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Data monetization Монетизация данных

Data monetization - Монетизация данных
  • AVOD - Advertising Video On Demand
    Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.11.2025 Продукт Nexign для монетизации Network API вошел в реестр отечественного ПО

х пользователей, пакетов данных или типов трафика, а также проводить KYC-процедуры и антифрод-проверки. Продукт работает в сетях 4G и 5G NSA и отвечает требованиям стандарта 3GPP. Доход операторов от монетизации сетевых API на международном рынке продолжает активно расти. По прогнозу Juniper Research, к 2030 г. выручка превысит $8 млрд — для сравнения, прогноз на текущий год составляет $284
10.11.2025 «Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

педали». По Клеггу, сегодняшний страх перед Big Tech — это просто очередная серия того же сериала. Монетизация без цели Журналисты Bloomberg аккуратно тычут Ника Клегга носом в лужу: «Милорд,

10.11.2025 Исследование Tribute: микроблогеры заработали за год более 990 млн руб. на монетизации закрытых Telegram-каналов

зависеть от контрактов с брендами. Об этом CNews сообщили представители Tribute. Демократизируется монетизация авторского контента в Telegram: микроканалы с аудиторией до 500-1000 подписчиков

29.10.2025 Продукт Nexign для монетизации клиентского опыта при перегрузках радиосети включен в реестр отечественного ПО

а) и тарификацию с учетом состояния сети. «Nexign продолжает инвестировать в развитие продуктов для монетизации и управления эффективностью сетей 4G, которые оптимизированы по надежности и прои
09.10.2025 Wibes запустит новый способ монетизации контента  

родавцов из ключевых категорий: косметики, одежды, домашнего декора и др. Среди плюсов такой модели монетизации для креаторов: гарантированная оплата за публикации, а для брендов — качественный
29.09.2025 RuStore и VK Education запускают бесплатный курс по монетизации мобильных игр

n и RuStore запускают образовательный курс «Мобильные игры как бизнес». Программа поможет начинающим разработчикам освоить продуктовый подход к мобильным играм — от анализа рынка и разработки идеи до монетизации и масштабирования. По итогам обучения участники смогут пройти в акселератор мобильных игр от RuStore и ведущих мобильных издателей России. Обучение бесплатное. Студенты курса смогут
06.08.2025 Yandex B2B Tech обновила видеоплатформу для бизнеса – в ней появились нейрофункции и возможность монетизации контента

ого нужно подключить свой сайт с посещаемостью от 10 тыс. человек в сутки в личном кабинете «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ) и указать идентификатор в Cloud Video для активации показов. Компании смогут монетизировать авторский контент через свои сайты и веб-приложения. Аналитика и кастомизация плеера Теперь в сервисе можно кастомизировать плеер, например, менять цвет кнопки на видео, а также

07.07.2025 Заработать с помощью блога: какие цифровые площадки выбирают россияне, желающие монетизировать хобби

удет приносить ему большую часть общего заработка, а 17% — до половины. Какие площадки выбирают для монетизации. Развивать свой личный бренд могут помочь соцсети, видеохостинги и другие цифровы
19.05.2025 Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 6 раз

«VK Видео» подвела полугодовые итоги работы новой программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в 2024 г. В апреле 2025 г. средний доход блогеров увеличился в 5,7 раза по сравнению с апрелем 2024 г. К новой модели монетизации
21.04.2025 Wildberries запустила монетизацию в собственной социальной сети

компания Wildberries - Russ (РВБ) объявила о старте партнерской программы для продвижения товаров и монетизации контента в контентплейсе Wibes, который был запущен в тестовой режиме в марте 202
17.04.2025 Wildberries запустила монетизацию для блогеров в Wibes

любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары на контентплейсе. Продавцы получат рост доверия потребителей к своим брендам и увеличат продажи, а блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент», — отметила глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») Татьяна Ким. Сервис уже доступен продавцам Wildberries в личном кабинете. Там они могут выбра
05.03.2025 «Яндекс» откроет доступ к монетизации контента более чем миллиону российских блогеров

декса» для блогеров — сервисе, который помогает авторам популярных платформ зарабатывать на публикациях о товарах и услугах известных брендов. Теперь инфлюенсеры могут зарегистрировать свой канал для монетизации напрямую в интерфейсе — без заявок на участие в тесте и ожидания ответа. Разные функции платформы сделают работу с контентом удобнее. Например, генератор текстов поможет создать нес
30.01.2025 Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28%

Рост выплат по монетизации В 2024 г. крупнейшие цифровые платформы значительно увеличили выплаты авторам контента, пишет «Коммерсант». «Вконтакте» выплатило 7,1 млрд руб., «Яндекс» - 1,7 млрд руб., а Nuum - 4
03.12.2024 Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза

Команда «VK Видео» подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 г. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители VK. Общая

19.09.2024 Рост доли рекламной модели монетизации в структуре российского рынка онлайн-кинотеатров

Доля рекламной модели монетизации в структуре российского рынка легального видео составляла 32,2% в 2023 г. По сравнению с 2022 г. рынок AVOD вырос на 12%. Однако по объемам 2024 г. пока рано делать точные прогнозы,
17.09.2024 Rutube запускает новую систему монетизации для блогеров

м Mediascope. Воспользовавшись возможностью размещать видео на разных сайтах, авторы повышают свою узнаваемость, при этом просмотры сопровождаются показом рекламы, которые учитываются в новой системе монетизации Rutube. О всех запусках Rutube рассказал Сергей Стамболцян, генеральный директор «ГПМ Проекты»: «Новая модель дистрибуции контента Rutube выгодна всем: авторы получают охваты и зара
17.09.2024 «VK Видео» запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента

х платформ и вовлечённость создателей видеоконтента. Понимаем, какую важную роль для авторов играет монетизация, и считаем необходимым поддержать всех, кто создаёт на платформе оригинальный кон
30.08.2024 Видеоплатформа NUUM вернет блогерам доход на уровне монетизации YouTube 2021 года

Видеоплатформа NUUM объявляет о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 г. Об этом CNews сообщили

12.08.2024 Google третирует российских блогеров, отбирая последние крохи монетизации. Из России уходит крупнейшая в мире рекламная сеть AdSense

ю и графическую рекламу, подходящую по контексту к информации на этих сайтах. «Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль (2024 г. – прим. CNews) будет выплачен между 21 и 26 августа (2024 г. – прим. CNews), если в аккаунте не приостановлено получени
29.07.2024 «Яндекс» поможет издателям монетизировать картинки на их сайтах

В рекламной сети «Яндекса» появился новый формат рекламного блока — In-Image. Реклама показывается поверх изображений на сайтах и помогает дополнительно монетизировать визуальный контент. Формат привлекает внимание пользователей своим расположением и позволяет преодолеть эффект «баннерной слепоты». Это поможет рекламодателям рассказать о своих

16.10.2023 Решение Nexign расширяет возможности монетизации для операторов связи

Revenue Management — полностью российская разработка, способная заменить иностранные BSS и системы монетизации. В Nexign Revenue Management добавлены функции для тарификации и управления полит
06.10.2023 Как «большие данные» помогают оптимизировать затраты и увеличить эффективность – мнение Х5 Group

Помимо внутренней монетизации, которая кажется самым очевидным способом использования собственных больших данны
06.09.2023 RuStore запускает монетизацию приложений в юанях для китайских разработчиков

ля иностранных разработчиков — это важный шаг в развитии нашего магазина. Мы рады предложить зарубежным партнерам возможность расширить свой бизнес на российский рынок, привлечь новых пользователей и монетизировать свои приложения. RuStore уже сотрудничает с крупными разработчиками из Китая и открыт для сотрудничества с компаниями любого масштаба», — сказал операционный директор RuStore Иль
07.06.2023 RuStore открыл монетизацию для физических лиц

физическому лицу начать зарабатывать с RuStore, необходимо в консоли разработчика перейти в раздел «Монетизация» и нажать кнопку «Подключить». Система автоматически проверит, есть ли у него ста
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA

Компания Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, запускает линейку продуктов для монетизации и эффективного управления сетями 5G SA (Standalone). В нее входят Nexign 5G Charging System (CCS), Nexign 5G Policy Control Function (PCF), Nexign Service Communication Proxy (SCP)

03.04.2023 Партнеры рекламной сети VK увеличат доход от монетизации

Партнеры рекламной сети VK смогут использовать новые рекламные блоки на сайтах, чтобы увеличить доход от монетизации своих ресурсов. В апреле 2023 г. VK дополнительно поддержит издателей: сайты, которые присоединятся к рекламной сети до конца месяца, смогут получить до 20% больше заработка. Об это
03.04.2023 «Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу

«Ренессанс страхование» при поддержке ИТ-партнера Data Sapience перенесет центр монетизации клиентских данных с SAS Campaign Management на платформу CM Ocean. CM Ocean – собственный продукт Data Sapience. ПО позволяет сегментировать клиентскую базу и настраивать автоматизи
15.02.2023 «Вконтакте» запускает кабинет выплат для прямого получения доходов от инструментов монетизации и поддержит самозанятых

«Вконтакте» представила новый кабинет выплат, через который создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации: партнерской программы «Вконтакте», маркет-платформы и программы монетизации видео. Для поддержки самозанятых авторов компания в течение полугода планирует начислять повышенн
02.12.2022 «Яндекс» открыл возможность монетизации приложений из магазинов Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps

Владельцы и разработчики смогут подключить к рекламной сети «Яндекса» приложения, опубликованные в Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps. Ранее рекламная монетизация была доступна только для приложений, опубликованных в App Store и Google Play. Теперь разработчики могут самостоятельно добавить монетизацию приложений из других популярных магазино
01.12.2022 Boosty отчиталась о десятикратном росте числа регистраций авторов

Платформа монетизации авторского контента Boosty зафиксировала десятикратный рост регистраций авторов с
29.11.2022 Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch

VK Play Live уже предлагала систему донатов, а спустя три месяца на сервисе появилась и полноценная монетизация, нацеленная на начинающих стримеров, у которых максимальное количество единовреме
20.09.2022 Nexign представила новое решение для управления доходами и ускорения монетизации операторов связи

аправления бизнеса и быстро запускать передовые продукты, им требуется современная и гибкая система монетизации, отвечающая условиям динамично развивающегося рынка. Кроме того, на первый план в
15.09.2022 Короткий URL с названием канала и удобная заявка на монетизацию – свежие обновления в RuTube Studio

ка одобрена». При положительном решении пользователь считается подключенным к партнерской программе монетизации. Акция со 100% монетизацией для авторов контента была продлена до конца 2022 г. Т
14.09.2022 «Яндекс» представил решение для рекламной монетизации приложений

«Яндекс» представил «Простую монетизацию» – решение для рекламной монетизации приложений. Новое решение даст возможность получать доход от более чем 10 рекламн
30.08.2022 «Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

«Одноклассники» объявили о запуске первой общедоступной программы монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатыват
29.08.2022 В RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений

дриков, руководитель проекта RuStore. RuStore предоставляет привычные для разработчиков инструменты монетизации, а также сокращает сроки расчетов по принятым платежам до одного рабочего дня. В

01.07.2022 «Вконтакте» тестирует расширение партнерской программы монетизации для сообществ

оисходить постепенно — «Вконтакте» будет внимательно следить за уровнем дохода участников тестирования. По итогам эксперимента и обратной связи команда социальной сети продолжит развивать инструменты монетизации. Партнерская программа — один из ключевых инструментов монетизации для авторов «Вконтакте». Ее участники получают отчисления за автоматические показы рекламных записей в сооб
23.06.2022 Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в «Одноклассниках»

сервиса в каталоге мини-приложений его можно в один клик разместить в «Одноклассниках», и рекламная монетизация включится автоматически. Об этом CNews сообщили представители VK. «Одноклассники»
06.04.2022 В Yappy скоро появится монетизация контента

Разработчики Yappy продолжают развивать новые сервисы в приложении и внедрять технологические новинки. Одна из них - механизм монетизации творчества блогеров. «Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платёжных алгоритм
17.03.2022 «Сбер» отменил комиссию на рекламную монетизацию навыков для ассистентов «Салют»

тизации своих приложений. Это распространяется как на тех авторов приложений, у кого уже подключена монетизация, так и на тех, кто подключит ее в эти два месяца. На данный момент подключить мон

Публикаций - 1965, упоминаний - 2275

Data monetization и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 241
Google LLC 12688 222
Yandex - Яндекс 9216 209
Microsoft Corporation 25775 140
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 136
VK - Mail.ru Group 3602 122
Ростелеком 10948 120
Meta Platforms - Facebook 4621 111
Telegram Group 2940 89
Apple Inc 13154 84
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 79
МегаФон 10742 76
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 63
Oracle Corporation 7074 55
X Corp - Twitter 2938 52
Amazon Inc - Amazon.com 3277 51
Huawei 4676 51
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 42
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 40
Samsung Electronics 11064 39
9594 37
SAP SE 5601 34
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 32
Yahoo! 3726 28
Adobe Systems 1597 27
Softline - Софтлайн 3743 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 25
Intel Corporation 12811 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 24
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 24
Крок - Croc 1964 23
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 22
Cisco Systems 5372 21
HP Inc. 5883 21
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 21
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 124
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 86
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 70
Альфа-Банк 1979 48
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 45
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 45
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 44
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 38
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 36
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 34
Газпром нефть 725 32
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
Почта России ПАО 2370 27
Газпром ПАО 1493 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 26
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 26
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 24
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 21
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 19
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 17
Microsoft - LinkedIn 699 16
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 16
X5 Group - Перекрёсток 640 15
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 14
ПСБ - Промсвязьбанк 963 14
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
Северсталь ПАО - Severstal 629 13
NanduQ - Qiwi 1013 12
Uber 357 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 114
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 68
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 63
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 42
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 42
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Федеральное казначейство России 1949 16
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 14
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 19
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
РусБренд 7 3
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 2
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
НРА - Национальный рекламный альянс 5 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 466
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 361
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 348
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 325
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 324
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 313
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 284
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 259
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 251
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 248
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 240
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 237
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 219
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 213
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 200
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 190
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 177
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 175
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 173
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 160
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 157
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 156
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 156
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 143
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 136
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 134
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 133
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 132
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 128
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 127
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 126
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 124
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 122
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 117
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 113
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 113
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 111
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 109
Google Android 15243 210
Apple iOS 8583 147
Google YouTube - Видеохостинг 3002 110
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 83
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 77
Microsoft Windows 16882 76
Apple - App Store 3109 71
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 56
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 53
Много приложений - RuStore - Рустор 628 49
Linux OS 11533 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 46
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 41
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 37
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 36
VK - Яндекс.Дзен 258 34
Apple iPad 4011 33
Microsoft Office 4170 31
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МТС - NUUM 37 18
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ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 3
Pearson VUE 55 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 3
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 3
Сбер - SberStudent 7 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 2
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 36
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DevCon 18 6
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Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
CSTB Telecom & Media 83 3
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Apps4All - Международный форум разработчиков 26 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
Retail Business Russia 6 2
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SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 2
Связь-Экспокомм 276 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Hitachi Innovation Day 3 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
Электронное государство XXI века 32 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Земля из космоса 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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