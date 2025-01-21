Google Flutter
Фреймворк Flutter - инструмент создания приложений под разные операционные системы на языке Dart. Кроссплатформенные технологии позволяют иметь единый код приложений для Android, iOS и других ОС.
Google Flutter и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|9to5Google 48 4
|The Verge - Издание 554 2
|Reddit 312 2
|Bloomberg 1286 2
|Ars Technica 419 2
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|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
|TechRadar 90 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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