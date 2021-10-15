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ОАЭ
Объединённые Арабские Эмираты


15.10.2021 Schneider Electric и Бирмингемский университет построили ЦОД 3
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
30.09.2021 Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 9
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 2
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 3
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 2
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
05.07.2021 Чернышенко: Россия поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности 2
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 3
26.05.2021 Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли 1
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
12.04.2021 «1С:Предприятие» внедрено в подразделениях «Вэлбор интегрити сервис» в России и Казахстане 2
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 2
06.04.2021 Российского ИТ-шника арестовали из-за обнаженной фотосессии 2
24.03.2021 Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России 3
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services 1
12.03.2021 МТС открывает 5G-роуминг в семи странах 3
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта 1
10.02.2021 Oman Arab Bank использует технологии NNTC и Smart Engines для дистанционного открытия счетов 1
05.02.2021 На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов 1
26.01.2021 Dematic автоматизировала главный распределительный центр ГК Landmark 2
19.01.2021 Технологии VisionLabs и Smart Engines внедрены в крупнейшем в ОАЭ банке Emirates NBD 1
11.01.2021 Wi-Fi получил самое важное обновление за 20 лет. В России оно не заработает 1
21.12.2020 Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 1
02.12.2020 Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн 1
01.12.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит в США оптическое оборудование 1

Публикаций - 460, упоминаний - 670

ОАЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 32
Apple Inc - Эппл Рус 7669 20
Yandex - Яндекс 4098 17
InfoWatch - Инфовотч 600 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Samsung Electronics 5627 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 12
Microsoft Corporation 10997 11
Google LLC 7124 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 9
АФК Система ПАО 990 7
Facebook 3764 7
SEC Consult Services 929 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
NSO Group 16 6
Telegram Group 702 5
IBM 3524 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Telenor 293 4
Dhabi Group 8 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Oracle Corporation 3331 4
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 102 4
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 7 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink (Пакистан) 25 4
SAP SE 3207 4
China Telecom - Zong 8 4
Huawei 2723 4
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 4
Citizen Lab 11 4
China Telecom 88 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Telenor Pakistan (Пакистан) 8 3
Merlion - Мерлион 273 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
Cisco Systems 2035 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 8
РусславБанк - РСБ 147 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Unilever - Юнилевер Русь 55 2
Nestle - Нестле 63 2
Emaar Properties 2 2
Uber 257 2
Visa International 1343 2
Альфа-Банк 1122 2
Mubadala Capital 8 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Blackstone Group 13 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Открытие ФК 538 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Lyft - Агрегатор такси 16 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Uber Technologies 258 2
X5 Group - Перекресток 203 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Вертолеты России 114 1
X5 Group 599 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Почта Банк 289 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Nissan - Японский автопроизводитель 136 1
Hyundai Motor 144 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Gett 60 1
Coursera 40 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
Правительство РФ 2198 4
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 3
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 3
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 3
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 3
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works 3 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 3
Президент Российской Федерации 1439 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Верховный суд Пакистана 2 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
DIC - Dubai Internet City 2 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Роснано 456 2
Президент США 105 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Счётная палата РФ 459 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 7
Руссофт - Russoft 250 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
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Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
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ICQ 493 2
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FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
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