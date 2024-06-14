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Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей в создании контента

«Одноклассники» продолжают работать над развитием контентной платформы и привлечением качественных авторов в социальную сеть. В преддверии Дня блогера ОК узнали у создателей контента, почему они начали блогерскую карьеру, что их волнует, и достаточно ли они зарабатывают, чтобы полностью отказаться от работы и сосредоточиться на ведении блога. В опросе приняли участие более 500 блогеров, ведущих свои аккаунты и группы на нескольких платформах, включая ОК. Об этом CNews сообщили представители ОК.

Отсутствие или недостаток рекламодателей в 2024 г. волнует только 25% опрошенных авторов. Больше всего блогеры переживают за удержание интереса аудитории – 42% заботят показатели просмотров и доля вовлеченности в контент, а 29% важна обратная связь. Мнение родных и близких о контенте заботит 20% респондентов. Критика и хейт являются проблемой для 17% блогеров.

Почти половина (46%) опрошенных имеют основную работу, и блог для них – это источник дополнительного заработка. 19% опрошенных уже уволились ради развития блога и зарабатывают только на нем.

42% контент-мейкеров в России начали активно развивать свой блог, потому что увидели интерес к их образу жизни и опыту со стороны родственников, друзей и знакомых. 38% видели в блоге возможность самореализоваться. 33% активно развивают аккаунты в соцсетях, так как им нравится общаться и находить друзей и знакомых, разделяющих их взгляды на жизнь. Столько же опрошенных заявили, что стали блогером, так как хотели иметь возможность монетизировать свое увлечение.

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Бизнес

Развитие нейросетей считают угрозой только 11% блогеров. 31% инфлюенсеров уверены, что человеческий креатив заменить нельзя, поэтому не видят в нейросетях конкурентов. 33% рассматривают нейросети как помощников и уже активно задействуют эти возможности в работе (ищут идеи для тематик контента, выясняют тренды и пр.). 19% в целом не думают об этом и не используют новые возможности.

Число блогеров в России продолжает расти – в ОК в 2024 г. число новых групп с качественным контентом увеличилось на 18% по сравнению с I кварталом 2023 г. ОК также привлекают блогеров к развитию контентных сервисов внутри соцсети — для раздела «Мастер классы», запущенного в этом году, создатели контента в ОК совместно с платформой подготовили более 150 профессионально отснятых мастер-классов. К наполнению сервиса «Увлечения» ОК также привлекли сотни экспертов, популярных блогеров и брендов из разных профессиональных областей – авторы ежемесячно публикуют только в этот раздел почти 10 тыс. постов.

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