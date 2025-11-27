Data monetization - Монетизация данных

Продукт Nexign для монетизации Network API вошел в реестр отечественного ПО х пользователей, пакетов данных или типов трафика, а также проводить KYC-процедуры и антифрод-проверки. Продукт работает в сетях 4G и 5G NSA и отвечает требованиям стандарта 3GPP. Доход операторов от монетизации сетевых API на международном рынке продолжает активно расти. По прогнозу Juniper Research, к 2030 г. выручка превысит $8 млрд — для сравнения, прогноз на текущий год составляет $284

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям педали». По Клеггу, сегодняшний страх перед Big Tech — это просто очередная серия того же сериала. Монетизация без цели Журналисты Bloomberg аккуратно тычут Ника Клегга носом в лужу: «Милорд,

Исследование Tribute: микроблогеры заработали за год более 990 млн руб. на монетизации закрытых Telegram-каналов зависеть от контрактов с брендами. Об этом CNews сообщили представители Tribute. Демократизируется монетизация авторского контента в Telegram: микроканалы с аудиторией до 500-1000 подписчиков

Продукт Nexign для монетизации клиентского опыта при перегрузках радиосети включен в реестр отечественного ПО а) и тарификацию с учетом состояния сети. «Nexign продолжает инвестировать в развитие продуктов для монетизации и управления эффективностью сетей 4G, которые оптимизированы по надежности и прои

Wibes запустит новый способ монетизации контента родавцов из ключевых категорий: косметики, одежды, домашнего декора и др. Среди плюсов такой модели монетизации для креаторов: гарантированная оплата за публикации, а для брендов — качественный

RuStore и VK Education запускают бесплатный курс по монетизации мобильных игр n и RuStore запускают образовательный курс «Мобильные игры как бизнес». Программа поможет начинающим разработчикам освоить продуктовый подход к мобильным играм — от анализа рынка и разработки идеи до монетизации и масштабирования. По итогам обучения участники смогут пройти в акселератор мобильных игр от RuStore и ведущих мобильных издателей России. Обучение бесплатное. Студенты курса смогут

Yandex B2B Tech обновила видеоплатформу для бизнеса – в ней появились нейрофункции и возможность монетизации контента ого нужно подключить свой сайт с посещаемостью от 10 тыс. человек в сутки в личном кабинете «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ) и указать идентификатор в Cloud Video для активации показов. Компании смогут монетизировать авторский контент через свои сайты и веб-приложения. Аналитика и кастомизация плеера Теперь в сервисе можно кастомизировать плеер, например, менять цвет кнопки на видео, а также

Заработать с помощью блога: какие цифровые площадки выбирают россияне, желающие монетизировать хобби удет приносить ему большую часть общего заработка, а 17% — до половины. Какие площадки выбирают для монетизации. Развивать свой личный бренд могут помочь соцсети, видеохостинги и другие цифровы

Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 6 раз «VK Видео» подвела полугодовые итоги работы новой программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в 2024 г. В апреле 2025 г. средний доход блогеров увеличился в 5,7 раза по сравнению с апрелем 2024 г. К новой модели монетизации

Wildberries запустила монетизацию в собственной социальной сети компания Wildberries - Russ (РВБ) объявила о старте партнерской программы для продвижения товаров и монетизации контента в контентплейсе Wibes, который был запущен в тестовой режиме в марте 202

Wildberries запустила монетизацию для блогеров в Wibes любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары на контентплейсе. Продавцы получат рост доверия потребителей к своим брендам и увеличат продажи, а блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент», — отметила глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») Татьяна Ким. Сервис уже доступен продавцам Wildberries в личном кабинете. Там они могут выбра

«Яндекс» откроет доступ к монетизации контента более чем миллиону российских блогеров декса» для блогеров — сервисе, который помогает авторам популярных платформ зарабатывать на публикациях о товарах и услугах известных брендов. Теперь инфлюенсеры могут зарегистрировать свой канал для монетизации напрямую в интерфейсе — без заявок на участие в тесте и ожидания ответа. Разные функции платформы сделают работу с контентом удобнее. Например, генератор текстов поможет создать нес

Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28% Рост выплат по монетизации В 2024 г. крупнейшие цифровые платформы значительно увеличили выплаты авторам контента, пишет «Коммерсант». «Вконтакте» выплатило 7,1 млрд руб., «Яндекс» - 1,7 млрд руб., а Nuum - 4

Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза Команда «VK Видео» подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 г. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители VK. Общая

Рост доли рекламной модели монетизации в структуре российского рынка онлайн-кинотеатров Доля рекламной модели монетизации в структуре российского рынка легального видео составляла 32,2% в 2023 г. По сравнению с 2022 г. рынок AVOD вырос на 12%. Однако по объемам 2024 г. пока рано делать точные прогнозы,

Rutube запускает новую систему монетизации для блогеров м Mediascope. Воспользовавшись возможностью размещать видео на разных сайтах, авторы повышают свою узнаваемость, при этом просмотры сопровождаются показом рекламы, которые учитываются в новой системе монетизации Rutube. О всех запусках Rutube рассказал Сергей Стамболцян, генеральный директор «ГПМ Проекты»: «Новая модель дистрибуции контента Rutube выгодна всем: авторы получают охваты и зара

«VK Видео» запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента х платформ и вовлечённость создателей видеоконтента. Понимаем, какую важную роль для авторов играет монетизация, и считаем необходимым поддержать всех, кто создаёт на платформе оригинальный кон

Видеоплатформа NUUM вернет блогерам доход на уровне монетизации YouTube 2021 года Видеоплатформа NUUM объявляет о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 г. Об этом CNews сообщили

