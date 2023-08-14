Индия - Bharat

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море млн квадратных километров и находится примерно в 1 200 километрах к юго-западу от южного побережья Индии. Исследователи из Индийского научного института и Немецкого исследовательского центра г

Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu ОС для военных Министерство обороны Индии планирует перевести принадлежащие ему компьютеры, работающие под управлением Microsoft

Школы в 220 городах Индии начали использовать технологию распознавания лиц NtechLab на экзаменах NtechLab подписала контракт о поставке системы распознавания лиц для проведения экзаменов в школах в Индии. На первом этапе NtechLab поставила лицензии для использования системы распознавания лиц на 5 тыс. камер видеонаблюдения. В каждом классе установлены в среднем три-четыре камеры. Проект п

«Сбер» создает ИТ-подразделение в Бангалоре Филиал Сбера в Индии получил разрешение Резервного банка Индии на создание ИТ-подразделения в Бангало

Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди Индийские программисты станут историей Программисты из Индии, которым крупные компании со всего мира передают различные задачи на аутсорс, оказались

На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов ведущих предприятий авиационного строения в Азии и крупнейшим производителем летательных аппаратов Индии. Компания преимущественно выпускает самолеты, вертолеты и коплектующие для них, действу

ИТ-шники из Индии оставили Центробанк России без техподдержки. За это наказали российского дистрибутора gies Limited (ранее Hindustan Computers) ведет свою историю с 11 августа 1976 г. Она управляется из Индии, хотя в последние годы позиционирует себя в качестве международной компании. Помимо ИТ,

Индия создала свой первый процессор, более продвинутый, чем чипы Intel. В нем почти 100 мощных ядер Индия показала, на что способна В Индии состоялась премьера первого отечественного процессора для серверных систем и устройств

Основатели стартапа HRlink запустили новый ИИ-продукт в Индии Российские предприниматели запустили в Индии продажи сервиса для распознавания бухгалтерских документов Entera Global. Первыми польз

Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке и» от Xiaomi Смартфон Redmi Note 5 Pro компании Xiaomi стал причиной смерти восьмилетней девочки из Индии по имени Адитьяшри (Adithyashree). Как пишет портал GizmoChina, он взорвался у нее в ру

Ассоциация «Руссофт» подписала соглашение о сотрудничестве с российско-индийской ИТ-ассоциацией RISING ес-миссии были обусловлены тем, что благодаря активной позиции руководства страны за последние годы Индия стала одним из самых быстро развивающихся и привлекательных рынков для ИТ-решений. А по

Apple не может сбежать из Китая из-за криворуких индусов. Производство iPhone в Индии сопровождается лютым браком Забраковано в Индии Компания Apple столкнулась с непредвиденными трудностями при переносе производства свои

Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими работчиков на выпуск конкурентоспособных решений. Фото: МТС Российские операторы начали тестировать индийские, турецкие и израильские базовые станции По его мнению, оборудование «второго эшелон

Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа VisionLabs в Индии Отечественный разработчик ПО для распознавания лиц ООО «Вижнлабс» (бренд VisionLabs) вы

VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения sionLabs, специализирующаяся на компьютерном зрении и машинном обучении, объявила о выходе на рынок Индии. Новый офис компании в Нью-Дели будет сопровождать проекты в Южной Азии и укреплять сот

IBM полностью перенесла в Индию разработку своей легендарной ОС UNIX. Американских программистов вынуждают уволиться AIX теперь разрабатывают в Индии Корпорация IBM полностью перенесла разработку своей операционной системы AIX из США в И

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure t на данном рынке, а также выступает в качестве лидирующего сервис-провайдера для Microsoft Azure в Индии. Глобально рынок решений на базе Microsoft Azure растет на 40-60% в год. G7 CR Technolo

Председатель Большой двадцатки призвал мир обуздать ИИ к тому, какой вред может быть причинен пользователю ИИ, — заявил министр информационных технологий Индии Раджив Чандрасекар (Rajeev Chandrasekar), выступая на конференции инициативы Глобальное

Продукты российских стартапов представили в Индии в рамках бизнес-миссии «Сколково» и дальнейших действий для выхода на индийский рынок. Михаил Гусев, представитель Фонда «Сколково» в Индии: «Индия – страна, которая не только формирует собственный инновационный потенциал, но и

Представители «Сколково» подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими партнерами B, которые занимаются развитием и продвижением электроники, инноваций и технологических стартапов в Индии. Стороны договорились укреплять бизнес-сотрудничество и упрощать вывод российских высок

«Сколково» откроет представительство в Индии ой палатой международного бизнеса (ICIB), Национальным агентством содействия и поощрения инвестиций Индии Invest India, Конфедерацией индийской промышленности (CII), Национальной ассоциацией се

Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix по проектированию и разработке облачных решений для клиентов почти в 60 странах. Покупки Softline в Индии Softline и ранее присутствовала на ИТ-рынке Индии. В 2020 г. оборот компании в э

Softline расширяет свое присутствие в Индии за счет приобретения компании Value Point Systems сти информационной безопасности, цифровой инфраструктуры, управляемых решений и услуг на территории Индии. Благодаря этому приобретению 2000 местных клиентов компании Value Point System получат

Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 з

Создан искусственный интеллект, превращающий индусов в белых людей смогли победить главную проблему крупных транснациональных компаний, располагающих колл-центрами в Индии или принимающих на работу в свои колл-центры выходцев из этой страны. Индийский акцент

Американцы уволили российских программистов из их собственного проекта и заменили дешевыми индусами ду инженеров отечественного онлайн-редактора резюме Resume.io и заменила ее дешевыми айтишниками из Индии. Об этом в своем в Twitter рассказал руководитель группы фронтенд-разработки сервиса Вл

Облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana сервиса за прошлый год увеличился на 53% и составил около 800 млн руб. Выход на новый крупный рынок Индии позволит поддерживать темпы роста сервиса «Мойсклад» с одной стороны, с другой — диверс

Индия выручит. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором разработала смартфон X2 по цене дешевле 10 тыс. руб. Мобильник уже поступил в продажу на территории Индии, а эта страна, в отличие от десятков других, пока не подключилась к антироссийским санк

Softline укрепляет свой портфель решений и расширяет бизнес в Индии, за счет приобретения компании Umbrella Infocare нии Umbrella Infocare, расположенной в Дели. Эта сделка существенно расширит присутствие Softline в Индии, в то же время значительно укрепив позиции компании на глобальном рынке облачных услуг.

Производители микросхем сломя голову бегут в Индию года по меньшей мере 12 крупных производителей микросхем начнут возводить свои заводы на территории Индии. Такой прогноз озвучил министр железных дорог, связи, электроники и информационных техн

Япония и Индия готовятся выпустить государственные криптовалюты циум крупнейших коммерческих компаний под кураторством правительства и центрального банка страны. В Индии инициатива исходит целиком от правительства и будет сопровождаться запретом большинства

Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов стемной интеграцией. Благодаря сделке, Softline становится вторым по величине партнером Microsoft в Индии. Softline сама является крупным партнером Microsoft: продукты американской корпорации о

Смартфон знаменитой компании едва не убил владельца и оставил ему жуткие увечья джинсов своего владельца, после чего воспламенился. Это едва не стоило жизни его владельцу – жителю Индии Сухиту Шарма (Suhit Sharma). О происшествии Сухит сообщил в своем микроблоге в Twitter.

На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab Железные дороги Индии (Indian Railways) ввели в эксплуатацию 470 видеокамер с функцией распознавания лиц. Раз

Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео ссийскому релизу смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, премьерный показ которых состоялся в Индии 4 марта 2021 г. Мобильники будут продаваться в России в нескольких цветах, а их дебют н

Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft иобретает 95% долю в Embee Software, которая является вторым по объему продаж партнером Microsoft в Индии. Объем инвестиций российской стороны сделки не раскрывается, однако по оценкам эксперто

Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии решений для кибербезопасности, заключила партнерское соглашение с BD Software, ИТ-дистрибьютором в Индии. С изменением методов работы, вызванным эпидемией Covid-19, во всем мире наблюдается ст

Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии тории – амбициозный шаг для Oppo, который ускорит коммерциализацию 5G и технологическое присутствие Индии в одной из самых быстроразвивающихся областей. «Технологии 5G всегда были важным направ

Недовольные зарплатой рабочие устроили погром на фабрике по сборке iPhone. Видео тавители Apple и Wistron по состоянию на 14 декабря 2020 г. не комментировали случившееся. Откуда в Индии производство iPhone Индия – это один из крупнейших в мире рынков смартфонов – по итогам