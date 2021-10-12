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Единая Россия
Политическая партия


12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
07.09.2021 Заговор машин против людей. Программы-кадровики отказывают в работе миллионам профессионалов 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
17.08.2021 «Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах 12
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
04.06.2021 Неизвестные хакеры пытались использовать аккаунты граждан на «Госуслугах» на праймериз «Единой России» 7
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
19.05.2021 В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 2
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
26.03.2021 Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей 2
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 2
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда 3
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 2
23.12.2020 Россиян будут сажать в тюрьму за «клевету в интернете» 1
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 3
15.12.2020 Власти собрались сажать россиян в тюрьму за «клевету в интернете» 1
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
27.11.2020 Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней 2
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 1
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн» 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 2
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК 1
18.11.2020 Доверенное лицо Путина займется цифровизацией промышленности и лесным хозяйством в «Ростелекоме» 1
11.11.2020 Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права 1
01.09.2020 Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах 1

Публикаций - 174, упоминаний - 240

Единая Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 21
Google LLC 7144 17
VK - Mail.ru Group 2483 14
Yandex - Яндекс 4101 11
Facebook 3765 10
Apple Inc - Эппл Рус 7692 8
Twitter 2204 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Microsoft Corporation 11060 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
PayPal 440 3
Xiaomi 904 2
Samsung Electronics 5651 2
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 2
Telegram Group 702 2
Крок 1219 2
Huawei 2730 2
Alibaba Group 298 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Микротест 177 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
МойСклад - Логнекс 85 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
Niantic 11 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
SAP SE 3211 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Webmoney 330 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Базальт СПО 206 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
LinkedIn 520 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
eBay Inc 529 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
AliExpress 275 2
Naspers 56 1
Media Direction Group 3 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
МедРейтинг 2 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Sony Music Entertainment 41 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
UFG Private Equity 25 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Deutsche Bank 126 1
Airbnb 62 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Marshall Capital Partners 63 1
Альфа-Банк 1123 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Qiwi 783 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 85
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 23
Президент Российской Федерации 1439 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 9
Правительство РФ 2201 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Таганский районный суд города Москвы 44 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Мировой суд Таганского района Москвы 4 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Мосгордума - Московская городская Дума 54 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 2
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Счётная палата РФ 460 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 7
ЛДПР 68 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 2
Интернет-видео - ассоциация 9 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Открытый регион 23 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Opera - Браузер 632 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
WhatsApp Messenger 654 4
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
Rakuten Viber 429 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Linux OS 4253 2
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Apple macOS 922 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Яндекс.Новости 29 1
SQL - Язык программирования 432 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Apple iTunes Store 570 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Music Downloader 1 1
Free MP3 Downloader 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google Android 10750 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Apple iPad 3263 1
Apple iOS 5741 1
Samsung Galaxy Note 558 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
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Путин Владимир 1824 29
Ющенко Александр 25 19
Горелкин Антон 34 9
Никифоров Николай 1126 8
Медведев Дмитрий 1433 8
Пушков Алексей 8 6
Исаев Андрей 19 6
Неверов Сергей 6 5
Володин Вячеслав 62 5
Клишас Андрей 44 5
Кобилев Алексей 4 4
Романов Михаил 22 4
Хинштейн Александр 50 4
Бессарабов Даниил 3 3
Пински Виктор 3 3
Турчак Андрей 14 3
Бокова Людмила 80 3
Мишустин Михаил 302 3
Матвиенко Валентина 58 3
Соколов Алексей 121 3
Бунина Елена 27 2
Худавердян Тигран 66 2
Соловьев Владимир 98 2
Яровая Ирина 63 2
Вяткин Дмитрий 6 2
Лугов Андрей 32 2
Толстых Петр 3 2
Мизулина Елена 16 2
Мукабенова Мария 2 2
Сосновский Александр 3 2
Щеголев Игорь 676 2
Боярский Сергей 16 2
Волож Аркадий 181 2
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Чернышенко Дмитрий 234 2
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