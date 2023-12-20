Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис

Александр Зиновьев - Александр Зиновьев, «СберСервис»: Для выхода на новые рынки ИТ-компании применяют новые для себя бизнес-модели нкциональностью и проверенной на масштабе стабильностью, но за ними – будущее. Александр Зиновьев, «СберСервис»: Мы изучаем потребности в решении ИТ-задач в различных отраслях и создаем для них

«Сберсервис» запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области поставили заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин и генеральный директор компании «Сбербанк-сервис» Алексей Евтушенко. В рамках соглашения «Сберсервис» выступит оператором заря

Александр Белясников - SberDevices и «СберСервис» обеспечат бизнес и госсектор импортонезависимым ПО иям дополнительные конкурентные преимущества и повышают лояльность клиентов. Александр Белясников, «СберСервис» CNews: В чем преимущества ваших решений по сравнению с продуктами западных вендор

«Сберсервис» начал обслуживать клиентов в Крыму Вместе со Сбербанком «Сберсервис» расширил географию своего присутствия, открыв офис в Крыму и собрав команду инжен

Сергей Кофанов - Сергей Кофанов, «СберСервис»: «ИТуслуга.ру» будет такой же простой и удобной, как вызов такси авливать приложения. Что делать, если ноутбук сломался. Как правило, эти вопросы решают через знакомых или фрилансеров. Но знакомые не всегда бывают свободны, а фрилансеры — надежны. Сергей Кофанов, «СберСервис»: С компьютером, смартфоном или планшетом имеет дело каждый или почти каждый человек Поэтому мы планировали от имени компании «СберСервис», самого крупного федерального постав

Артем Задоя, «Сберсервис»: У RPA в России большие перспективы, и мы видим этот повышенный спрос решений. Артем Задоя, директор департамента координации, стандартизации и качества ДКСиК компании «Сберсервис» На практике это выглядит следующим образом: мы изучаем бизнес-процессы компании,

«Сберсервис» запустил линейку цифровых продуктов для автоматизации и контроля бизнес-процессов «Сберсервис» предложит бизнесу современные цифровые решения на базе технологий RPA (Robotics P

«Сберсервис» и «Р7-офис» заключили партнерское соглашение «Сберсервис» заключил партнерское соглашение с компанией «Р7», российским разработчиком офисного программного обеспечения. В рамках партнерства «Сберсервис» будет оказывать услуги по мигр

«Сберсервис» обеспечит комплексную круглосуточную ИТ-поддержку предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» «Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») будет осуществлять комплексную ИТ-поддержку предпри

«Сберсервис» создал резервную ИТ-инфраструктуру ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане ДБ АО «Сбербанк» в Республике Казахстан совместно со специалистами компании «Сберсервис» и одного из системных интеграторов разработал и внедрил распределенную катастрофо

«Сберсервис» получил партнерский статус интегратора у российского производителя ОС «Базальт СПО» «Сберсервис» (входит в экосистему Сбербанка) заключил соглашение о сотрудничестве с российским

«Сберсервис» подвел финансовые итоги 2021 года Выручка компании «Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») в 2021 г. составила 13,02 млрд руб., чистая прибыль

«Сберсервис» внедрил ИТ-систему ресурсного планирования Goodt Time ть загрузку сотрудников, формировать смены, способствует повышению эффективности работы персонала. «Сберсервис» – сервисная компания федерального значения, которая занимается комплексным технич

«Сберсервис» запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физлиц «Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») запустил цифровую сервисную платформу для малого би

«Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и «Сберсервис» рассматривают перспективные проекты в поле своего сотрудничества на будущее. Теку

«СберСервис» стал авторизованным партнером Microsoft Крупнейшая сервисная ИТ-компания «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») получила статус авторизованного партнера Microsoft,

«Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера «Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») разработала программную платформу «СПРИНТ» класса F

Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов soft, из-за чего с ней был разорван годовой договор на предоставление ПО этого вендора с компанией «Сбербанк-сервис» («Сберсервис», «дочка» Сбербанка). Упомянутый договор «Сберсервиса» с «Хаске

«Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе» данные по более чем 100 проектам, обеспечив прозрачность управления и контроля над ними. Компания «Сберсервис» (входит в экосистему Сбера) занимается комплексным техническим обслуживанием всех

«СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ Компании «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») и Brother сообщают о реализации совместного MPS-проекта для Московского кредитного банка (МКБ). На покопийную оплату переведены сто отделений МКБ в Мос

«Сберсервис» открывает филиал в Казахстане «Сберсервис» (входит в экосистему Сбера) открывает филиал в Алматы. Этот шаг позволит значител

Исследование «Сберсервиса»: лишь 40% россиян готовы обратиться за профессиональной помощью по ремонту ПК еров, 60% опрошенных считают себя опытными пользователями, способными большую часть технических проблем решить самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Сберсервис», который входит в экосистему «Сбера». Такая тенденция связана с тем, что проблемы, которые пользователь не может решить самостоятельно, возникают не часто: более чем у 70% опрошенны

«Сберсервис» подвел итоги первого полугодия «Сберсервис» продолжает наращивать объемы сотрудничества - по результатам деятельности в первы

«Эдит Про» займется разработкой «1С» для «Сбербанк-Сервиса» ро» выиграл открытый конкурс на оказание услуг по разработке программного обеспечения, проведенного ООО «Сбербанк-Сервис». Конкурс проходил в электронной форме. Стоимость работ по 1С, которые б

Алексей Евтушенко, СберСервис - Россия стала одним из лидеров мировой цифровизации йшем и сотрудники будут требовать от работодателя возможности работать удаленно. Алексей Евтушенко: СберСервис, работая со Сбербанком, вывел свои сервисы на высокий профессиональный уровень, до

«СберСервис» открыл в Москве терминально-ремонтный центр «СберСервис» объявилоб открытии терминально-ремонтного центра в Москве. На площади более 2000 кв. м разместились: складская зона, зона приемки и обработки товарно-материальных ценностей, зона вы

«Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры «Сберсервис» с компаниями-партнерами представил инновационные проекты в области комплексных ин

СберСервис подготовил школьные компьютеры к новому учебному году Инженеры компании СберСервис подготовили и настроили более 1000 компьютеров для школьных цифровых классов. Безв

Выручка «Сберсервиса» за I полугодие 2019 выросла на 30% «Сберсервис» представил итоги работы в I полугодии 2019 г. По результатам деятельности компани

«Сберсервис» будет обслуживать офисную технику банка «Открытие» «Сберсервис» подписал пятилетний контракт на покопийное обслуживание офисной техники банка «От

«Сберсервис» и Lexmark запустили проект по аутсорсингу офисной печати «Сберсервис» и Lexmark объявили о начале реализации совместного проекта по аутсорсингу офисной

«Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов низации первой и второй линий поддержки. Несколько фактов о «Сбербанк сервисе» По данным ЕГРЮЛ ООО «Сбербанк сервис» было зарегистрировано в августе 2013 г. как стопроцентная «дочка» Сбербанка,