Юриспруденция Федеральное законодательство
|07.12.2022
|Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях
|21.11.2022
|Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов
|18.11.2022
|Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу
|20.10.2022
|Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян
|07.10.2022
|Россиян не допускают к пиратскому софту и фильмам. Законопроект признан «сырым»
|23.06.2022
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Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму
ля 2022 г. поручил Минцифры России до 1 июня 2022 г. завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. 13 мая 2022 г. Минцифры России внесен в Правительство России проект федерального закона об отечественном магазине приложений. Почему принято такое решение? Российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами, поэтому принято решение создать отечес
|23.06.2022
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В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме
и Михаил Мишустин в конце апреля 2022 г. поручил Минцифры до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. 13 мая Минцифры России внесен в правительство проект федерального закона об отечественном магазине приложений. В Минцифры объяснили, что решение было принято, так как российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами. Для подготов
|23.05.2022
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Власти собрались выводить из тени 12 млн криптокошельков россиян с 10 трлн рублей. Законопроект уже в Госдуме
ва внесли в конце апреля 2022 г., они отозвали. Нынешним документом предлагается внести изменения в федеральный закон №259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Майнинг авторы зак
|29.04.2022
|Чтобы победить острый дефицит кадров в ИТ, в Россию завезут иностранцев, которым дадут ВНЖ по упрощенной схеме
|20.04.2022
|Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки
|15.04.2022
|Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами
|07.04.2022
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В российских ИТ появляется новая отрасль
Госдумой нового закона, в российском ИТ скоро может появиться отдельная отрасль - Центры обработки данных. Законопроект, регулирующий их деятельность, внесен Правительством России в форме изменений в Федеральный закон «О связи». Документ размещен на портале нормативных правовых актов. 6 апреля 2022 г. совет Госдумы рекомендовал его к рассмотрению в весеннюю сессию. Авторы документа предлага
|23.03.2022
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Минэкономразвития России разработало законопроект, направленный на расширение круга потенциальных инвесторов ИНТЦ
ентов, что ускорит принятие решений, необходимых для работы ИНТЦ и сэкономит время их сотрудникам. «Федеральный закон, регулирующий создание, статус и деятельность ИНТЦ, был принят еще в 2017 г
|21.02.2022
|Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты
|20.12.2021
|В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей
|10.12.2021
|Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских
|10.08.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г.
Федеральное законодательство Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-
|18.06.2021
|В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10
|17.06.2021
|Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи
|17.06.2021
|Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
|10.06.2021
|Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
|21.05.2021
|Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram
|19.05.2021
|В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных
|16.04.2021
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Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО
Рабочая группа «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика» рассмотрела и в целом одобрила для направления в Правительство подготовленный Минтруда России проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части перехода на электронный кадровый документооборот)». Основной целью законопроекта является создание усло
|16.03.2021
|В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц»
|04.03.2021
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В Минцифры России обсудили поправки в законопроект о персональных данных
В Минцифры России состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных», который был разработан министерством, и рассмотрен и принят Государственной Думой в первом чтении 16 февраля 2021 г. Согл
|09.12.2020
|Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков
|07.12.2020
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МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 потеряют 10 миллиардов из-за новой идеи властей
Министерства, такой подход должен был привести к упрощению процедуры заключения договора и повысить достоверность информации об абонентах. Изменения Минкомсвязи предложило внести в статьи 2, 44 и 45 федерального закона «О связи». Дистанционное подключение абонентов невыгодно федеральным операторам Минэкономики раскритиковало законопроект Минцифры и в конце июня 2020 г. предложило свой собс
|04.12.2020
|Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против
|26.11.2020
|Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»
|18.11.2020
|Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК
|16.11.2020
|Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками
|22.09.2020
|Максут Шадаев прокомментировал законопроект о запрете некоторых видов шифрования
|17.06.2020
|В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы
|16.06.2020
|В России придумали новый способ поддержки стартапов. Законопроект внесен в Госдуму
|15.06.2020
|Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных
|03.06.2020
|Власти вносят в Трудовой кодекс регулирование удаленной работы
|27.05.2020
|Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы
|21.05.2020
|Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России
|28.04.2020
|Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет
Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2836 108
|Медведев Дмитрий 1637 52
|Никифоров Николай 1172 40
|Мишустин Михаил 540 20
|Валяева Елизавета 72 18
|Козырев Алексей 290 16
|Рейман Леонид 1033 15
|Орловский Виктор 353 15
|Яровая Ирина 70 15
|Щеголев Игорь 692 14
|Шадаев Максут 733 14
|Евраев Михаил 244 14
|Попов Алексей 330 12
|Конусов Андрей 86 10
|Наумов Виктор 125 10
|Чернышенко Дмитрий 494 10
|Касперская Наталья 280 9
|Иванов Сергей 373 8
|Массух Илья 223 7
|Комиссаров Дмитрий 206 7
|Калугин Сергей 168 7
|Покровский Иван 94 6
|Авербах Владимир 126 6
|Емельянников Михаил 39 6
|Греф Герман 375 6
|Никольский Антон 22 6
|Володин Вячеслав 72 6
|Фрадков Михаил 160 6
|Шалманов Сергей 201 6
|Дворкович Аркадий 210 5
|Земков Сергей 157 5
|Гаттаров Руслан 143 5
|Храмцовская Наталья 46 5
|Назарова Анна 43 5
|Смирнов Алексей 208 5
|Макаров Станислав 117 5
|Милованцев Дмитрий 110 5
|Левин Леонид 127 5
|Слизень Виталий 242 5
|Рудычева Наталья 92 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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