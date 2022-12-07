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Юриспруденция Федеральное законодательство

Юриспруденция - Федеральное законодательство


07.12.2022 Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях

21.11.2022 Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов

18.11.2022 Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу

20.10.2022 Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян

07.10.2022 Россиян не допускают к пиратскому софту и фильмам. Законопроект признан «сырым»

23.06.2022 Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму

ля 2022 г. поручил Минцифры России до 1 июня 2022 г. завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. 13 мая 2022 г. Минцифры России внесен в Правительство России проект федерального закона об отечественном магазине приложений. Почему принято такое решение? Российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами, поэтому принято решение создать отечес
23.06.2022 В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме

и Михаил Мишустин в конце апреля 2022 г. поручил Минцифры до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. 13 мая Минцифры России внесен в правительство проект федерального закона об отечественном магазине приложений. В Минцифры объяснили, что решение было принято, так как российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами. Для подготов
23.05.2022 Власти собрались выводить из тени 12 млн криптокошельков россиян с 10 трлн рублей. Законопроект уже в Госдуме

ва внесли в конце апреля 2022 г., они отозвали. Нынешним документом предлагается внести изменения в федеральный закон №259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Майнинг авторы зак
29.04.2022 Чтобы победить острый дефицит кадров в ИТ, в Россию завезут иностранцев, которым дадут ВНЖ по упрощенной схеме

20.04.2022 Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки

15.04.2022 Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами

07.04.2022 В российских ИТ появляется новая отрасль

Госдумой нового закона, в российском ИТ скоро может появиться отдельная отрасль - Центры обработки данных. Законопроект, регулирующий их деятельность, внесен Правительством России в форме изменений в Федеральный закон «О связи». Документ размещен на портале нормативных правовых актов. 6 апреля 2022 г. совет Госдумы рекомендовал его к рассмотрению в весеннюю сессию. Авторы документа предлага
23.03.2022 Минэкономразвития России разработало законопроект, направленный на расширение круга потенциальных инвесторов ИНТЦ

ентов, что ускорит принятие решений, необходимых для работы ИНТЦ и сэкономит время их сотрудникам. «Федеральный закон, регулирующий создание, статус и деятельность ИНТЦ, был принят еще в 2017 г
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты

20.12.2021 В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей

10.12.2021 Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских

10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г.

Федеральное законодательство Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10

17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи

17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров

10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров

21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram

19.05.2021 В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных

16.04.2021 Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО

Рабочая группа «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика» рассмотрела и в целом одобрила для направления в Правительство подготовленный Минтруда России проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части перехода на электронный кадровый документооборот)». Основной целью законопроекта является создание усло
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц»

04.03.2021 В Минцифры России обсудили поправки в законопроект о персональных данных

В Минцифры России состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных», который был разработан министерством, и рассмотрен и принят Государственной Думой в первом чтении 16 февраля 2021 г. Согл
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков

07.12.2020 МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 потеряют 10 миллиардов из-за новой идеи властей

Министерства, такой подход должен был привести к упрощению процедуры заключения договора и повысить достоверность информации об абонентах. Изменения Минкомсвязи предложило внести в статьи 2, 44 и 45 федерального закона «О связи». Дистанционное подключение абонентов невыгодно федеральным операторам Минэкономики раскритиковало законопроект Минцифры и в конце июня 2020 г. предложило свой собс
04.12.2020 Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против

26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»

18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК

16.11.2020 Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками

22.09.2020 Максут Шадаев прокомментировал законопроект о запрете некоторых видов шифрования

17.06.2020 В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы

16.06.2020 В России придумали новый способ поддержки стартапов. Законопроект внесен в Госдуму

15.06.2020 Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных

03.06.2020 Власти вносят в Трудовой кодекс регулирование удаленной работы

27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы

21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России

28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет


Публикаций - 1798, упоминаний - 1950

Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10387 157
7334 88
Microsoft Corporation 23834 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10037 69
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7330 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8221 51
Oracle Corporation 6415 39
Yandex - Яндекс 6073 39
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1231 38
SAP SE 5006 38
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1920 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4351 34
VK - Mail.ru Group 3254 33
Google LLC 11188 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2928 26
Информзащита 687 26
Softline - Софтлайн 2229 22
Прогноз 1687 20
Ростелеком - Глобус-телеком 226 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6471 20
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1553 19
IBM - International Business Machines Corp 9277 19
InfoWatch - Инфовотч 954 19
Docsvision - ДоксВижн 980 18
Directum - Директум 962 18
VMware 2198 18
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 283 17
Крок - Croc 1738 17
КриптоПРО - Крипто-ПРО 358 17
R-Style - Эр-Стайл ГК 689 17
Meta Platforms - Facebook 4358 17
Leta Group - Лета Групп 279 17
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 361 17
Код Безопасности 499 16
HP Inc. 5593 16
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 295 16
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 604 15
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 695 15
Apple Inc 11440 15
Cisco Systems 4946 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6170 75
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6355 43
Почта России ПАО 2059 41
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 634 40
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 24
Visa International 1896 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 18
Альфа-Банк 1637 17
НСПК - Национальная система платежных карт 651 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 15
Россети Ленэнерго 2410 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2559 14
ГПБ - Газпромбанк 974 14
Familia - Фамилия - Торговая сеть 240 12
Газпром ПАО 1193 11
РЖД - Российские железные дороги 1692 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1929 10
Роснефть НК - нефтяная компания 490 8
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 209 8
Qiwi 954 8
Евросеть 1402 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1295 7
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 51 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 7
Societe Generale - Росбанк АКБ 544 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 730 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 598 6
101Hotels.com 715 6
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 32 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 313 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 405 6
Ингосстрах СПАО 356 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 358 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 860 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 5
JCB International 139 5
Газпром нефть 527 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18590 625
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5408 358
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9763 332
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3101 199
Президент Российской Федерации 3862 187
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 180
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3122 172
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 145
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3945 139
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2553 126
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2489 114
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 989 79
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 78
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 77
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2071 74
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 66
Правительство Москвы 2105 65
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2053 52
Федеральное казначейство России 1619 48
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 47
Судебная власть - Judicial power 2157 47
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 47
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 209 45
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 670 41
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1085 40
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 38
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 36
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1279 36
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 32
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 895 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2575 27
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 296 27
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 719 24
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 24
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 719 24
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 417 22
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 690 21
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 344 21
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 203 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 18
Единая Россия - Политическая партия 275 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 988 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 590 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 94 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 7
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 6
ЛДПР 100 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2617 5
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 259 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 3
АЮР - Ассоциация юристов России 31 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 2
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 2
Greenpeace - Гринпис 119 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56070 787
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41559 413
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27065 398
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6144 336
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11345 243
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13638 216
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18529 202
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26745 200
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9587 196
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21285 184
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3146 180
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18318 160
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2881 148
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13868 140
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9861 126
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10444 125
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22825 124
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10562 121
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9576 118
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8402 102
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17826 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22771 96
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12851 92
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11911 91
Электронный документ - Electronic document 1321 90
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3678 86
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11306 85
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26019 83
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8423 81
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13816 79
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8677 79
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8050 73
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5569 73
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4572 67
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 665 66
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10358 66
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11636 61
Оповещение и уведомление - Notification 3372 61
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22095 59
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8949 59
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4348 202
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2989 94
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 919 87
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1138 61
Microsoft Windows 2000 12878 60
Microsoft Windows 14769 46
Linux OS 8648 46
Apple iPhone 6 6321 39
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 36
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 278 33
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 491 31
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1146 27
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2030 26
Google Android 13003 26
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3580 24
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4839 24
1С:Бухгалтерия 879 21
Microsoft Office 3534 20
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 224 20
Age of Kings 3460 20
Apple iOS 7093 20
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 403 19
Aladdin JaCarta СКЗИ 339 18
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 214 17
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 230 17
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 224 16
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 358 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 484 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 546 14
Новые облачные технологии - МойОфис 570 14
Обращения граждан 217 14
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 431 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1825 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4408 13
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 202 13
Apple iPad 3775 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 820 12
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 288 12
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 74 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 343 11
Путин Владимир 2836 108
Медведев Дмитрий 1637 52
Никифоров Николай 1172 40
Мишустин Михаил 540 20
Валяева Елизавета 72 18
Козырев Алексей 290 16
Рейман Леонид 1033 15
Орловский Виктор 353 15
Яровая Ирина 70 15
Щеголев Игорь 692 14
Шадаев Максут 733 14
Евраев Михаил 244 14
Попов Алексей 330 12
Конусов Андрей 86 10
Наумов Виктор 125 10
Чернышенко Дмитрий 494 10
Касперская Наталья 280 9
Иванов Сергей 373 8
Массух Илья 223 7
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Калугин Сергей 168 7
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Гаттаров Руслан 143 5
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Смирнов Алексей 208 5
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Милованцев Дмитрий 110 5
Левин Леонид 127 5
Слизень Виталий 242 5
Рудычева Наталья 92 5
Россия - РФ - Российская федерация 127881 1580
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13458 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6609 75
Европа 21555 65
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2459 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15576 44
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13114 33
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2103 33
Земля - планета Солнечной системы 10011 32
Россия - СЗФО - Калининградская область 1074 32
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Россия - ПФО - Самарская область 1162 31
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1334 30
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 525 29
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Украина 7403 26
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 722 22
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5807 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 853 11
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Ведомости 657 10
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РИА Новости 827 9
Forbes - Форбс 662 8
Российская газета 249 6
РОИ - Российская общественная инициатива 77 6
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Известия ИД 518 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 5
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TAdviser - Центр выбора технологий 325 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 4
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 3
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CNews TV 747 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 2
Деловой Петербург 25 2
РБК Daily 91 2
Рен ТВ - телеканал 64 2
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Росбалт ИА 60 2
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 75 2
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Cybersecurity Ventures 7 2
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Frost & Sullivan 202 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 100 2
Forrester Research 815 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 102 1
Oxford Economics 12 1
KuppingerCole Analysts AG 4 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 1
CNews Мишень ОФД 4 1
SmartMarketing 73 1
Strategy Analytics 283 1
Comparitech 5 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 29 1
Тинькофф - Tinkoff Data 3 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 62 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
РАН Институт астрономии 7 1
Gartner - Dataquest 348 1
MForum Analytics 20 1
SimilarWeb 35 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
S&P 500 554 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 79 1
ARC Advisory Group 20 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 1
РАН - Российская академия наук 1825 24
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 755 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 175 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 702 4
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 70 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 3
ИИИ - Институт исследований интернета 50 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 294 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 3
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 9 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 203 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 251 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 184 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 36 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 276 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 503 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 2
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 9 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 9 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 60 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1841 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 688 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 923 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2159 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 8
День молодёжи - 27 июня 709 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 3
Единый день голосования 95 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 23 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 237 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
CNews AWARDS - награда 438 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 114 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Земля из космоса 50 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
CSTB Telecom & Media 59 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Час кода - международное движение 11 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 52 1
Связь-Экспокомм 94 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
ЭОС Осенний документооборот 22 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Электронное государство XXI века 32 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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