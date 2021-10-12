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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Единая Россия
Политическая партия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 174, упоминаний - 240
Единая Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 29
|Ющенко Александр 25 19
|Горелкин Антон 34 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Пушков Алексей 8 6
|Исаев Андрей 19 6
|Неверов Сергей 6 5
|Володин Вячеслав 62 5
|Клишас Андрей 44 5
|Кобилев Алексей 4 4
|Романов Михаил 22 4
|Хинштейн Александр 50 4
|Бессарабов Даниил 3 3
|Пински Виктор 3 3
|Турчак Андрей 14 3
|Бокова Людмила 80 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Матвиенко Валентина 58 3
|Соколов Алексей 121 3
|Бунина Елена 27 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Яровая Ирина 63 2
|Вяткин Дмитрий 6 2
|Лугов Андрей 32 2
|Толстых Петр 3 2
|Мизулина Елена 16 2
|Мукабенова Мария 2 2
|Сосновский Александр 3 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Боярский Сергей 16 2
|Волож Аркадий 181 2
|Жаров Александр 165 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Шадаев Максут 384 2
|Мукабенова Марина 2 2
|Мизулина Екатерина 8 2
|Канаев Алексей 3 2
|Малофеев Константин 98 2
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758967, в очереди разбора - 662657.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758967, в очереди разбора - 662657.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru