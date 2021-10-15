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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОАЭ
Объединённые Арабские Эмираты
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 460, упоминаний - 670
ОАЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 9
|Касперская Наталья 197 7
|Танцюра Кристина 9 4
|Мансур Ахмед 7 4
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 4
|Матросов Александр 42 3
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Фролова Светлана 41 3
|Оганесян Ашот 58 3
|Смолянинов Александр 4 3
|Дегтев Геннадий 85 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Собянин Сергей 211 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Ющенко Александр 25 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
|Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
|Короваев Марат 2 2
|Рейман Леонид 407 2
|Бущик Дмитрий 5 2
|Арлазаров Владимир 118 2
|Мейстер Жанна 2 2
|Водясов Алексей 97 2
|Шустов Евгений 3 2
|Лаженесс 1 1
|Прохорова Алла 45 1
|Андреев Сергей 39 1
|Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
|Collins Susan - Коллинз Сьюзан 1 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 125 1
|Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 4 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Волож Аркадий 181 1
|Петров Михаил 88 1
|Греф Герман 204 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755006, в очереди разбора - 658696.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755006, в очереди разбора - 658696.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru