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China UnionPay CUP, UPI платёжная система

China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система


29.12.2022 UnionPay ввела новые драконовские ограничения для россиян. Как их обойти

Китайский новогодний «подарок» Китайская платежная система UnionPay ввела новые ограничения для своих российских пользователей. Как пишет РБК, отныне граждане России, перешедшие на эту систему, будут вынуждены мириться с лимитами на снятие наличных. Та
02.09.2022 UnionPay присоединяется к санкциям против России

ошения Российские подсанкционные банки больше не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay, пишет РБК со ссылкой на свои источники в финансовых организациях. Нельзя будет такж
13.04.2022 Китай не спасает. Российские карты UnionPay оказались полностью бесполезны за рубежом

Хитрость не удалась Попытка заместить карты платежных систем Visa и MasterCard в России картами с китайской UnionPay провалилась, пишет «Коммерсант». Такие карты россияне используют, по большей части, для оплаты товаров в зарубежных интернет-магазинах, но иностранные площадки начали блокировать их. П
22.03.2022 Технологии распознавания Smart Engines позволят пользователям вводить данные карт «Мир»-UnionPay в мобильном банке

и Smart Engines позволит пользователям быстро и точно распознавать данные кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay для совершения платежных операций в мобильном банке. Программный продукт входит в Ре
14.03.2022 Можно ли при помощи UnionPay оплачивать AppStore, Google Play и другие сервисы

истем Visa и Mastercard в России владельцы банковских карт стали подавать заявки на оформление карт UnionPay, которые кажутся спасением в этой ситуации. Разбираемся, может ли пригодиться такая

14.03.2022 Каждый третий россиянин собирается оформить карту UnionPay

интернет-магазинах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. 35% россиян планируют оформить карту «Мир»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. 37% опрошенных подобная карта не понадобится. 28% затруднились с решением. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Мужч
09.03.2022 «Почта банк» запустил виртуальную карту Unionpay

«Почта банк» запустил виртуальную карту китайской национальной платёжной системы Unionpay. Она предназначена для оплаты покупок и переводов в интернете как в России (в том числе в иностранных интернет-магазинах), так и за рубежом. Все клиенты банка, находящиеся в России или
09.03.2022 МТС Банк работает над запуском UnionPay

МТС Банк работает над скорейшим запуском продаж карт национальной китайской платежной системы UnionPay. Ими можно будет расплачиваться в 180 странах мира. Об этом CNews сообщили представители МТС Банка. Новый продукт будет доступен в мобильном приложении и объединит в себе все преимущес
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай

приложение «Сбербанк онлайн». Банк успешно завершил сертификацию в международной платёжной системе Unionpay International и провёл транзакцию по переводу денег на карту Unionpay в Китае
27.10.2020 Почта Банк начал выпускать карты UnionPay

Почта Банк начал эмиссию карт ПС UnionPay. Теперь на базе этой платежной системы можно выпустить дебетовую или кредитную карту
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay

Банк «Восточный» совместно с UnionPay International объявил, что теперь клиентам банка доступен сервис Huawei Pay. Благода
27.12.2019 ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay

проект, благодаря которому клиенты банка теперь могут осуществлять международные переводы на карты UnionPay. Операции по переводу можно совершать с российских карт на карты UnionPay, эм
15.11.2019 Связь-Банк начал обслуживать карты UnionPay по торговому эквайрингу

Связь-Банк предложил услугу для обладателей платежных карт международной платежной системы UnionPay по оплате товаров и услуг в POS-терминалах торгово-сервисных предприятий -партнеров Банка. Прием платежных карт UnionPay реализован в том числе посредством бесконтактной техноло
11.10.2019 ВТБ запустил оплату проезда на турникетах в метро картами Unionpay

ВТБ начал прием банковских карт платежной системы Unionpay на турникетах бесконтактной оплаты в Московском метрополитене. В настоящий момент та
01.10.2019 «Аэроэкспресс» перевезет владельцев карт UnionPay за 1 рубль

«Аэроэкспресс» и международная платежная система UnionPay объявили о запуске совместной акции с 1 октября 2019 г. В рамках акции стоимость поездки в аэроэкспрессах для держателей карт UnionPay составит 1 рубль при условии бесконтактной
10.06.2019 ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

Банк ВТБ начал оказывать услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-каналах продаж билетов «Российских железных дорог». Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России. Реализованная технология значительно

20.12.2018 Huawei и UnionPay запустили платёжную систему Huawei Pay в России

Компания Huawei и платёжный сервис UnionPay объявили о запуске в России системы бесконтактной оплаты Huawei Pay. Россия стала второй после Китая страной присутствия Huawei Pay. Первыми пользователями мобильного платёжного сервис
08.08.2018 Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети

Банк «Восточный», в рамках сотрудничества с UnionPay International (UPI), начал прием карт платежной системы UnionPay в своей банк
03.08.2018 Объем транзакций по картам UnionPay увеличился более чем на 40%

Объем транзакций по картам UnionPay с середины июня по середину июля 2018 г. вырос более чем на 40%, а количество транза
24.07.2018 В июне 2,4 тыс. пассажиров приняли участие в акции «Аэроэкспресс» и UnionPay

«Аэроэкспресс» и UnionPay подвели первые итоги акции, проходившей в июне 2018 г. В акции приняли участие около 2,4 тыс. пассажиров. 80% от общего количества участников акции – пассажиры «Аэроэкспресс», прилетаю
08.06.2018 ВТБ начал прием карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс»

ВТБ начал эквайринговое обслуживание карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс». Оплатить поездку новым способом можно во всех аэропортах Москвы. Пассажиры «Аэроэкспресс» теперь могут оплатить проезд бесконтактными картами Union Pa
04.06.2018 Райффайзенбанк запустил эквайринговое обслуживание и прием в банкоматах карт UnionPay

Райффайзенбанк и UnionPay International объявили о начале приема в сети банкоматов и POS-терминалов банка карт
29.01.2018 Huawei и UnionPay International выводят Huawei Pay на международный рынок

Huawei и UnionPay International заключили соглашение, в рамках которого будут работать над выводом на

18.09.2017 Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express

Банк ВТБ24 объявил о начале приема карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сети, которая на сегодняшний день прев
24.07.2017 ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay

ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания карт American Express и China Union Pay. По оценке банка, планируемый оборот по ним до конца 2018 года составит около
19.04.2017 Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay

«Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР) объявил о реализации возможности осуществления эквайринга карт UnionPay благодаря внедрению решения компании OpenWay. Проект по приёму и обслуживанию банковских карт UnionPay в торговых точках и платёжных терминалах был реализован на базе платформы

23.12.2016 «Русский Стандарт» стал банком-эквайером бесконтактных карт UnionPay QuickPass в России

В декабре 2016 г. «Банк Русский Стандарт» провел первую операцию по карте UnionPay с использованием бесконтактной технологии оплаты QuickPass. Это стало заключительным
01.08.2016 Сервис MoneyExpress от UnionPay стал доступен во всех платежных интерфейсах QIWI

Сервис пополнения банковских карт китайской платежной системы UnionPay – MoneyExpress расширен на все платежные интерфейсы QIWI – терминалы, веб- и мобильн
15.09.2015 На сайте qiwi.com доступны денежные переводы на карты China UnionPay

qiwi.com доступна отправка денежных переводов на банковские карты китайской платежной системы China UnionPay. Теперь пополнить счет китайской банковской карты можно быстро, безопасно и в любое

15.09.2015 «Московский Кредитный Банк» начал прием карт UnionPay

«Московский Кредитный Банк» расширяет сотрудничество с международной платежной системой — китайской UnionPay International. Об этом CNews сообщили в МКБ. Теперь все держатели карт платежной сис
13.08.2015 Банкоматы и POS-терминалы «Тройка-Д Банка» начали прием платежных карт «Золотая Корона» и Union Pay

С 13 августа 2015 г. в банкоматах «Тройка-Д Банка» и терминалах банка, расположенных в торговых сетях, возможен прием карт платежных систем Union Pay и «Золотая Корона». Об этом CNews сообщили в «Тройка-Д Банке». Дополнительная комиссия за операции, совершаемые держателями карт этих систем в торговых точках и через банкоматы банка,
25.05.2015 «Чайна Констракшн Банк» при поддержке «КартСтандарт» открывает карточный бизнес в России

ction Bank Corporation — готов предложить карты международных платежных систем Visa International и UnionPay International своим розничным клиентам в России. Это стало возможным благодаря завер
15.01.2015 Карты UnionPay можно бесплатно пополнить в пунктах Contact

Платежная система Contact предоставила клиентам возможность пополнять карты UnionPay бесплатно. Сервис доступен во всех пунктах Contact в России, сообщили CNews в «Русславбанке» — основателе платежной системы, который также выполняет для нее функции расчетного центра .
03.12.2014 «Народный Банк Казахстана» вместе с OpenWay запустил эмиссию и эквайринг карт UnionPay с чипом

дный поставщик процессинговых решений, запустили эмиссию и эквайринг чиповых карт платежной системы UnionPay по стандарту UICC. Об этом CNews сообщили в OpenWay Group. Проект по внедрению подде
25.11.2014 «Альфа-Банк» начал прием карт UnionPay International в России

«Альфа-Банк» объявил о начале приема карт международной платежной системы UnionPay International и приступил к предоставлению услуг интернет-эквайринга банковских карт
18.11.2014 «МТС-Банк» начал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay

регионах присутствия банка, начав выпуск пластиковых карт китайской национальной платежной системы UnionPay (China Union Pay-CUP). Об этом CNews сообщили в «МТС-Банке». Работу с UnionPay

18.11.2014 «Московский Кредитный Банк» и UnionPay International договорились о сотрудничестве

«Московский Кредитный Банк» (МКБ) подписал соглашение о сотрудничестве с платежной системой UnionPay International. По условиям соглашения в банкоматах и терминалах МКБ будут обсуживать
16.10.2014 Система Contact реализовала сервис пополнения карт UnionPay

Платежная система Contact расширила сервис пополнения банковских карт крупнейших международных платежных систем: в пунктах Contact теперь можно отправлять переводы с зачислением на карты UnionPay, выпущенных любым китайским банком. Пользователи системы Contact получили возможность пополнять банковские карты системы UnionPay, эмитированные любым китайским банком, благодар
13.08.2014 «МДМ Банк» начал сотрудничество с UnionPay

«МДМ Банк» начал сотрудничество с дочерней компанией China UnionPayUnionPay International. В рамках совместного проекта будет реализована возм
15.07.2013 «Инвестбанк» стал первым издателем карт UnionPay в Грузии

Платежная система UnionPay International и грузинский банк «Инвестбанк» объявили об успешном завершении совмест

Публикаций - 119, упоминаний - 167

China UnionPay и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4001 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 9
ЦФТ Золотая Корона 359 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 737 9
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 383 7
Google LLC 11919 6
Samsung Electronics 10352 5
Apple Inc 12237 5
МегаФон 9188 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 4
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 4
Webmoney - Вебмани.Ру 543 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 4
PayPal 656 3
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 126 3
Yandex - Яндекс 7640 2
VK - Mail.ru Group 3481 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 2
IBM - International Business Machines Corp 9466 2
AMD - Advanced Micro Devices 4288 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4100 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1146 2
TietoEVRY - Tieto 140 2
Thales - Gemalto 183 2
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 2
Capgemini Consulting 121 2
Telegram Group 2157 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 119 1
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Huawei CCS - Huawei Consumer Cloud Services 1 1
VerifyMyAge 6 1
Payture 11 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Intel Corporation 12284 1
Yahoo! 3699 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Visa International 1953 69
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 68
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 22
American Express - Amex 331 20
JCB International 145 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 17
ВТБ - Почта Банк 470 13
ГПБ - Газпромбанк 1103 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 11
НСПК - Национальная система платежных карт 830 11
МКБ - Московский кредитный банк 571 10
Альфа-Банк 1791 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 469 10
NanduQ - Qiwi 997 9
Diners Club International - платёжная система 82 9
Русский стандарт Банк 449 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 7
РЖД - Российские железные дороги 1936 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 5
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 4
Почта России ПАО 2149 4
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 4
ПСБ - Промсвязьбанк 869 4
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 3
Лента - Сеть розничной торговли 2131 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 291 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 3
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 3
ВТБ - ВТБ24 666 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 3
Assist - Ассист 210 3
ИнвестКапиталБанк 26 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 14
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 4
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 3
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2018 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Федеральное казначейство России 1807 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 202 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 600 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3019 1
Судебная власть - Judicial power 2333 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1403 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1256 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 8 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5143 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24601 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11448 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12285 21
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FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5228 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5409 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11372 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 8
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 905 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4932 8
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1067 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11295 6
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14070 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24834 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21685 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13987 6
Оцифровка - Digitization 4660 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12366 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1774 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8605 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16286 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16073 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20999 5
Google Android 14205 11
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 11
Huawei Pay 15 10
Apple iOS 7932 9
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 9
Apple Pay 492 8
Samsung Pay 292 8
MasterCard Maestro 156 7
Huawei AppGallery 293 6
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 6
China UnionPay QuickPass - сервис бесконтактных платежей 5 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 5
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 54 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 784 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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