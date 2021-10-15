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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 152-ФЗ
О персональных данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 656, упоминаний - 914
Федеральный закон 152-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 11
|Мотовилов Олег 58 9
|Лантух Владислав 18 5
|Дергилёв Никита 40 5
|Жаров Александр 165 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Герасимов Александр 40 3
|Турчак Андрей 14 3
|Коробов Евгений 22 3
|Данильянц Алексей 20 3
|Соколова Ольга 20 3
|Горохов Евгений 27 3
|Демидов Михаил 119 3
|Галушкин Олег 168 3
|Родионов Дмитрий 20 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Собянин Сергей 211 2
|Седов Анатолий 6 2
|Силуанов Антон 52 2
|Колбин Евгений 43 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Батюшенков Дмитрий 6 2
|Романов Михаил 22 2
|Прокопов Максим 6 2
|Тугов Александр 8 2
|Триандафилиди Екатерина 5 2
|Сергеев Александр 21 2
|Летунов Илья 48 2
|Беров Иван 40 2
|Богомолов Алексей 10 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Дарбинян Саркис 35 2
|Константинов Александр 16 2
|Арлазаров Владимир 118 2
|Дуров Павел 216 2
|Пак Олег 90 2
|Малафеев Алексей 9 2
|Лебедев Владимир 41 2
|Рейман Леонид 408 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756327, в очереди разбора - 660017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756327, в очереди разбора - 660017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru