании выходят на международные рынки и активно развиваются в ОАЭ и соседних странах. Ключевым фактором развития в регионе становится наличие локальной инфраструктуры для размещения онлайн-сервисов, потому что сетевые задержки до площадок в Европе и СНГ у

Positive Technologies совместно с Amity University Dubai будут готовить кадры для ИБ ок за первое полугодие 2024 г. на 70% выросло число DDoS-атак в сравнении с тем же периодом 2023 г. ОАЭ вызывают особый интерес у злоумышленников: с начала 2023 г. 40% всех изученных экспертами

Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки пании на глобальном рынке. IVA Technologies провела более 20 продуктивных встреч с потенциальными партнерами на выставке GITEX. Компания достигла договоренностей о сотрудничестве с представителями из ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки для продвижения своих решений в сфере корпоративных коммуникаций. Мы планируем начать экспорт в регион MENA уже в ближайшее время. На сегодняшний день п

Аналитика МТС: Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян летом на втором месте по спросу у россиян – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке в дальнее зарубежье составила 8%. За год страна обогнала по популярности такие курортные направления, как Египет и ОАЭ – в 2023 г. они занимали второе и третье место. По итогу лета 2024 г. Египет занял третью строчку – его доля составила 7%. Топ-10 популярных стран дальнего зарубежья в летнем сезоне 2024 го

В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику Начались блокировки Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали в августе 2024 г. блокировать оплату от российских компаний за электронные компон

Российские ИТ специалисты стали на 25% чаще использовать ОАЭ для ускорения процедуры получения европейского ВНЖ, при этом оставаясь резидентами России ается значительный рост числа российских ИТ специалистов, выбирающих Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве промежуточной площадки для ускорения процесса получения вида на жительство (В

Аналитика «МТС Travel»: Китай обогнал Египет и ОАЭ по поездкам россиян в начале лета (7%). 61% летних от всех поездок за границу сейчас приходится на страны дальнего зарубежья. Лидерами по количеству поездок являются Турция, Китай и Египет. В 2023 г. в ТОП-3 входили Турция, Египет и ОАЭ. Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом году, чаще всего россияне путешествовали в Италию, Испанию,

Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ х» (АФТ) представила новое исследование в рамках проекта «ФинТех ФинЭтих», посвященное финтех-рынку ОАЭ, одного из самых быстрорастущих центров финтеха в мире. В новом материале рассмотрены раз

Команда Serverspace в ОАЭ объявляет о запуске облачного провайдера Falconcloud Serverspace, провайдер облачных сервисов, объявляет о расширении своего присутствия на Ближний Восток. Команда из ОАЭ запустила продажи и развернула Falconcloud – новую платформу, которая позволит пользователям, ведущим бизнес в этом регионе, управлять облачной инфраструктурой и оплачивать сервисы провайде

Стартап с российскими корнями RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций от Hub71 и бизнес-ангелов в ОАЭ т», «Пятерочка»; Екатерина Тихонова, юрист, топ-менеджер технологической компании, в прошлом руководитель в области HoReCa; Самер Мухаммед, частный инвестор, топ-менеджер технологической корпорации в ОАЭ. *** RetailHub — вертикальное SaaS-решение для розничных сетей и агрегаторов, занимающихся доставкой продуктов. Компания применяет в ОАЭ технологии и подходы, адаптированные и хорошо

Столичная компания поставила роботов-бариста в ОАЭ Московское предприятие начало экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они готовят кофе без участия человека, принимают заказы и оплату. Об этом сообщил минис

Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники ов и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной программы для школ ОАЭ, по которой дети будут обучаться конструировать и программировать роботов. «Сотрудничеств

Робот-учитель из России будет преподавать робототехнику детям в ОАЭ ющий несколькими языками, приступил к работе в этой школе, где он будет представлять «живой» лабораторный помощник на дополнительных уроках в общеобразовательной школе Oasis School в Эмирате Аджман в ОАЭ. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». С помощью «Промобота» дети из ОАЭ смогут практически освоить программирование, электронику и мехатронику. Образовательная п

Tele2 улучшил условия международного роуминга в ОАЭ Tele2, российский оператор мобильной связи, улучшил условия международного роуминга в ОАЭ. Это направление вошло в двадцатку самых популярных стран у клиентов компании. Мобильный

В крупнейшем ОАЭ начал работать российский робот-консультант азывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. «Промобот» DubaiMall – это один из самых популярных торговых центров в ОАЭ. Выгодное местоположение центра делает его привлекательным как для туристов, так и для местных жителей. Особенностью центра является то, что это один из немногих центров, которые продолжали

Российские роботы отправятся работать в полицию эмирата Аджман в ОАЭ нией, начал работу в офисе полиции города Аджман в октябре 2022 г. Проработав год в других эмиратах ОАЭ, руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в инфраструктуру объ

Карты «Мир» будут работать в Турции и ОАЭ. Российские банки привезут туда собственные терминалы «Мир» открыт Два российских банка могут установить свои POS-терминалы для приема карт «Мир» в Турции и ОАЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в финансовом секторе. Источники наименование банковских организаций не называют. По словам одного из них, из-за увеличившегося потока туристов в Т