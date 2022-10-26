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Увлечения и хобби Hobbies

Увлечения и хобби - Hobbies


26.10.2022 Samsung лишил сервис-центры возможности красть личные данные со смартфонов клиентов 1
24.10.2022 «Лаборатория Касперского»: почти половина родителей знает пароли от аккаунтов своих детей в соцсетях 1
24.10.2022 Что мы узнали о файловой системе, когда просканировали ее с помощью FileAuditor 1
10.10.2022 «Вконтакте» 16 лет Соцсеть создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного интеллекта 1
29.08.2022 «Вконтакте» объявила о новом дизайне личного профиля: он стал центром для самовыражения в цифровом мире 1
11.07.2022 VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр 1
28.04.2022 «Яндекс погода» начала делать тематические прогнозы 1
28.04.2022 «Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя 1
30.03.2022 Чем торгуют брокеры данных? 1
09.02.2022 Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin 1
15.12.2021 Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу 1
10.12.2021 «Яндекс.дзен» порекомендует пользователям контент о горнолыжном спорте 1
17.09.2021 ВКонтакте запускает бесплатную платформу для обучения видеоблогингу 1
01.06.2021 «Крок» вместе с экспертами рассказала о том, как родителям и детям избежать рисков в интернете 1
17.05.2021 Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой 1
13.05.2021 Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии 1
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против» 1
17.03.2021 Исследование Mail.ru Group и «Алгоритмики»: подростки-программисты не уверены в превосходстве человека над ИИ 1
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
31.12.2020 Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники 1
09.12.2020 AOC представила сверхширокий монитор Agon AG493UCX. Цена. Фото 1
12.11.2020 Accenture оценила, как коронавирус изменил ретейл 1
27.10.2020 Как и зачем реставрируют старые компьютеры 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
17.08.2020 «Яндекс» убивает свою соцсеть с искусственным интеллектом 1
26.05.2020 Рынок аналитики растет и становится все более разнообразным 1
19.05.2020 Галина Рябова, «Ростелеком-Солар»: Российский рынок DLP-систем интереснее и сильнее, чем западный 1
14.05.2020 Pure Storage расширила возможности FlashBlade 1
07.05.2020 Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма 1
22.04.2020 Eset: мошенники рассылают письма с угрозами заразить пользователей коронавирусом 1
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета 1
12.02.2020 «Мамба» научилась знакомить людей по тегам 1
29.01.2020 EdTech стартап Novakid привлек $1,5 млн раунд инвестиций 1
25.11.2019 Eset: более 40% россиян делятся интимными фото в сети 1
30.10.2019 Райффайзенбанк поддержал российских студентов на Moscow Programming Сontest 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.07.2019 «Скучная» «ламповая» соцсеть «Яндекса» заработала на настольных ПК 1
03.07.2019 FleishmanHillard назвала самые популярные направлениях в высоких технологиях 1
24.05.2019 «Техносерв» вышел на рынок мобильных игр с алгоритмами машинного обучения 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 2

Публикаций - 316, упоминаний - 324
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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