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Нейронные сети ООО



30.12.2020 «SBI банк» внедрит цифровые сервисы QPlatform 1
27.11.2020 Сахалинский робот спрогнозировал популяцию амурских тигров к 2025 году 1
13.11.2020 МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города 1
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 1
12.11.2020 Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета 1
07.10.2020 Платформа инфлюенс-аналитики BloggerBase выходит на российский рынок 1
02.10.2020 «Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение 1
25.09.2020 «Металлоинвест» реализует проект конкурса инноваций JSA Group 1
13.08.2020 Сбербанк представил сервис мониторинга контрагентов 1
13.08.2020 Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния 1
23.06.2020 IVA Cognitive представила ПО для распознавания СИЗ на лицах граждан в период масочного режима 1
01.06.2020 «Биорг» предоставил Тele2 технологии для создания архива финансовой документации 1
08.05.2020 Российская технология распознавания речи группы компаний ЦРТ признана лучшей в мире 1
14.04.2020 Intel впервые за 10 лет сократила расходы на НИОКР 1
03.03.2020 Российская компания разработает алгоритм видеораспознавания больных коронавирусом 1
20.01.2020 Платформы данных 1
23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт 1
10.12.2019 В ОТР взяли на работу очередного умного робота 1
17.10.2019 «Автоматика» разработала метод выявления DDoS-атак с применением нейросетей 1
16.10.2019 Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей 1
11.09.2019 TCL представила первый смартфон линейки PLEX 1
31.07.2019 Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей 1
24.07.2019 «Нетрика» создала лабораторию цифровых технологий 1
17.07.2019 NtechLab победила в конкурсе по распознаванию дорожных знаков с помощью нейросетей 1
04.07.2019 S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц 1
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК 1
02.07.2019 Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров 1
13.06.2019 «Черкизово» применит ИИ в пилоте по повышению производительности труда 1
29.05.2019 БТЕ и ITV | Axxonsoft представили решение для распознавания лиц 1
26.04.2019 НИИ «Масштаб» завершил монтаж решения по двухфакторной аутентификации на проходной главного корпуса СПбПУ 1
01.04.2019 Россияне научили «Эльбрусы» и «Байкалы» распознавать вражеские танки. Видео 1
27.02.2019 Smart Engines представила технологию распознавания иероглифов Китая, Японии и Кореи 1
18.02.2019 Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания 1
30.01.2019 CNews определил самые продвинутые ОФД 1
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1
13.12.2018 В России запустился сервис умных push-уведомлений Notify.Network 1
27.11.2018 «Боржоми» внедряет нейросеть для работы с ритейлом 1
12.11.2018 «Чипокалипсис» добрался до графических процессоров. Через чипы GPU можно следить за пользователями и нейросетями 1
22.10.2018 Mail.ru Cloud Solutions дополнит компьютерное зрение слухом 1
08.10.2018 «Яндекс» запустил «Музыку» в Израиле. Цены 1

