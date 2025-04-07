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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гаранин Евгений



07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
06.06.2024 «Росатом» подписал дорожную карту о внедрении платформы предиктивной аналитики в Белоруссии 1
24.04.2024 Система предиктивной аналитики Росатома признана лучшим промышленным решением на мероприятии Data Fusion Awards, организованном CNews 1
29.03.2024 В топливной компании «Росатома» протестировали сервис по прогнозу выгорания сотрудников 1
10.07.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России систему промышленного искусственного интеллекта «Атоммайнд» 1
01.12.2022 Система предиктивной аналитики «Атоммайнд» включена в реестр отечественного ПО 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
14.07.2022 В ТВЭЛ запустили единую систему управления данными об изделиях 1
18.04.2022 Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической документации на базе искусственного интеллекта 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 2
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли 1
13.11.2020 Росатом представил рынку цифровой сервис для автоматизации закупочной деятельности 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
30.10.2020 Росатом представил цифровой сервис «Атомбот.Закупки» 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
18.08.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Гаранин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 13
Schneider Electric 576 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 328 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 630 13
Rimini Street 58 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 242 13
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 13
8359 13
UIPath 103 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 6
МегаФон 9114 6
Газинформсервис - ГИС 296 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 514 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 5
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 5
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 74 5
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 5
Veeam Software 321 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8823 3
Naumen - Наумен 637 3
Dynatrace 56 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 2
Diasoft - Диасофт 910 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Neuro.net - Нейро 22 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
G-Core Labs 73 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 151 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 19
РЖД - Российские железные дороги 1929 18
МКБ - Московский кредитный банк 567 18
Ингосстрах СПАО 426 18
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 18
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 13
ГПБ - Газпромбанк 1099 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 13
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 340 13
OKS Group 51 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 70 13
Траско - Trasko 32 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 76 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Газпром нефть 630 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 8
ПСБ - Промсвязьбанк 864 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 178 7
Сургутнефтегаз - СНГ 269 7
Альфа-Банк 1786 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 502 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 5
Лента - Сеть розничной торговли 2117 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2551 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 2
Федеральное казначейство России 1797 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6026 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 194 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4464 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5375 18
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12217 15
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 13
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12741 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2938 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12706 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1611 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9543 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4405 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12144 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 5
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2054 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1177 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3130 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 13
1С:ERP Управление предприятием 574 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 13
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 6
НКТ - Р7-Офис 397 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 5
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 5
IBM Public Cloud 26 5
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 651 4
Росатом Атомбот.Закупки 6 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 38 1
Docker - Платформа распределённых приложений 347 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1149 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 116 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
Intermech - IPS - Intermech Professional Solutions 4 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 1
Абакумов Евгений 206 20
Чаркин Евгений 297 18
Клепиков Алексей 117 18
Сотин Денис 205 18
Сирота Юрий 67 18
Бурилов Андрей 105 18
Казарин Станислав 175 18
Дьяченко Валерий 95 14
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Богданов Кирилл 112 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Слышкин Василий 129 13
Егоров Владимир 82 13
Карпов Иван 78 13
Семенихин Игорь 56 13
Нестеров Алексей 145 13
Степченков Максим 65 13
Сыкулев Андрей 84 13
Путятинский Сергей 86 13
Соловьев Алексей 90 13
Васильев Владислав 58 13
Мискевич Евгений 50 13
Ямщиков Владимир 51 13
Генкина Екатерина 43 13
Вахнин Павел 53 13
Лебедев Антон 52 13
Рубин Адар 47 13
Платонов Михаил 42 13
Шевченко Владимир 147 13
Хасин Михаил 27 13
Федечкин Сергей 20 13
Смык Виталий 46 13
Емелин Александр 45 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Антонов Александр 77 13
Шадура Максим 17 13
Портной Михаил 42 13
Россия - РФ - Российская федерация 147006 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 15
Европа Восточная 3107 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 9
Казахстан - Республика 5599 4
Украина 7647 4
Грузия 1247 4
Беларусь - Белоруссия 5769 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7606 2
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 99 1
Китай - Шанхай 788 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 172 1
Уран - планета Солнечной системы 544 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 769 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 40 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 835 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2963 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 157 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1693 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 389 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 6
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