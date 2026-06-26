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Сбер Расчетные решения АО

Сбер - Расчетные решения АО

АО «Расчетные Решения» - дочерняя структура ПАО Сбербанк, предоставляющая комплексные решения по организации безналичной системы оплаты с созданием ИТ-инфраструктуры в различных областях деятельности в регионах РФ. Ключевыми направлениями развития являются ЖКХ (создание и внедрение биллинговой расчетно-информационной системы «БРИС» и центры по расчету начислений ЖКУ), транспорт (безналичная система оплаты проезда на общественном транспорте) и безналичная оплата питания для учебных учреждений. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 101 дело, на cумму 1 870 263 562 ₽*

Судебные дела (101) на сумму 1 870 263 562 ₽*
в качестве истца (79) на сумму 1 699 214 363 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 74 875 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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26.06.2026 «Сбер2B», Центр стратегических разработок и «Расчетные решения» будут развивать цифровые и платежные сервисы для туристов «Золотого кольца» 2
18.06.2025 Билайн успешно реализовал проект виртуального ЦОД для Министерства цифрового развития Саратовской области 1
18.03.2025 ПВР или внутренние рейтинги: как банку подготовить ИТ-ландшафт к новым требованиям ЦБ 1
31.01.2024 Рост чистой прибыли более чем в два раза, комплексные предложения по цифровизации и импортозамещению и новые программные продукты: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года 2
11.01.2024 «Сбер», «Расчетные решения» и правительство Калмыкии запускают первую на Юге России «Карту жителя» 5
25.10.2023 Сбербанк и «Расчетные решения» продолжают развитие облачного биллинга БРИС ЖКХ в Твери 4
25.07.2023 «Сбер» и «Расчетные решения» автоматизировали расчёты ЖКХ на Сахалине 1
24.04.2023 Компания «Расчетные решения» внедрила современную цифровую платформу БРИС ЖКХ в Тверской области 1
12.12.2022 Проект Сбербанка и «Расчетных Решений» вошел в число победителей Программы Digital Leaders 3
24.06.2022 Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве 1
13.04.2022 Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов 1
22.12.2021 «Расчетные Решения» вошли в число победителей Программы «Развитие регионов. Лучшее для России» 3
21.12.2021 Сервисы Сбербанка и Расчетных Решений получили признание на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае 3
29.11.2021 Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой в 2021 году 3
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 3
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте 4
03.02.2021 АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS 8
16.12.2020 Digital-проекты «Сбера» и «Расчетных решений» победили на премии «Время инноваций» 9
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 4
25.02.2020 Сбербанк представил новую технологию оплаты проезда 1
17.12.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений 1
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 2
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 1
06.11.2019 Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты 1
01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами 3
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1

Публикаций - 29, упоминаний - 72

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 772 4
SILA Union - СИЛА Юнион 24 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 3
Элбиус - Elbius 4 3
9494 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9461 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1128 3
Датапакс 48 2
МегаФон 10595 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 485 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 43 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 189 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
ИТЭЛМА НПП - Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ 4 1
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 1
Fidesys - Фидесис 30 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 580 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 235 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 263 1
Сбер - Сбер2В 20 1
Ростелеком 10857 1
SAP SE 5575 1
Yandex - Яндекс 9089 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 625 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
Ред Софт - Red Soft 1203 1
ANSYS 93 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 763 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2966 1
БАРС Груп 574 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 316 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 710 1
Visiology - Визиолоджи 87 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 1
OpenText - Micro Focus 120 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 201 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 254 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1080 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8733 19
ГПБ - Газпромбанк 1261 3
Visa International 1989 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 3
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 55 3
Ростех - Вертолеты России 180 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 158 2
Прио-Внешторгбанк 8 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 38 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 45 1
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 57 1
Сбер - СберТройка 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 40 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
Газпром ПАО 1483 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 45 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Мосгортранс ГУП 138 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 3
Федеральное казначейство России 1939 3
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 19 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5551 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
Администрация Норильска - Норильский горсовет 8 1
Правительство Челябинской области 76 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 434 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2831 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 181 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 81 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60982 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64119 16
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3068 3
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2225 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4572 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2643 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2622 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27121 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1477 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6160 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 734 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 703 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 9
Сбер - Расчетные решения АО - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 6 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Сбер - Сбербанк Вместе 13 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 231 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1713 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 35 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Digital Remote 1 1
Сбер - Сбер2В - Геопэй 2 1
Google Android 15145 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1601 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3527 1
Сбер - SberX Экосистема 27 1
Apple - App Store 3083 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 637 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 878 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 357 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 122 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 63 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 653 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 1
Яндекс.Лицей 31 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 1
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 1
Visa payWave 78 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 43 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 17 1
Казаков Михаил 14 11
Карпушкин Владимир 10 4
Турчановский Дмитрий 13 3
Силкина Елена 15 3
Затонских Александр 3 3
Федченко Александр 5 3
Войнов Андрей 8 3
Ерзамаев Дмитрий 6 3
Малых Дмитрий 66 3
Кисляков Кирилл 7 3
Катамадзе Анна 132 3
Денисов Лев 3 2
Кузин Илья 3 2
Зорин Александр 51 2
Дмитриев Кирилл 119 2
Исаев Максим 55 2
Дементьева Марина 2 1
Данилкин Алексей 1 1
Фролова Светлана 42 1
Солнцев Дмитрий 1 1
Карасев Дмитрий 1 1
Большаков Андрей 6 1
Радченко Андрей 2 1
Локтев Валерий 5 1
Старков Владимир 14 1
Карапетян Айк 3 1
Прохорова Екатерина 3 1
Сбойчаков Алексей 3 1
Виноградов Валерий 1 1
Лиджиев Эрдни 1 1
Дьячков Алексей 1 1
Мишустин Михаил 780 1
Шведов Александр 45 1
Кирсанова Светлана 70 1
Бунина Елена 35 1
Чибис Андрей 36 1
Макаров Алексей 69 1
Горобцов Алексей 16 1
Машурин Сергей 21 1
Чурсин Дмитрий 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 164468 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47259 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8481 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1458 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1763 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 397 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 363 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 131 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1759 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 71 1
Казахстан - Республика 5998 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 1
Армения - Республика 2433 1
Беларусь - Белоруссия 6249 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19365 1
Европа Восточная 3137 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1407 1
Россия - ЮФО - Севастополь 608 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1067 1
Ближний Восток 3134 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 458 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1060 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2227 1
Узбекистан - Республика 1981 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1772 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1063 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 820 1
Россия - УФО - Челябинская область 1488 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 693 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1647 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1653 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1103 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 758 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 772 1
Россия - ПФО - Пензенская область 633 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21377 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52969 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57102 14
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3123 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3927 9
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1535 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10808 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7706 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11189 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11404 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12178 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6963 3
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 787 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 332 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8437 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4398 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4945 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10190 2
НКО - Некоммерческая организация 625 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1114 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 399 1
Золотое кольцо России 67 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2090 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 392 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15849 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3366 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17995 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8785 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7390 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7313 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1189 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2838 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 961 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1699 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1227 1
CNews Инновация года - награда 154 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 45 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
CNews FORUM Кейсы 306 3
Цифровая прокачка региона 29 1
Транспортная неделя - форум 4 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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