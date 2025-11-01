Разделы

e-Commerce Электронная коммерция интернет-магазин цифровой магазин онлайн-торговля онлайн-ритейлер онлайн-продажи системы электронной коммерции

e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции

E-commerce — электронная коммерция, подразумевающая список определенных коммерческих операций, проводимых онлайн. Под электронной коммерцией стоит понимать буквально все процессы, связанные с бронированием, предзаказом, оформлением доставки, покупкой определенного товара или услуги в интернете. При этом в E-commerce обязательно участвуют ваши электронные кошельки или банковские карточки.

Разновидности E-commerce

Специалисты выделяют 4 основные системы, которые позволяют осуществлять электронную коммерцию в интернете. Различаются они по типам субъектов, которые участвуют в сделке:

  • B2B (бизнес для бизнеса). При таком виде взаимоотношений участники сделок электронной коммерции — это какие-либо отдельные компании или организации. Если говорить об объемах продаж и товарообороту, этот сегмент рынка считается наиболее крупным.
  • B2C (бизнес для потребителя). В своем первоначальном виде электронная коммерция базировалась на предоставлении услуг (товаров) от компании клиенту, да и ранее именно эта форма сотрудничества имела максимальный оборот на рынке. Самый простой пример этой формы сотрудничества — онлайн-магазины, где любой желающий может купить себе что-то либо онлайн и оформить доставку на дом.
  • C2C (потребитель для бизнеса). Подобная деятельность подразумевает продажу товара/услуги от какого-либо одного физического лица другому. Подобные рыночные взаимоотношения часто проводятся на специализированных площадках (например, на досках объявлений).
  • B2G (бизнес правительству). Новая форма коммерческих отношений, которая включает различные тендеры или системы государственных закупок.

Кроме всего вышеописанного, есть такие модели электронной коммерции, которые работают в обратных направлениях, например, C2B или G2B. Последняя направлена на поддержку государством малого бизнеса.
 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


01.11.2025 Доля e-commerce в объеме сделок со складской недвижимостью в Московском регионе снизилась за год с 65% до 34%

ом регионе объем сделок со складской недвижимостью классов A и B составил 947 тыс. кв. м, что в 2,5 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом структура спроса изменилась: доля e-commerce сократилась до 34% (против 65% годом ранее), тогда как производственные компании увеличили свое присутствие до 30%. Об этом CNews сообщили представители NF Group. Общий объем качеств
29.10.2025 Даже после проблем с интернет-покупкой половина онлайн-покупателей готовы вернуться к продавцу

де. Развитие этих компетенций — не только вопрос индивидуальной безопасности, но и фактор доверия к e-commerce в целом. Компании, которые инвестируют в обучение потребителей и открыто говорят о
20.10.2025 Онлайн-продажи Fix Price в России выросли на 11% за 9 месяцев 2025 года

область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. Наибольшим спросом у онлайн-покупателей пользуются продукты питания, товары для дома и средства личной гигиены. «F
14.10.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

ктор по интеграциям, «Максмарт»; Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab; Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»; Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб»; Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group; Иван Крутько, бизнес-практик, ex CDTO «Комус», руководитель проекта в «М.В
09.10.2025 Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России

кой компании IQ Technology Александр Логунов, «этот судебный иск связан с требованием заблокировать интернет-магазин vasko.ru, который использует хостинг "Селектел"». «Интернет-магазин р
09.10.2025 Онлайн-магазины смогут принимать оплату через «WB Кошелек» на своих сайтах и в приложениях

сервис позволяет покупателям выбирать наиболее удобный для них способ оплаты и совершать покупки в интернет-магазинах с привычным уровнем комфорта — «как на Wildberries», объяснил Георгий Горш
09.10.2025 Wildberries & Russ запустит «WB Копилку» для инвестиций в компании интернет-торговли

которые давно полюбили онлайн-шопинг, стать частью роста динамично развивающегося бизнеса сегмента e-commerce», – сказал председатель правления «Вайлдберриз Банка» и глава финтеха РВБ Георгий

08.10.2025 Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» жалуются на конкуренцию с торговыми сетями. При этом их обороты растут, а офлайн-магазины закрываются пачками

Регулирование розничной торговли устарело Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет маркетплейсы и сервисы доставки, такие как Ozon, Wildberr
25.09.2025 Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

й и иметь общие стратегические цели, только тогда компания будет эффективной. Он рассказал о программах обучения персонала работе с искусственным интеллектом и прогнозирует, что через пару–тройку лет онлайн-заказы продуктов будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты. ИТ-директор СГ «АльфаСтрахование» Владимир Муравьёв сообщил, что в его компании ИТ-подразделение имеет общие с бизне
24.09.2025 Россиян резко ограничат в праве возвращать товары на Ozon и Wildberries. Другие онлайн-магазины тоже затронет

мебель, бытовая химия, парфюмерия, косметика, товары личной гигиены и многое другое. «Что касается интернет-торговли, то вводить подобные перечни недопустимо, потому что потребитель заключает

23.09.2025 Каждый второй россиянин выбирает товары в интернете по изображениям – исследование «Поиска Яндекса»

ные образы стали новой «валютой» в потребительском поведении: по данным исследования «Яндекса», 56% онлайн-покупателей признаются, что совершают импульсивные покупки «по картинке», а каждый вто
Цифровизация ритейла 2024

ажная часть цифровизации бизнеса. Руслан Ишмаметов, независимый эксперт по цифровой трансформации и электронной торговле, и компания Compo Soft провели исследование, результаты которого помогут
Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023

Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023 Объем рынка электронной коммерции в России из года в год растет, и вместе с н
10.09.2025 Бюджеты китайских рекламодателей в «VK Рекламе» превысили 1 млрд рублей в первом полугодии 2025

г. В топе категорий, востребованных у азиатских рекламодателей — игры, отдых и развлечения, а также электронная коммерция. «По итогам первого полугодия мы отмечаем рост интереса к инструментари
09.09.2025 Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

генеративного ИИ в нашей стране ощущается в банковском секторе и розничной торговле, в том числе в e-commerce. Компании, уже внедрившие GenAI в различные процессы, говорят о повышении эффектив
29.08.2025 Старейший российский интернет-магазин электроники восстал из пепла. Два года назад его уничтожили санкции США

Возвращение «ДКО Электронщика» Известный российский интернет-магазин компьютерной электроники «ДКО Электронщик» возобновил работу после более дву
29.08.2025 Российский e-commerce замедляется, но малый бизнес находит точки роста

Период общего взрывного роста российского e-commerce подходит к концу. Рынок вступает в фазу зрелости, где успех зависит не от размера

27.08.2025 StormWall: перед началом учебного года хакеры усилили DDoS-атаки на онлайн-ритейлеров в России

с целью вымогательства и шантажа. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Атаки на онлайн-ритейл в августе во время подготовки к школе происходят ежегодно, и к этому готовы и р
22.08.2025 Клиенты вдвое чаще возвращаются к конкретному бренду в интернет-магазинах, чем на маркетплейсах

совместно с Союзом электронной торговли изучил опыт использования различных каналов продаж на рынке e-commerce. Согласно исследованию, 40% представителей e-commerce-бизнеса, которые прод
21.08.2025 «Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае

олотое Яблоко» объявил о планах выйти на рынок Китая. В 2026 г. компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае — одном из крупнейших городов мира с населением более 30 млн человек.
14.08.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября

ктор по интеграциям, «Максмарт»; Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab; Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»; Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб»; Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group; Иван Крутько, бизнес-практик, ex CDTO «Комус», руководитель проекта в «М.В
12.08.2025 Поколения покупателей: как миллениалы и зумеры меняют рынок интернет-торговли

умер (20%) покупает что-то в интернете ежедневно. Среди миллениалов таких меньше (15%). Для зумеров онлайн-шопинг стал такой же ежедневной привычкой, как чтение новостей или просмотр социальных
11.08.2025 «Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

угие функции доступны благодаря интеграции платформы с экосистемой «Яндекса» и его партнеров. Рынок интернет-торговли Российский рынок интернет-торговли вырос в январе — июне 2025 г. на

08.08.2025 «Яндекс» запустил платформу для создания интернет-магазинов с готовой инфраструктурой продаж и ИИ-ассистентом

брю 2025 г. продукт станет доступен всем продавцам независимо от категорий товаров. «Чтобы наладить онлайн-продажи, недостаточно только создать интернет-магазин. Нужны целая инфраструктура и тр
07.08.2025 За два года количество бизнесов в e-commerce выросло в полтора раза

х компаний, что позволило отрасли занять четвертое место, вытеснив салоны красоты. За следующий год e-commerce поднялся на третью позицию, оставив позади розничную торговлю, рестораны и доставк
01.08.2025 «Яндекс Браузер» покажет отзывы и рейтинг интернет-магазинов сразу при их посещении

ютеров он отображается в адресной строке, а для телефонов — в меню страницы. Это позволяет, зайдя в интернет-магазин, сразу понять, что о нем говорят покупатели. Опыт других людей поможет приня
31.07.2025 Исследование Data Insight и «Яндекс Пэй для бизнеса»: 59% покупателей продолжают приобретать товары в независимом ритейле

Data Insight и «Яндекс Пэй для бизнеса» провели совместное исследование рынка интернет-магазинов и определили ключевые предпочтения покупателей. Размер выборки составил бо
29.07.2025 Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос

учае произошел полный отказ от собственной розницы – основатели Inspire закрывают еще и собственный интернет-магазин, решив полностью переключиться на продажи через маркетплейсы. Последние, по

25.07.2025 В интернет-магазинах будут продавать товары по биометрии. Чего это коснется. Опрос

. По его словам сдавать биометрию придется также в вендинговых аппаратах и на кассах обслуживания. Соответствующая опция появится в них до конца 2025 г. Есть некоторые опасения Руководитель совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров высказал «Ведомостям» свои опасения по поводу нововведения. По его мнению, это чревато целым рядом проблем, в том числе и оттоком покупателей, потом
24.07.2025 Россияне терроризируют интернет-магазины. На возврат идет почти половина товаров, продавцы разоряются. Опрос

Туда и обратно Продавцы на российских торговых площадках оказались в ловушке и страдают от новых потребительских привычек россиян. Как пишет «Коммерсант», пользователи отечественных интернет-магазинов начали массово возвращать приобретенные товары, в особенности одежду и обувь. В этой категории объем возврата в последнее время достигает 45%. Иными словами, до половины веще
23.07.2025 АО «МБ Рус» запустило интернет-магазин оригинальных запасных частей на автомобили Mercedes-Benz для бизнеса

ловия сотрудничества; доставку по всей России; персонального консультанта для сопровождения сделок. Онлайн-магазин parts.mbrus.ru станет ресурсом для автотранспортных предприятий, обеспечивая и
18.07.2025 Компания «Факт» завершила техническую оптимизацию платформы «Сантим»

ритетов бизнеса. «Уже 7 лет мы сопровождаем проект „Сантим“ — и за это время убедились: собственный eCommerce живёт, развивается и даёт бизнесу гораздо больше гибкости, чем работа через внешние
18.07.2025 E-commerce в России перешел к качественному росту — исследование «ЮKassa»

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги первого полугодия 2025 г. для российского рынка e-commerce. Общий оборот и число транзакций остались на уровне второго полугодия 2024 г., а средний чек незначительно снизился — на 2%, до 1310 руб. При этом число активных онлайн-площадок в се
16.07.2025 «Рикор» начинает продажи серверов для малого и среднего бизнеса в интернет-магазинах

ГК «Рикор» начинает продажи серверов в интернет-магазинах. 2-юнитовые серверы на процессорах Intel Xeon Scalable и в корпусах собственного производства закрывают все задачи малого и среднего бизнеса, при этом собственное роботизиров
08.07.2025 Клиентам «МегаФона» стал доступен BNPL-сервис прямо в приложении оператора

ентов не требуется. После оформления лимита в разделе появится кнопка «К покупкам», которая ведёт в интернет-магазин «МегаФона». Минимальная сумма покупки начинается от 1 тыс. руб. Наличие лими
01.07.2025 Иностранным интернет-магазинам в России грозит массовая блокировка. В опасности даже любимые россиянами сервисы

утентификации (ЕСИА) или госреестров, Помимо этого, документ предписывает создание в страны системы досудебного разрешения споров. У продавцов будет возможность обжаловать решение и действия платформ электронной коммерции в электронной форме, а сами платформы должны будут рассматривать обращения продавцов в течение 15 дней и удовлетворять требование продавца (в случае его обоснованности) в

27.06.2025 Владельцы и сотрудники интернет-магазинов получат новые инструменты для управления репутацией онлайн

жности доступны в кабинете «Яндекс Товаров» всем пользователям. По данным аналитиков «Яндекса», 78% онлайн-покупателей отмечают, что отзывы других покупателей являются важным фактором принятия

24.06.2025 Хакеры стали активнее нападать на онлайн-магазины

у ГК «Солар» запустила сервис защиты от веб-атак (WAF) с финансовыми гарантиями для онлайн-ресурсов интернет-магазинов. Материальная компенсация предоставляется в случае непредвиденных обстояте
19.06.2025 ERP «МойСклад»: 20% продавцов планируют открыть собственный интернет-магазин в 2025-2026 годах

ощадки сильно зависит от товара. Постепенно меняется формат потребления, маркетплейсы — для рутины, интернет-магазин, соцсети или офлайн для удовольствия».
18.06.2025 МТС и «МБ Рус» запустили онлайн-продажи гибридных автомобилей

истемы и с гордостью объявляем о масштабировании проекта в другие регионы России, а также запускаем онлайн-продажи. Я уверен, расширение данного проекта не только позволит нам увеличить продажи

