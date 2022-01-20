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Data monetization Монетизация данных



20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
30.12.2021 Как стать первым победителем Data Fusion Awards 1
21.10.2021 ВТБ запустил премию Data Fusion Awards 1
21.10.2021 Лучшие проекты объединения данных получат премию Data Fusion Awards 1
09.07.2020 «Ростелеком» представил исследование о том, как 5G поможет развитию отечественной экономики 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
06.07.2020 «Витте Консалтинг» представил новый сервис по управлению корпоративными данными 1
23.06.2020 Расследование Group-IB: более $1,5 миллиона заработал русскоязычный хакер на продаже доступа к корпоративным сетям 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 1
10.06.2020 Как сохранить клиентов, пришедших во время COVID 1
29.05.2020 Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии 1
28.05.2020 Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России 1
22.05.2020 Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
22.05.2020 Компания ВТБ и «Ростелекома» запустит коммерческие Big Data-проекты в 2020 году 1
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами 1
24.04.2020 «Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
03.04.2020 J’son & Partners Consulting: общая годовая выручка видеосервисов в России превысила 41 миллиард рублей 1
02.04.2020 Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла вдвое, превысив 1 млрд рублей 1
02.04.2020 Алексей Данилин, Positive Technologies: Хакеры больше сфокусированы на продаже киберуслуг, чем на быстром выводе денег 1
30.03.2020 Власти придумали, как развивать в России беспилотники и умные дороги 1
24.03.2020 Check Point рассказала об атаках ботнета Mirai 1
23.03.2020 МТС запустил в ИТМО образовательную онлайн-программу для разработчиков инновационных 5G-решений 1
20.03.2020 «Яндекс.Эфир» открывает платформу для создателей видеоконтента 1
02.03.2020 Huawei запустила решение для монетизации автономных сетей 5G 1
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
25.02.2020 «Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске 1
17.02.2020 Google оставит человечество без своего бесплатного Wi-Fi 1
04.02.2020 Donationalerts запустил продажу товаров и рекламы в прямых трансляциях 1
29.01.2020 Сервис Boosty.to интегрирован с Telegram и Discord 1
17.01.2020 Donationalerts запустил голосовые донаты 1
14.01.2020 Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд 1
20.12.2019 В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров 1
19.12.2019 Check Point сообщила о резком росте угроз для мобильных устройств 1
17.12.2019 В Windows 10 появилась реклама. Ее нельзя отключить 1
29.11.2019 Donationalerts объявил о начале интеграции с платформой монетизации авторского контента Boosty.to 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
19.11.2019 Исследование Admitad: финансовые продукты – второй по доходности сегмент онлайн-рекламы 1
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 1

Публикаций - 145, упоминаний - 146

Data monetization упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2305 1
Deloitte - Делойт 344 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 172 1
Ростех - Ростехнологии 2458 1
Барс груп 466 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2040 4
FortRoss Ventures - венчурный фонд 20 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1616 1
X5 Group 670 1
LEGO 197 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1924 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 998 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 109 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 41 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 1
Big Data - Большие данные 2577 6
Data Fusion - Слияние данных 12 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5927 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16896 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1327 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 230 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2613 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 572 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 173 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 85 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2224 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 397 1
БАРС.Alpha BI 34 1
Кирьянова Александра 53 4
Дворкович Аркадий 194 3
Кулик Вадим 124 3
Райгородский Андрей 12 2
Орловский Виктор 306 1
Серебряникова Анна 48 1
Мерзляков Антон 6 1
Бурнаев Евгений 4 1
Саркисов Тигран 5 1
Наумов Данила 4 1
Потапова Екатерина 2 1
Коновалихин Максим 4 1
Зеленков Юрий 20 1
Буслов Евгений 4 1
Ахмеров Тимур 84 1
Трофимова Екатерина 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32317 5
Россия - Российская федерация - РФ 103215 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12342 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 320 1
Казахстан - Республика 4394 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 903 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 7576 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6764 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2866 1
Технопарки, инновационные центры и наукограды 74 1
IDC - International Data Corporation 4587 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 596 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1138 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 231 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1429 1
Data Fusion Contest 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
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