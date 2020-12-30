Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нейронные сети ООО
Публикаций - 68, упоминаний - 71
Нейронные сети ООО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 150 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 1
|Кивокурцев Олег 17 3
|Ковалев Александр 156 2
|Ханин Александр 44 2
|Арлазаров Владимир 134 2
|Адам Безиев 4 1
|Петерман Александр 1 1
|Карякин Андрей 9 1
|Архипенков Максим 2 1
|Ильягуева Ольга 4 1
|Белова Ольга 1 1
|Месропов Юрий 4 1
|Переверзев Сергей 5 1
|Воронин Павел 12 1
|Смирнов Павел 35 1
|Шуравин Илья 1 1
|Кулюкина Светлана 2 1
|Ивенев Николай 7 1
|Каспаров Гарри 52 1
|Маркарян Артур 1 1
|Москов Тимур 1 1
|Lee Peter - Ли Питер 5 1
|Лазин Владислав 1 1
|Петухов Антон 2 1
|Алейник Ярослав 4 1
|Настасенко Марина 9 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 175 1
|Борисов Юрий 98 1
|Новодворский Алексей 102 1
|Завалишин Дмитрий 16 1
|Анисимов Максим 10 1
|Баров Алексей 26 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Мотовилов Олег 61 1
|Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Кухаренко Артём 12 1
|Королюк Алексей 86 1
|Раевский Алексей 74 1
|Румянцев Антон 46 1
|Шушкин Дмитрий 93 1
|Forbes - Форбс 564 1
|Wikipedia - Википедия 399 1
|Tom’s Hardware 105 1
|РИА Новости 750 1
|TechPowerUp 14 1
|IDC - International Data Corporation 4539 1
|Gartner 3201 1
|Research and Markets 20 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 5 1
|CNews Мишень 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru