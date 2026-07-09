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ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты

ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты

СОБЫТИЯ


09.07.2026 «Сколтех» и университет Шарджи открыли совместную лабораторию передовых энергетических технологий AETLab

ьского центра, который займется разработкой энергетических решений нового поколения, адаптированных к экстремальным климатическим условиям. Новая лаборатория объединит ведущих исследователей России и ОАЭ для развития технологий накопления энергии с фокусом на применение в странах Персидского залива. Соглашение в ходе онлайн-церемонии подписали ректор «Сколтеха», академик РАН Юлия Горбунова

30.06.2026 Российские ИТ-поставщики получили доступ к госпрограммам цифровизации ОАЭ: какие ниши открыты

ния об услугах и инвестициях в апреле 2026 г. российские технологические компании могут создавать в ОАЭ дочерние структуры со 100% владением. Это открывает доступ к финансированию цифровизации

29.06.2026 Российские ИТ-вендоры заходят в промышленность ОАЭ через локальных интеграторов: фокус на кибербезопасность и импортозамещение

Российские разработчики промышленного ПО и решений для кибербезопасности укрепляют позиции в ОАЭ, используя модели партнерства с локальными интеграторами и дистрибьюторами. Kaspersky, Zyfra и экосистема Softline – делают ставку на ниши, где востребованы импортозамещающие решения и соот
10.06.2026 Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах

s вложит 100 млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Китай, рассказал CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Вложения также пойдут на развитие системы антифрода в технологии проверки подлинности документов. «На с
04.05.2026 SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ

анах Ближнего Востока. В ходе партнерства eCloudBridge будет продвигать решения SimpleOne в Индии и ОАЭ, обеспечивая их внедрение, локальную экспертизу и кастомизацию продуктов под требования з
21.04.2026 ITPod заключила партнерство с интегратором из ОАЭ для продвижения серверных решений

корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус». Рынок серверного оборудования и систем хранения данных в ОАЭ активно развивается на фоне роста цифровой экономики, строительства дата-центров и внедре
30.03.2026 Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

ере совпадают с реальностью» CNews: Давайте начнем с оценки уровня научно-технологического развития ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии — какие шансы у них стать новыми «тиграми» в

04.03.2026 ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

ты. У российской ИТ-компании есть международные представительства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии. 4 марта продолжает работать горячая линия страховой компании, при н
03.03.2026 Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием

ана, и которая охватила значительную часть Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Летающие ракеты, истребители и дроны совершенно не способствуют логистике – как пишет T
02.03.2026 Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Пожар в дата-центре В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) остановился один из дата-центров Amazon, пишет Reuters. Электроснабжение было повреждено
02.03.2026 МТС отменила комиссию за переводы в ОАЭ с выдачей наличных

омиссии за денежные переводы с выдачей наличных для физических лиц в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в 43 обменных пунктах, включа
30.01.2026 Билайн: бизнес в 2025 году чаще всего звонил в роуминге в Турции, ОАЭ и Китае

опулярные у бизнес-туристов. ТОП-10 стран по входящим звонкам в 2025 году: 1. Беларусь 2. Турция 3. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) 4. Таиланд 5. Казахстан 6. Египет 7. Армения 8. Китай 9.

22.12.2025 Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ

есса трудоустройства, в котором оформление документов и запуск сотрудника в работу занимает считанные минуты. Сегодня эта система доступна для 1500 сотрудников сети, работающих в России, Казахстане и ОАЭ. Кроме того, проект охватил цифровое согласование командировок: только за последние месяцы более 800 сотрудников успешно оформили поездки полностью в электронном виде. Разработанная архитек
07.11.2025 Российского криптобизнесмена вместе с женой убили в ОАЭ. Он скрывался за границей от инвесторов

Убийство в ОАЭ Крипто-предпринимателя Романа Новака и его жену Анну, переставших выходить на связь в начале октября 2025 г., убили в ОАЭ, пишет издание 78.ru. Семейную пару похитили с целью вымогат
03.10.2025 «Датарк» и Technopeak объединяют усилия для развития рынка модульных ИT-решений в ОАЭ

темный интегратор Technopeak подписали соглашение о сотрудничестве по развитию модульных ИT-решений в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Об этом CNews сообщили представители «Датарк». В Объединенных Арабских Эмиратах растет спрос на надежные и энергоэффективные вычислительные мощности. Новое партнерство открывает предприятиям региона доступ к технологиям, которые успешно работ
07.08.2025 Fix Price в ОАЭ начала сотрудничество с Noon

Сеть Fix Price в ОАЭ начала работу с Noon – одним из самых крупных маркетплейсов в ближневосточном регионе. На этой площадке можно приобрести товары самых разных категорий, включая продукты питания, бытовую хим
01.08.2025 Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ

ного центра талантов, компаний и инвестиций в эти сектора сделает его лидером». Преследуя эту цель, ОАЭ изменили стратегию цифрового развития: если раньше они просто покупали передовые технолог
26.06.2025 Правительство ОАЭ инвестирует $120 млн в FinOracleAI для трансформации методов градостроительства с помощью ИИ-продукта UrbanForge

аем им интеллект этого будущего». Инвестиции пойдут на масштабирование продукта в ключевых регионах ОАЭ, включая Дубай, Абу-Даби и быстро развивающиеся пригородные зоны, а также на развитие вну
06.05.2025 Китай и AliExpress больше не нужны. Российские интернет-магазины нашли неожиданную страну с супердешевой техникой и сверхбыстрой доставкой. Опрос

кором будущем смогут заказывать технику и прочие товары напрямую из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Там она очень часто стоит дешевле, чем в России, то, теоретически, может означать эконо
06.05.2025 Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ

его это смартфоны и другая потребительская электроника по привлекательным ценам. Получить товары из ОАЭ можно будет в любом удобном пункте выдачи заказов, а срок доставки составит от шести дней
17.03.2025 Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах

и источники. Утверждается, что Дуров уже покинул Францию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где расположена штаб-квартира Telegram. Официальных комментариев от Дурова и команды Te
24.02.2025 Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов

О «Сателлит» стала «В2В Текнолоджис Л. Л. С.», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), выяснил «Коммерсант». Ранее единоличным учредителем «Макроскоп Трейд» являлся Артем Раз
06.11.2024 Itglobal.com удвоил мощности в ЦОДе в ОАЭ

отребностей быстрорастущего российского бизнеса на Ближнем Востоке, а также наращивания присутствия провайдера в регионе. Отечественные компании выходят на международные рынки и активно развиваются в ОАЭ и соседних странах. Ключевым фактором развития в регионе становится наличие локальной инфраструктуры для размещения онлайн-сервисов, потому что сетевые задержки до площадок в Европе и СНГ у
31.10.2024 Positive Technologies совместно с Amity University Dubai будут готовить кадры для ИБ

ок за первое полугодие 2024 г. на 70% выросло число DDoS-атак в сравнении с тем же периодом 2023 г. ОАЭ вызывают особый интерес у злоумышленников: с начала 2023 г. 40% всех изученных экспертами
23.10.2024 Российским сервисом для видеоконференцсвязи IVA Technologies заинтересовались компании из Китая, ОАЭ и стран Африки

пании на глобальном рынке. IVA Technologies провела более 20 продуктивных встреч с потенциальными партнерами на выставке GITEX. Компания достигла договоренностей о сотрудничестве с представителями из ОАЭ, Китая, Египта и других стран Африки для продвижения своих решений в сфере корпоративных коммуникаций. Мы планируем начать экспорт в регион MENA уже в ближайшее время. На сегодняшний день п
04.09.2024 Аналитика МТС: Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян летом

на втором месте по спросу у россиян – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке в дальнее зарубежье составила 8%. За год страна обогнала по популярности такие курортные направления, как Египет и ОАЭ – в 2023 г. они занимали второе и третье место. По итогу лета 2024 г. Египет занял третью строчку – его доля составила 7%. Топ-10 популярных стран дальнего зарубежья в летнем сезоне 2024 го
28.08.2024 В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику

Начались блокировки Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали в августе 2024 г. блокировать оплату от российских компаний за электронные компон
23.07.2024 Российские ИТ специалисты стали на 25% чаще использовать ОАЭ для ускорения процедуры получения европейского ВНЖ, при этом оставаясь резидентами России

ается значительный рост числа российских ИТ специалистов, выбирающих Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве промежуточной площадки для ускорения процесса получения вида на жительство (В
11.07.2024 Аналитика «МТС Travel»: Китай обогнал Египет и ОАЭ по поездкам россиян в начале лета

(7%). 61% летних от всех поездок за границу сейчас приходится на страны дальнего зарубежья. Лидерами по количеству поездок являются Турция, Китай и Египет. В 2023 г. в ТОП-3 входили Турция, Египет и ОАЭ. Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом году, чаще всего россияне путешествовали в Италию, Испанию,

09.07.2024 Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ

х» (АФТ) представила новое исследование в рамках проекта «ФинТех ФинЭтих», посвященное финтех-рынку ОАЭ, одного из самых быстрорастущих центров финтеха в мире. В новом материале рассмотрены раз
25.04.2024 Команда Serverspace в ОАЭ объявляет о запуске облачного провайдера Falconcloud

Serverspace, провайдер облачных сервисов, объявляет о расширении своего присутствия на Ближний Восток. Команда из ОАЭ запустила продажи и развернула Falconcloud – новую платформу, которая позволит пользователям, ведущим бизнес в этом регионе, управлять облачной инфраструктурой и оплачивать сервисы провайде
21.02.2024 Стартап с российскими корнями RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций от Hub71 и бизнес-ангелов в ОАЭ

т», «Пятерочка»; Екатерина Тихонова, юрист, топ-менеджер технологической компании, в прошлом руководитель в области HoReCa; Самер Мухаммед, частный инвестор, топ-менеджер технологической корпорации в ОАЭ. *** RetailHub — вертикальное SaaS-решение для розничных сетей и агрегаторов, занимающихся доставкой продуктов. Компания применяет в ОАЭ технологии и подходы, адаптированные и хорошо
15.12.2023 Столичная компания поставила роботов-бариста в ОАЭ

Московское предприятие начало экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они готовят кофе без участия человека, принимают заказы и оплату. Об этом сообщил минис
15.06.2023 Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники

ов и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной программы для школ ОАЭ, по которой дети будут обучаться конструировать и программировать роботов. «Сотрудничеств
14.06.2023 Робот-учитель из России будет преподавать робототехнику детям в ОАЭ

ющий несколькими языками, приступил к работе в этой школе, где он будет представлять «живой» лабораторный помощник на дополнительных уроках в общеобразовательной школе Oasis School в Эмирате Аджман в ОАЭ. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». С помощью «Промобота» дети из ОАЭ смогут практически освоить программирование, электронику и мехатронику. Образовательная п
01.02.2023 Tele2 улучшил условия международного роуминга в ОАЭ

Tele2, российский оператор мобильной связи, улучшил условия международного роуминга в ОАЭ. Это направление вошло в двадцатку самых популярных стран у клиентов компании. Мобильный

17.11.2022 В крупнейшем ОАЭ начал работать российский робот-консультант

азывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. «Промобот» DubaiMall – это один из самых популярных торговых центров в ОАЭ. Выгодное местоположение центра делает его привлекательным как для туристов, так и для местных жителей. Особенностью центра является то, что это один из немногих центров, которые продолжали
01.11.2022 Российские роботы отправятся работать в полицию эмирата Аджман в ОАЭ

нией, начал работу в офисе полиции города Аджман в октябре 2022 г. Проработав год в других эмиратах ОАЭ, руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в инфраструктуру объ
28.10.2022 Карты «Мир» будут работать в Турции и ОАЭ. Российские банки привезут туда собственные терминалы

«Мир» открыт Два российских банка могут установить свои POS-терминалы для приема карт «Мир» в Турции и ОАЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в финансовом секторе. Источники наименование банковских организаций не называют. По словам одного из них, из-за увеличившегося потока туристов в Т
20.09.2022 Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок

ами России, пишут «Ведомости». Международная экспансия стартовала с Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). KasperskyOS – это специализированная программная платформа с повышенным уровнем защиты


Публикаций - 1258, упоминаний - 1682

ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 93
МегаФон 10742 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 72
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 67
Apple Inc 13154 66
Yandex - Яндекс 9215 64
Microsoft Corporation 25775 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 51
Google LLC 12688 44
Samsung Electronics 11064 41
Telegram Group 2940 38
Intel Corporation 12811 36
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 32
Huawei 4675 31
Ростелеком 10948 31
Softline - Софтлайн 3743 30
Meta Platforms - Facebook 4621 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 27
9594 26
AMD - Advanced Micro Devices 4641 26
Oracle Corporation 7074 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 25
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 23
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 23
SAP SE 5601 22
Cisco Systems 5372 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 21
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 20
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 19
Nvidia Corp 4002 19
Dell EMC 5180 18
InfoWatch - Инфовотч 1185 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 18
Vodafone Group 1412 18
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 41
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 30
Visa International 1993 26
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 26
NanduQ - Qiwi 1013 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 23
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
МТС Трэвел - MTS Travel 292 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 15
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 14
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Альфа-Банк 1979 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 12
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 12
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 11
Газпром ПАО 1493 10
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 10
VPE Capital 11 10
Microsoft - LinkedIn 699 9
Россети Ленэнерго 1699 9
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 9
Kismet Sponsor 17 9
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 9
Альфа-Групп 745 8
Почта России ПАО 2370 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 61
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 50
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 25
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 13
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 11
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 9
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 9
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 40
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 196
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 195
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 156
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 139
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 131
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 127
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 115
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 115
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 94
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 89
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 70
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 68
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 66
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 64
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 63
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 63
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 62
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 61
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 58
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 57
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 54
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 52
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 51
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 50
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 50
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 49
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 44
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 44
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 44
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 44
Google Android 15243 54
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 53
Apple iOS 8583 44
Microsoft Windows 16882 30
Microsoft Windows 2000 8678 27
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 24
FreePik 1841 23
Linux OS 11533 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
Apple iPhone 6 4861 19
Apple iPad 4011 16
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 16
NSO Group - Pegasus 98 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 14
Реестр добросовестных экспортеров 213 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Microsoft Office 4170 13
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Apple - App Store 3109 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 9
Microsoft Azure 1526 9
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 8
МТС - Мой МТС 165 8
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Путин Владимир 3454 23
Таврин Иван 120 16
Касперская Наталья 319 11
Мишустин Михаил 787 11
Дуров Павел 329 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Белов Василий 82 11
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Свидерский Евгений 77 10
Протопопов Андрей 38 10
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Яковлев Антон 33 10
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Макаров Валентин 251 9
Фадеев Андрей 31 9
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Боровиков Игорь 137 8
Мансур Ахмед 8 8
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Markets&Markets Research 113 4
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GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 3
Vanson Bourne 49 3
Fortune Global 500 295 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
ABI Research 236 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
Future Workplace 4 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
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Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
comScore 379 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
TrendForce 187 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Accenture Technology Vision 3 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
MalwareHunterTeam 14 1
IoT Analytics 5 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
IBM Institute for Business Value 25 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
РАН - Российская академия наук 2122 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 8
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Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
University of Sharjah - Университет в Шардже - Университет Шарджи 3 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 2
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 25
GITEX Technology - международная выставка 48 22
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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