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Индексная книга (каталог) CNews*
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Увлечения и хобби Hobbies

Увлечения и хобби - Hobbies

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Студент МИФИ получил 1 млн руб. на разработку роботизированных манипуляторов 1
17.07.2026 Доигрались. С HP требуют почти полтора миллиарда за мухлеж с картриджами и госконтрактами 1
28.05.2026 Исследование Buzzoola: более половины россиян играют в онлайн-игры 1
28.05.2026 Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае 1
04.05.2026 Растут продажи товаров для походов 1
22.04.2026 Меньше хамов, больше мэтчей: «Мамба» научила алгоритм замечать «красные флаги» 1
10.04.2026 «ГигаЧат» освоил более 30 языков народов России и стран СНГ 1
24.03.2026 28% россиян при выборе подработки ориентируются на свои хобби и увлечения — «Авито Подработка» 1
06.03.2026 Исследование VK Play: вовлеченность женщин в игры растет после 35 лет 1
27.02.2026 Разгар сезона: 70 000 рублей в среднем россияне готовы потратить на горнолыжный отдых 1
19.02.2026 «Я скачал эту игру ради нее», — 20% россиян признались, что начинали гейминг ради симпатии 3
08.12.2025 Skillbox выходит в сегмент детского образования 1
17.11.2025 Каждый третий россиянин смотрит стримы 1
30.10.2025 Серые воротнички: 17% офисных сотрудников перешли бы на работу «руками» при зарплате от 100 000 руб. 1
29.10.2025 Московских школьников обучат работе на лазерных станках с помощью инновационного решения 1
24.10.2025 Бизнес под угрозой: 64% россиян, зарабатывающих на хобби, сталкивались с попытками взлома аккаунтов 1
21.10.2025 «Ростелеком» и «Солар» научили ногинских школьников противостоять кибербуллингу 1
29.08.2025 «Одноклассники» запускают новую программу поддержки авторов контента для старшей аудитории 1
14.08.2025 Илья Батай, ИТ-директор Банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно 1
05.08.2025 Максим Хомутинников, ADP: Безопасность начинается не с пароля, а с архитектуры 1
07.07.2025 Заработать с помощью блога: какие цифровые площадки выбирают россияне, желающие монетизировать хобби 1
29.05.2025 ИИ может предсказать успеваемость студентов по подпискам в социальных сетях 1
26.05.2025 70% российских предпринимателей работает больше 60 часов в неделю 1
26.05.2025 «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин с хобби, о котором он рассказывает в Сети, следит за количеством подписчиков 1
14.04.2025 Бизнес мечты: каждый седьмой россиянин готов уйти с основной работы и начать зарабатывать на хобби 1
02.04.2025 Аналитика «МегаФона»: садоводством в Югре увлеклись даже подростки 1
25.03.2025 «МегаФон»: все больше жителей Ямала увлекаются огородничеством 2
12.03.2025 ОС VIDAA от Hisense устанавливает новый стандарт долгосрочной поддержки 1
07.03.2025 В каждой второй семье родители используют гаджеты для совместного досуга с детьми 1
06.02.2025 Геворкян Вазген Симонович: цифровая трансформация банка и другие проекты 1
13.12.2024 Давыдов Эдуард Маликович: генеральный директор «БСК» и «Росхим» 1
13.12.2024 От развлечения к глобальной трансформации: как искусственный интеллект меняет рынок 1
03.12.2024 ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами и представили ее новый дизайн 1
28.11.2024 Хажаев Ильдар Гаяревич: биография эксперта и консультанта в сфере менеджмента и банкинга 1
27.11.2024 Программисты больше не нужны. Открытых вакансий почти не осталось, на джунов даже не смотрят 1
21.11.2024 Скоч Владимир Никитович: биография предпринимателя 1
08.11.2024 RuStore: как школьнику начать карьеру в ИТ 1
24.10.2024 Скуратов Сергей Николаевич: вклад в становление уральской авиации 1
16.10.2024 Увидеть Копакабану: кировчане борются с осенней хандрой виртуальными турами в необычные места 1
30.09.2024 «Авито»: квадробика затмила хоббихорсинг 1

Публикаций - 395, упоминаний - 409

Увлечения и хобби и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Google LLC 12688 24
Apple Inc 13154 23
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Yandex - Яндекс 9216 19
Samsung Electronics 11064 18
Sony 6739 17
Oracle Corporation 7074 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Intel Corporation 12811 11
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 11
Olympus 475 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
МегаФон 10742 10
LG Electronics 3735 10
Canon 1439 10
Nikon 646 10
Ростелеком 10948 9
SAP SE 5601 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
X Corp - Twitter 2938 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HP Inc. 5883 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Yahoo! 3726 7
Nvidia Corp 4002 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Lenovo Group 2446 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Крок - Croc 1964 5
Konica Minolta 423 5
Lenovo Motorola 3566 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Broadcom - VMware 2610 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Имидж.ру 12 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
eBay Inc 1640 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Superjob - Суперджоб 858 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Ford 434 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Верный - торговая сеть 326 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Социальные гарантии 41 2
Белый Ветер 365 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 15
UAA - U.S. Assassin Assocation - Американская Ассоциация Ассасинов 7 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Gamblers Anonymous - Анонимные Игроки 2 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области - Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Symbian Foundation 38 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 69
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 48
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 43
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 35
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 30
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 23
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 21
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 18
Google Android 15243 25
Apple iOS 8583 20
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Microsoft Windows 16882 17
Apple iPad 4011 14
Microsoft Windows 2000 8678 10
Linux OS 11533 9
Apple iPhone 6 4861 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Apple - App Store 3109 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 6
Adobe Photoshop 804 6
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 6
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 6
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 6
Casio Exilim 108 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
Apple iPod 1553 5
Apple iTunes Store 1118 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 5
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 5
Canon Digital IXUS 86 5
Apple macOS 2419 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 4
Microsoft Azure 1526 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
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