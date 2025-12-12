Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Закрылся популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр крупнейшей страны мира

Один из крупнейших в Индии пиратских кинотеатров MKVCinemas, которым пользовались десятки миллионов человек, прекратил свою работу под давлением правообладетелей из США. Его владелец добровольно передал антипиратам из ACE контроль над доменами сервиса и пообещал больше не преступать закон.

Одним пиратским кинотеатром меньше

Отраслевая ассоциация ACE, представляющая интересы глобальных компаний в сфере развлечений, добилась ликвидации одного из самых популярных в Индии сети пиратских интернет-кинотеатров MKVCinemas. Об этом сообщило издание Bleeping Computer.

Деятельность ACE поддерживают такие крупные студии как Disney, Warner Bros, Paramount, Sony Pictures и Paramount Pictures, а также Netflix. Среди целей организации – борьба с поставщиками пиратского контента – кино, сериалов, музыки и пр.

По данным антипиратской ассоциации, MKVCinemas и ряд связанных с ним веб-ресурсов только в период с 2024 по 2025 гг. привлекли свыше 142,4 млн уникальных посетителей. В общей сложности сервис располагал 25 доменными именами, а большая часть трафика приходилась на жителей Индии.

jollyroger-750.jpg

Amy Syiek / фотобанк Unsplash
Индийский пиратский кинотеатр MKVCinemas закрылся

Индия по итогам 2023 г. стала крупнейшей страной в мире по численности населения, обогнав по этому показателю Китай – 1,425 млрд против 1,411 млрд соответственно.

Судиться не пришлось

ACE удалось идентифицировать оператора пиратской платформы MKVCinemas, которым оказался житель штата Бихар в восточной части Индии, имя которого не разглашается.

По информации Bleeping Computer, в данном случае обращение в правоохранительные органы или суд не потребовалось, хватило и письма о прекращении противоправных действий (cease-and-desist letter) в адрес хозяина кинотеатра.

Житель Индии согласился перестать поддерживать работу онлайн-сервиса, а также добровольно передал ACE контроль над всеми связанными с ним доменами.

По всем адресам ресурса отныне доступна лишь страница-заглушка, предостерегающая теперь уже бывших пользователей сервиса от рисков, сопряженных с просмотром видео, распространяемого без разрешения правообладателей. Кроме того, через 10 секунд после загрузки страница осуществляет перенаправление на официальный веб-сайт ACE.

Необычный инструмент для «клонирования» файлов

В рамках той же операции ACE отчиталась о закрытии онлайн-сервиса для клонирования содержимого облачных хранилищ, который до этого широко использовался жителями Индии и Индонезии для получения доступа к пиратскому контенту.

Инструмент, название которого Bleeping Computer и его источники не уточняют, позволяет создавать копии файлов из «секретных» облачных репозиториев и переносить их в личное облачное пространство для дальнейшего просмотра/прослушивания и распространения.

В 2024-2025 гг., по данным ACE, инструментом воспользовалось 231,4 млн пользователей – существенно больше, чем сервисами MKVCinemas. Это инструмент создавал серьезные проблемы борцам с пиратством, поскольку принцип его работы препятствовал установлению первоисточника нелегального контента.

Договориться мирно удается не всегда

Добиться своей цели без применения методов принуждения, как в нынешнем случае, ACE удается далеко не всегда. Нередко проблемы возникают с сервисами, управляемыми жителями развивающихся стран, власти которых не всегда уделяют достаточное внимание вопросам защиты интеллектуальной собственности, особенно, когда дело касается интересов зарубежных организаций.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

Так, на закрытие пиратской стриминговой платформы Fmovies, базировавшейся во Вьетнаме и начавшей свою работу в 2016 г., ACE потребовались почти семь лет и, по информации TorrentFreak, даже международные переговоры на весьма высоком уровне – ассоциация привлекала к решению проблемы Конгресс США.

Fmovies на протяжении всего своего существования была для голливудских студий как бельмо на глазу. Правообладатели, как правило, предпочитают не упоминать названия конкретных пиратских площадок в публичном поле, чтобы не обеспечивать им дополнительную бесплатную рекламу, однако Fmovies стала исключением из этого правила – ACE часто называла ее имя в своих пресс-релизах.

По заявлению ACE, пиратские ресурсы Fmovies только в период с января 2023 г. по июнь 2024 г. собрали более 6,7 млрд посетителей. Кроме того, в ходе расследования была установлена связь площадки с видеохостингом vidsrc, который вслед за сетью Fmovies в результате «мероприятий», проведенных властями Вьетнама по запросу ассоциации, перестал подавать признаки жизни.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: EdTech. Цифровизация образования 2025

Для россиян снизили пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании

Роботы помогли российским застройщикам ускорить работу на 30–40%

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще