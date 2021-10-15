Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Федеральный закон 152-ФЗ
О персональных данных


15.10.2021 РЖД внедрили технологии Smart Engines для продажи билетов в терминалах самообслуживания 1
13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 2
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 2
30.09.2021 Исследование Linxdatacenter: лишь 23% облачных провайдеров отправляют КП по запросу в пределах 24 часов 2
29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 2
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 2
26.08.2021 Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud» 1
26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных 2
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
23.08.2021 Oxygen получила лицензию ФСБ на деятельность в области криптографии 1
19.08.2021 Доля защищенных сервисов в портфеле M1Cloud возросла до 40% в 2020 году 1
13.08.2021 Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы 1
11.08.2021 Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions получила сертификат соответствия стандарту безопасности платежей PCI DSS 1
11.08.2021 DataLine расширила набор сервисов, сертифицированных по стандарту PCI DSS 1
10.08.2021 BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС 2
10.08.2021 «Ростелеком-Солар» защитил персональные данные и объекты КИИ оператора «Тывасвязьинформ» 2
09.08.2021 «Инфосистемы джет» оказывает услуги облачного консалтинга 1
19.07.2021 «Мегафон» и Mail.ru Cloud Solutions повысили надежность и удобство сервисов «Русэнергосбыт» 1
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию 1
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 2
07.07.2021 Почему 85% компаний не смогут перенести инфраструктуру в облако самостоятельно 1
30.06.2021 ANCOR вместе со специалистами «Инфосистемы джет» определила новый вектор развития ИБ 1
28.06.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» стал партнером #CloudMTS 1
23.06.2021 Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона 1
22.06.2021 KGK Global повысила стабильность сервисов в три раза с помощью платформы Mail.ru Cloud Solutions 1
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform 1
17.06.2021 Softline помогла онлайн-порталу «За рулем» перейти на облачную платформу Softline Cloud 1
16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault 1
09.06.2021 Rubytech представила масштабное обновление аналитической платформы «СИТИ» для контакт-центров 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 2
19.05.2021 Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера 1
22.04.2021 Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 1
13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы 1

Публикаций - 656, упоминаний - 914

Федеральный закон 152-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 47
Microsoft Corporation 11017 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 29
SAP SE 3207 26
Google LLC 7128 24
Yandex - Яндекс 4099 24
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 18
VK - Mail.ru Group 2482 17
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 16
IBM 3527 14
VMware 1829 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 13
Cloud4Y 186 11
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 9
Apple Inc - Эппл Рус 7680 9
Leta IT-company 86 9
Код Безопасности 365 8
АйТи 749 7
Selectel - Селектел 137 7
Oracle Corporation 3331 7
Крок 1219 7
Cisco Systems 2037 7
Facebook 3765 7
3727 6
Amazon Inc - Amazon.com 1467 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Stack Group - Стек Групп 109 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
iTeco - Ай-Теко 715 5
Twitter 2204 5
Микротест 176 5
VideoMost - ВидеоМост 191 5
Commvault 148 5
SAP CIS - САП СНГ 753 5
Samsung Electronics 5633 5
Softline - Софтлайн 1473 5
Акадо Телеком - Комкор 606 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 24
Газпромбанк - ГПБ 692 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 12
Альфа-Банк 1123 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Uber 257 8
Uber Technologies 258 8
LinkedIn 520 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
X5 Group 599 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
X5 Group - Перекресток 203 4
Conde Nast - Конде Наст 17 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
eBay Inc 528 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Аэрофлот 492 3
AliExpress 275 3
Hunkemoller - Hunkemöller 3 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
S7 Airlines 79 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Почта Банк 289 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Ак Барс Банк 173 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Citibank - Ситибанк 170 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 68
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 28
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 7
Правительство РФ 2200 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Федеральное казначейство России 766 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Счётная палата РФ 460 2
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Рязанской области 10 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Центральный районный суд города Воронежа 2 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Единая Россия - Политическая партия 171 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 55
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 55
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 43
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 34
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 28
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 24
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 19
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 8
OpenStack 347 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 7
Kubernetes 307 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 6
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 6
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 4
Google Android 10750 18
Apple iOS 5741 16
Microsoft SQL Server 789 16
Microsoft Azure 1171 15
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 15
МТС Cloud - CloudMTS 125 13
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 12
AWS - Amazon Web Services 568 12
Microsoft Windows 10 6612 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 10
Linux OS 4243 10
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 10
Microsoft Office 365 769 9
CloudМТS 19 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 6
Rakuten Viber 429 6
Stack Group - M1Cloud 76 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 5
Microsoft Excel 435 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
Apple macOS 922 5
Java - Язык программирования 1167 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Microsoft Windows 850 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
Microsoft Exchange 678 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Одноклассники 853 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
Путин Владимир 1820 11
Мотовилов Олег 58 9
Лантух Владислав 18 5
Дергилёв Никита 40 5
Жаров Александр 165 5
Никифоров Николай 1126 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Герасимов Александр 40 3
Турчак Андрей 14 3
Коробов Евгений 22 3
Данильянц Алексей 20 3
Соколова Ольга 20 3
Горохов Евгений 27 3
Демидов Михаил 119 3
Галушкин Олег 168 3
Родионов Дмитрий 20 2
Кузнецов Александр 75 2
Собянин Сергей 211 2
Седов Анатолий 6 2
Силуанов Антон 52 2
Колбин Евгений 43 2
Нестеров Алексей 79 2
Батюшенков Дмитрий 6 2
Романов Михаил 22 2
Прокопов Максим 6 2
Тугов Александр 8 2
Триандафилиди Екатерина 5 2
Сергеев Александр 21 2
Летунов Илья 48 2
Беров Иван 40 2
Богомолов Алексей 10 2
Абакумов Евгений 103 2
Дарбинян Саркис 35 2
Константинов Александр 16 2
Арлазаров Владимир 118 2
Дуров Павел 216 2
Пак Олег 90 2
Малафеев Алексей 9 2
Лебедев Владимир 41 2
Рейман Леонид 408 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 427
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 41
Германия - Федеративная Республика 3614 23
Европа 3730 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 15
Франция - Французская Республика 2112 12
Россия - СФО - Новосибирск 1956 12
Казахстан - Республика 2621 12
Беларусь - Белоруссия 2081 8
Украина 3347 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Индия - Республика 2161 7
Россия - ПФО - Самара 1287 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
Япония 2760 6
Финляндия - Финляндская Республика 812 6
Восточная Европа 1669 5
Россия - Рязанская область 313 5
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Владимир 158 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 4
Россия - Ярославль 402 3
Россия - Краснодар 1031 3
Европа Западная 610 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Нидерланды 970 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Прибалтика - Балтия 589 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 21
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 6
Федеральное законодательство 254 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 4
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Конституция Российской Федерации 28 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 56 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
Wikipedia - Википедия 274 2
Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
Медуза - Meduza 18 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
CNews TV 461 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Сноб 7 1
МедРейтинг ПроДокторов 2 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
PornHub 23 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
РосКомСвобода 75 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Bell - Издание 34 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
РИА Новости 654 1
Ведомости 259 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
Reddit 198 1
CNews Analytics 1988 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 8
Gartner 2188 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
IDC - International Data Corporation 2709 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
Juniper Research 278 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Медиалогия 37 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Synergy Research Group 13 1
Allied Market Research 13 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
НИИ Рубин 7 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
Гайдаровский форум 4 1
Selectel TechDay 2 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756327, в очереди разбора - 660017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще