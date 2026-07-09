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ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты
СОБЫТИЯ
|09.07.2026
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«Сколтех» и университет Шарджи открыли совместную лабораторию передовых энергетических технологий AETLab
ьского центра, который займется разработкой энергетических решений нового поколения, адаптированных к экстремальным климатическим условиям. Новая лаборатория объединит ведущих исследователей России и ОАЭ для развития технологий накопления энергии с фокусом на применение в странах Персидского залива. Соглашение в ходе онлайн-церемонии подписали ректор «Сколтеха», академик РАН Юлия Горбунова
|30.06.2026
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Российские ИТ-поставщики получили доступ к госпрограммам цифровизации ОАЭ: какие ниши открыты
ния об услугах и инвестициях в апреле 2026 г. российские технологические компании могут создавать в ОАЭ дочерние структуры со 100% владением. Это открывает доступ к финансированию цифровизации
|29.06.2026
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Российские ИТ-вендоры заходят в промышленность ОАЭ через локальных интеграторов: фокус на кибербезопасность и импортозамещение
Российские разработчики промышленного ПО и решений для кибербезопасности укрепляют позиции в ОАЭ, используя модели партнерства с локальными интеграторами и дистрибьюторами. Kaspersky, Zyfra и экосистема Softline – делают ставку на ниши, где востребованы импортозамещающие решения и соот
|10.06.2026
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Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах
s вложит 100 млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Китай, рассказал CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Вложения также пойдут на развитие системы антифрода в технологии проверки подлинности документов. «На с
|04.05.2026
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SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ
анах Ближнего Востока. В ходе партнерства eCloudBridge будет продвигать решения SimpleOne в Индии и ОАЭ, обеспечивая их внедрение, локальную экспертизу и кастомизацию продуктов под требования з
|21.04.2026
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ITPod заключила партнерство с интегратором из ОАЭ для продвижения серверных решений
корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус». Рынок серверного оборудования и систем хранения данных в ОАЭ активно развивается на фоне роста цифровой экономики, строительства дата-центров и внедре
|30.03.2026
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Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
ере совпадают с реальностью» CNews: Давайте начнем с оценки уровня научно-технологического развития ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии — какие шансы у них стать новыми «тиграми» в
|04.03.2026
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ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию
ты. У российской ИТ-компании есть международные представительства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии. 4 марта продолжает работать горячая линия страховой компании, при н
|03.03.2026
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Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием
ана, и которая охватила значительную часть Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Летающие ракеты, истребители и дроны совершенно не способствуют логистике – как пишет T
|02.03.2026
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Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями
Пожар в дата-центре В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) остановился один из дата-центров Amazon, пишет Reuters. Электроснабжение было повреждено
|02.03.2026
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МТС отменила комиссию за переводы в ОАЭ с выдачей наличных
омиссии за денежные переводы с выдачей наличных для физических лиц в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в 43 обменных пунктах, включа
|30.01.2026
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Билайн: бизнес в 2025 году чаще всего звонил в роуминге в Турции, ОАЭ и Китае
опулярные у бизнес-туристов. ТОП-10 стран по входящим звонкам в 2025 году: 1. Беларусь 2. Турция 3. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) 4. Таиланд 5. Казахстан 6. Египет 7. Армения 8. Китай 9.
|22.12.2025
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Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ
есса трудоустройства, в котором оформление документов и запуск сотрудника в работу занимает считанные минуты. Сегодня эта система доступна для 1500 сотрудников сети, работающих в России, Казахстане и ОАЭ. Кроме того, проект охватил цифровое согласование командировок: только за последние месяцы более 800 сотрудников успешно оформили поездки полностью в электронном виде. Разработанная архитек
|07.11.2025
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Российского криптобизнесмена вместе с женой убили в ОАЭ. Он скрывался за границей от инвесторов
Убийство в ОАЭ Крипто-предпринимателя Романа Новака и его жену Анну, переставших выходить на связь в начале октября 2025 г., убили в ОАЭ, пишет издание 78.ru. Семейную пару похитили с целью вымогат
|03.10.2025
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«Датарк» и Technopeak объединяют усилия для развития рынка модульных ИT-решений в ОАЭ
темный интегратор Technopeak подписали соглашение о сотрудничестве по развитию модульных ИT-решений в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Об этом CNews сообщили представители «Датарк». В Объединенных Арабских Эмиратах растет спрос на надежные и энергоэффективные вычислительные мощности. Новое партнерство открывает предприятиям региона доступ к технологиям, которые успешно работ
|07.08.2025
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Fix Price в ОАЭ начала сотрудничество с Noon
Сеть Fix Price в ОАЭ начала работу с Noon – одним из самых крупных маркетплейсов в ближневосточном регионе. На этой площадке можно приобрести товары самых разных категорий, включая продукты питания, бытовую хим
|01.08.2025
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Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ
ного центра талантов, компаний и инвестиций в эти сектора сделает его лидером». Преследуя эту цель, ОАЭ изменили стратегию цифрового развития: если раньше они просто покупали передовые технолог
|26.06.2025
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Правительство ОАЭ инвестирует $120 млн в FinOracleAI для трансформации методов градостроительства с помощью ИИ-продукта UrbanForge
аем им интеллект этого будущего». Инвестиции пойдут на масштабирование продукта в ключевых регионах ОАЭ, включая Дубай, Абу-Даби и быстро развивающиеся пригородные зоны, а также на развитие вну
|06.05.2025
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Китай и AliExpress больше не нужны. Российские интернет-магазины нашли неожиданную страну с супердешевой техникой и сверхбыстрой доставкой. Опрос
кором будущем смогут заказывать технику и прочие товары напрямую из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Там она очень часто стоит дешевле, чем в России, то, теоретически, может означать эконо
|06.05.2025
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Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ
его это смартфоны и другая потребительская электроника по привлекательным ценам. Получить товары из ОАЭ можно будет в любом удобном пункте выдачи заказов, а срок доставки составит от шести дней
|17.03.2025
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Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах
и источники. Утверждается, что Дуров уже покинул Францию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где расположена штаб-квартира Telegram. Официальных комментариев от Дурова и команды Te
|24.02.2025
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Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов
О «Сателлит» стала «В2В Текнолоджис Л. Л. С.», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), выяснил «Коммерсант». Ранее единоличным учредителем «Макроскоп Трейд» являлся Артем Раз
|06.11.2024
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Itglobal.com удвоил мощности в ЦОДе в ОАЭ
отребностей быстрорастущего российского бизнеса на Ближнем Востоке, а также наращивания присутствия провайдера в регионе. Отечественные компании выходят на международные рынки и активно развиваются в ОАЭ и соседних странах. Ключевым фактором развития в регионе становится наличие локальной инфраструктуры для размещения онлайн-сервисов, потому что сетевые задержки до площадок в Европе и СНГ у
|31.10.2024
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Positive Technologies совместно с Amity University Dubai будут готовить кадры для ИБ
ок за первое полугодие 2024 г. на 70% выросло число DDoS-атак в сравнении с тем же периодом 2023 г. ОАЭ вызывают особый интерес у злоумышленников: с начала 2023 г. 40% всех изученных экспертами
|23.10.2024
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Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки
пании на глобальном рынке. IVA Technologies провела более 20 продуктивных встреч с потенциальными партнерами на выставке GITEX. Компания достигла договоренностей о сотрудничестве с представителями из ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки для продвижения своих решений в сфере корпоративных коммуникаций. Мы планируем начать экспорт в регион MENA уже в ближайшее время. На сегодняшний день п
|04.09.2024
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Аналитика МТС: Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян летом
на втором месте по спросу у россиян – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке в дальнее зарубежье составила 8%. За год страна обогнала по популярности такие курортные направления, как Египет и ОАЭ – в 2023 г. они занимали второе и третье место. По итогу лета 2024 г. Египет занял третью строчку – его доля составила 7%. Топ-10 популярных стран дальнего зарубежья в летнем сезоне 2024 го
|28.08.2024
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В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику
Начались блокировки Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали в августе 2024 г. блокировать оплату от российских компаний за электронные компон
|23.07.2024
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Российские ИТ специалисты стали на 25% чаще использовать ОАЭ для ускорения процедуры получения европейского ВНЖ, при этом оставаясь резидентами России
ается значительный рост числа российских ИТ специалистов, выбирающих Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве промежуточной площадки для ускорения процесса получения вида на жительство (В
|11.07.2024
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Аналитика «МТС Travel»: Китай обогнал Египет и ОАЭ по поездкам россиян в начале лета
(7%). 61% летних от всех поездок за границу сейчас приходится на страны дальнего зарубежья. Лидерами по количеству поездок являются Турция, Китай и Египет. В 2023 г. в ТОП-3 входили Турция, Египет и ОАЭ. Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом году, чаще всего россияне путешествовали в Италию, Испанию,
|09.07.2024
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Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ
х» (АФТ) представила новое исследование в рамках проекта «ФинТех ФинЭтих», посвященное финтех-рынку ОАЭ, одного из самых быстрорастущих центров финтеха в мире. В новом материале рассмотрены раз
|25.04.2024
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Команда Serverspace в ОАЭ объявляет о запуске облачного провайдера Falconcloud
Serverspace, провайдер облачных сервисов, объявляет о расширении своего присутствия на Ближний Восток. Команда из ОАЭ запустила продажи и развернула Falconcloud – новую платформу, которая позволит пользователям, ведущим бизнес в этом регионе, управлять облачной инфраструктурой и оплачивать сервисы провайде
|21.02.2024
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Стартап с российскими корнями RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций от Hub71 и бизнес-ангелов в ОАЭ
т», «Пятерочка»; Екатерина Тихонова, юрист, топ-менеджер технологической компании, в прошлом руководитель в области HoReCa; Самер Мухаммед, частный инвестор, топ-менеджер технологической корпорации в ОАЭ. *** RetailHub — вертикальное SaaS-решение для розничных сетей и агрегаторов, занимающихся доставкой продуктов. Компания применяет в ОАЭ технологии и подходы, адаптированные и хорошо
|15.12.2023
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Столичная компания поставила роботов-бариста в ОАЭ
Московское предприятие начало экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они готовят кофе без участия человека, принимают заказы и оплату. Об этом сообщил минис
|15.06.2023
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Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники
ов и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной программы для школ ОАЭ, по которой дети будут обучаться конструировать и программировать роботов. «Сотрудничеств
|14.06.2023
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Робот-учитель из России будет преподавать робототехнику детям в ОАЭ
ющий несколькими языками, приступил к работе в этой школе, где он будет представлять «живой» лабораторный помощник на дополнительных уроках в общеобразовательной школе Oasis School в Эмирате Аджман в ОАЭ. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». С помощью «Промобота» дети из ОАЭ смогут практически освоить программирование, электронику и мехатронику. Образовательная п
|01.02.2023
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Tele2 улучшил условия международного роуминга в ОАЭ
Tele2, российский оператор мобильной связи, улучшил условия международного роуминга в ОАЭ. Это направление вошло в двадцатку самых популярных стран у клиентов компании. Мобильный
|17.11.2022
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В крупнейшем ОАЭ начал работать российский робот-консультант
азывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. «Промобот» DubaiMall – это один из самых популярных торговых центров в ОАЭ. Выгодное местоположение центра делает его привлекательным как для туристов, так и для местных жителей. Особенностью центра является то, что это один из немногих центров, которые продолжали
|01.11.2022
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Российские роботы отправятся работать в полицию эмирата Аджман в ОАЭ
нией, начал работу в офисе полиции города Аджман в октябре 2022 г. Проработав год в других эмиратах ОАЭ, руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в инфраструктуру объ
|28.10.2022
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Карты «Мир» будут работать в Турции и ОАЭ. Российские банки привезут туда собственные терминалы
«Мир» открыт Два российских банка могут установить свои POS-терминалы для приема карт «Мир» в Турции и ОАЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в финансовом секторе. Источники наименование банковских организаций не называют. По словам одного из них, из-за увеличившегося потока туристов в Т
|20.09.2022
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Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок
ами России, пишут «Ведомости». Международная экспансия стартовала с Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). KasperskyOS – это специализированная программная платформа с повышенным уровнем защиты
ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 23
|Таврин Иван 120 16
|Касперская Наталья 319 11
|Мишустин Михаил 787 11
|Дуров Павел 329 11
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Белов Василий 82 11
|Мельникова Анастасия 440 10
|Свидерский Евгений 77 10
|Протопопов Андрей 38 10
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 10
|Яковлев Антон 33 10
|Шадаев Максут 1210 9
|Макаров Валентин 251 9
|Фадеев Андрей 31 9
|Бухман Дмитрий 18 9
|Герцовский Борис 22 9
|Солонин Сергей 110 8
|Боровиков Игорь 137 8
|Мансур Ахмед 8 8
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 8
|Кивокурцев Олег 100 8
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 8
|Арлазаров Владимир 290 7
|Сергунина Наталья 375 7
|Чернышенко Дмитрий 580 7
|Танцюра Кристина 9 7
|Смирнов Андрей 75 7
|Собянин Сергей 538 6
|Елкин Дмитрий 6 6
|Зайцев Михаил 345 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Евтушенков Владимир 217 5
|Лавров Владимир 111 5
|Иодковский Станислав 104 5
|Гачко Дмитрий 49 5
|Матвеев Лев 64 4
|Касперский Евгений 337 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Семенов Александр 166 4
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