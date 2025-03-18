Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России» ники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от якобы «Единой России» В самой переписке соискателя просят заполнить резюме и присылают ссылку на фиш

После угона Telegram-аккаунтов скамеры рассылают фальшивые опросы от имени «Единой России» для кражи денег удоустройства аккаунт автоматически начинает распространять мошеннические ссылки на опрос от имени «Единой России». Такая схема зафиксирована впервые. Организаторы преступной схемы похищают акк

«Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» центры обработки данных (ЦОД). Эти отчисления будут поступать в специальный фонд, из которого финансируется развитие инфраструктуры связи в стране. Об этом Хинштейн рассказал на совместном совещании «Единой России» и Правительства по обсуждению программы поддержки ИТ-отрасли. Его предложение поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. По словам Хинштейна, объем трафика, который идет от иностран

«Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах е может применяться (и применяется) искусственный интеллект. Каждая из них, со слов представителей «Единой России», затрагивает конституционные права граждан. В первую очередь были названы обра

Неизвестные хакеры пытались использовать аккаунты граждан на «Госуслугах» на праймериз «Единой России» Онлайн-голосование «Единой России» Профили россиян на портале госуслуг могли без их ведома использоваться для гол

Российский разработчик: Депутат «Единой России», вероятно, хочет убрать нас с рынка гендиректор и основатель «Дневник.ру» Гавриил Леви. Как атаковали «Дневник.ру» В начале недели несколько федеральных изданий распространили заявление Владимира Бурматова, депутата Госдумы от фракции «Единая Россия», первого зампреда думского комитета по образованию. В нем депутат выразил обеспокоенность многолетней «утечкой в офшор» персональных данных 5,6 млн учеников российских школ, подр

Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России» запрете ролика Навального неправомерное, так как в ролике перечислялись лишь предвыборные обещания «Единой России» и призыв голосовать на выборах за любую другую партию. Во-вторых, эксперты цен

«Единая Россия» ужесточает «антипиратское» законодательство и благословляет блокировки сайтов по IP Депутат от «Единой России» Сергей Железняк внес в Госдуму 24 февраля 2014 г. законопроект, ужесточающий д

Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки Владельцами кипрского Timeturns Holdings, занимающегося работой на телекоммуникационных рынках развивающихся стран, являются депутат Мосгордумы от «Единой России» Александр Милявский и предпринимательница из Непала Самата Прасад (Samatha Prasad). Об этом CNews рассказал источник в одной из российских сотовых компаний. На сайте Timeturns од

Все члены «Единой России» получили профили «В Контакте» Депутат Госдумы Роберт Шлегель в своем блоге на платформе «Живой журнал» сообщил о том, что в социальной сети «В Контакте» были созданы аккаунты всем депутатам партии «Единая Россия». «Вместе с «В Контакте» создали аккаунты всем депутатам фракции ЕР в Государственной Думе (тем, у кого их не было до настоящего момента, а именно 295 человек). Каждому из депутат

Идеолог «Единой России» предложил запретить чиновникам вести блоги Политолог и идеолог партии «Единая Россия» Алексей Чадаев во время своего выступления на конференции Russian Internet Week 2010 предложил законодательно запретить государственным чиновникам, особенно занимающим высокие до

«Ростелеком» предоставил Костромскому отделению партии «Единая Россия» федеральные номера в коде «8-800» ного отделения партии и получить из первоисточника всю необходимую информацию о работе, проводимой «Единой России» на территории области. «Уникальные возможности единого номера оказались особен

«Единая Россия» хочет обложить данью интернет-провайдеров рынкам. Представитель Минкомсвязи затруднился прокомментировать законодательную инициативу. Певец «Единой России» полагает, что 2% от выручки провайдеров правообладателям будет достаточно Зако

Членов «Единой России» обязали посещать сайты партии не менее двух раз в день минувшую пятницу, 16 июля, в российских блогах появилась копия письма главы центрального исполкома «Единой России» в Сочи Веры Пашковой. В письме нижестоящим координаторам районов и микрорайоно

«Единая Россия» запустит новый веб-проект для борьбы с бюрократией - сайт «Барьерам.net». На встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов сообщил, что эта инициатива была одобрена в конце марта на совме