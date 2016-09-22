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Фролова Светлана


22.09.2016 «СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С» 1
23.12.2015 К системе Contact подключился новый партнер из Кыргызстана 1
26.05.2015 «Белинвестбанк» подключил денежные переводы по системе Contact 1
19.02.2014 Система Contact расширила сеть пунктов обслуживания в Кыргызстане 1
20.01.2014 «Имон Интернешнл» — новый партнер системы Contact в Таджикистане 1
04.10.2013 К платежной системе Contact подключился «Актабанк» в Украине 1
17.09.2013 Финансовый дом «Баракат» стал участником системы Contact 1
04.09.2013 Система Contact и «Белгазпромбанк» расширили сотрудничество 1
30.07.2013 Система Contact и «Спитамен Капитал» стали партнерами 1
25.07.2013 Банк «Капитал» подключился к системе Contact 1
18.07.2013 «Альфа-Банк» в Казахстане стал участником платежной системы Contact 1
05.06.2013 Клиентам банка «Львов» доступны переводы по системе Contact 1
28.05.2013 Talveaed AS стала участником платежной системы Contact 1
15.04.2013 Микрофинансовый банк «Бай-Тушум и Партнеры» стал участником системы Contact 1
10.04.2013 Украинский «МегаБанк» присоединился к системе Contact 1
26.02.2013 Услуги денежных переводов Contact доступны в отделениях «БМ Банка» 1
12.02.2013 «Поликомбанк» подключил сервис денежных переводов системы Contact 1
04.02.2013 Банк «Морской» присоединился к системе Contact 1
18.01.2013 Банк «Демарк» стал участником системы Contact 1
16.01.2013 Денежные переводы Contact теперь доступны в отделениях «Почты Литвы» 2
07.12.2012 «Укринбанк» присоединился к системе Contact 1
28.11.2012 Клиентам «Росинтербанка» теперь доступны денежные переводы по системе Contact 1
26.11.2012 Микрофинансовая организация «Арванд» присоединилась к системе Contact 1
14.11.2012 К системе Contact подключился азербайджанский банк Silk Way 1
07.11.2012 К системе Contact присоединился «Банк Кредит Днепр» 2
23.10.2012 Банк Orient Finans стал участником системы Contact 1
28.08.2012 «Черноморский банк развития и реконструкции» стал участником системы Contact 1
20.08.2012 К системе Contact подключился банк «Мобидрам» в Ереване 1
16.08.2012 Moldova Agroindbank стал участником системы Contact 2
14.08.2012 «Эксимбанк» стал участником системы Contact 1
08.08.2012 К системе Contact подключился азербайджанский AFB Bank 1
31.07.2012 «Казкоммерцбанк Кыргызстан» стал участником системы Contact 1
25.07.2012 Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана присоединился к системе Contact 1
18.05.2012 К системе Contact подключился украинский «Эрсте банк» 1
14.05.2012 Davr-Bank — новый партнер системы Contact в Узбекистане 1
12.05.2012 Денежные переводы Contact стали доступны в отделениях банка «Траст-капитал» 1
28.04.2012 «Юнекс Банк» стал участником системы Contact 1
07.03.2012 Денежные переводы Contact стали доступны клиентам AccessBank 1
20.02.2012 К системе Contact подключился «РСК Банк» 1
15.02.2012 Expressbank стал участником системы Contact 1

Публикаций - 41, упоминаний - 44

Фролова Светлана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 1
РусславБанк - РСБ 147 38
Qiwi 783 16
Альфа-Банк 1127 1
Visa International 1346 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
Expressbank 2 1
ПриватБанк 177 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Укргазпромбанк 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 24
1С:Бухгалтерия 398 1
Савельев Сергей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 36
Европа 3788 17
Украина 3398 16
Турция - Турецкая республика 956 12
Индия - Республика 2181 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Таджикистан - Республика 439 6
Украина - Киев 476 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 5
Узбекистан - Республика 827 5
Таджикистан - Душанбе 25 4
Азербайджан - Баку 74 3
Россия - Симферополь 116 3
ДНР - Донецк 52 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 2
Казахстан - Алматы 265 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 2
Россия - Республика Крым 626 2
Молдавия - Республика Молдова 433 2
Узбекистан - Ташкент 106 2
Армения - Республика 690 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - Керчь 35 2
Казахстан - Республика 2650 2
Украина - Львов 34 2
Россия - Севастополь 420 2
Украина - Одесса 58 2
Армения - Ереван 86 1
Новая Зеландия 293 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Казахстан - Усть-Каменогорск 10 1
Россия - Феодосия 12 1
Россия - Крымский полуостров 24 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770105, в очереди разбора - 673787.
Создано именных указателей - 46354.
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