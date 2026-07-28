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Федеральный закон 152-ФЗ О персональных данных

Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных

По федеральному законодательству (№ 152-ФЗ, № 187-ФЗ) государственным органам, предприятиям критической информационной инфраструктуры, а также организациям здравоохранения, энергетической и финансовой отраслей необходимо использовать ГОСТ-шифрование передаваемых данных. Персональными данными называют любую информацию, которая помогает идентифицировать клиента, например, имя и фамилию вместе с номером мобильного телефона или домашним адресом. 

 

СОБЫТИЯ


28.07.2026 В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ

Обновление стандартов Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России обновила требования к защите персональных данных, пишет «Коммерсант». ФСТЭК 24 июля 2026 г. опубликовала на портале regulation.gov.ru проект приказа, утверждающего новый состав организационных и технических мер по <
18.05.2026 Российские ИТ- и телеком-компании получают вредоносные письма под видом уведомлений о нарушении закона о персональных данных

от имени государственного ведомства, в которых сообщается о жалобах граждан на нарушение требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Об этом CNews сообщили представители «Ла
09.04.2026 «Рег.облако» инвестирует в защищенное облако ФЗ-152 под рост спроса

туру. В марте 2026 г. количество обращений клиентов к услуге в контуре, соответствующем требованиям ФЗ-152, увеличилось на 40%. В ответ на растущий спрос провайдер ввел новую продуктовую линейк
26.02.2026 «Рег.облако» усилил облачный сервис 152-ФЗ инструментами аварийного восстановления

«Рег.облако», провайдер облачных и bare-metal решений, расширил функциональность защищенного облака 152-ФЗ. В облачную платформу внедрены инструменты для повышения устойчивости ИT-инфраструктур
24.02.2026 «Контур» обеспечил поддержку обмен медицинскими электронными документами в соответствии с законом о персональных данных

С в электронном виде. Решение обеспечивает передачу медицинских документов с соблюдением требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и норм информационной безопасности. «Конт
02.12.2025 Облачная платформа «Первого Бита» — «Бит.Cloud» прошла аттестацию на соответствие защиты персональных данных

нтегратора ИТ-решений «Первый Бит» прошла аттестацию соответствия требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и приказам ФСТЭК №17 и №21. Статус подтверждает, что услуга ар
28.11.2025 M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса

и хранения и обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152 («О персональных данных»). Защищенное рещение бесшовно интегрируется в существующий ИТ-ландшафт
17.10.2025 ITGlobal.com обеспечил защищенное хранение персональных данных для сети отелей Muse от Kravt h&h

стей сети отелей Muse от Kravt h&h. Решение полностью соответствует требованиям федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» и позволяет компании обеспечить надежную защиту клиентской инф
09.10.2025 MWS Cloud Platform прошла аттестацию по требованиям ФЗ-152

s») сообщила о том, что ее облачная платформа – MWS Cloud Platform прошла аттестацию по требованиям ФЗ-152 «О персональных данных» по первому уровню защищенности (УЗ-1). Благодаря этому на ново
18.07.2025 Облачная платформа «Спикател» получила аттестат соответствия требованиям 152-ФЗ

ветствует требованиям законодательства. Речь о требованиях Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и о Приказе ФСТЭК России от 18 февраоя 2013 г. №21 «Об утвержд
23.06.2025 «Рентли.Тех» успешно прошла кибериспытания по защите персональных данных

и работе экспертного совета, который контролирует проведение исследований без нанесения критического ущерба. Испытания веб-сайта rently.tech проводились в целях выявления потенциальных уязвимостей в защите персональных данных клиентов компании. Веб-сайт rently.tech успешно выдержал тестовые кибератаки. Рисков в области кибербезопасности и сценариев реализации недопустимых событий выявлено

28.05.2025 iTProtect представил фиксированные по стоимости «пакеты» по защите персональных данных 

н расчет стоимости под малый и средний бизнес, который уже столкнулся с необходимостью соответствия ФЗ-152 и ищет готовое «решение» без последующих переплат. Об этом CNews сообщили представител
09.04.2025 Платформа K2 Cloud подтвердила соответствие требованиям 152-ФЗ

Облачная платформа K2 Cloud успешно завершила процесс аттестации на соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». По итогам внешнего аудита, проведённого

19.02.2025 Cloud4Y предоставил защищенное облако компании Extyl

процессорами Intel Xeon Gold по модели IaaS в защищенном контуре, аттестованном по ФЗ-152. Решение «Облако ФЗ 152» упрощает соблюдение требований законодательства для операторов ПДн и помогает

12.02.2025 Новый уровень безопасности: продлен сертификат ФСТЭК России на «МойОфис Защищенное Облако»

йская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о продлении Сертификата соответствия №4119 ФСТЭК России для решения «МойОфис Защищенное Облако» до 14 апреля 2029 г. Продукт позволяет построить инфраструктуру обработки информации ограниченного доступа как внутри организации, так и у доверенных провайдеров. Об этом CNe
31.01.2025 Itglobal.com запускает защищенное облако, аттестованное в соответствии с требованиями белорусского законодательства

пример, это компании банковской и страховой сфер, ритейла, здравоохранения, образования и другие организации, и учреждения, которые работают с информацией, распространение которой ограничено. Услуга «Защищенное облако» помогает запустить защищенную ИТ-инфраструктуру за 1 час, экономя минимум 6 месяцев, которые обычно уходят на построение собственной инфраструктуры, соответствующей требовани
17.12.2024 Положение об обработке и защите персональных данных работников теперь можно составить в «Конструкторе договоров» от «КонсультантПлюс»

ля составления и проверки договоров в системе «КонсультантПлюс» – включено положение об обработке и защите персональных данных работников и иных лиц. Конструктор поможет разобраться в особеннос
10.10.2024 Cloud4Y обновил White Paper о защите персональных данных

а России № 1046 от 29 июня 2021 г.; изменения в КОАП РФ, касающиеся увеличения штрафов за нарушения ФЗ-152. White Paper включает разделы: краткая история вопроса; структура законодательства Рос
09.09.2024 ВДНХ перенесла СЭД в защищенное облако CorpSoft24

а оптимизации вычислительных ресурсов, обслуживающих все перечисленные системы на базе «1С», повышение производительности и скорости их работы. Было принято решение о переносе системы СЭД в публичное защищенное облако CorpSoft24. «Прежде, чем принять решение о переносе СЭД из частного облако в публичное, мы вместе со специалистами ВДНХ провели синтетические тесты. Они показали, что с точки

09.04.2024 Новый сервис «Пентест ПДн» от «Диасофт» поможет выполнить требования 152-ФЗ «О персональных данных»

бработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства. Тестирование на проникновение (пентест) позволяет оперативно получить достоверную информацию о несоответствиях требованиям 152-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Работа экспертов «Диасофт» строится по трем опциям, принятым для пентестов: black box, grey box и white box. Возможность выбора опции тес
18.01.2024 Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных

раструктура DataSpace Cloud соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ, предъявляемым к защите ИСПДн по третьему уровню защищенности. Step Logic завершил про
27.03.2023 Максим Ежов, Юлия Коршикова, Павел Павлов -

Как выполнить требования 152-ФЗ в облаке: рекомендации Cloud

CNews: Что представляет из себя услуга по соответствию 152-ФЗ? Максим Ежов: Услуга включает работы по аудиту, или же консалтинг по информационной бе
01.09.2022 Исследование «Крок»: только 4% компаний полностью подготовились к реализации новых требований законодательства о персональных данных

перь же новые требования закона устранили неопределенность и однозначно определили обязательства по защите персональных данных», – сказала Анастасия Федорова, руководитель групп аналитики, ауди
26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных

ет еще и распознавание с определением личности, то данные системы классифицируются в соответствии с 152-ФЗ (федеральный закон России от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», регулирующий дея
26.07.2022 Как работает 152-ФЗ и кому нужно его соблюдать?

О чем 152-ФЗ Федеральный закон №152 действует в России с 2007 г. В нем отражаются требования по защ
02.11.2021 Cloud4Y открыл Smart Clinic доступ в защищенное облако

которая работает с большим количеством пациентов, а потому нуждается в надёжной защите их данных. Облачный провайдер предоставил клинике производительное виртуальное оборудование, а в рамках услуги «Облако ФЗ-152» — закрытый облачный контур, имеющий все необходимые аттестаты безопасности от ФСБ и ФСТЭК. Инженеры Cloud4Y помогли настроить виртуальную инфраструктуру и программное обеспечение
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных»

аудита Lancloud получила заключение о соответствии системы защиты персональных данных требованиям №152-ФЗ «О персональных данных», обеспечивая уровень защищённости УЗ-1. В данный момент облако
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные

амках новой опции базы данных разворачиваются в облаке, аттестованном в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Это позволит клиентам размещать в таких базах персональные данные 4, 3 и 2 уровней за
23.04.2021 Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ

В его нюансах постараемся разобраться ниже. Узнать, кто из облачных провайдеров сертифицирован по №152-ФЗ Как появился № 152-ФЗ Для того, чтобы рассмотреть федеральный закон № 152-ФЗ
22.04.2021 Зачем нужно защищенное облако

де вебинара будут рассмотрены вопросы: • Является ли защищенное облако, соответствующее требованиям 152-ФЗ, необходимостью для бизнеса; • Что должна сделать компания, чтобы привести ИТ-инфрастр
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось

ания для статистических и иных исследовательских целей, как это уже предусмотрено в п. 9 ч. 1 ст. 6 закона о персональных данных. Ситуация с социально значимыми ресурсами Реализация поручения В
04.03.2021 В Минцифры России обсудили поправки в законопроект о персональных данных

В Минцифры России состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных», который был разработан министерством, и рассмотрен и принят Государственной Думой в первом чтении 16 февраля 2021 г. Согласно предложенным Минцифры России поправкам, обе
14.01.2021 «Облачный диск» DataLine прошел аудит по требованиям к защите персональных данных

Компания «Кард сек» провела аудит облачного диска DataLine на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О защите персональных данных». Испытания подтвердили, что облачное хранилище защищено
30.10.2020 Cloud4Y предоставила Gametation облачную платформу по ФЗ-152

Cloud4Y предоставила Gametation облачную платформу по ФЗ-152. Gametation — амбициозная команда из Дании, создавшая международную платформу для пред
01.09.2020 «Ростелеком-ЦОД» подтвердил соответствие облачной платформы требованиям закона «О персональных данных»

«Ростелеком-ЦОД», входящий в группу компаний «Ростелеком», успешно завершил переаттестацию собственной облачной платформы на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства России №1119 и приказа ФСТЭК №21. Полученный аттестат позволяет компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан, которые требуют

21.02.2020 Cloud4Y предоставила «Остеомеду» защищенное облако для ИСПДн

пнейшими облачными провайдерами России, компания остановилась на облачном хостинге Cloud4Y. Услуга «Облако ФЗ 152» освобождает оператора персональных данных от капитальных затрат на создание и

27.01.2020 Cloud4Y перевела ФГБНУ «ВНИРО» в защищенное «Облако ФЗ-152»

в услугах проверенного поставщика решений по защите персональных данных в рамках требований закона ФЗ-152. Построение собственной отказоустойчивой инфраструктуры, аттестованной ФСТЭК, и закупк
30.07.2019 «МойОфис Защищенное облако» прошло сертификацию ФСТЭК России

«Новые Облачные Технологии» впервые в России получила сертификат ФСТЭК России на облачное решение. «МойОфис Защищенное облако» предназначен для организации облачного хранения данных и коллективной работы с документами. В состав продукта также входит мессенджер «Логос» для обмена электронными сообщени
03.06.2019 «Европ Ассистанс СНГ» выбрала защищенное облако Softline

платформы, что подтверждается соответствующим документом. «Мы разместили свои критичные сервисы в «Защищенном облаке 152-ФЗ», полностью выполнив требования Федерального Закона. В кратчайшие ср
15.05.2019 Cloud4Y предоставил услугу «Облако ФЗ 152» «Барышскому мясокомбинату»

«Барышский мясокомбинат» перенес свою бухгалтерию в отдельное защищенное «Облако ФЗ 152» компании Cloud4Y. Технологии корпоративного облачного провайдера позволили мяс

Публикаций - 2756, упоминаний - 4016

Федеральный закон 152-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 174
9594 170
Microsoft Corporation 25775 169
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 165
Yandex - Яндекс 9216 142
Broadcom - VMware 2610 125
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 113
Softline - Софтлайн 3743 112
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 109
Google LLC 12688 96
SAP SE 5601 92
Oracle Corporation 7074 92
МегаФон 10742 91
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 88
InfoWatch - Инфовотч 1185 82
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 71
Cisco Systems 5372 70
Информзащита 941 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 65
Selectel - Селектел 544 63
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 62
Meta Platforms - Facebook 4621 61
Код Безопасности 812 59
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 58
Крок - Croc 1964 55
VK - Mail.ru Group 3602 54
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 53
Amazon Inc - Amazon.com 3277 52
Apple Inc 13154 51
Cloud4Y 311 50
Leta Group - Лета Групп 282 49
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 45
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 43
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 42
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 41
HP Inc. 5883 40
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 39
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 38
Telegram Group 2940 38
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 119
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 57
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 40
ГПБ - Газпромбанк 1273 40
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 37
Visa International 1993 37
РЖД - Российские железные дороги 2096 35
Альфа-Банк 1979 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 33
Почта России ПАО 2370 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 28
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 25
Microsoft - LinkedIn 699 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 20
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 20
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Uber 357 18
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
Газпром ПАО 1493 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 17
НСПК - Национальная система платежных карт 948 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
Россети Ленэнерго 1699 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 14
eBay Inc 1640 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 13
АльфаСтрахование СГ 394 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 13
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 560
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 322
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 317
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 270
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 208
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 171
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 168
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 128
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 112
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 83
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 81
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 65
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 64
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 62
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 59
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 56
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 54
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 48
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 44
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 39
Судебная власть - Judicial power 2500 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 37
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 33
Федеральное казначейство России 1949 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 29
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 26
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 25
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 23
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 22
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 21
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 53
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 26
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 21
Единая Россия - Политическая партия 321 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
TIA - Telecommunications Industry Association 90 8
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
АЮР - Ассоциация юристов России 51 7
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 7
ЛДПР 116 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
DLP-Эксперт 14 6
CSA - Cloud Security Alliance 14 5
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 3
Демократическая политическая партия США 122 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1381
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1234
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 984
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 968
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 789
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 680
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 619
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 563
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 528
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 462
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 439
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 436
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 397
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 382
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 355
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 249
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 248
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 228
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 225
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 221
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 220
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 217
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 174
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 146
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 142
Linux OS 11533 117
Microsoft Windows 16882 86
Google Android 15243 76
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 68
Apple iPhone 6 4861 68
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 65
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 62
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 58
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 53
Apple iOS 8583 49
Microsoft Azure 1526 49
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Microsoft Windows 2000 8678 44
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 42
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 39
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 35
Microsoft Office 4170 34
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 33
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 32
Microsoft Office 365 1042 29
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ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 28
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 26
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FreePik 1841 26
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Никифоров Николай 1138 29
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 12
Forrester Research 834 10
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 9
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 9
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
CNews Инновация года - награда 155 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
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Рустелеком ТК 305 4
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SimilarWeb 62 3
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SmartMarketing 74 3
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Microsoft Research 144 2
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
Mordor Intelligence 35 2
Synergy Research Group 48 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 4
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 4
Т1 Цифровая академия 54 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 5 3
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
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