Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис

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СберСервис — одна из сервисных ИТ-компаний России. В числе ее клиентов многомиллионная аудитория корпоративных пользователей экосистемы Сбера, а также множество других заказчиков. Суммарно в зоне ответственности специалистов СберСервис находится более 2,5 млн единиц ИТ-оборудования от 50 мировых производителей. Сервисным обслуживанием занимается штат из 6 тысяч инженеров.
|20.12.2023
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Александр Зиновьев -
Александр Зиновьев, «СберСервис»: Для выхода на новые рынки ИТ-компании применяют новые для себя бизнес-модели
нкциональностью и проверенной на масштабе стабильностью, но за ними – будущее. Александр Зиновьев, «СберСервис»: Мы изучаем потребности в решении ИТ-задач в различных отраслях и создаем для них
|15.06.2023
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«Сберсервис» запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области
поставили заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин и генеральный директор компании «Сбербанк-сервис» Алексей Евтушенко. В рамках соглашения «Сберсервис» выступит оператором заря
|29.05.2023
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Александр Белясников -
SberDevices и «СберСервис» обеспечат бизнес и госсектор импортонезависимым ПО
иям дополнительные конкурентные преимущества и повышают лояльность клиентов. Александр Белясников, «СберСервис» CNews: В чем преимущества ваших решений по сравнению с продуктами западных вендор
|15.05.2023
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«Сберсервис» начал обслуживать клиентов в Крыму
Вместе со Сбербанком «Сберсервис» расширил географию своего присутствия, открыв офис в Крыму и собрав команду инжен
|13.03.2023
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Сергей Кофанов -
Сергей Кофанов, «СберСервис»: «ИТуслуга.ру» будет такой же простой и удобной, как вызов такси
авливать приложения. Что делать, если ноутбук сломался. Как правило, эти вопросы решают через знакомых или фрилансеров. Но знакомые не всегда бывают свободны, а фрилансеры — надежны. Сергей Кофанов, «СберСервис»: С компьютером, смартфоном или планшетом имеет дело каждый или почти каждый человек Поэтому мы планировали от имени компании «СберСервис», самого крупного федерального постав
|20.12.2022
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Артем Задоя, «Сберсервис»: У RPA в России большие перспективы, и мы видим этот повышенный спрос
решений. Артем Задоя, директор департамента координации, стандартизации и качества ДКСиК компании «Сберсервис» На практике это выглядит следующим образом: мы изучаем бизнес-процессы компании,
|24.11.2022
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«Сберсервис» запустил линейку цифровых продуктов для автоматизации и контроля бизнес-процессов
«Сберсервис» предложит бизнесу современные цифровые решения на базе технологий RPA (Robotics P
|15.11.2022
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«Сберсервис» и «Р7-офис» заключили партнерское соглашение
«Сберсервис» заключил партнерское соглашение с компанией «Р7», российским разработчиком офисного программного обеспечения. В рамках партнерства «Сберсервис» будет оказывать услуги по мигр
|12.07.2022
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«Сберсервис» обеспечит комплексную круглосуточную ИТ-поддержку предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка»
«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») будет осуществлять комплексную ИТ-поддержку предпри
|07.07.2022
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«Сберсервис» создал резервную ИТ-инфраструктуру ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане
ДБ АО «Сбербанк» в Республике Казахстан совместно со специалистами компании «Сберсервис» и одного из системных интеграторов разработал и внедрил распределенную катастрофо
|14.06.2022
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«Сберсервис» получил партнерский статус интегратора у российского производителя ОС «Базальт СПО»
«Сберсервис» (входит в экосистему Сбербанка) заключил соглашение о сотрудничестве с российским
|28.04.2022
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«Сберсервис» подвел финансовые итоги 2021 года
Выручка компании «Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») в 2021 г. составила 13,02 млрд руб., чистая прибыль
|23.07.2021
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«Сберсервис» внедрил ИТ-систему ресурсного планирования Goodt Time
ть загрузку сотрудников, формировать смены, способствует повышению эффективности работы персонала. «Сберсервис» – сервисная компания федерального значения, которая занимается комплексным технич
|08.07.2021
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«Сберсервис» запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физлиц
«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») запустил цифровую сервисную платформу для малого би
|07.06.2021
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«Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества
Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и «Сберсервис» рассматривают перспективные проекты в поле своего сотрудничества на будущее. Теку
|24.03.2021
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«СберСервис» стал авторизованным партнером Microsoft
Крупнейшая сервисная ИТ-компания «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») получила статус авторизованного партнера Microsoft,
|10.02.2021
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«Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера
«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») разработала программную платформу «СПРИНТ» класса F
|03.02.2021
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Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов
soft, из-за чего с ней был разорван годовой договор на предоставление ПО этого вендора с компанией «Сбербанк-сервис» («Сберсервис», «дочка» Сбербанка). Упомянутый договор «Сберсервиса» с «Хаске
|01.02.2021
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«Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»
данные по более чем 100 проектам, обеспечив прозрачность управления и контроля над ними. Компания «Сберсервис» (входит в экосистему Сбера) занимается комплексным техническим обслуживанием всех
|11.12.2020
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«СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ
Компании «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») и Brother сообщают о реализации совместного MPS-проекта для Московского кредитного банка (МКБ). На покопийную оплату переведены сто отделений МКБ в Мос
|19.11.2020
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«Сберсервис» открывает филиал в Казахстане
«Сберсервис» (входит в экосистему Сбера) открывает филиал в Алматы. Этот шаг позволит значител
|14.10.2020
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Исследование «Сберсервиса»: лишь 40% россиян готовы обратиться за профессиональной помощью по ремонту ПК
еров, 60% опрошенных считают себя опытными пользователями, способными большую часть технических проблем решить самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Сберсервис», который входит в экосистему «Сбера». Такая тенденция связана с тем, что проблемы, которые пользователь не может решить самостоятельно, возникают не часто: более чем у 70% опрошенны
|07.08.2020
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«Сберсервис» подвел итоги первого полугодия
«Сберсервис» продолжает наращивать объемы сотрудничества - по результатам деятельности в первы
|28.07.2020
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«Эдит Про» займется разработкой «1С» для «Сбербанк-Сервиса»
ро» выиграл открытый конкурс на оказание услуг по разработке программного обеспечения, проведенного ООО «Сбербанк-Сервис». Конкурс проходил в электронной форме. Стоимость работ по 1С, которые б
|22.06.2020
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Алексей Евтушенко, СберСервис -
Россия стала одним из лидеров мировой цифровизации
йшем и сотрудники будут требовать от работодателя возможности работать удаленно. Алексей Евтушенко: СберСервис, работая со Сбербанком, вывел свои сервисы на высокий профессиональный уровень, до
|20.12.2019
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«СберСервис» открыл в Москве терминально-ремонтный центр
«СберСервис» объявилоб открытии терминально-ремонтного центра в Москве. На площади более 2000 кв. м разместились: складская зона, зона приемки и обработки товарно-материальных ценностей, зона вы
|26.11.2019
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«Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры
«Сберсервис» с компаниями-партнерами представил инновационные проекты в области комплексных ин
|23.08.2019
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СберСервис подготовил школьные компьютеры к новому учебному году
Инженеры компании СберСервис подготовили и настроили более 1000 компьютеров для школьных цифровых классов. Безв
|15.08.2019
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Выручка «Сберсервиса» за I полугодие 2019 выросла на 30%
«Сберсервис» представил итоги работы в I полугодии 2019 г. По результатам деятельности компани
|06.08.2019
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«Сберсервис» будет обслуживать офисную технику банка «Открытие»
«Сберсервис» подписал пятилетний контракт на покопийное обслуживание офисной техники банка «От
|30.07.2019
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«Сберсервис» и Lexmark запустили проект по аутсорсингу офисной печати
«Сберсервис» и Lexmark объявили о начале реализации совместного проекта по аутсорсингу офисной
|31.01.2019
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«Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов
низации первой и второй линий поддержки. Несколько фактов о «Сбербанк сервисе» По данным ЕГРЮЛ ООО «Сбербанк сервис» было зарегистрировано в августе 2013 г. как стопроцентная «дочка» Сбербанка,
|19.11.2012
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Новая ИТ-компания «Сбербанка»: найден директор, обозначены первые планы
ктор «Сбербанка» Виктор Орловский рассказал CNews, что на должность руководителя новой ИТ-компании «Сбербанк-Сервис», которую планируется создать в ближайшее время, назначен Игорь Семенов. О пе
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенко Алексей 40 22
|Орловский Виктор 385 13
|Кичко Дмитрий 67 7
|Кулик Вадим 183 7
|Калинин Денис 70 7
|Эренбург Михаил 39 6
|Мацоцкий Сергей 177 5
|Вожегова Мария 28 5
|Зиновьев Александр 12 4
|Греф Герман 426 4
|Хасис Лев 105 4
|Волков Никита 79 4
|Хлызов Андрей 21 4
|Прозоров Денис 10 3
|Фомичев Андрей 71 3
|Мельникова Алиса 92 3
|Катрич Алексей 43 3
|Тараба Вероника 29 3
|Козлов Денис 9 3
|Задоя Артем 3 3
|Хайретдинов Марат 10 2
|Востриков Юрий 71 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Гольцов Александр 78 2
|Солдатов Алексей 99 2
|Гогичаты Мераб 5 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Бобровников Борис 104 2
|Соловьева Юлия 20 2
|Меднов Сергей 124 2
|Семенов Игорь 10 2
|Семенова Ирина 43 2
|Долгов Владимир 59 2
|Широких Алексей 72 2
|Юргелас Мария 41 2
|Плужников Андрей 13 2
|Корнильев Кирилл 64 2
|Пасынков Владимир 12 2
|Енютин Сергей 10 2
|Заварзин Андрей 10 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
|23ABC News 170 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 121 1
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