Индия - Bharat

Китайская хакерская группировка атакует Россию и Индию с использованием нового бэкдора APT-группировка атакует промышленные, консалтинговые, торговые и транспортные компании из России и Индии «Ретроспективное исследование показало, что он находился в арсенале Silver Fox как мини

Доигрались. С HP требуют почти полтора миллиарда за мухлеж с картриджами и госконтрактами Наказание для HP Американскую компанию HP оштрафовали в Индии за новые махинации с картриджами. HP известна тем, что неустанно пытается бороться с ра

В Индии востребованы рентгеновское оборудование и микроэлектроника из Москвы По итогам 2025 г. Индия, Казахстан и Белоруссия стали самыми востребованными направлениями для производственног

С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro и компаниями. ИТ-инцидент произошел на фоне активного расширения производственных мощностей Apple в Индии. Tata Electronics в июне 2026 г. является одним из ключевых партнеров компании за преде

Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки Снятие блокировки Telegram снова доступен в Индии после недели ограничений, пишет The Times of India. Временную блокировку мессенджера объясняли рекомендациями. 23 июня 2026 г. мессенджер Telegram вновь стал доступен для пользователей в

Россия выводит свое оборудование для производства чипов на рынок Индии о CNews, дочернее предприятие микроэлектронного холдинга «Элемент» — «Нанотроника» — вышло на рынок Индии. Об этом представитель компании сообщил на конференции «Электронное машиностроение», пр

Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах жит 100 млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Китай, рассказал CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Вложения также пойдут на развитие системы антифрода в технологии проверки подлинности документов. «На сегодн

«Касперский» запускает производство на новых континентах. Вместо Запада выбраны Индия и Саудовская Аравия Выбор партнеров на новых рынках «Лаборатория Касперского» запустит производство устройств в Индии и и Саудовской Аравии, пишет РБК. Это даст возможность не просто локализации производст

НМГ и Zee Entertainment Enterprises Limited подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и дистрибуции контента «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и один из медиахолдингов Индии Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) подписали соглашение о сотрудничестве в об

«Геоскан» подготовила первую группу педагогов для лаборатории БАС в индийском университете еняет во всех образовательных проектах в России и за рубежом. «Первый курс в Канпуре показал, что в Индии есть запрос на практическое обучение студентов в области БАС, а для запуска таких прогр

«СберМобайл» начал подключать работников из Индии в рамках разработки комплексного решения по привлечению иностранной рабочей силы в РФ ру, адаптации и удержанию иностранных сотрудников с подключением телеком- и банковских сервисов. Об этом CNews сообщил представитель «СберМобайла». В рамках модели оператор подключает специалистов из Индии. Подбор кандидатов и их приезд в Россию обеспечивает партнерская сеть рекрутинговых агентств «Работа.ру». Обслуживание организовано по принципу одного окна: представитель банка выезжает к

SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ нерское соглашение с eCloudBridge для продвижения решений по управлению ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), разработкой ПО (SDLC) и персоналом (HRMS) на рынках Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Сотрудничество направлено на внедрение российских ИТ-продуктов в корпоративном секторе. Дистрибьютором решений SimpleOne в регионе выступает ITGlobal.COM

США взашей выгнали китайских программистов. Разработчик знаменитого Red Hat Linux без предупреждения устроил массовые чистки штата , Red Hat решила, что ключевой страной для размещения новой команды разработчиков идеально подходит Индия. А вот Китай, напротив, для этой роли более совершенно не годится, считают в компании.

НИУ ВШЭ установил станцию «Геоскана» для космических исследований в Индийском технологическом институте Бомбея анет частью проекта зеркальной лаборатории Высшей школы экономики и одного из ведущих университетов Индии. Об этом CNews сообщил представитель НИУ ВШЭ. Наземная станция предназначена для приема

Itglobal.com проанализировала структуру спроса на российские технологии в Индии ктуру спроса на российские ИТ-решения среди дистрибьюторов, интеграторов и корпоративных клиентов в Индии. По статистике наибольший интерес к отечественным продуктам проявляют компании из сфер

«Геоскан» открыл первую лабораторию БАС в Индии материалы для организации образовательного процесса. «Открытие лаборатории беспилотных авиационных систем в Канпуре — это вклад Геоскана в развитие практико-ориентированного образования в сфере БАС в Индии, где стремительно растет спрос на инженерные компетенции. Мы передаем не отдельные навыки, а целостный подход — от обучения до разработки технологий, — основанный на опыте российской инже

Индия потратит $11 миллиардов на поддержку местного производства микросхем что за 2025 г. Apple, стремясь избежать пошлин на китайские товары, увеличила производство iPhone в Индии примерно на 53%. Теперь теперь там производится четверть ее флагманских моделей. Другая

Netopia и Ассоциация кибербезопасности Индии подписали партнерское соглашение Netopia официально начала сотрудничество с Ассоциацией кибербезопасности Индии (Cyber Security Association of India, CSAI). Об этом CNews сообщили представители Netopia. Подписанный документ закрепляет намерения сторон развивать долгосрочные партнерские отношения в

SimpleOne выходит на рынок Индии с единой экосистемой бизнес-приложений и ИИ-инструментами Компания SimpleOne (входит в корпорацию ITG) объявила о выходе на рынок Индии. Решение о начале работы в регионе принято на основе устойчивого интереса со стороны ме

Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США аявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок США в апреле-июне 2025 г., будут произведены в Индии. По информации Bloomberg, в январе 2025 г. президент США Дональд Трамп обратился к Тиму

Китай, США, Индия, Великобритания и Россия стали главными мишенями хакеров в 2025 году DDoS-атак. По данным экспертов StormWall, в ТОП-5 самых атакуемых стран в 2025 г. вошли Китай, США, Индия, Великобритания и Россия. В ходе исследования эксперты опирались на данные клиентов Sto

Российские ИБ-компании делают ставку на Китай и Индию из-за опережающего роста рынков масштабирования бизнеса российских разработчиков. Дополнительным фактором привлекательности Китая и Индии является активная государственная политика в сфере кибербезопасности. В КНР продолжаетс

Индия обещает иностранным облачным провайдерам налоговые льготы на 20 лет за строительство ЦОДов на ее территории нулевые налоги на доходы от таких услуг, сказала на выступлении перед Парламентом министр финансов Индии Нирмала Ситараман (Nirmala Sitharaman). Еще одно условие — услуги ЦОД должны закупаться

Индия выпустила самый мощный собственный процессор Новый CPU В Индии разработан новый процессор общего назначения – DHRUV64, пишет The Register. Это наиболе

Закрылся популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр крупнейшей страны мира интересы глобальных компаний в сфере развлечений, добилась ликвидации одного из самых популярных в Индии сети пиратских интернет-кинотеатров MKVCinemas. Об этом сообщило издание Bleeping Compu

Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков и», — заявила Нина Матвиенко. Эксперт Билайна подчеркнула комплементарность потенциалов двух стран: Индия демонстрирует эталон внедрения массовых цифровых сервисов и обладает огромным пулом ИТ-

Новое ИИ-решение «Сбера» поможет индийским экспортерам за 1 день подтверждать поступление выручки и поставки товара льно ускоряет сроки прохождения процедуры проверки документации по поставке. Теперь клиенты банка в Индии, которые экспортируют товар в Россию, могут подать документы для получения сертификата

Wildberries заинтересована в развитии товарооборота между Россией и Индией исутствия. Роберт Мирзоян напомнил, что 3 декабря 2025 г. на Wildberries появился раздел «Сделано в Индии», в котором представлены товары индийского производства от отечественных поставщиков. «

На Wildberries открылся раздел с товарами из Индии нная компания Wildberries & Russ) запустила на платформе Wildberries отдельный раздел с товарами из Индии. Теперь миллионы покупателей могут найти продукцию «Сделано в Индии» благодаря с

Россиян оставляют без «серых» iPhone. Apple будет мстить магазинам за их продажу «Серый» индийский импорт Компания Apple вскрыла схему «серых» продаж ее смартфонов в Индии посредством местных розничных магазинов и ввела штрафы за это, пишет издание Business S

Старик-толстосум из ИТ хочет превратить полтора миллиарда человек в рабов. Он лоббирует 12-часовой рабочий день, но сам давно на пенсии с одним выходным в неделю. Сам он, напомним, является миллиардером и одним из самых богатых людей в Индии, а также основателем крупной ИТ-компании. Другими словами, ему напрямую выгодно, чтобы

Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью Специально для... Пакистанский (предположительно) кластер угроз в августе-сентябре провёл серию фишинговых атак на правительственные учреждения Индии. В тех случаях, когда атаки завершались успехом, в системы жертв устанавливался вредонос DeskRAT - как явствует из названия, это инструмент для удалённого доступа. Атаки начинаются с фиши

Виртуальная АТС от «Обит» претендует на экспорт в БРИКС вает экспорт продукта собственной разработки — виртуальной АТС (ВАТС), — на рынки БРИКС+, начиная с Индии с дальнейшим выходом на Бразилию. Продукт внесен в реестр отечественного ПО и на данный

«На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы щими работы на территории России при этом будучи выходцами из стран Дальнего зарубежья стали жители Индии (более 5 тыс. резюме с начала года), на втором месте жители Кубы, на третьем — Вьетнама

Россия собралась свободно торговать чипами с Индией. Власти экстренно собирают мнение ИТ-отрасли оворам о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Первый раунд переговоров стран ЕАЭС и Индии пройдет в ноябре. Минпромторг попросил предоставить сведения об ИТ-компаниях, заинтерес

Клиенты Сбербанка могут ездить в Индию без наличных Путешествия по Индии стали удобнее: теперь туда необязательно брать наличные. Электронный кошелек, который п

VAS Experts выходит на рынок Индии с решениями для операторов связи культурные барьеры, наладить взаимодействие с конечными клиентами и ускорить внедрение технологий в Индии. «Для VAS Experts выход на индийский рынок это возможность предложить наши решения и од

Админ российской криптобиржи умер в индийской тюрьме муниципальный депутат московского района Ясенево. Американский след Алексей Бещеков был задержан в Индии 11 марта 2025 г. силами местных стражей правопорядка и помещен под арест. Как пишет РБК

Индийская APT-группа вплотную занялась европейскими дипломатами Оригами-слон и другие названия APT-кластер, который подозревают в связях со спецслужбами Индии, атаковал министерство иностранных дел одной из стран Евросоюза с использованием ранее