Публикаций - 68, упоминаний - 71

Нейронные сети ООО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Engines - Смарт Энджинс 213 4
Технологии Распознавания 162 3
Promobot - Промобот 52 3
VisionLabs - ВижнЛабс 116 3
Ростех - Автоматика Концерн 430 3
Beorg - Биорг 17 3
Nvidia Corp 3026 3
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 89 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 214 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 2
IVA Technologies 47 2
Google LLC 9499 2
Intel Corporation 10801 2
ХайТэк - Hi-Tech 74 2
IVA Cognitive 7 2
Yandex - Яндекс 4576 2
Ростех - Ростехнологии 2376 2
Комдив 21 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 112 1
Рамэк-ВС 77 1
Huawei 3003 1
Металло-Тех - ранее JSA Group - Джи Эс Эй Групп 11 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 1
БТЕ - BTE 6 1
TCL Corporation 144 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 117 1
ОТР 168 1
General Electric - Дженерал электрик 392 1
Polymatica - Полиматика 45 1
Такском - Taxcom 126 1
Mellanox Technologies 80 1
MITEK Systems 7 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 1
Microsoft Corporation 21102 1
Матрица данных 2 1
Netrika - СЦТ лаб 1 1
Spy.space 2 1
BloggerBase 1 1
СтарЛайн НПО - StarLine 11 1
TRW 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4888 5
S7 Airlines 95 2
Почта Банк 306 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 258 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 729 2
Мосэнергосбыт АО 81 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай - ЯР-Банк 13 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 422 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 74 1
Банк Россия 59 1
YouDo 30 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 41 1
BeepCar - Бипкар 16 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 18 1
Совкомбанк ПАО 159 1
Europcar 6 1
Локо-Банк 30 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 1
SBI Holdings - SBI Group 16 1
Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 555 1
Новосибирскэнергосбыт 6 1
OTP Group - ОТП Банк 136 1
Почта России ПАО 1802 1
АльфаСтрахование СГ 230 1
Интер РАО ПАО 268 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 883 1
ПСБ - Промсвязьбанк 638 1
Ренессанс Страхование 76 1
Восточный Банк 128 1
Спортмастер 132 1
eBay Inc 1566 1
РВК - Российская венчурная компания 512 1
DHL Express 110 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 54 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 1
Альфа-Банк 1328 1
DB Schenker - Шенкер АО 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1857 7
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 4 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7447 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 953 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2813 1
МособлЕИРЦ 7 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Президент Туниса 1 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 77 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1779 1
Правительство РФ 3151 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2399 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1213 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1198 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 150 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3657 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2042 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12404 4
Big Data - Большие данные 1626 4
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 109 3
Мобильное приложение - Mobile app 1398 2
ARM64 - Архитектура процессора 1214 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 268 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 187 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3424 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 638 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14461 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 671 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1140 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 283 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 467 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 730 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2702 2
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 446 1
ISO 18295 - Customer contact centres (CCC) - Международный стандарт в области клиентского сервиса 2 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1134 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1101 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 611 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 318 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 177 1
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 30 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 51 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 144 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 8 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 47 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 29 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 122 1
ping - скорость отклика сети 45 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 37 1
C2D2 - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики рака крови 2 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 17 1
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 6 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2139 1
Apple iOS 6251 7
Google Android 11578 6
Linux OS 7270 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 143 4
Google Play - Google Store - Android Market 2645 4
Microsoft Windows 10 10128 4
Beorg Smart Vision 12 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 2
Zecurion Camera Detector 5 2
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1474 2
Zecurion DLP 37 2
Apple - App Store 2360 2
Apple macOS 1241 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 546 2
GNU Compiler Collection - GCC 35 1
SAP Connected Assets 1 1
Google Chrome - браузер 1174 1
Adobe Premiere 63 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
QPlatform - Киви платформа 5 1
Google TPU - Google Tensor Processing Unit - Тензорный процессор 9 1
Такском ОФД 3 1
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 1
Купибилет - Kupibilet 14 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1019 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 39 1
Ростех - НИИ Масштаб - Кронос 20 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
МегаФон LegalApe - юридический робот 3 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 53 1
SAP Leonardo 23 1
IVA Stag - серия коммутаторов 2 1
SAP Predictive Maintenance and Service 3 1
IVA IP-телефон 6 1
IVA ЯРъ СХД 3 1
SAP Connected People 1 1
ITV Face-интеллект 6 1
Key Asic SPG101 - управляющий чип 2 1
Кивокурцев Олег 17 3
Ковалев Александр 156 2
Ханин Александр 44 2
Арлазаров Владимир 134 2
Адам Безиев 4 1
Петерман Александр 1 1
Карякин Андрей 9 1
Архипенков Максим 2 1
Ильягуева Ольга 4 1
Белова Ольга 1 1
Месропов Юрий 4 1
Переверзев Сергей 5 1
Воронин Павел 12 1
Смирнов Павел 35 1
Шуравин Илья 1 1
Кулюкина Светлана 2 1
Ивенев Николай 7 1
Каспаров Гарри 52 1
Маркарян Артур 1 1
Москов Тимур 1 1
Lee Peter - Ли Питер 5 1
Лазин Владислав 1 1
Петухов Антон 2 1
Алейник Ярослав 4 1
Настасенко Марина 9 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 175 1
Борисов Юрий 98 1
Новодворский Алексей 102 1
Завалишин Дмитрий 16 1
Анисимов Максим 10 1
Баров Алексей 26 1
Кабанов Владимир 174 1
Мотовилов Олег 61 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 1
Сергеенко Егор 11 1
Кухаренко Артём 12 1
Королюк Алексей 86 1
Раевский Алексей 74 1
Румянцев Антон 46 1
Шушкин Дмитрий 93 1
Россия - Российская федерация - РФ 85790 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34647 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11088 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11663 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27439 4
Германия - Федеративная Республика 7795 3
Испания - Королевство 2576 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9663 3
Израиль 1686 2
Южная Корея - Республика 3305 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 351 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1395 1
Россия - ПФО - Казань 1898 1
Франция - Французская Республика 4946 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 27 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 104 1
Италия - Милан 141 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 399 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1022 1
Китай - Тайвань 1590 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 298 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12065 1
Япония 7944 1
Испания - Каталония - Барселона 695 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1905 1
Чехия - Чешская Республика 973 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 632 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1162 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1886 2
Русский язык 1824 2
Транспорт 153 2
Английский язык 422 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2254 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 104 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 6 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 61 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 32 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 121 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 788 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 1
Черкизон - Черкизовский рынок 65 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 351 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4574 1
Мошенничество 128 1
Forbes - Форбс 564 1
Wikipedia - Википедия 399 1
Tom’s Hardware 105 1
РИА Новости 750 1
TechPowerUp 14 1
IDC - International Data Corporation 4539 1
Gartner 3201 1
Research and Markets 20 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 5 1
CNews Мишень 8 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1072 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 209 1
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 7 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 723 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 417 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 3 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
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