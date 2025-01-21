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Google Flutter

Google Flutter

Фреймворк Flutter -  инструмент создания приложений под разные операционные системы на языке Dart. Кроссплатформенные технологии позволяют иметь единый код приложений для Android, iOS и других ОС. 


21.01.2025 Приложение Wildberries для ОС «Аврора» вышло в RuStore 1
26.12.2024 Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом 1
02.12.2024 Компания «Вега» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» 1
18.10.2024 Представлен платежный терминал на ОС «Аврора» 1
09.09.2024 API «Яндекс Карт» добавили поддержку Flutter в MapKit SDK и NaviKit SDK 1
06.06.2024 Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей 1
03.06.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил мобильное приложение для маркетплейса ПАО «ММК» 1
03.06.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил мобильное приложение для маркетплейса ПАО «ММК» 1
22.05.2024 Росбанк представил новое приложение на платформе iOS для корпоративных клиентов 1
17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM 1
02.05.2024 Google уволила команду разработчиков Python в США, чтобы нанять индусов и мексиканцев 1
01.04.2024 Программистов заставят писать софт под российские ОС. Без этого не пустят в реестр отечественного ПО 1
26.03.2024 За 2023 год количество открытых вакансий для ИТ-специалистов выросло на 20% 1
12.12.2023 Spider Group стала партнёром ОМП по приложениям для российской ОС «Аврора» 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
13.11.2023 Страховые компании переходят на «Аврору» 1
10.11.2023 Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1
20.10.2023 Отечественные смартфоны на ОС «Аврора» вот-вот появятся в продаже. Приложений для них почти нет 1
05.10.2023 Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России 1
29.09.2023 Wildberries создаст в НИЯУ МИФИ лабораторию для автоматизации складских процессов 1
14.09.2023 Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter 3
22.08.2023 Россияне сделали библиотеку для разработки приложений ОС «Аврора» из фреймворка для Android и iPhone 2
21.08.2023 Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры» 1
14.08.2023 «Яндекс лицей» расширяет направления подготовки по ИТ-специальностям 1
26.05.2023 В МТУСИ разработали рекомендации по выбору программных инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений 1
07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки 1
19.10.2022 Малайзийских пользователей Android атакуют банковские трояны под видом приложений-магазинов 1
27.06.2022 Более 100 лекций прочтут в первом открытом лектории «Академии Яндекса» 1
25.05.2022 Олег Чебулаев -

Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис

 1
01.04.2022 Как будет меняться российский рынок интернет-торговли 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
10.03.2022 «Ростелеком» запускает онлайн-курс по мобильной разработке 1
10.01.2022 SuperJob составил рейтинг лучших вакансий в России в сфере мобильной разработки 1
25.11.2021 «Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ 1
19.08.2021 Google начала массовое распространение своей «секретной» операционной системы 1
06.07.2021 Российские разработчики пресекли массовые кражи паролей к Facebook приложениями для Android 1
01.07.2021 Android-трояны крадут логины и пароли пользователей Facebook 1

Публикаций - 53, упоминаний - 62

Google Flutter и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 22
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 11
GitHub 814 10
Yandex - Яндекс 7340 7
Escher Technologies 7 6
Ростелеком 9701 6
Apple Inc 12100 5
Oracle Corporation 6688 5
Dr.Web - Доктор Веб 1254 4
1С-Битрикс - Bitrix 579 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
Microsoft Corporation 24625 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Huawei 3933 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
SAP SE 5277 2
X-Cart - X-Payments 6 2
Mad Brains - Мэд Брейнс 6 2
Jolla - Sailfish Holding 82 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
БайтЭрг 56 2
Friflex - Фрифлекс 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
KODE 12 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 2
UseTech - Юзтех Интеграция 50 2
65apps - 65 Гигабайт 8 2
МегаФон 8805 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
VerifyMyAge 6 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ВТБ - Почта Банк 466 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
LinkedIn 635 2
Альфа-Банк 1769 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Visa International 1949 2
American Express - Amex 328 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
JCB International 144 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Почта России ПАО 2112 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Unsplash 763 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Tessi 9 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
Superjob - Суперджоб 503 1
General Catalyst 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
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