Google третирует российских блогеров, отбирая последние крохи монетизации. Из России уходит крупнейшая в мире рекламная сеть AdSense ю и графическую рекламу, подходящую по контексту к информации на этих сайтах. «Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль (2024 г. – прим. CNews) будет выплачен между 21 и 26 августа (2024 г. – прим. CNews), если в аккаунте не приостановлено получени

«Яндекс» поможет издателям монетизировать картинки на их сайтах В рекламной сети «Яндекса» появился новый формат рекламного блока — In-Image. Реклама показывается поверх изображений на сайтах и помогает дополнительно монетизировать визуальный контент. Формат привлекает внимание пользователей своим расположением и позволяет преодолеть эффект «баннерной слепоты». Это поможет рекламодателям рассказать о своих

Решение Nexign расширяет возможности монетизации для операторов связи Revenue Management — полностью российская разработка, способная заменить иностранные BSS и системы монетизации. В Nexign Revenue Management добавлены функции для тарификации и управления полит

Как «большие данные» помогают оптимизировать затраты и увеличить эффективность – мнение Х5 Group Помимо внутренней монетизации, которая кажется самым очевидным способом использования собственных больших данны

RuStore запускает монетизацию приложений в юанях для китайских разработчиков ля иностранных разработчиков — это важный шаг в развитии нашего магазина. Мы рады предложить зарубежным партнерам возможность расширить свой бизнес на российский рынок, привлечь новых пользователей и монетизировать свои приложения. RuStore уже сотрудничает с крупными разработчиками из Китая и открыт для сотрудничества с компаниями любого масштаба», — сказал операционный директор RuStore Иль

RuStore открыл монетизацию для физических лиц физическому лицу начать зарабатывать с RuStore, необходимо в консоли разработчика перейти в раздел «Монетизация» и нажать кнопку «Подключить». Система автоматически проверит, есть ли у него ста

Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA Компания Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, запускает линейку продуктов для монетизации и эффективного управления сетями 5G SA (Standalone). В нее входят Nexign 5G Charging System (CCS), Nexign 5G Policy Control Function (PCF), Nexign Service Communication Proxy (SCP)

Партнеры рекламной сети VK увеличат доход от монетизации Партнеры рекламной сети VK смогут использовать новые рекламные блоки на сайтах, чтобы увеличить доход от монетизации своих ресурсов. В апреле 2023 г. VK дополнительно поддержит издателей: сайты, которые присоединятся к рекламной сети до конца месяца, смогут получить до 20% больше заработка. Об это

«Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу «Ренессанс страхование» при поддержке ИТ-партнера Data Sapience перенесет центр монетизации клиентских данных с SAS Campaign Management на платформу CM Ocean. CM Ocean – собственный продукт Data Sapience. ПО позволяет сегментировать клиентскую базу и настраивать автоматизи

«Вконтакте» запускает кабинет выплат для прямого получения доходов от инструментов монетизации и поддержит самозанятых «Вконтакте» представила новый кабинет выплат, через который создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации: партнерской программы «Вконтакте», маркет-платформы и программы монетизации видео. Для поддержки самозанятых авторов компания в течение полугода планирует начислять повышенн

«Яндекс» открыл возможность монетизации приложений из магазинов Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps Владельцы и разработчики смогут подключить к рекламной сети «Яндекса» приложения, опубликованные в Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps. Ранее рекламная монетизация была доступна только для приложений, опубликованных в App Store и Google Play. Теперь разработчики могут самостоятельно добавить монетизацию приложений из других популярных магазино

Boosty отчиталась о десятикратном росте числа регистраций авторов Платформа монетизации авторского контента Boosty зафиксировала десятикратный рост регистраций авторов с

Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch VK Play Live уже предлагала систему донатов, а спустя три месяца на сервисе появилась и полноценная монетизация, нацеленная на начинающих стримеров, у которых максимальное количество единовреме

Nexign представила новое решение для управления доходами и ускорения монетизации операторов связи аправления бизнеса и быстро запускать передовые продукты, им требуется современная и гибкая система монетизации, отвечающая условиям динамично развивающегося рынка. Кроме того, на первый план в

Короткий URL с названием канала и удобная заявка на монетизацию – свежие обновления в RuTube Studio ка одобрена». При положительном решении пользователь считается подключенным к партнерской программе монетизации. Акция со 100% монетизацией для авторов контента была продлена до конца 2022 г. Т

«Яндекс» представил решение для рекламной монетизации приложений «Яндекс» представил «Простую монетизацию» – решение для рекламной монетизации приложений. Новое решение даст возможность получать доход от более чем 10 рекламн

«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом «Одноклассники» объявили о запуске первой общедоступной программы монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатыват

В RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений дриков, руководитель проекта RuStore. RuStore предоставляет привычные для разработчиков инструменты монетизации, а также сокращает сроки расчетов по принятым платежам до одного рабочего дня. В

«Вконтакте» тестирует расширение партнерской программы монетизации для сообществ оисходить постепенно — «Вконтакте» будет внимательно следить за уровнем дохода участников тестирования. По итогам эксперимента и обратной связи команда социальной сети продолжит развивать инструменты монетизации. Партнерская программа — один из ключевых инструментов монетизации для авторов «Вконтакте». Ее участники получают отчисления за автоматические показы рекламных записей в сооб

Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в «Одноклассниках» сервиса в каталоге мини-приложений его можно в один клик разместить в «Одноклассниках», и рекламная монетизация включится автоматически. Об этом CNews сообщили представители VK. «Одноклассники»

В Yappy скоро появится монетизация контента Разработчики Yappy продолжают развивать новые сервисы в приложении и внедрять технологические новинки. Одна из них - механизм монетизации творчества блогеров. «Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платёжных алгоритм