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Индия Bharat

Индия - Bharat

«Индийцы и русские — братья!» Советский политический плакат об укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между народами мира. Забалуев С., 1956 год. «Индийцы и русские — братья!» Советский политический плакат об укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между народами мира. Забалуев С., 1956 год.
«За дружбу народов! За мирное сотрудничество!» Г. П. Солонин, 1956 год. «За дружбу народов! За мирное сотрудничество!» Г. П. Солонин, 1956 год.
Туристический плакат, выпущенный правительством Индии, с изображением Тадж-Махала, Кутб-Минара и буддийских памятников в Санчи Туристический плакат, выпущенный правительством Индии, с изображением Тадж-Махала, Кутб-Минара и буддийских памятников в Санчи
«Индийцы и русские — братья!» Советский политический плакат об укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между народами мира. Забалуев С., 1956 год.

СОБЫТИЯ


29.07.2026 Китайская хакерская группировка атакует Россию и Индию с использованием нового бэкдора

APT-группировка атакует промышленные, консалтинговые, торговые и транспортные компании из России и Индии «Ретроспективное исследование показало, что он находился в арсенале Silver Fox как мини
17.07.2026 Доигрались. С HP требуют почти полтора миллиарда за мухлеж с картриджами и госконтрактами

Наказание для HP Американскую компанию HP оштрафовали в Индии за новые махинации с картриджами. HP известна тем, что неустанно пытается бороться с ра
15.07.2026 В Индии востребованы рентгеновское оборудование и микроэлектроника из Москвы

По итогам 2025 г. Индия, Казахстан и Белоруссия стали самыми востребованными направлениями для производственног
30.06.2026 С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro

и компаниями. ИТ-инцидент произошел на фоне активного расширения производственных мощностей Apple в Индии. Tata Electronics в июне 2026 г. является одним из ключевых партнеров компании за преде
23.06.2026 Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки

Снятие блокировки Telegram снова доступен в Индии после недели ограничений, пишет The Times of India. Временную блокировку мессенджера объясняли рекомендациями. 23 июня 2026 г. мессенджер Telegram вновь стал доступен для пользователей в

22.06.2026 Россия выводит свое оборудование для производства чипов на рынок Индии

о CNews, дочернее предприятие микроэлектронного холдинга «Элемент» — «Нанотроника» — вышло на рынок Индии. Об этом представитель компании сообщил на конференции «Электронное машиностроение», пр
10.06.2026 Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах

жит 100 млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Китай, рассказал CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Вложения также пойдут на развитие системы антифрода в технологии проверки подлинности документов. «На сегодн
05.06.2026 «Касперский» запускает производство на новых континентах. Вместо Запада выбраны Индия и Саудовская Аравия

Выбор партнеров на новых рынках «Лаборатория Касперского» запустит производство устройств в Индии и и Саудовской Аравии, пишет РБК. Это даст возможность не просто локализации производст
04.06.2026 НМГ и Zee Entertainment Enterprises Limited подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и дистрибуции контента

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и один из медиахолдингов Индии Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) подписали соглашение о сотрудничестве в об
03.06.2026 «Геоскан» подготовила первую группу педагогов для лаборатории БАС в индийском университете

еняет во всех образовательных проектах в России и за рубежом. «Первый курс в Канпуре показал, что в Индии есть запрос на практическое обучение студентов в области БАС, а для запуска таких прогр
13.05.2026 «СберМобайл» начал подключать работников из Индии в рамках разработки комплексного решения по привлечению иностранной рабочей силы в РФ

ру, адаптации и удержанию иностранных сотрудников с подключением телеком- и банковских сервисов. Об этом CNews сообщил представитель «СберМобайла». В рамках модели оператор подключает специалистов из Индии. Подбор кандидатов и их приезд в Россию обеспечивает партнерская сеть рекрутинговых агентств «Работа.ру». Обслуживание организовано по принципу одного окна: представитель банка выезжает к
04.05.2026 SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ

нерское соглашение с eCloudBridge для продвижения решений по управлению ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), разработкой ПО (SDLC) и персоналом (HRMS) на рынках Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Сотрудничество направлено на внедрение российских ИТ-продуктов в корпоративном секторе. Дистрибьютором решений SimpleOne в регионе выступает ITGlobal.COM
13.04.2026 США взашей выгнали китайских программистов. Разработчик знаменитого Red Hat Linux без предупреждения устроил массовые чистки штата

, Red Hat решила, что ключевой страной для размещения новой команды разработчиков идеально подходит Индия. А вот Китай, напротив, для этой роли более совершенно не годится, считают в компании.

10.04.2026 НИУ ВШЭ установил станцию «Геоскана» для космических исследований в Индийском технологическом институте Бомбея

анет частью проекта зеркальной лаборатории Высшей школы экономики и одного из ведущих университетов Индии. Об этом CNews сообщил представитель НИУ ВШЭ. Наземная станция предназначена для приема
31.03.2026 Itglobal.com проанализировала структуру спроса на российские технологии в Индии

ктуру спроса на российские ИТ-решения среди дистрибьюторов, интеграторов и корпоративных клиентов в Индии. По статистике наибольший интерес к отечественным продуктам проявляют компании из сфер

30.03.2026 «Геоскан» открыл первую лабораторию БАС в Индии

материалы для организации образовательного процесса. «Открытие лаборатории беспилотных авиационных систем в Канпуре — это вклад Геоскана в развитие практико-ориентированного образования в сфере БАС в Индии, где стремительно растет спрос на инженерные компетенции. Мы передаем не отдельные навыки, а целостный подход — от обучения до разработки технологий, — основанный на опыте российской инже
12.03.2026 Индия потратит $11 миллиардов на поддержку местного производства микросхем

что за 2025 г. Apple, стремясь избежать пошлин на китайские товары, увеличила производство iPhone в Индии примерно на 53%. Теперь теперь там производится четверть ее флагманских моделей. Другая
06.03.2026 Netopia и Ассоциация кибербезопасности Индии подписали партнерское соглашение

Netopia официально начала сотрудничество с Ассоциацией кибербезопасности Индии (Cyber Security Association of India, CSAI). Об этом CNews сообщили представители Netopia. Подписанный документ закрепляет намерения сторон развивать долгосрочные партнерские отношения в

27.02.2026 SimpleOne выходит на рынок Индии с единой экосистемой бизнес-приложений и ИИ-инструментами

Компания SimpleOne (входит в корпорацию ITG) объявила о выходе на рынок Индии. Решение о начале работы в регионе принято на основе устойчивого интереса со стороны ме
26.02.2026 Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США

аявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок США в апреле-июне 2025 г., будут произведены в Индии. По информации Bloomberg, в январе 2025 г. президент США Дональд Трамп обратился к Тиму
04.02.2026 Китай, США, Индия, Великобритания и Россия стали главными мишенями хакеров в 2025 году

DDoS-атак. По данным экспертов StormWall, в ТОП-5 самых атакуемых стран в 2025 г. вошли Китай, США, Индия, Великобритания и Россия. В ходе исследования эксперты опирались на данные клиентов Sto
03.02.2026 Российские ИБ-компании делают ставку на Китай и Индию из-за опережающего роста рынков

масштабирования бизнеса российских разработчиков. Дополнительным фактором привлекательности Китая и Индии является активная государственная политика в сфере кибербезопасности. В КНР продолжаетс
02.02.2026 Индия обещает иностранным облачным провайдерам налоговые льготы на 20 лет за строительство ЦОДов на ее территории

нулевые налоги на доходы от таких услуг, сказала на выступлении перед Парламентом министр финансов Индии Нирмала Ситараман (Nirmala Sitharaman). Еще одно условие — услуги ЦОД должны закупаться
17.12.2025 Индия выпустила самый мощный собственный процессор

Новый CPU В Индии разработан новый процессор общего назначения – DHRUV64, пишет The Register. Это наиболе
12.12.2025 Закрылся популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр крупнейшей страны мира

интересы глобальных компаний в сфере развлечений, добилась ликвидации одного из самых популярных в Индии сети пиратских интернет-кинотеатров MKVCinemas. Об этом сообщило издание Bleeping Compu
08.12.2025 Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков

и», — заявила Нина Матвиенко. Эксперт Билайна подчеркнула комплементарность потенциалов двух стран: Индия демонстрирует эталон внедрения массовых цифровых сервисов и обладает огромным пулом ИТ-
05.12.2025 Новое ИИ-решение «Сбера» поможет индийским экспортерам за 1 день подтверждать поступление выручки и поставки товара

льно ускоряет сроки прохождения процедуры проверки документации по поставке. Теперь клиенты банка в Индии, которые экспортируют товар в Россию, могут подать документы для получения сертификата

04.12.2025 Wildberries заинтересована в развитии товарооборота между Россией и Индией

исутствия. Роберт Мирзоян напомнил, что 3 декабря 2025 г. на Wildberries появился раздел «Сделано в Индии», в котором представлены товары индийского производства от отечественных поставщиков. «
03.12.2025 На Wildberries открылся раздел с товарами из Индии

нная компания Wildberries & Russ) запустила на платформе Wildberries отдельный раздел с товарами из Индии. Теперь миллионы покупателей могут найти продукцию «Сделано в Индии» благодаря с
25.11.2025 Россиян оставляют без «серых» iPhone. Apple будет мстить магазинам за их продажу

«Серый» индийский импорт Компания Apple вскрыла схему «серых» продаж ее смартфонов в Индии посредством местных розничных магазинов и ввела штрафы за это, пишет издание Business S
24.11.2025 Старик-толстосум из ИТ хочет превратить полтора миллиарда человек в рабов. Он лоббирует 12-часовой рабочий день, но сам давно на пенсии

с одним выходным в неделю. Сам он, напомним, является миллиардером и одним из самых богатых людей в Индии, а также основателем крупной ИТ-компании. Другими словами, ему напрямую выгодно, чтобы

29.10.2025 Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью

Специально для... Пакистанский (предположительно) кластер угроз в августе-сентябре провёл серию фишинговых атак на правительственные учреждения Индии. В тех случаях, когда атаки завершались успехом, в системы жертв устанавливался вредонос DeskRAT - как явствует из названия, это инструмент для удалённого доступа. Атаки начинаются с фиши
21.10.2025 Виртуальная АТС от «Обит» претендует на экспорт в БРИКС

вает экспорт продукта собственной разработки — виртуальной АТС (ВАТС), — на рынки БРИКС+, начиная с Индии с дальнейшим выходом на Бразилию. Продукт внесен в реестр отечественного ПО и на данный
15.10.2025 «На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы

щими работы на территории России при этом будучи выходцами из стран Дальнего зарубежья стали жители Индии (более 5 тыс. резюме с начала года), на втором месте жители Кубы, на третьем — Вьетнама
02.10.2025 Россия собралась свободно торговать чипами с Индией. Власти экстренно собирают мнение ИТ-отрасли

оворам о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Первый раунд переговоров стран ЕАЭС и Индии пройдет в ноябре. Минпромторг попросил предоставить сведения об ИТ-компаниях, заинтерес
16.09.2025 Клиенты Сбербанка могут ездить в Индию без наличных

Путешествия по Индии стали удобнее: теперь туда необязательно брать наличные. Электронный кошелек, который п
15.09.2025 VAS Experts выходит на рынок Индии с решениями для операторов связи

культурные барьеры, наладить взаимодействие с конечными клиентами и ускорить внедрение технологий в Индии. «Для VAS Experts выход на индийский рынок это возможность предложить наши решения и од
08.09.2025 Админ российской криптобиржи умер в индийской тюрьме

муниципальный депутат московского района Ясенево. Американский след Алексей Бещеков был задержан в Индии 11 марта 2025 г. силами местных стражей правопорядка и помещен под арест. Как пишет РБК
04.09.2025 Индийская APT-группа вплотную занялась европейскими дипломатами

Оригами-слон и другие названия APT-кластер, который подозревают в связях со спецслужбами Индии, атаковал министерство иностранных дел одной из стран Евросоюза с использованием ранее

03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium

Космический чип В Индии состоялась премьера «первого процессора, разработанного и произведенного на территории


Публикаций - 5869, упоминаний - 9315

Индия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 478
Google LLC 12688 395
Apple Inc 13154 325
Samsung Electronics 11064 282
IBM - International Business Machines Corp 9699 256
Intel Corporation 12811 232
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 209
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 195
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 190
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 188
Xiaomi - Сяоми 2231 188
Huawei 4675 162
Meta Platforms - Facebook 4621 151
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 149
Cisco Systems 5372 133
Oracle Corporation 7074 121
SAP SE 5601 115
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 114
Dell EMC 5180 112
МегаФон 10742 111
HP Inc. 5883 109
Ростелеком 10948 105
Lenovo Motorola 3566 104
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 104
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 99
Amazon Inc - Amazon.com 3277 99
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 97
X Corp - Twitter 2938 91
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 86
Yandex - Яндекс 9215 86
LG Electronics 3735 83
Qualcomm Technologies 1974 77
Softline - Софтлайн 3743 74
Vodafone Group 1412 73
Yahoo! 3726 73
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 72
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 70
Siemens AG - Siemens Group 2673 69
Sony 6739 68
9594 65
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 129
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 100
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 65
Bharti Enterprises Group 57 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 50
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 50
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 44
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 44
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 43
eBay Inc 1640 41
Visa International 1993 40
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 40
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 31
РЖД - Российские железные дороги 2096 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
Россети Ленэнерго 1699 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
Газпром ПАО 1493 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 27
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 27
Microsoft - LinkedIn 699 26
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 24
NanduQ - Qiwi 1013 24
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 24
Boeing 1031 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
Tata Group 25 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
РВК - Российская венчурная компания 571 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 20
Альфа-Банк 1979 20
Альфа-Групп 745 20
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 19
Связной ГК 1401 19
Почта России ПАО 2370 18
Евросеть 1421 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 221
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 212
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 179
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 119
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 119
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 115
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 109
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 104
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 91
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 80
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 79
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 79
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 66
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 65
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 63
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 63
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 59
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 59
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 53
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 46
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 42
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 36
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 35
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 33
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 28
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 28
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 28
Судебная власть - Judicial power 2500 27
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 26
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 26
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 24
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 21
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 220
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 173
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 102
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 44
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 34
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 26
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 23
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 23
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
OLPC - One Laptop per Child 82 16
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 11
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 11
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
Аль-Каида - террористическая организация 67 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
Единая Россия - Политическая партия 321 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 7
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 7
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 5
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 5
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 5
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 774
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 748
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 685
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 659
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 527
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 474
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 470
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 464
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 463
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 446
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 437
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 393
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 384
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 380
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 363
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 305
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 303
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 287
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 281
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 264
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 260
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 259
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 255
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 245
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 242
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 239
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 238
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 238
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 237
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 237
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 230
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 229
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 223
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 222
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 204
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 191
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 186
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 185
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 185
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 179
Google Android 15243 333
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 219
Microsoft Windows 16882 205
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 171
Linux OS 11533 149
Microsoft Windows 2000 8678 134
Apple iOS 8583 128
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 125
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 110
Apple iPhone 6 4861 106
Apple iPad 4011 94
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 91
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 89
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 80
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 76
Google YouTube - Видеохостинг 3002 75
Oracle Java - язык программирования 3469 64
Microsoft Office 4170 56
FreePik 1841 54
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 51
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 51
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 51
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 49
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 48
Samsung Galaxy Note 702 47
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 47
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 47
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 46
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 46
Apple - App Store 3109 45
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 45
Google Chrome - браузер 1701 44
GeoEye IKONOS 127 43
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 42
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 41
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 41
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 40
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 40
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 39
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 36
Путин Владимир 3454 109
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 63
Макаров Валентин 251 53
Рейман Леонид 1065 41
Медведев Дмитрий 1665 38
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 37
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 27
Евтушенков Владимир 217 26
Боровиков Игорь 137 26
Розанов Всеволод 47 24
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 23
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 21
Никифоров Николай 1138 21
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 21
Шалманов Сергей 202 21
Шадаев Максут 1210 20
Иванов Сергей 405 19
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 19
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 18
Зайцев Михаил 345 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Касперская Наталья 319 16
Чернышенко Дмитрий 580 15
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 15
Мельникова Анастасия 440 14
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 14
Брюквин Юрий 300 14
Арлазаров Владимир 290 13
Мишустин Михаил 787 13
Греф Герман 485 13
Гурко Александр 139 12
Черноволенко Сергей 34 12
Bush George - Буш Джордж 336 12
Фролова Светлана 42 12
Щеголев Игорь 699 11
Усманов Алишер 311 11
Егоров Александр 88 11
Jun Lei - Цзунь Лей 46 11
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 11
Морошкин Александр 118 11
Россия - РФ - Российская федерация 166164 3194
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 2511
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2324
Европа 24963 1170
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 857
Бразилия - Федеративная Республика 2520 799
Япония 13807 789
Германия - Федеративная Республика 13221 768
Азия - Азиатский регион 5920 608
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 596
Франция - Французская Республика 8177 581
Южная Корея - Республика 7051 566
Африка - Африканский регион 3640 480
Канада 5081 443
Земля - планета Солнечной системы 10865 412
Турция - Турецкая республика 2620 398
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 397
Ближний Восток 3154 395
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 391
Индонезия - Республика 1058 391
Украина 7928 365
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 343
Сингапур - Республика 1953 341
Италия - Итальянская Республика 4508 337
Израиль 2856 320
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 290
Малайзия 922 276
Китай - Тайвань 4245 267
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 267
Казахстан - Республика 6047 262
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 262
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 262
Испания - Королевство 3839 258
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 255
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 243
Нидерланды 3745 233
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 230
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 229
Таиланд - Королевство 926 227
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 224
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1182
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 11
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 10
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 9
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 9
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 9
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 7
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 7
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 6
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 147
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 112
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 29
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 28
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 27
День молодёжи - 27 июня 1087 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 16
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 15
CeBIT 614 14
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 14
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 11
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 11
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 9
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 8
GITEX Technology - международная выставка 48 7
Связь-Экспокомм 276 7
Высокие технологии XXI века 78 7
CNews AWARDS - награда 571 6
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 6
Microsoft Imagine Cup 60 6
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 6
Intel Developer Forum - IDF 317 6
Неогеография XXI - форум 65 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
Startup Village - международная стартап-конференция 62 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
МТС - Телеком Идея 51 5
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 5
Битва роботов 14 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
Oracle OpenWorld 65 3
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