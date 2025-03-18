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Индексная книга (каталог) CNews*
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Единая Россия Политическая партия

Единая Россия - Политическая партия

СОБЫТИЯ


18.03.2025 Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России»

ники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от якобы «Единой России» В самой переписке соискателя просят заполнить резюме и присылают ссылку на фиш
18.03.2025 После угона Telegram-аккаунтов скамеры рассылают фальшивые опросы от имени «Единой России» для кражи денег

удоустройства аккаунт автоматически начинает распространять мошеннические ссылки на опрос от имени «Единой России». Такая схема зафиксирована впервые. Организаторы преступной схемы похищают акк
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома»

центры обработки данных (ЦОД). Эти отчисления будут поступать в специальный фонд, из которого финансируется развитие инфраструктуры связи в стране. Об этом Хинштейн рассказал на совместном совещании «Единой России» и Правительства по обсуждению программы поддержки ИТ-отрасли. Его предложение поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. По словам Хинштейна, объем трафика, который идет от иностран
17.08.2021 «Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах

е может применяться (и применяется) искусственный интеллект. Каждая из них, со слов представителей «Единой России», затрагивает конституционные права граждан. В первую очередь были названы обра
04.06.2021 Неизвестные хакеры пытались использовать аккаунты граждан на «Госуслугах» на праймериз «Единой России»

Онлайн-голосование «Единой России» Профили россиян на портале госуслуг могли без их ведома использоваться для гол
22.05.2015 Российский разработчик: Депутат «Единой России», вероятно, хочет убрать нас с рынка

гендиректор и основатель «Дневник.ру» Гавриил Леви. Как атаковали «Дневник.ру» В начале недели несколько федеральных изданий распространили заявление Владимира Бурматова, депутата Госдумы от фракции «Единая Россия», первого зампреда думского комитета по образованию. В нем депутат выразил обеспокоенность многолетней «утечкой в офшор» персональных данных 5,6 млн учеников российских школ, подр
04.04.2014 Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России»

запрете ролика Навального неправомерное, так как в ролике перечислялись лишь предвыборные обещания «Единой России» и призыв голосовать на выборах за любую другую партию. Во-вторых, эксперты цен
25.02.2014 «Единая Россия» ужесточает «антипиратское» законодательство и благословляет блокировки сайтов по IP

Депутат от «Единой России» Сергей Железняк внес в Госдуму 24 февраля 2014 г. законопроект, ужесточающий д
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки

Владельцами кипрского Timeturns Holdings, занимающегося работой на телекоммуникационных рынках развивающихся стран, являются депутат Мосгордумы от «Единой России» Александр Милявский и предпринимательница из Непала Самата Прасад (Samatha Prasad). Об этом CNews рассказал источник в одной из российских сотовых компаний. На сайте Timeturns од
01.11.2010 Все члены «Единой России» получили профили «В Контакте»

Депутат Госдумы Роберт Шлегель в своем блоге на платформе «Живой журнал» сообщил о том, что в социальной сети «В Контакте» были созданы аккаунты всем депутатам партии «Единая Россия». «Вместе с «В Контакте» создали аккаунты всем депутатам фракции ЕР в Государственной Думе (тем, у кого их не было до настоящего момента, а именно 295 человек). Каждому из депутат
26.10.2010 Идеолог «Единой России» предложил запретить чиновникам вести блоги

Политолог и идеолог партии «Единая Россия» Алексей Чадаев во время своего выступления на конференции Russian Internet Week 2010 предложил законодательно запретить государственным чиновникам, особенно занимающим высокие до
19.10.2010 «Ростелеком» предоставил Костромскому отделению партии «Единая Россия» федеральные номера в коде «8-800»

ного отделения партии и получить из первоисточника всю необходимую информацию о работе, проводимой «Единой России» на территории области. «Уникальные возможности единого номера оказались особен
12.10.2010 «Единая Россия» хочет обложить данью интернет-провайдеров

рынкам. Представитель Минкомсвязи затруднился прокомментировать законодательную инициативу. Певец «Единой России» полагает, что 2% от выручки провайдеров правообладателям будет достаточно Зако
20.07.2010 Членов «Единой России» обязали посещать сайты партии не менее двух раз в день

минувшую пятницу, 16 июля, в российских блогах появилась копия письма главы центрального исполкома «Единой России» в Сочи Веры Пашковой. В письме нижестоящим координаторам районов и микрорайоно
09.04.2009 «Единая Россия» запустит новый веб-проект для борьбы с бюрократией

- сайт «Барьерам.net». На встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов сообщил, что эта инициатива была одобрена в конце марта на совме
16.01.2006 "Единая Россия" внедряет СЭД

и первичных отделений, их обширная география и высокая степень общественного внимания к действиям «Единой России» определили требования к мощности, качеству и функциональности системы автомати

Публикаций - 321, упоминаний - 375

Единая Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 31
Meta Platforms - Facebook 4621 29
Ростелеком 10948 28
Google LLC 12690 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
VK - Mail.ru Group 3602 23
Telegram Group 2940 20
X Corp - Twitter 2938 19
Apple Inc 13156 17
МегаФон 10742 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Microsoft Corporation 25775 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Huawei 4677 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Oracle Corporation 7074 5
SAP SE 5601 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
9594 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Zello 25 3
Питерская группа связистов 441 3
ЦБСТ АНО - Центр беспилотных систем и технологий 8 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Информзащита 941 3
PayPal 671 3
Yahoo! 3726 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 2
Cloudflare 172 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 6
Microsoft - LinkedIn 699 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
ЦИАН - CIAN 192 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Superjob - Суперджоб 858 3
Uber 357 3
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 3
Энергоэффективность Фонд НКО 3 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Газпром ПАО 1493 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Банк 1979 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Walt Disney Company 647 2
Naspers 85 2
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 13 2
IKEA - ИКЕА 171 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Нефтьмагистраль ТД 12 2
Сбер - СберАвто 38 2
iHerb - маркетплейс 17 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
НСТТ Белитон 7 2
Резонанс НПП 407 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 207
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 77
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 65
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 40
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 36
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Мосгордума - Московская городская Дума 148 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 54
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 44
ЛДПР 116 30
РосКомСвобода - Общественная организация 86 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 3
РСЭЭ - Российский союз энергоэффективности 3 3
Диссернет - Вольное сетевое сообщество 3 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
Организация черноморского экономического сотрудничества - Черноморский фонд регионального сотрудничества - The Black Sea Trust for Regional Cooperation 2 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи - Союз коммунистической молодежи - Комсомол 3 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 46
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 42
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 30
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 23
Оповещение и уведомление - Notification 5944 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 17
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 15
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 20
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
FreePik 1841 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 9
Google Android 15244 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Microsoft Windows 16882 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Linux OS 11533 7
Apple - App Store 3109 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 6
Rakuten Viber 665 6
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 6
Google - Gmail 1021 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 6
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 5
Stafory - робот Вера 377 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Apple iOS 8583 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 5
Opera Browser - Браузер 1050 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 4
ByteDance - TikTok 355 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Apple iPhone 6 4861 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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