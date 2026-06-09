Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Юриспруденция Федеральное законодательство

Юриспруденция - Федеральное законодательство

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства

Минцифры России поддерживает работу на российском рынке глобальных цифровых платформ, соблюдающих требования российского законодательства. Министерство и Роскомнадзор ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена из-за систематичес
15.05.2025 Signal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательства

девять, статьи 13.11 КоАП России). Использование мессенджеров В конце 2022 г. был принят и подписан Федеральный закон №584-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, ин
16.05.2024 Облаку «T1 Cloud» присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ

конодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры и имеет наивысший уровень защищенности. Категорирование облачной инфраструктуры «Т1 Cloud», проведенное в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О безопасности КИИ» (№187-ФЗ) и постановлением Правительства от 8 февраля 2018 г. №127, подтверждает соблюдение провайдером всех требований к значимым объектам КИИ. Переход
29.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г.

считыванию двухмерного штрихового кода, оборудованием по считыванию федеральных специальных марок. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдел
01.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2023 года

Федеральный закон от 14 ноября 2023 г. N 535-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» У
30.06.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2023 г.

должностных лиц - 100-200 тыс., для юрлиц - 300-700 тыс. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г. Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 214-ФЗ «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного
07.12.2022 Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях
21.11.2022 Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов
18.11.2022 Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу
20.10.2022 Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян
07.10.2022 Россиян не допускают к пиратскому софту и фильмам. Законопроект признан «сырым»
29.04.2022 Чтобы победить острый дефицит кадров в ИТ, в Россию завезут иностранцев, которым дадут ВНЖ по упрощенной схеме
20.04.2022 Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки
15.04.2022 Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты
20.12.2021 В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 208-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Россий
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 150-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 Федерального з
19.05.2021 В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 65-ФЗ «О внесении изменения в статью 17 Федерального

06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 50-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального з
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц»
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 19-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фед
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г.

населении Российской Федерации, а также взаимодействия органов и организаций, указанных в статье 10 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о насе
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 446-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодате
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков
04.12.2020 Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК
16.11.2020 Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками
22.09.2020 Максут Шадаев прокомментировал законопроект о запрете некоторых видов шифрования
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, с
17.06.2020 В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы
16.06.2020 В России придумали новый способ поддержки стартапов. Законопроект внесен в Госдуму

Публикаций - 4605, упоминаний - 5643

Юриспруденция и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 338
9594 208
Microsoft Corporation 25775 182
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 172
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 154
МегаФон 10742 142
Yandex - Яндекс 9216 125
Google LLC 12688 100
SAP SE 5601 99
Oracle Corporation 7074 95
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 94
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 93
Telegram Group 2940 80
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 78
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 73
VK - Mail.ru Group 3602 72
Meta Platforms - Facebook 4621 71
Apple Inc 13154 70
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 67
Softline - Софтлайн 3743 67
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 58
IBM - International Business Machines Corp 9699 57
X Corp - Twitter 2938 53
Крок - Croc 1964 53
Diasoft - Диасофт 1144 53
Информзащита 941 48
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 47
Cisco Systems 5372 43
InfoWatch - Инфовотч 1185 43
Docsvision - ДоксВижн 1060 42
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 41
Broadcom - VMware 2610 40
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 38
Directum - Директум 1268 38
Intel Corporation 12811 37
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 37
HP Inc. 5883 35
Код Безопасности 812 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 35
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 189
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 116
Почта России ПАО 2370 106
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 78
НСПК - Национальная система платежных карт 948 59
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 59
РЖД - Российские железные дороги 2096 51
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 46
Visa International 1993 43
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 42
Альфа-Банк 1979 41
ГПБ - Газпромбанк 1273 36
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 32
Газпром ПАО 1493 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 27
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 23
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 21
Россети Ленэнерго 1699 20
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 19
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 19
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 16
Газпром нефть 725 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 15
NanduQ - Qiwi 1013 14
Евросеть 1421 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 967
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 827
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 610
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 529
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 482
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 436
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 408
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 406
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 345
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 325
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 323
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 249
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 220
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 215
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 215
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 207
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 164
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 152
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 149
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 145
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 143
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 124
Федеральное казначейство России 1949 119
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 114
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 113
Судебная власть - Judicial power 2500 112
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 102
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 92
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 71
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 70
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 69
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 68
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 68
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 67
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 65
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 65
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 64
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 61
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 58
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 57
Единая Россия - Политическая партия 321 42
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 37
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 35
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 34
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 28
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 26
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 23
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 16
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 15
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 15
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
ЛДПР 116 13
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 13
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 12
ГосИнформСистемы 160 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 11
АЮР - Ассоциация юристов России 51 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 9
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 9
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 8
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1542
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 944
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 802
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 787
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 750
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 676
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 635
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 518
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 515
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 483
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 453
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 416
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 384
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 368
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 334
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 332
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 320
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 296
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 293
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 290
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 285
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 278
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 270
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 270
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 266
Оповещение и уведомление - Notification 5943 250
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 247
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 236
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 217
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 201
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 200
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 199
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 197
Электронный документ - Electronic document 1579 196
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 194
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 190
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 189
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 181
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 171
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 165
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 504
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 289
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 183
Linux OS 11533 142
Microsoft Windows 16882 128
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 97
Google Android 15243 96
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 90
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 78
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 76
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 75
Microsoft Windows 2000 8678 75
Apple iOS 8583 74
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 68
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 63
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 61
FreePik 1841 60
Новые облачные технологии - МойОфис 958 60
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 58
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 50
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 49
Google YouTube - Видеохостинг 3002 47
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 47
Apple iPhone 6 4861 45
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 45
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 44
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 44
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 44
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 42
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 42
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 41
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 41
Microsoft Office 4170 39
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 39
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 39
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 38
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 38
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 37
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 36
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 33
Путин Владимир 3454 299
Медведев Дмитрий 1665 134
Никифоров Николай 1138 88
Мишустин Михаил 787 69
Шадаев Максут 1210 52
Валяева Елизавета 72 40
Рейман Леонид 1065 39
Евраев Михаил 266 37
Щеголев Игорь 699 33
Козырев Алексей 328 32
Попов Алексей 339 32
Чернышенко Дмитрий 581 28
Хинштейн Александр 148 26
Горелкин Антон 118 24
Орловский Виктор 408 23
Наумов Виктор 126 22
Яровая Ирина 72 21
Греф Герман 485 20
Массух Илья 239 18
Левин Леонид 134 16
Собянин Сергей 538 16
Бойко Елена 152 16
Паршин Максим 323 16
Дуров Павел 329 15
Смирнов Алексей 269 15
Конусов Андрей 87 15
Шалманов Сергей 202 15
Володин Вячеслав 108 14
Катамадзе Анна 133 14
Григоренко Дмитрий 249 14
Назарова Анна 52 13
Иванов Сергей 405 13
Фомичев Олег 139 13
Фрадков Михаил 161 13
Боярский Сергей 49 13
Калина Роман 62 12
Бутенко Юрий 65 12
Щеглов Петр 85 12
Емельянников Михаил 40 12
Гаттаров Руслан 144 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3868
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 844
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 421
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 293
Европа 24964 220
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 187
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 186
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 141
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 137
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 95
Украина 7928 95
Германия - Федеративная Республика 13221 94
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 84
Земля - планета Солнечной системы 10865 80
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 80
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 71
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 70
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 70
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 68
Казахстан - Республика 6048 67
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 65
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 64
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 63
Россия - УФО - Тюменская область 1365 63
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 63
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 62
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 62
Беларусь - Белоруссия 6289 60
Россия - СФО - Новосибирск 4876 60
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 60
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 59
Россия - УФО - Свердловская область 1951 55
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 55
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 54
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 54
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 54
Россия - ПФО - Самарская область 1577 52
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 51
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 50
Россия - СФО - Омская область 789 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2563
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1203
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1169
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 622
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 621
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 551
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 467
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 459
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 388
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 381
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 374
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 338
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 338
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 333
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 319
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 314
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 283
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 269
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 266
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 251
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 242
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 238
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 236
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 230
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 205
Энергетика - Energy - Energetically 5855 204
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 192
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 192
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 187
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 181
Паспорт - Паспортные данные 2848 181
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 179
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 176
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 172
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 171
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 167
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 163
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 160
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 157
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 154
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 230
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 100
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 71
Ведомости 1466 65
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 39
РИА Новости 1033 31
Forbes - Форбс 1002 27
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 24
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 24
Известия ИД 770 23
Российская газета 290 20
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 19
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 19
Wikipedia - Википедия 650 18
TAdviser - Центр выбора технологий 468 15
РОИ - Российская общественная инициатива 85 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 13
Bloomberg 1627 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 9
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 8
AP - Associated Press 2007 8
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 8
NYT - The New York Times 1100 7
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 7
Парламентская газета 32 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 5
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 5
Рен ТВ - телеканал 82 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 4
CNews TV 747 4
Открытые системы ИД 176 4
CNews Северо-Запад 24 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
N+1 - Издание 188 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 197
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 103
IDC - International Data Corporation 4975 41
Gartner - Гартнер 3658 38
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
SimilarWeb 62 6
CNews Инновация года - награда 155 6
Forrester Research 834 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 5
Markets&Markets Research 113 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
Mobile Research Group 87 4
Wainhouse Research 40 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
Трейд.Су ИА 21 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Рустелеком ТК 305 2
Frost & Sullivan 207 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
S&P 500 565 2
Cybersecurity Ventures 11 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
MForum Analytics 20 2
РАН - Российская академия наук 2122 44
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 33
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 25
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 13
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 10
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
ИИИ - Институт исследований интернета 66 8
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 6
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 5
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 5
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 4
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 4
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 145
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 58
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 29
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 25
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 22
CNews AWARDS - награда 571 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
День молодёжи - 27 июня 1087 11
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 9
Единый день голосования 143 8
CNews FORUM Кейсы 313 8
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 7
Связь-Экспокомм 276 7
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 4
РусКрипто 26 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
Docflow 148 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Moscow Education Online 12 2
ЭОС Осенний документооборот 35 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Земля из космоса 51 2
1С:Проект года 28 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Навитех-Экспо 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще