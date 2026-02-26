Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Анисимов Максим


СОБЫТИЯ


26.02.2026 В Университете МИСИС открылась ИТ-лаборатория полного цикла от «Ред Софт» 1
02.04.2025 «Ред Софт» объявляет финансовые результаты за 2024 год 1
13.11.2024 К продаже готовятся планшеты и смартфоны на новой российской ОС 1
24.10.2024 «Транссеть» и «Ред Софт» выпустили мобильное приложение «ТРС.Обходчик» 1
09.09.2024 «Руссофт»: российская софтверная индустрия развивается на фоне резкого сокращения инвестиций 1
05.08.2024 АКРА установило кредитный рейтинг облигаций «Ред Софт» на уровне BBB- 1
04.07.2024 «Ред Софт» разместил новый выпуск облигаций 1
06.06.2024 Удмуртия и российский ИТ-разработчик «Ред Софт» договорились о сотрудничестве 1
25.04.2024 АКРА повысило кредитный рейтинг «Ред Софт» до уровня BBB- 1
08.02.2024 «Ред Софт» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве 1
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1
27.10.2023 Россияне создали полноценный отечественный Android. Госсектор получил достойную альтернативу iPhone 2
19.06.2023 СГУ и «Ред софт» договорились о сотрудничестве 1
29.03.2023 Выручка «Ред софт» выросла в 2,2 раза по итогам 2022 года 1
19.01.2023 У создателя одной из главных российских ОС появился директор по гостайне — специалист по недвижимости 1
26.08.2022 Школы Хабаровска перейдут на «Ред ОС» 1
07.04.2022 «Ред софт» и ГК Infowatch подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.04.2022 «Ред софт» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом сотрудничестве 1
21.05.2021 «Ред софт» разместила второй выпуск облигаций 1
14.05.2021 «Ред софт» погасила второй выпуск облигаций 1
25.03.2021 «Ред софт» и ГК «Росинтеграция» заключили партнерское соглашение 1
17.02.2021 Минцифры признало сервис, разработанный РЕД СОФТ, самым быстрым на портале «Госуслуги» 1
24.12.2020 АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт» 1
14.05.2020 «Ред софт» погасила первый выпуск облигаций 1
01.07.2019 В «Сколково» откроется исследовательский центр «Ред софт» 1
28.06.2019 «Ред софт» откроет центр разработки в Сколково 1
22.05.2018 «Ред Софт» переходит в активную фазу привлечения инвестиций 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
14.10.2016 «Мессенджер для чиновников» получил финансирование 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Анисимов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1066 28
Ростелеком 10451 3
Microsoft Corporation 25356 3
Oracle Corporation 6909 3
DZ Systems - ДЗ Системс 16 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 375 2
Умные коммуникационные технологии 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2624 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 399 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 494 2
Google LLC 12360 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 76 1
Team Force - Тим Форс 17 1
65apps - 65 Гигабайт 9 1
Нейронные сети ООО 1 1
РосИнтеграция ГК 9 1
Транссеть 9 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 1
InfoWatch - Инфовотч 1115 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 681 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1274 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 806 1
Ростелеком - РТЛабс 183 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 991 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 997 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 1
Getmobit - Гетмобит 40 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 99 1
KODE - КОДЭ 17 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1819 6
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 23 1
Нейронные сети Фонд 1 1
Нейтронные сети Фонд 1 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 13 1
РВК - Российская венчурная компания 559 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1100 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 571 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 403 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 2
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27241 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2436 4
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 652 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4181 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12751 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 3
Google Android - приложения и разработчики 712 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1222 2
Эмулятор - Emulation 285 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3127 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 562 2
Application store - магазин приложений 1375 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 674 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 639 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1734 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1290 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 557 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4540 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2265 1
Repository - Репозиторий 1064 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14405 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1115 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 833 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 212 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 167 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1386 15
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 127 7
Linux OS 11062 6
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 4
Ред Софт - Ред платформа 29 4
Google Android 14851 4
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 4
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 3
Ред Софт - Ред Виртуализация 95 3
Apple iOS 8338 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 964 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 146 3
Ред Софт - Gembaface 3 2
VK RuStore - Рустор 539 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 94 2
Ред Софт - Ред Адм 103 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 2
Apple - App Store 3023 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 647 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 154 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 67 1
Транссеть - TRS.EVA 5 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 73 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 1
Apple iPad 3946 1
Kaspersky OS 148 1
Rakuten Viber 656 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1248 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 213 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Statista 256 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Google Flutter 62 1
Веселкин Кирилл 4 2
Рустамов Рустам 527 2
Завалишин Дмитрий 21 2
Борисов Алексей 33 1
Мартиросов Давид 103 1
Врацкий Андрей 167 1
Лазарев Илья 27 1
Половников Сергей 19 1
Ермишина Лиана 11 1
Гвоздюк Дмитрий 5 1
Бельтов Андрей 6 1
Фролов Виктор 11 1
Миронов Радислав 1 1
Миронов Михаил 2 1
Гайнанов Руслан 11 1
Комлев Вячеслав 5 1
Кравчук Сергей 1 1
Коптев Алексей 7 1
Распопова Диана 2 1
Казенюк Антон 3 1
Урванов Евгений 1 1
Матвеенкова Татьяна 1 1
Ворожищев Александр 3 1
Николенко Николай 11 1
Гайдамашко Игорь 1 1
Питкевич Юлия 2 1
Касперская Наталья 305 1
Рубанов Владимир 75 1
Новодворский Алексей 110 1
Бречалов Александр 12 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Митрошин Анатолий 3 1
Зотов Сергей 4 1
Рукавишникова Мария 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 3
Азия - Азиатский регион 5777 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1260 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10536 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6527 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4938 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1731 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2972 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 2
Увлечения и хобби - Hobbies 384 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2317 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1372 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 690 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5326 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 25 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1967 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2717 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 692 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1632 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1937 1
Металлы - Никель - Nickel 347 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 504 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 435 1
Налогообложение - Налог на прибыль 215 1
Ведомости 1310 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 72 3
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Reports and Data 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 172 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 2
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 431 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421906, в очереди разбора - 726620.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще