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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
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Евсеев Артем



18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
20.11.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
20.08.2024 У Nokia отбирают товарный знак в России 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Евсеев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 195 13
8213 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 10
Diasoft - Диасофт 870 10
R-Vision - Р-Вижн 153 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 9
Ланит Интеграция 190 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 9
Polymedia - Полимедиа 138 9
Газинформсервис - ГИС 272 9
Северсталь Инфоком 63 9
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 9
ФинГрад - FinGrad 33 9
Сбер - СберБизнес Софт 56 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 9
Аусферр ИТЦ 28 9
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
Сбер - СберАналитика 30 6
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком 9701 5
МегаФон 8805 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Росплатформа - Р-Платформа 83 3
ИАС Диджитал 7 3
DZ Systems - ДЗ Системс 15 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Lenovo Group 2292 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 11
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 10
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 10
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 10
Кофемания 51 10
РЖД - Российские железные дороги 1903 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 9
ВТБ - Почта Банк 466 9
Альфа-Банк 1769 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 9
ФосАгро 126 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 9
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 9
Восток-Сервис ГК 52 9
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 9
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 9
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Hansa - Ханса 114 9
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 9
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 9
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 9
Cotton Club - Коттон Клаб 21 9
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Северсталь ПАО - Severstal 478 8
Альфа-Капитал УК 102 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 9
Федеральное казначейство России 1772 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Судебная власть - Judicial power 2310 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 55 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 14
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 10
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 10
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 9
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 9
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 9
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 6
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 98 6
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 10
Новые облачные технологии - МойОфис 778 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 10
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 9
НКТ - Р7-Офис 380 9
Протек - Здравсити 26 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 9
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 9
НКТ - Р7-графика 31 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 6
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 4
OpenAI ChatGPT 339 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
NVision Барьер 648 1
AutoFAQ Xplain 4 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
1С:MES - Кабельный завод 3 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 1
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ Арьергард ПАК 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Суровец Дмитрий 76 10
Шадаев Максут 1008 10
Глазков Александр 137 10
Нестеров Алексей 143 10
Галкин Николай 104 10
Урусов Виктор 127 10
Глухов Иван 27 10
Пирогова Ирина 28 10
Аникин Дмитрий 44 10
Желтухин Вадим 31 10
Натрусов Артем 284 9
Чаркин Евгений 296 9
Абакумов Евгений 205 9
Михалев Евгений 89 9
Малышев Сергей 83 9
Батай Илья 55 9
Краснов Александр 74 9
Беляев Владислав 84 9
Катамадзе Анна 101 9
Никитин Сергей 72 9
Цыганков Дмитрий 24 9
Кузнецов Евгений 52 9
Новикова Елена 88 9
Ульянов Николай 112 9
Клявин Владимир 47 9
Теплицкий Дмитрий 73 9
Киселев Сергей 59 9
Воронин Павел 136 9
Павлов Вадим 21 9
Аветисян Арутюн 37 9
Петухов Антон 44 9
Карпунин Алексей 49 9
Ермаков Николай 16 9
Нальский Максим 36 9
Врацкий Андрей 135 9
Заянц Илья 46 9
Соловьев Виталий 36 9
Джабиев Георгий 45 9
Кибалко Кирилл 34 9
Смирнов Вячеслав 41 9
Россия - РФ - Российская федерация 144215 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Америка - Американский регион 2160 1
Франция - Французская Республика 7846 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Нидерланды 3517 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 11
Экономический эффект 1067 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 10
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 9
Энергетика - Energy - Energetically 5085 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
Металлы - Никель - Nickel 331 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 85 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
РАН - Российская академия наук 1870 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 9
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 10
CNews AWARDS - награда 519 10
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 9
ИнфоКом 102 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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