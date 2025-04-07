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Гаранин Евгений
Гаранин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 5
|Абакумов Евгений 206 20
|Чаркин Евгений 297 18
|Клепиков Алексей 117 18
|Сотин Денис 205 18
|Сирота Юрий 67 18
|Бурилов Андрей 105 18
|Казарин Станислав 175 18
|Дьяченко Валерий 95 14
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Богданов Кирилл 112 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Слышкин Василий 129 13
|Егоров Владимир 82 13
|Карпов Иван 78 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Нестеров Алексей 145 13
|Степченков Максим 65 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Путятинский Сергей 86 13
|Соловьев Алексей 90 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Вахнин Павел 53 13
|Лебедев Антон 52 13
|Рубин Адар 47 13
|Платонов Михаил 42 13
|Шевченко Владимир 147 13
|Хасин Михаил 27 13
|Федечкин Сергей 20 13
|Смык Виталий 46 13
|Емелин Александр 45 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Антонов Александр 77 13
|Шадура Максим 17 13
|Портной Михаил 42 13
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