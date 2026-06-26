Сбер Расчетные решения АО

АО «Расчетные Решения» - дочерняя структура ПАО Сбербанк, предоставляющая комплексные решения по организации безналичной системы оплаты с созданием ИТ-инфраструктуры в различных областях деятельности в регионах РФ. Ключевыми направлениями развития являются ЖКХ (создание и внедрение биллинговой расчетно-информационной системы «БРИС» и центры по расчету начислений ЖКУ), транспорт (безналичная система оплаты проезда на общественном транспорте) и безналичная оплата питания для учебных учреждений.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 101 дело, на cумму 1 870 263 562 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 29, упоминаний - 72