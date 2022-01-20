Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Data monetization Монетизация данных
Публикаций - 145, упоминаний - 146
Data monetization упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2305 1
|Deloitte - Делойт 344 1
|Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 172 1
|Ростех - Ростехнологии 2458 1
|Барс груп 466 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2040 4
|FortRoss Ventures - венчурный фонд 20 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1616 1
|X5 Group 670 1
|LEGO 197 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 41 2
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 1
|ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 397 1
|БАРС.Alpha BI 34 1
|Кирьянова Александра 53 4
|Дворкович Аркадий 194 3
|Кулик Вадим 124 3
|Райгородский Андрей 12 2
|Орловский Виктор 306 1
|Серебряникова Анна 48 1
|Мерзляков Антон 6 1
|Бурнаев Евгений 4 1
|Саркисов Тигран 5 1
|Наумов Данила 4 1
|Потапова Екатерина 2 1
|Коновалихин Максим 4 1
|Зеленков Юрий 20 1
|Буслов Евгений 4 1
|Ахмеров Тимур 84 1
|Трофимова Екатерина 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru