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Индия Bharat

Индия - Bharat


14.08.2023 Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

млн квадратных километров и находится примерно в 1 200 километрах к юго-западу от южного побережья Индии. Исследователи из Индийского научного института и Немецкого исследовательского центра г
11.08.2023 Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu

ОС для военных Министерство обороны Индии планирует перевести принадлежащие ему компьютеры, работающие под управлением Microsoft

04.08.2023 Школы в 220 городах Индии начали использовать технологию распознавания лиц NtechLab на экзаменах

NtechLab подписала контракт о поставке системы распознавания лиц для проведения экзаменов в школах в Индии. На первом этапе NtechLab поставила лицензии для использования системы распознавания лиц на 5 тыс. камер видеонаблюдения. В каждом классе установлены в среднем три-четыре камеры. Проект п
20.07.2023 «Сбер» создает ИТ-подразделение в Бангалоре

Филиал Сбера в Индии получил разрешение Резервного банка Индии на создание ИТ-подразделения в Бангало
19.07.2023 Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди

Индийские программисты станут историей Программисты из Индии, которым крупные компании со всего мира передают различные задачи на аутсорс, оказались
23.06.2023 На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов

ведущих предприятий авиационного строения в Азии и крупнейшим производителем летательных аппаратов Индии. Компания преимущественно выпускает самолеты, вертолеты и коплектующие для них, действу
21.06.2023 ИТ-шники из Индии оставили Центробанк России без техподдержки. За это наказали российского дистрибутора

gies Limited (ранее Hindustan Computers) ведет свою историю с 11 августа 1976 г. Она управляется из Индии, хотя в последние годы позиционирует себя в качестве международной компании. Помимо ИТ,
17.05.2023 Индия создала свой первый процессор, более продвинутый, чем чипы Intel. В нем почти 100 мощных ядер

Индия показала, на что способна В Индии состоялась премьера первого отечественного процессора для серверных систем и устройств

15.05.2023 Основатели стартапа HRlink запустили новый ИИ-продукт в Индии

Российские предприниматели запустили в Индии продажи сервиса для распознавания бухгалтерских документов Entera Global. Первыми польз
25.04.2023 Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке

и» от Xiaomi Смартфон Redmi Note 5 Pro компании Xiaomi стал причиной смерти восьмилетней девочки из Индии по имени Адитьяшри (Adithyashree). Как пишет портал GizmoChina, он взорвался у нее в ру
29.03.2023 Ассоциация «Руссофт» подписала соглашение о сотрудничестве с российско-индийской ИТ-ассоциацией RISING

ес-миссии были обусловлены тем, что благодаря активной позиции руководства страны за последние годы Индия стала одним из самых быстро развивающихся и привлекательных рынков для ИТ-решений. А по
14.02.2023 Apple не может сбежать из Китая из-за криворуких индусов. Производство iPhone в Индии сопровождается лютым браком

Забраковано в Индии Компания Apple столкнулась с непредвиденными трудностями при переносе производства свои
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими

работчиков на выпуск конкурентоспособных решений. Фото: МТС Российские операторы начали тестировать индийские, турецкие и израильские базовые станции По его мнению, оборудование «второго эшелон
24.01.2023 Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа

VisionLabs в Индии Отечественный разработчик ПО для распознавания лиц ООО «Вижнлабс» (бренд VisionLabs) вы
24.01.2023 VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения

sionLabs, специализирующаяся на компьютерном зрении и машинном обучении, объявила о выходе на рынок Индии. Новый офис компании в Нью-Дели будет сопровождать проекты в Южной Азии и укреплять сот
12.01.2023 IBM полностью перенесла в Индию разработку своей легендарной ОС UNIX. Американских программистов вынуждают уволиться

AIX теперь разрабатывают в Индии Корпорация IBM полностью перенесла разработку своей операционной системы AIX из США в И
20.12.2022 Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

t на данном рынке, а также выступает в качестве лидирующего сервис-провайдера для Microsoft Azure в Индии. Глобально рынок решений на базе Microsoft Azure растет на 40-60% в год. G7 CR Technolo
14.12.2022 Председатель Большой двадцатки призвал мир обуздать ИИ

к тому, какой вред может быть причинен пользователю ИИ, — заявил министр информационных технологий Индии Раджив Чандрасекар (Rajeev Chandrasekar), выступая на конференции инициативы Глобальное
21.11.2022 Продукты российских стартапов представили в Индии в рамках бизнес-миссии «Сколково»

и дальнейших действий для выхода на индийский рынок. Михаил Гусев, представитель Фонда «Сколково» в Индии: «Индия – страна, которая не только формирует собственный инновационный потенциал, но и
17.11.2022 Представители «Сколково» подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими партнерами

B, которые занимаются развитием и продвижением электроники, инноваций и технологических стартапов в Индии. Стороны договорились укреплять бизнес-сотрудничество и упрощать вывод российских высок
14.11.2022 «Сколково» откроет представительство в Индии

ой палатой международного бизнеса (ICIB), Национальным агентством содействия и поощрения инвестиций Индии Invest India, Конфедерацией индийской промышленности (CII), Национальной ассоциацией се
08.11.2022 Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix

по проектированию и разработке облачных решений для клиентов почти в 60 странах. Покупки Softline в Индии Softline и ранее присутствовала на ИТ-рынке Индии. В 2020 г. оборот компании в э
11.10.2022 Softline расширяет свое присутствие в Индии за счет приобретения компании Value Point Systems

сти информационной безопасности, цифровой инфраструктуры, управляемых решений и услуг на территории Индии. Благодаря этому приобретению 2000 местных клиентов компании Value Point System получат
06.09.2022 Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ

Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 з
25.08.2022 Создан искусственный интеллект, превращающий индусов в белых людей

смогли победить главную проблему крупных транснациональных компаний, располагающих колл-центрами в Индии или принимающих на работу в свои колл-центры выходцев из этой страны. Индийский акцент

04.08.2022 Американцы уволили российских программистов из их собственного проекта и заменили дешевыми индусами

ду инженеров отечественного онлайн-редактора резюме Resume.io и заменила ее дешевыми айтишниками из Индии. Об этом в своем в Twitter рассказал руководитель группы фронтенд-разработки сервиса Вл
06.05.2022 Облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana

сервиса за прошлый год увеличился на 53% и составил около 800 млн руб. Выход на новый крупный рынок Индии позволит поддерживать темпы роста сервиса «Мойсклад» с одной стороны, с другой — диверс
05.03.2022 Индия выручит. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором

разработала смартфон X2 по цене дешевле 10 тыс. руб. Мобильник уже поступил в продажу на территории Индии, а эта страна, в отличие от десятков других, пока не подключилась к антироссийским санк
08.02.2022 Softline укрепляет свой портфель решений и расширяет бизнес в Индии, за счет приобретения компании Umbrella Infocare

нии Umbrella Infocare, расположенной в Дели. Эта сделка существенно расширит присутствие Softline в Индии, в то же время значительно укрепив позиции компании на глобальном рынке облачных услуг.
24.12.2021 Производители микросхем сломя голову бегут в Индию

года по меньшей мере 12 крупных производителей микросхем начнут возводить свои заводы на территории Индии. Такой прогноз озвучил министр железных дорог, связи, электроники и информационных техн
26.11.2021 Япония и Индия готовятся выпустить государственные криптовалюты

циум крупнейших коммерческих компаний под кураторством правительства и центрального банка страны. В Индии инициатива исходит целиком от правительства и будет сопровождаться запретом большинства
26.11.2021 Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов

стемной интеграцией. Благодаря сделке, Softline становится вторым по величине партнером Microsoft в Индии. Softline сама является крупным партнером Microsoft: продукты американской корпорации о
09.11.2021 Смартфон знаменитой компании едва не убил владельца и оставил ему жуткие увечья

джинсов своего владельца, после чего воспламенился. Это едва не стоило жизни его владельцу – жителю Индии Сухиту Шарма (Suhit Sharma). О происшествии Сухит сообщил в своем микроблоге в Twitter.
26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab

Железные дороги Индии (Indian Railways) ввели в эксплуатацию 470 видеокамер с функцией распознавания лиц. Раз
19.03.2021 Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео

ссийскому релизу смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, премьерный показ которых состоялся в Индии 4 марта 2021 г. Мобильники будут продаваться в России в нескольких цветах, а их дебют н
20.01.2021 Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft

иобретает 95% долю в Embee Software, которая является вторым по объему продаж партнером Microsoft в Индии. Объем инвестиций российской стороны сделки не раскрывается, однако по оценкам эксперто
19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии

решений для кибербезопасности, заключила партнерское соглашение с BD Software, ИТ-дистрибьютором в Индии. С изменением методов работы, вызванным эпидемией Covid-19, во всем мире наблюдается ст
23.12.2020 Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии

тории – амбициозный шаг для Oppo, который ускорит коммерциализацию 5G и технологическое присутствие Индии в одной из самых быстроразвивающихся областей. «Технологии 5G всегда были важным направ
14.12.2020 Недовольные зарплатой рабочие устроили погром на фабрике по сборке iPhone. Видео

тавители Apple и Wistron по состоянию на 14 декабря 2020 г. не комментировали случившееся. Откуда в Индии производство iPhone Индия – это один из крупнейших в мире рынков смартфонов – по итогам
12.11.2020 Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G

х сетей радиодоступа (virtualized RAN). Цель сотрудничества — ускорить разработку и развертывание в Индии сетевых сервисов и инфраструктуры 5G собственного производства. Qualcomm Technologies и

Публикаций - 5178, упоминаний - 8194

Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23848 428
Google LLC 11199 342
Apple Inc 11446 263
Samsung Electronics 9868 243
IBM - International Business Machines Corp 9279 231
Intel Corporation 11789 205
АФК Система ПАО 1754 199
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 183
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10054 163
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4357 157
Xiaomi 1407 151
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 141
Huawei 3606 138
Meta Platforms - Facebook 4358 136
Cisco Systems 4949 122
Oracle Corporation 6419 110
SAP SE 5010 104
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8227 102
Lenovo Motorola 3506 100
Dell EMC 4959 100
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 98 97
HP Inc. 5595 94
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7346 92
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 91
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10397 89
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 109 82
X Corp - Twitter 2767 80
Amazon Inc - Amazon.com 2854 76
LG Electronics 3561 75
Yahoo! 3693 73
5nine Software 1861 72
Цифра ГК 2206 72
Vodafone Group 1369 70
Siemens AG - Siemens Group 2557 68
Qualcomm Technologies 1736 68
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 108 66
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 256 65
HP - Hewlett-Packard 3622 64
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 63
Yandex - Яндекс 6087 61
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6359 185
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6745 178
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6182 86
Россети Ленэнерго 2411 61
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 58
Bharti Enterprises Group 54 49
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2562 42
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 41
eBay Inc 1605 40
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 38
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 38
Visa International 1896 36
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2529 35
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 93 31
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 31
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 27
Boeing 990 24
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1046 24
Qiwi 954 23
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 23 23
Газпром ПАО 1193 23
Netflix - онлайн-кинотеатр 455 22
РЖД - Российские железные дороги 1694 21
Альфа-Групп 671 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1005 19
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 18
LinkedIn 599 18
Евросеть 1402 18
РВК - Российская венчурная компания 539 18
Лента - Сеть розничной торговли 1805 18
Связной ГК 1353 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1301 18
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 621 17
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 17
Альфа-Банк 1640 17
Lockheed Martin 752 17
Uber 313 16
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 160 15
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17293 404
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3954 168
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9797 164
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 142
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1126 102
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 101
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 99 98
Президент Российской Федерации 3867 93
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2580 77
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 74
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 69
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 77 68
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2928 67
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1363 61
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 61
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 53
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2493 52
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1652 49
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 135 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3105 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2830 37
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2065 35
Верховный суд Российской Федерации 794 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2458 27
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 570 26
World Bank Group - Всемирный банк 300 26
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 23
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 23
Верховный суд Индии 22 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1281 22
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 21
Судебная власть - Judicial power 2162 21
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 21
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1265 20
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3129 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 215
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 115
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 592 85
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2617 56
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 34
4CIO 752 30
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 24
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 24
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 23
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 254 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 17
OLPC - One Laptop per Child 81 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 16
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 12
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 9
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 192 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 6
Аль-Каида - террористическая организация 53 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 5
Единая Россия - Политическая партия 275 5
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 4
Linux Foundation 175 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 4
WiMAX Forum 68 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 96 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56174 911
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26038 722
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22112 630
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41674 520
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18556 506
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21333 449
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22879 436
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22797 391
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6640 359
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26772 353
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19627 327
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13747 323
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18355 309
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11649 291
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Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8896 199
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Google Android 13016 294
Microsoft Windows 2000 12887 278
Microsoft Windows 14782 178
Apple iPhone - серия смартфонов 6756 174
Apple iPhone 6 6329 152
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4408 141
Linux OS 8665 123
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 111
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 108
Apple iOS 7099 106
Age of Kings 3460 83
Apple iPad 3776 77
Google Play - Google Store - Android Market 3066 71
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1454 69
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3585 66
Google YouTube - Видеохостинг 2515 63
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 311 60
Oracle Java - язык программирования 2824 57
Microsoft Office 3537 52
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 50
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 48
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Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 42
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4359 41
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 413 40
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 230 40
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 196 40
Microsoft Skype 2001 39
Google Chrome - браузер 1450 39
Microsoft Windows XP 2377 36
WhatsApp Messenger 943 36
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 405 36
Apple - App Store 2698 35
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 36 34
GeoEye IKONOS 110 34
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 481 33
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 773 33
Microsoft Windows BitLocker 1296 33
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 329 33
Путин Владимир 2839 97
Макаров Валентин 201 45
Рейман Леонид 1033 41
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Gates William Henry - Гейтс Билл 905 36
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 29
Евтушенков Владимир 206 25
Розанов Всеволод 45 24
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 21
Шалманов Сергей 201 21
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Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 320 17
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Jobs Steve - Джобс Стив 1000 17
Касперская Наталья 280 14
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Брюквин Юрий 291 13
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Kalam Abdul - Калам Абдул 11 11
Jun Lei - Цзунь Лей 44 11
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Сингапур - Республика 1793 305
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Малайзия 831 257
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Economic Times 42 41
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Times 658 33
Space Daily 528 33
Phys.org 973 26
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New Scientist 1447 25
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Northwestern University - Северо-Западный университет 106 9
University of Cambridge - Кембриджский университет 228 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 7
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 254 7
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 72 7
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 6
Cornell University - Корнеллский университет 163 6
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 206 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 5
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 118 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 5
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 101 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11960 286
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2164 92
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 26
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1060 25
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 24
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 361 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 14
CeBIT 461 14
День молодёжи - 27 июня 710 14
МАКС - Международный авиационно-космический салон 223 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 942 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 10
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1842 8
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 8
Высокие технологии XXI века 78 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 238 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 7
JD.com 618 Shopping Festival 74 6
Неогеография XXI - форум 65 6
Связь-Экспокомм 94 6
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 6
Microsoft Imagine Cup 57 6
Международный женский день - 8 марта 284 5
Startup Village - международная стартап-конференция 60 5
CNews AWARDS - награда 440 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 5
МТС Телеком Идея 52 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 5
Intel Developer Forum - IDF 276 5
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 5
Positive Hack Days - PHDays 20 5
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 4
Oracle OpenWorld 65 3
Oracle TechForum 25 3
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 3
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 3
Photokina 61 3
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