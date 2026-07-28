В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ Обновление стандартов Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России обновила требования к защите персональных данных, пишет «Коммерсант». ФСТЭК 24 июля 2026 г. опубликовала на портале regulation.gov.ru проект приказа, утверждающего новый состав организационных и технических мер по <

Российские ИТ- и телеком-компании получают вредоносные письма под видом уведомлений о нарушении закона о персональных данных от имени государственного ведомства, в которых сообщается о жалобах граждан на нарушение требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Об этом CNews сообщили представители «Ла

«Рег.облако» инвестирует в защищенное облако ФЗ-152 под рост спроса туру. В марте 2026 г. количество обращений клиентов к услуге в контуре, соответствующем требованиям ФЗ-152, увеличилось на 40%. В ответ на растущий спрос провайдер ввел новую продуктовую линейк

«Рег.облако» усилил облачный сервис 152-ФЗ инструментами аварийного восстановления «Рег.облако», провайдер облачных и bare-metal решений, расширил функциональность защищенного облака 152-ФЗ. В облачную платформу внедрены инструменты для повышения устойчивости ИT-инфраструктур

«Контур» обеспечил поддержку обмен медицинскими электронными документами в соответствии с законом о персональных данных С в электронном виде. Решение обеспечивает передачу медицинских документов с соблюдением требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и норм информационной безопасности. «Конт

Облачная платформа «Первого Бита» — «Бит.Cloud» прошла аттестацию на соответствие защиты персональных данных нтегратора ИТ-решений «Первый Бит» прошла аттестацию соответствия требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и приказам ФСТЭК №17 и №21. Статус подтверждает, что услуга ар

M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса и хранения и обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152 («О персональных данных»). Защищенное рещение бесшовно интегрируется в существующий ИТ-ландшафт

ITGlobal.com обеспечил защищенное хранение персональных данных для сети отелей Muse от Kravt h&h стей сети отелей Muse от Kravt h&h. Решение полностью соответствует требованиям федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» и позволяет компании обеспечить надежную защиту клиентской инф

MWS Cloud Platform прошла аттестацию по требованиям ФЗ-152 s») сообщила о том, что ее облачная платформа – MWS Cloud Platform прошла аттестацию по требованиям ФЗ-152 «О персональных данных» по первому уровню защищенности (УЗ-1). Благодаря этому на ново

Облачная платформа «Спикател» получила аттестат соответствия требованиям 152-ФЗ ветствует требованиям законодательства. Речь о требованиях Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и о Приказе ФСТЭК России от 18 февраоя 2013 г. №21 «Об утвержд

«Рентли.Тех» успешно прошла кибериспытания по защите персональных данных и работе экспертного совета, который контролирует проведение исследований без нанесения критического ущерба. Испытания веб-сайта rently.tech проводились в целях выявления потенциальных уязвимостей в защите персональных данных клиентов компании. Веб-сайт rently.tech успешно выдержал тестовые кибератаки. Рисков в области кибербезопасности и сценариев реализации недопустимых событий выявлено

iTProtect представил фиксированные по стоимости «пакеты» по защите персональных данных н расчет стоимости под малый и средний бизнес, который уже столкнулся с необходимостью соответствия ФЗ-152 и ищет готовое «решение» без последующих переплат. Об этом CNews сообщили представител

Платформа K2 Cloud подтвердила соответствие требованиям 152-ФЗ Облачная платформа K2 Cloud успешно завершила процесс аттестации на соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». По итогам внешнего аудита, проведённого

Cloud4Y предоставил защищенное облако компании Extyl процессорами Intel Xeon Gold по модели IaaS в защищенном контуре, аттестованном по ФЗ-152. Решение «Облако ФЗ 152» упрощает соблюдение требований законодательства для операторов ПДн и помогает

Новый уровень безопасности: продлен сертификат ФСТЭК России на «МойОфис Защищенное Облако» йская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о продлении Сертификата соответствия №4119 ФСТЭК России для решения «МойОфис Защищенное Облако» до 14 апреля 2029 г. Продукт позволяет построить инфраструктуру обработки информации ограниченного доступа как внутри организации, так и у доверенных провайдеров. Об этом CNe

Itglobal.com запускает защищенное облако, аттестованное в соответствии с требованиями белорусского законодательства пример, это компании банковской и страховой сфер, ритейла, здравоохранения, образования и другие организации, и учреждения, которые работают с информацией, распространение которой ограничено. Услуга «Защищенное облако» помогает запустить защищенную ИТ-инфраструктуру за 1 час, экономя минимум 6 месяцев, которые обычно уходят на построение собственной инфраструктуры, соответствующей требовани

Положение об обработке и защите персональных данных работников теперь можно составить в «Конструкторе договоров» от «КонсультантПлюс» ля составления и проверки договоров в системе «КонсультантПлюс» – включено положение об обработке и защите персональных данных работников и иных лиц. Конструктор поможет разобраться в особеннос

Cloud4Y обновил White Paper о защите персональных данных а России № 1046 от 29 июня 2021 г.; изменения в КОАП РФ, касающиеся увеличения штрафов за нарушения ФЗ-152. White Paper включает разделы: краткая история вопроса; структура законодательства Рос

ВДНХ перенесла СЭД в защищенное облако CorpSoft24 а оптимизации вычислительных ресурсов, обслуживающих все перечисленные системы на базе «1С», повышение производительности и скорости их работы. Было принято решение о переносе системы СЭД в публичное защищенное облако CorpSoft24. «Прежде, чем принять решение о переносе СЭД из частного облако в публичное, мы вместе со специалистами ВДНХ провели синтетические тесты. Они показали, что с точки

Новый сервис «Пентест ПДн» от «Диасофт» поможет выполнить требования 152-ФЗ «О персональных данных» бработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства. Тестирование на проникновение (пентест) позволяет оперативно получить достоверную информацию о несоответствиях требованиям 152-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Работа экспертов «Диасофт» строится по трем опциям, принятым для пентестов: black box, grey box и white box. Возможность выбора опции тес

Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных раструктура DataSpace Cloud соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ, предъявляемым к защите ИСПДн по третьему уровню защищенности. Step Logic завершил про

Максим Ежов, Юлия Коршикова, Павел Павлов - Как выполнить требования 152-ФЗ в облаке: рекомендации Cloud CNews: Что представляет из себя услуга по соответствию 152-ФЗ? Максим Ежов: Услуга включает работы по аудиту, или же консалтинг по информационной бе

Исследование «Крок»: только 4% компаний полностью подготовились к реализации новых требований законодательства о персональных данных перь же новые требования закона устранили неопределенность и однозначно определили обязательства по защите персональных данных», – сказала Анастасия Федорова, руководитель групп аналитики, ауди

«Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных ет еще и распознавание с определением личности, то данные системы классифицируются в соответствии с 152-ФЗ (федеральный закон России от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», регулирующий дея

Как работает 152-ФЗ и кому нужно его соблюдать? О чем 152-ФЗ Федеральный закон №152 действует в России с 2007 г. В нем отражаются требования по защ

Cloud4Y открыл Smart Clinic доступ в защищенное облако которая работает с большим количеством пациентов, а потому нуждается в надёжной защите их данных. Облачный провайдер предоставил клинике производительное виртуальное оборудование, а в рамках услуги «Облако ФЗ-152» — закрытый облачный контур, имеющий все необходимые аттестаты безопасности от ФСБ и ФСТЭК. Инженеры Cloud4Y помогли настроить виртуальную инфраструктуру и программное обеспечение

Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» аудита Lancloud получила заключение о соответствии системы защиты персональных данных требованиям №152-ФЗ «О персональных данных», обеспечивая уровень защищённости УЗ-1. В данный момент облако

В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные амках новой опции базы данных разворачиваются в облаке, аттестованном в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Это позволит клиентам размещать в таких базах персональные данные 4, 3 и 2 уровней за

Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ В его нюансах постараемся разобраться ниже. Узнать, кто из облачных провайдеров сертифицирован по №152-ФЗ Как появился № 152-ФЗ Для того, чтобы рассмотреть федеральный закон № 152-ФЗ

Зачем нужно защищенное облако де вебинара будут рассмотрены вопросы: • Является ли защищенное облако, соответствующее требованиям 152-ФЗ, необходимостью для бизнеса; • Что должна сделать компания, чтобы привести ИТ-инфрастр

Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось ания для статистических и иных исследовательских целей, как это уже предусмотрено в п. 9 ч. 1 ст. 6 закона о персональных данных. Ситуация с социально значимыми ресурсами Реализация поручения В

В Минцифры России обсудили поправки в законопроект о персональных данных В Минцифры России состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных», который был разработан министерством, и рассмотрен и принят Государственной Думой в первом чтении 16 февраля 2021 г. Согласно предложенным Минцифры России поправкам, обе

«Облачный диск» DataLine прошел аудит по требованиям к защите персональных данных Компания «Кард сек» провела аудит облачного диска DataLine на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О защите персональных данных». Испытания подтвердили, что облачное хранилище защищено

Cloud4Y предоставила Gametation облачную платформу по ФЗ-152 Cloud4Y предоставила Gametation облачную платформу по ФЗ-152. Gametation — амбициозная команда из Дании, создавшая международную платформу для пред

«Ростелеком-ЦОД» подтвердил соответствие облачной платформы требованиям закона «О персональных данных» «Ростелеком-ЦОД», входящий в группу компаний «Ростелеком», успешно завершил переаттестацию собственной облачной платформы на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства России №1119 и приказа ФСТЭК №21. Полученный аттестат позволяет компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан, которые требуют

Cloud4Y предоставила «Остеомеду» защищенное облако для ИСПДн пнейшими облачными провайдерами России, компания остановилась на облачном хостинге Cloud4Y. Услуга «Облако ФЗ 152» освобождает оператора персональных данных от капитальных затрат на создание и

Cloud4Y перевела ФГБНУ «ВНИРО» в защищенное «Облако ФЗ-152» в услугах проверенного поставщика решений по защите персональных данных в рамках требований закона ФЗ-152. Построение собственной отказоустойчивой инфраструктуры, аттестованной ФСТЭК, и закупк

«МойОфис Защищенное облако» прошло сертификацию ФСТЭК России «Новые Облачные Технологии» впервые в России получила сертификат ФСТЭК России на облачное решение. «МойОфис Защищенное облако» предназначен для организации облачного хранения данных и коллективной работы с документами. В состав продукта также входит мессенджер «Логос» для обмена электронными сообщени

«Европ Ассистанс СНГ» выбрала защищенное облако Softline платформы, что подтверждается соответствующим документом. «Мы разместили свои критичные сервисы в «Защищенном облаке 152-ФЗ», полностью выполнив требования Федерального Закона. В кратчайшие ср