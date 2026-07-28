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Федеральный закон 152-ФЗ О персональных данных
По федеральному законодательству (№ 152-ФЗ, № 187-ФЗ) государственным органам, предприятиям критической информационной инфраструктуры, а также организациям здравоохранения, энергетической и финансовой отраслей необходимо использовать ГОСТ-шифрование передаваемых данных. Персональными данными называют любую информацию, которая помогает идентифицировать клиента, например, имя и фамилию вместе с номером мобильного телефона или домашним адресом.
- ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация
- Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение
- Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ
- Реестр операторов персональных данных
- Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных
- GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных
- Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации
СОБЫТИЯ
|28.07.2026
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В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ
Обновление стандартов Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России обновила требования к защите персональных данных, пишет «Коммерсант». ФСТЭК 24 июля 2026 г. опубликовала на портале regulation.gov.ru проект приказа, утверждающего новый состав организационных и технических мер по <
|18.05.2026
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Российские ИТ- и телеком-компании получают вредоносные письма под видом уведомлений о нарушении закона о персональных данных
от имени государственного ведомства, в которых сообщается о жалобах граждан на нарушение требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Об этом CNews сообщили представители «Ла
|09.04.2026
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«Рег.облако» инвестирует в защищенное облако ФЗ-152 под рост спроса
туру. В марте 2026 г. количество обращений клиентов к услуге в контуре, соответствующем требованиям ФЗ-152, увеличилось на 40%. В ответ на растущий спрос провайдер ввел новую продуктовую линейк
|26.02.2026
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«Рег.облако» усилил облачный сервис 152-ФЗ инструментами аварийного восстановления
«Рег.облако», провайдер облачных и bare-metal решений, расширил функциональность защищенного облака 152-ФЗ. В облачную платформу внедрены инструменты для повышения устойчивости ИT-инфраструктур
|24.02.2026
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«Контур» обеспечил поддержку обмен медицинскими электронными документами в соответствии с законом о персональных данных
С в электронном виде. Решение обеспечивает передачу медицинских документов с соблюдением требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и норм информационной безопасности. «Конт
|02.12.2025
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Облачная платформа «Первого Бита» — «Бит.Cloud» прошла аттестацию на соответствие защиты персональных данных
нтегратора ИТ-решений «Первый Бит» прошла аттестацию соответствия требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и приказам ФСТЭК №17 и №21. Статус подтверждает, что услуга ар
|28.11.2025
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M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса
и хранения и обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152 («О персональных данных»). Защищенное рещение бесшовно интегрируется в существующий ИТ-ландшафт
|17.10.2025
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ITGlobal.com обеспечил защищенное хранение персональных данных для сети отелей Muse от Kravt h&h
стей сети отелей Muse от Kravt h&h. Решение полностью соответствует требованиям федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» и позволяет компании обеспечить надежную защиту клиентской инф
|09.10.2025
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MWS Cloud Platform прошла аттестацию по требованиям ФЗ-152
s») сообщила о том, что ее облачная платформа – MWS Cloud Platform прошла аттестацию по требованиям ФЗ-152 «О персональных данных» по первому уровню защищенности (УЗ-1). Благодаря этому на ново
|18.07.2025
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Облачная платформа «Спикател» получила аттестат соответствия требованиям 152-ФЗ
ветствует требованиям законодательства. Речь о требованиях Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и о Приказе ФСТЭК России от 18 февраоя 2013 г. №21 «Об утвержд
|23.06.2025
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«Рентли.Тех» успешно прошла кибериспытания по защите персональных данных
и работе экспертного совета, который контролирует проведение исследований без нанесения критического ущерба. Испытания веб-сайта rently.tech проводились в целях выявления потенциальных уязвимостей в защите персональных данных клиентов компании. Веб-сайт rently.tech успешно выдержал тестовые кибератаки. Рисков в области кибербезопасности и сценариев реализации недопустимых событий выявлено
|28.05.2025
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iTProtect представил фиксированные по стоимости «пакеты» по защите персональных данных
н расчет стоимости под малый и средний бизнес, который уже столкнулся с необходимостью соответствия ФЗ-152 и ищет готовое «решение» без последующих переплат. Об этом CNews сообщили представител
|09.04.2025
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Платформа K2 Cloud подтвердила соответствие требованиям 152-ФЗ
Облачная платформа K2 Cloud успешно завершила процесс аттестации на соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». По итогам внешнего аудита, проведённого
|19.02.2025
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Cloud4Y предоставил защищенное облако компании Extyl
процессорами Intel Xeon Gold по модели IaaS в защищенном контуре, аттестованном по ФЗ-152. Решение «Облако ФЗ 152» упрощает соблюдение требований законодательства для операторов ПДн и помогает
|12.02.2025
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Новый уровень безопасности: продлен сертификат ФСТЭК России на «МойОфис Защищенное Облако»
йская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о продлении Сертификата соответствия №4119 ФСТЭК России для решения «МойОфис Защищенное Облако» до 14 апреля 2029 г. Продукт позволяет построить инфраструктуру обработки информации ограниченного доступа как внутри организации, так и у доверенных провайдеров. Об этом CNe
|31.01.2025
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Itglobal.com запускает защищенное облако, аттестованное в соответствии с требованиями белорусского законодательства
пример, это компании банковской и страховой сфер, ритейла, здравоохранения, образования и другие организации, и учреждения, которые работают с информацией, распространение которой ограничено. Услуга «Защищенное облако» помогает запустить защищенную ИТ-инфраструктуру за 1 час, экономя минимум 6 месяцев, которые обычно уходят на построение собственной инфраструктуры, соответствующей требовани
|17.12.2024
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Положение об обработке и защите персональных данных работников теперь можно составить в «Конструкторе договоров» от «КонсультантПлюс»
ля составления и проверки договоров в системе «КонсультантПлюс» – включено положение об обработке и защите персональных данных работников и иных лиц. Конструктор поможет разобраться в особеннос
|10.10.2024
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Cloud4Y обновил White Paper о защите персональных данных
а России № 1046 от 29 июня 2021 г.; изменения в КОАП РФ, касающиеся увеличения штрафов за нарушения ФЗ-152. White Paper включает разделы: краткая история вопроса; структура законодательства Рос
|09.09.2024
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ВДНХ перенесла СЭД в защищенное облако CorpSoft24
а оптимизации вычислительных ресурсов, обслуживающих все перечисленные системы на базе «1С», повышение производительности и скорости их работы. Было принято решение о переносе системы СЭД в публичное защищенное облако CorpSoft24. «Прежде, чем принять решение о переносе СЭД из частного облако в публичное, мы вместе со специалистами ВДНХ провели синтетические тесты. Они показали, что с точки
|09.04.2024
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Новый сервис «Пентест ПДн» от «Диасофт» поможет выполнить требования 152-ФЗ «О персональных данных»
бработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства. Тестирование на проникновение (пентест) позволяет оперативно получить достоверную информацию о несоответствиях требованиям 152-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Работа экспертов «Диасофт» строится по трем опциям, принятым для пентестов: black box, grey box и white box. Возможность выбора опции тес
|18.01.2024
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Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных
раструктура DataSpace Cloud соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ, предъявляемым к защите ИСПДн по третьему уровню защищенности. Step Logic завершил про
|27.03.2023
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Максим Ежов, Юлия Коршикова, Павел Павлов -
Как выполнить требования 152-ФЗ в облаке: рекомендации Cloud
CNews: Что представляет из себя услуга по соответствию 152-ФЗ? Максим Ежов: Услуга включает работы по аудиту, или же консалтинг по информационной бе
|01.09.2022
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Исследование «Крок»: только 4% компаний полностью подготовились к реализации новых требований законодательства о персональных данных
перь же новые требования закона устранили неопределенность и однозначно определили обязательства по защите персональных данных», – сказала Анастасия Федорова, руководитель групп аналитики, ауди
|26.07.2022
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«Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных
ет еще и распознавание с определением личности, то данные системы классифицируются в соответствии с 152-ФЗ (федеральный закон России от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», регулирующий дея
|26.07.2022
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Как работает 152-ФЗ и кому нужно его соблюдать?
О чем 152-ФЗ Федеральный закон №152 действует в России с 2007 г. В нем отражаются требования по защ
|02.11.2021
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Cloud4Y открыл Smart Clinic доступ в защищенное облако
которая работает с большим количеством пациентов, а потому нуждается в надёжной защите их данных. Облачный провайдер предоставил клинике производительное виртуальное оборудование, а в рамках услуги «Облако ФЗ-152» — закрытый облачный контур, имеющий все необходимые аттестаты безопасности от ФСБ и ФСТЭК. Инженеры Cloud4Y помогли настроить виртуальную инфраструктуру и программное обеспечение
|04.10.2021
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Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных»
аудита Lancloud получила заключение о соответствии системы защиты персональных данных требованиям №152-ФЗ «О персональных данных», обеспечивая уровень защищённости УЗ-1. В данный момент облако
|14.07.2021
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В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные
амках новой опции базы данных разворачиваются в облаке, аттестованном в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Это позволит клиентам размещать в таких базах персональные данные 4, 3 и 2 уровней за
|23.04.2021
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Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ
В его нюансах постараемся разобраться ниже. Узнать, кто из облачных провайдеров сертифицирован по №152-ФЗ Как появился № 152-ФЗ Для того, чтобы рассмотреть федеральный закон № 152-ФЗ
|22.04.2021
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Зачем нужно защищенное облако
де вебинара будут рассмотрены вопросы: • Является ли защищенное облако, соответствующее требованиям 152-ФЗ, необходимостью для бизнеса; • Что должна сделать компания, чтобы привести ИТ-инфрастр
|09.04.2021
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Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось
ания для статистических и иных исследовательских целей, как это уже предусмотрено в п. 9 ч. 1 ст. 6 закона о персональных данных. Ситуация с социально значимыми ресурсами Реализация поручения В
|04.03.2021
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В Минцифры России обсудили поправки в законопроект о персональных данных
В Минцифры России состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных», который был разработан министерством, и рассмотрен и принят Государственной Думой в первом чтении 16 февраля 2021 г. Согласно предложенным Минцифры России поправкам, обе
|14.01.2021
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«Облачный диск» DataLine прошел аудит по требованиям к защите персональных данных
Компания «Кард сек» провела аудит облачного диска DataLine на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О защите персональных данных». Испытания подтвердили, что облачное хранилище защищено
|30.10.2020
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Cloud4Y предоставила Gametation облачную платформу по ФЗ-152
Cloud4Y предоставила Gametation облачную платформу по ФЗ-152. Gametation — амбициозная команда из Дании, создавшая международную платформу для пред
|01.09.2020
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«Ростелеком-ЦОД» подтвердил соответствие облачной платформы требованиям закона «О персональных данных»
«Ростелеком-ЦОД», входящий в группу компаний «Ростелеком», успешно завершил переаттестацию собственной облачной платформы на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства России №1119 и приказа ФСТЭК №21. Полученный аттестат позволяет компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан, которые требуют
|21.02.2020
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Cloud4Y предоставила «Остеомеду» защищенное облако для ИСПДн
пнейшими облачными провайдерами России, компания остановилась на облачном хостинге Cloud4Y. Услуга «Облако ФЗ 152» освобождает оператора персональных данных от капитальных затрат на создание и
|27.01.2020
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Cloud4Y перевела ФГБНУ «ВНИРО» в защищенное «Облако ФЗ-152»
в услугах проверенного поставщика решений по защите персональных данных в рамках требований закона ФЗ-152. Построение собственной отказоустойчивой инфраструктуры, аттестованной ФСТЭК, и закупк
|30.07.2019
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«МойОфис Защищенное облако» прошло сертификацию ФСТЭК России
«Новые Облачные Технологии» впервые в России получила сертификат ФСТЭК России на облачное решение. «МойОфис Защищенное облако» предназначен для организации облачного хранения данных и коллективной работы с документами. В состав продукта также входит мессенджер «Логос» для обмена электронными сообщени
|03.06.2019
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«Европ Ассистанс СНГ» выбрала защищенное облако Softline
платформы, что подтверждается соответствующим документом. «Мы разместили свои критичные сервисы в «Защищенном облаке 152-ФЗ», полностью выполнив требования Федерального Закона. В кратчайшие ср
|15.05.2019
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Cloud4Y предоставил услугу «Облако ФЗ 152» «Барышскому мясокомбинату»
«Барышский мясокомбинат» перенес свою бухгалтерию в отдельное защищенное «Облако ФЗ 152» компании Cloud4Y. Технологии корпоративного облачного провайдера позволили мяс
Федеральный закон 152-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 59
|Медведев Дмитрий 1665 37
|Никифоров Николай 1138 29
|Шадаев Максут 1210 28
|Конусов Андрей 87 23
|Лебедев Владимир 94 21
|Емельянников Михаил 40 21
|Мотовилов Олег 71 18
|Серова Елена 320 18
|Аникин Леонид 61 16
|Дергилёв Никита 44 16
|Аксаков Анатолий 163 16
|Зенкин Денис 263 15
|Степаненко Василий 49 14
|Хайретдинов Рустэм 95 14
|Свидерский Евгений 77 13
|Шевченко Владимир 153 13
|Лазаренко Дмитрий 108 13
|Лукацкий Алексей 140 13
|Козлов Михаил 182 13
|Шередин Роман 27 13
|Макаров Станислав 118 13
|Щеголев Игорь 699 13
|Жаров Александр 183 13
|Мишустин Михаил 787 12
|Соловьев Владимир 108 12
|Мунтян Алексей 14 12
|Урусов Виктор 157 12
|Герасимов Александр 46 12
|Касперская Наталья 319 12
|Зингерман Борис 39 11
|Земков Сергей 159 11
|Столбов Андрей 22 11
|Зинкевич Сергей 77 11
|Беляев Владислав 104 11
|Демидов Сергей 129 10
|Парфентьев Алексей 183 10
|Абакумов Евгений 227 10
|Горохов Евгений 40 10
|Григоренко Дмитрий 249 10
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