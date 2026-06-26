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Сбер Расчетные решения АО
АО «Расчетные Решения» - дочерняя структура ПАО Сбербанк, предоставляющая комплексные решения по организации безналичной системы оплаты с созданием ИТ-инфраструктуры в различных областях деятельности в регионах РФ. Ключевыми направлениями развития являются ЖКХ (создание и внедрение биллинговой расчетно-информационной системы «БРИС» и центры по расчету начислений ЖКУ), транспорт (безналичная система оплаты проезда на общественном транспорте) и безналичная оплата питания для учебных учреждений.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 101 дело, на cумму 1 870 263 562 ₽*
СОБЫТИЯ
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 81 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|Казаков Михаил 14 11
|Карпушкин Владимир 10 4
|Турчановский Дмитрий 13 3
|Силкина Елена 15 3
|Затонских Александр 3 3
|Федченко Александр 5 3
|Войнов Андрей 8 3
|Ерзамаев Дмитрий 6 3
|Малых Дмитрий 66 3
|Кисляков Кирилл 7 3
|Катамадзе Анна 132 3
|Денисов Лев 3 2
|Кузин Илья 3 2
|Зорин Александр 51 2
|Дмитриев Кирилл 119 2
|Исаев Максим 55 2
|Дементьева Марина 2 1
|Данилкин Алексей 1 1
|Фролова Светлана 42 1
|Солнцев Дмитрий 1 1
|Карасев Дмитрий 1 1
|Большаков Андрей 6 1
|Радченко Андрей 2 1
|Локтев Валерий 5 1
|Старков Владимир 14 1
|Карапетян Айк 3 1
|Прохорова Екатерина 3 1
|Сбойчаков Алексей 3 1
|Виноградов Валерий 1 1
|Лиджиев Эрдни 1 1
|Дьячков Алексей 1 1
|Мишустин Михаил 780 1
|Шведов Александр 45 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Бунина Елена 35 1
|Чибис Андрей 36 1
|Макаров Алексей 69 1
|Горобцов Алексей 16 1
|Машурин Сергей 21 1
|Чурсин Дмитрий 86 1
|Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 45 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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