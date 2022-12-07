Юриспруденция - Федеральное законодательство

ля 2022 г. поручил Минцифры России до 1 июня 2022 г. завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. 13 мая 2022 г. Минцифры России внесен в Правительство России проект федерального закона об отечественном магазине приложений. Почему принято такое решение? Российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами, поэтому принято решение создать отечес

В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме и Михаил Мишустин в конце апреля 2022 г. поручил Минцифры до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. 13 мая Минцифры России внесен в правительство проект федерального закона об отечественном магазине приложений. В Минцифры объяснили, что решение было принято, так как российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами. Для подготов