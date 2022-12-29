China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система

UnionPay ввела новые драконовские ограничения для россиян. Как их обойти Китайский новогодний «подарок» Китайская платежная система UnionPay ввела новые ограничения для своих российских пользователей. Как пишет РБК, отныне граждане России, перешедшие на эту систему, будут вынуждены мириться с лимитами на снятие наличных. Та

UnionPay присоединяется к санкциям против России ошения Российские подсанкционные банки больше не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay, пишет РБК со ссылкой на свои источники в финансовых организациях. Нельзя будет такж

Китай не спасает. Российские карты UnionPay оказались полностью бесполезны за рубежом Хитрость не удалась Попытка заместить карты платежных систем Visa и MasterCard в России картами с китайской UnionPay провалилась, пишет «Коммерсант». Такие карты россияне используют, по большей части, для оплаты товаров в зарубежных интернет-магазинах, но иностранные площадки начали блокировать их. П

Технологии распознавания Smart Engines позволят пользователям вводить данные карт «Мир»-UnionPay в мобильном банке и Smart Engines позволит пользователям быстро и точно распознавать данные кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay для совершения платежных операций в мобильном банке. Программный продукт входит в Ре

Можно ли при помощи UnionPay оплачивать AppStore, Google Play и другие сервисы истем Visa и Mastercard в России владельцы банковских карт стали подавать заявки на оформление карт UnionPay, которые кажутся спасением в этой ситуации. Разбираемся, может ли пригодиться такая

Каждый третий россиянин собирается оформить карту UnionPay интернет-магазинах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. 35% россиян планируют оформить карту «Мир»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. 37% опрошенных подобная карта не понадобится. 28% затруднились с решением. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Мужч

«Почта банк» запустил виртуальную карту Unionpay «Почта банк» запустил виртуальную карту китайской национальной платёжной системы Unionpay. Она предназначена для оплаты покупок и переводов в интернете как в России (в том числе в иностранных интернет-магазинах), так и за рубежом. Все клиенты банка, находящиеся в России или

МТС Банк работает над запуском UnionPay МТС Банк работает над скорейшим запуском продаж карт национальной китайской платежной системы UnionPay. Ими можно будет расплачиваться в 180 странах мира. Об этом CNews сообщили представители МТС Банка. Новый продукт будет доступен в мобильном приложении и объединит в себе все преимущес

Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай приложение «Сбербанк онлайн». Банк успешно завершил сертификацию в международной платёжной системе Unionpay International и провёл транзакцию по переводу денег на карту Unionpay в Китае

Почта Банк начал выпускать карты UnionPay Почта Банк начал эмиссию карт ПС UnionPay. Теперь на базе этой платежной системы можно выпустить дебетовую или кредитную карту

Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay Банк «Восточный» совместно с UnionPay International объявил, что теперь клиентам банка доступен сервис Huawei Pay. Благода

ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay проект, благодаря которому клиенты банка теперь могут осуществлять международные переводы на карты UnionPay. Операции по переводу можно совершать с российских карт на карты UnionPay, эм

Связь-Банк начал обслуживать карты UnionPay по торговому эквайрингу Связь-Банк предложил услугу для обладателей платежных карт международной платежной системы UnionPay по оплате товаров и услуг в POS-терминалах торгово-сервисных предприятий -партнеров Банка. Прием платежных карт UnionPay реализован в том числе посредством бесконтактной техноло

ВТБ запустил оплату проезда на турникетах в метро картами Unionpay ВТБ начал прием банковских карт платежной системы Unionpay на турникетах бесконтактной оплаты в Московском метрополитене. В настоящий момент та

«Аэроэкспресс» перевезет владельцев карт UnionPay за 1 рубль «Аэроэкспресс» и международная платежная система UnionPay объявили о запуске совместной акции с 1 октября 2019 г. В рамках акции стоимость поездки в аэроэкспрессах для держателей карт UnionPay составит 1 рубль при условии бесконтактной

ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД Банк ВТБ начал оказывать услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-каналах продаж билетов «Российских железных дорог». Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России. Реализованная технология значительно

Huawei и UnionPay запустили платёжную систему Huawei Pay в России Компания Huawei и платёжный сервис UnionPay объявили о запуске в России системы бесконтактной оплаты Huawei Pay. Россия стала второй после Китая страной присутствия Huawei Pay. Первыми пользователями мобильного платёжного сервис

Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети Банк «Восточный», в рамках сотрудничества с UnionPay International (UPI), начал прием карт платежной системы UnionPay в своей банк

Объем транзакций по картам UnionPay увеличился более чем на 40% Объем транзакций по картам UnionPay с середины июня по середину июля 2018 г. вырос более чем на 40%, а количество транза

В июне 2,4 тыс. пассажиров приняли участие в акции «Аэроэкспресс» и UnionPay «Аэроэкспресс» и UnionPay подвели первые итоги акции, проходившей в июне 2018 г. В акции приняли участие около 2,4 тыс. пассажиров. 80% от общего количества участников акции – пассажиры «Аэроэкспресс», прилетаю

ВТБ начал прием карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс» ВТБ начал эквайринговое обслуживание карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс». Оплатить поездку новым способом можно во всех аэропортах Москвы. Пассажиры «Аэроэкспресс» теперь могут оплатить проезд бесконтактными картами Union Pa

Райффайзенбанк запустил эквайринговое обслуживание и прием в банкоматах карт UnionPay Райффайзенбанк и UnionPay International объявили о начале приема в сети банкоматов и POS-терминалов банка карт

Huawei и UnionPay International выводят Huawei Pay на международный рынок Huawei и UnionPay International заключили соглашение, в рамках которого будут работать над выводом на

Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express Банк ВТБ24 объявил о начале приема карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сети, которая на сегодняшний день прев

ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания карт American Express и China Union Pay. По оценке банка, планируемый оборот по ним до конца 2018 года составит около

Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР) объявил о реализации возможности осуществления эквайринга карт UnionPay благодаря внедрению решения компании OpenWay. Проект по приёму и обслуживанию банковских карт UnionPay в торговых точках и платёжных терминалах был реализован на базе платформы

«Русский Стандарт» стал банком-эквайером бесконтактных карт UnionPay QuickPass в России В декабре 2016 г. «Банк Русский Стандарт» провел первую операцию по карте UnionPay с использованием бесконтактной технологии оплаты QuickPass. Это стало заключительным

Сервис MoneyExpress от UnionPay стал доступен во всех платежных интерфейсах QIWI Сервис пополнения банковских карт китайской платежной системы UnionPay – MoneyExpress расширен на все платежные интерфейсы QIWI – терминалы, веб- и мобильн

На сайте qiwi.com доступны денежные переводы на карты China UnionPay qiwi.com доступна отправка денежных переводов на банковские карты китайской платежной системы China UnionPay. Теперь пополнить счет китайской банковской карты можно быстро, безопасно и в любое

«Московский Кредитный Банк» начал прием карт UnionPay «Московский Кредитный Банк» расширяет сотрудничество с международной платежной системой — китайской UnionPay International. Об этом CNews сообщили в МКБ. Теперь все держатели карт платежной сис

Банкоматы и POS-терминалы «Тройка-Д Банка» начали прием платежных карт «Золотая Корона» и Union Pay С 13 августа 2015 г. в банкоматах «Тройка-Д Банка» и терминалах банка, расположенных в торговых сетях, возможен прием карт платежных систем Union Pay и «Золотая Корона». Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Дополнительная комиссия за операции, совершаемые держателями карт этих систем в торговых точках и через банкоматы банка,

«Чайна Констракшн Банк» при поддержке «КартСтандарт» открывает карточный бизнес в России ction Bank Corporation — готов предложить карты международных платежных систем Visa International и UnionPay International своим розничным клиентам в России. Это стало возможным благодаря завер

Карты UnionPay можно бесплатно пополнить в пунктах Contact Платежная система Contact предоставила клиентам возможность пополнять карты UnionPay бесплатно. Сервис доступен во всех пунктах Contact в России, сообщили CNews в «Русславбанке» — основателе платежной системы, который также выполняет для нее функции расчетного центра .

«Народный Банк Казахстана» вместе с OpenWay запустил эмиссию и эквайринг карт UnionPay с чипом дный поставщик процессинговых решений, запустили эмиссию и эквайринг чиповых карт платежной системы UnionPay по стандарту UICC. Об этом CNews сообщили в OpenWay Group. Проект по внедрению подде

«Альфа-Банк» начал прием карт UnionPay International в России «Альфа-Банк» объявил о начале приема карт международной платежной системы UnionPay International и приступил к предоставлению услуг интернет-эквайринга банковских карт

«МТС-Банк» начал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay регионах присутствия банка, начав выпуск пластиковых карт китайской национальной платежной системы UnionPay (China Union Pay-CUP). Об этом CNews сообщили в «МТС-Банке». Работу с UnionPay

«Московский Кредитный Банк» и UnionPay International договорились о сотрудничестве «Московский Кредитный Банк» (МКБ) подписал соглашение о сотрудничестве с платежной системой UnionPay International. По условиям соглашения в банкоматах и терминалах МКБ будут обсуживать

Система Contact реализовала сервис пополнения карт UnionPay Платежная система Contact расширила сервис пополнения банковских карт крупнейших международных платежных систем: в пунктах Contact теперь можно отправлять переводы с зачислением на карты UnionPay, выпущенных любым китайским банком. Пользователи системы Contact получили возможность пополнять банковские карты системы UnionPay, эмитированные любым китайским банком, благодар

«МДМ Банк» начал сотрудничество с UnionPay «МДМ Банк» начал сотрудничество с дочерней компанией China UnionPay — UnionPay International. В рамках совместного проекта будет реализована возм