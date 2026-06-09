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Юриспруденция Федеральное законодательство
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
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Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства
Минцифры России поддерживает работу на российском рынке глобальных цифровых платформ, соблюдающих требования российского законодательства. Министерство и Роскомнадзор ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена из-за систематичес
|15.05.2025
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Signal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательства
девять, статьи 13.11 КоАП России). Использование мессенджеров В конце 2022 г. был принят и подписан Федеральный закон №584-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, ин
|16.05.2024
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Облаку «T1 Cloud» присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ
конодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры и имеет наивысший уровень защищенности. Категорирование облачной инфраструктуры «Т1 Cloud», проведенное в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О безопасности КИИ» (№187-ФЗ) и постановлением Правительства от 8 февраля 2018 г. №127, подтверждает соблюдение провайдером всех требований к значимым объектам КИИ. Переход
|29.12.2023
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Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г.
считыванию двухмерного штрихового кода, оборудованием по считыванию федеральных специальных марок. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдел
|01.12.2023
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Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2023 года
Федеральный закон от 14 ноября 2023 г. N 535-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» У
|30.06.2023
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Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2023 г.
должностных лиц - 100-200 тыс., для юрлиц - 300-700 тыс. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г. Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 214-ФЗ «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного
|07.12.2022
|Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях
|21.11.2022
|Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов
|18.11.2022
|Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу
|20.10.2022
|Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян
|07.10.2022
|Россиян не допускают к пиратскому софту и фильмам. Законопроект признан «сырым»
|29.04.2022
|Чтобы победить острый дефицит кадров в ИТ, в Россию завезут иностранцев, которым дадут ВНЖ по упрощенной схеме
|20.04.2022
|Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки
|15.04.2022
|Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами
|21.02.2022
|Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты
|20.12.2021
|В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей
|10.08.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-
|09.07.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 208-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Россий
|18.06.2021
|В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10
|17.06.2021
|Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи
|17.06.2021
|Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
|10.06.2021
|Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
|03.06.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 150-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 Федерального з
|19.05.2021
|В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных
|11.05.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 65-ФЗ «О внесении изменения в статью 17 Федерального
|06.04.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 50-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального з
|16.03.2021
|В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц»
|09.03.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 19-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фед
|03.02.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г.
населении Российской Федерации, а также взаимодействия органов и организаций, указанных в статье 10 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о насе
|11.01.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 446-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодате
|09.12.2020
|Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков
|04.12.2020
|Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против
|26.11.2020
|Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»
|18.11.2020
|Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК
|16.11.2020
|Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками
|22.09.2020
|Максут Шадаев прокомментировал законопроект о запрете некоторых видов шифрования
|07.08.2020
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
|06.07.2020
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, с
|17.06.2020
|В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы
|16.06.2020
|В России придумали новый способ поддержки стартапов. Законопроект внесен в Госдуму
Юриспруденция и организации, системы, технологии, персоны:
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