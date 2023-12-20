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Сбер СберСервис Сбербанк Сервис

Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис

СберСервис — одна из сервисных ИТ-компаний России. В числе ее клиентов многомиллионная аудитория корпоративных пользователей экосистемы Сбера, а также множество других заказчиков. Суммарно в зоне ответственности специалистов СберСервис находится более 2,5 млн единиц ИТ-оборудования от 50 мировых производителей. Сервисным обслуживанием занимается штат из 6 тысяч инженеров


20.12.2023 Александр Зиновьев -

Александр Зиновьев, «СберСервис»: Для выхода на новые рынки ИТ-компании применяют новые для себя бизнес-модели

нкциональностью и проверенной на масштабе стабильностью, но за ними – будущее. Александр Зиновьев, «СберСервис»: Мы изучаем потребности в решении ИТ-задач в различных отраслях и создаем для них
15.06.2023 «Сберсервис» запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области

поставили заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин и генеральный директор компании «Сбербанк-сервис» Алексей Евтушенко. В рамках соглашения «Сберсервис» выступит оператором заря
29.05.2023 Александр Белясников -

SberDevices и «СберСервис» обеспечат бизнес и госсектор импортонезависимым ПО 

иям дополнительные конкурентные преимущества и повышают лояльность клиентов. Александр Белясников, «СберСервис» CNews: В чем преимущества ваших решений по сравнению с продуктами западных вендор
15.05.2023 «Сберсервис» начал обслуживать клиентов в Крыму

Вместе со Сбербанком «Сберсервис» расширил географию своего присутствия, открыв офис в Крыму и собрав команду инжен
13.03.2023 Сергей Кофанов -

Сергей Кофанов, «СберСервис»: «ИТуслуга.ру» будет такой же простой и удобной, как вызов такси

авливать приложения. Что делать, если ноутбук сломался. Как правило, эти вопросы решают через знакомых или фрилансеров. Но знакомые не всегда бывают свободны, а фрилансеры — надежны. Сергей Кофанов, «СберСервис»: С компьютером, смартфоном или планшетом имеет дело каждый или почти каждый человек Поэтому мы планировали от имени компании «СберСервис», самого крупного федерального постав
20.12.2022 Артем Задоя, «Сберсервис»: У RPA в России большие перспективы, и мы видим этот повышенный спрос

решений. Артем Задоя, директор департамента координации, стандартизации и качества ДКСиК компании «Сберсервис» На практике это выглядит следующим образом: мы изучаем бизнес-процессы компании,

24.11.2022 «Сберсервис» запустил линейку цифровых продуктов для автоматизации и контроля бизнес-процессов

«Сберсервис» предложит бизнесу современные цифровые решения на базе технологий RPA (Robotics P
15.11.2022 «Сберсервис» и «Р7-офис» заключили партнерское соглашение

«Сберсервис» заключил партнерское соглашение с компанией «Р7», российским разработчиком офисного программного обеспечения. В рамках партнерства «Сберсервис» будет оказывать услуги по мигр
12.07.2022 «Сберсервис» обеспечит комплексную круглосуточную ИТ-поддержку предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка»

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») будет осуществлять комплексную ИТ-поддержку предпри
07.07.2022 «Сберсервис» создал резервную ИТ-инфраструктуру ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане

ДБ АО «Сбербанк» в Республике Казахстан совместно со специалистами компании «Сберсервис» и одного из системных интеграторов разработал и внедрил распределенную катастрофо
14.06.2022 «Сберсервис» получил партнерский статус интегратора у российского производителя ОС «Базальт СПО»

«Сберсервис» (входит в экосистему Сбербанка) заключил соглашение о сотрудничестве с российским
28.04.2022 «Сберсервис» подвел финансовые итоги 2021 года

Выручка компании «Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») в 2021 г. составила 13,02 млрд руб., чистая прибыль
23.07.2021 «Сберсервис» внедрил ИТ-систему ресурсного планирования Goodt Time

ть загрузку сотрудников, формировать смены, способствует повышению эффективности работы персонала. «Сберсервис» – сервисная компания федерального значения, которая занимается комплексным технич
08.07.2021 «Сберсервис» запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физлиц

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») запустил цифровую сервисную платформу для малого би
07.06.2021 «Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и «Сберсервис» рассматривают перспективные проекты в поле своего сотрудничества на будущее. Теку
24.03.2021 «СберСервис» стал авторизованным партнером Microsoft

Крупнейшая сервисная ИТ-компания «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») получила статус авторизованного партнера Microsoft,
10.02.2021 «Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») разработала программную платформу «СПРИНТ» класса F
03.02.2021 Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов

soft, из-за чего с ней был разорван годовой договор на предоставление ПО этого вендора с компанией «Сбербанк-сервис» («Сберсервис», «дочка» Сбербанка). Упомянутый договор «Сберсервиса» с «Хаске
01.02.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»

данные по более чем 100 проектам, обеспечив прозрачность управления и контроля над ними. Компания «Сберсервис» (входит в экосистему Сбера) занимается комплексным техническим обслуживанием всех
11.12.2020 «СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ

Компании «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») и Brother сообщают о реализации совместного MPS-проекта для Московского кредитного банка (МКБ). На покопийную оплату переведены сто отделений МКБ в Мос
19.11.2020 «Сберсервис» открывает филиал в Казахстане

«Сберсервис» (входит в экосистему Сбера) открывает филиал в Алматы. Этот шаг позволит значител
14.10.2020 Исследование «Сберсервиса»: лишь 40% россиян готовы обратиться за профессиональной помощью по ремонту ПК

еров, 60% опрошенных считают себя опытными пользователями, способными большую часть технических проблем решить самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Сберсервис», который входит в экосистему «Сбера». Такая тенденция связана с тем, что проблемы, которые пользователь не может решить самостоятельно, возникают не часто: более чем у 70% опрошенны
07.08.2020 «Сберсервис» подвел итоги первого полугодия

«Сберсервис» продолжает наращивать объемы сотрудничества - по результатам деятельности в первы
28.07.2020 «Эдит Про» займется разработкой «1С» для «Сбербанк-Сервиса»

ро» выиграл открытый конкурс на оказание услуг по разработке программного обеспечения, проведенного ООО «Сбербанк-Сервис». Конкурс проходил в электронной форме. Стоимость работ по 1С, которые б
22.06.2020 Алексей Евтушенко, СберСервис -

Россия стала одним из лидеров мировой цифровизации

йшем и сотрудники будут требовать от работодателя возможности работать удаленно. Алексей Евтушенко: СберСервис, работая со Сбербанком, вывел свои сервисы на высокий профессиональный уровень, до
20.12.2019 «СберСервис» открыл в Москве терминально-ремонтный центр

«СберСервис» объявилоб открытии терминально-ремонтного центра в Москве. На площади более 2000 кв. м разместились: складская зона, зона приемки и обработки товарно-материальных ценностей, зона вы
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры

«Сберсервис» с компаниями-партнерами представил инновационные проекты в области комплексных ин
23.08.2019 СберСервис подготовил школьные компьютеры к новому учебному году

Инженеры компании СберСервис подготовили и настроили более 1000 компьютеров для школьных цифровых классов. Безв
15.08.2019 Выручка «Сберсервиса» за I полугодие 2019 выросла на 30%

«Сберсервис» представил итоги работы в I полугодии 2019 г. По результатам деятельности компани
06.08.2019 «Сберсервис» будет обслуживать офисную технику банка «Открытие»

«Сберсервис» подписал пятилетний контракт на покопийное обслуживание офисной техники банка «От
30.07.2019 «Сберсервис» и Lexmark запустили проект по аутсорсингу офисной печати

«Сберсервис» и Lexmark объявили о начале реализации совместного проекта по аутсорсингу офисной
31.01.2019 «Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов

низации первой и второй линий поддержки. Несколько фактов о «Сбербанк сервисе» По данным ЕГРЮЛ ООО «Сбербанк сервис» было зарегистрировано в августе 2013 г. как стопроцентная «дочка» Сбербанка,
19.11.2012 Новая ИТ-компания «Сбербанка»: найден директор, обозначены первые планы

ктор «Сбербанка» Виктор Орловский рассказал CNews, что на должность руководителя новой ИТ-компании «Сбербанк-Сервис», которую планируется создать в ближайшее время, назначен Игорь Семенов. О пе

Публикаций - 97, упоминаний - 166

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 29
8346 14
IBM - International Business Machines Corp 9457 12
Microsoft Corporation 24731 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 11
Oracle Corporation 6735 9
SAP SE 5305 9
Softline - Софтлайн 2890 8
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 7
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 7
Крок - Croc 1780 6
NVision Group - Энвижн Груп 679 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 6
Cisco Systems 5136 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 5
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 5
Корус Консалтинг ГК 1235 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 5
Ростелеком 9819 4
ИКС 326 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 458 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 4
Apple Inc 12192 4
Google LLC 11878 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4966 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 3
Huawei 3976 3
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 226 3
Inline Group - Инлайн Груп 99 3
SimbirSoft - СимбирСофт 78 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 66
Магнит - Тандер - сеть магазинов 874 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 5
Россети Ленэнерго 1700 5
ПриватБанк - PrivatBank 197 4
Газпром ПАО 1351 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 4
Альфа-Банк 1785 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 3
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 3
РЖД - Российские железные дороги 1927 2
МКБ - Московский кредитный банк 566 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
ПСБ - Промсвязьбанк 861 2
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
ГПБ - Газпромбанк 1095 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
Visa International 1953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
Альфа-Групп 714 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Велесстрой СМУ 12 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 597 2
Maykor Автотанк-Сервис 7 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 27 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3081 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 167 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3312 1
Правительство Челябинской области 64 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Федеральное казначейство России 1792 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1392 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5523 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2940 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 193 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 144 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 467 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 120 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 683 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 28 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 734 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 23
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 18
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2210 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3336 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 15
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 11
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12678 10
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7554 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4203 7
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1188 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4559 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6361 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5150 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14515 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25684 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 5
Microsoft Windows 2000 8661 4
Linux OS 10106 4
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 315 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3261 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 3
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 2
ПриватБанк - Приват24 116 2
Intel x86 - архитектура процессора 1876 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 683 2
Apple iPhone 6 4862 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 2
Microsoft Windows 15795 2
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 59 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Dell EMC VNX 42 1
Microsoft Azure 1415 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Apple ID - Система аутентификации 124 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 628 1
IBM API Connect 10 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Apache Camel 73 1
Cinimex Integration Framework 2 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 56 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 59 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 776 1
SAP S/4HANA Finance 16 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
Google Android 14140 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 836 1
Евтушенко Алексей 40 22
Орловский Виктор 385 13
Кичко Дмитрий 67 7
Кулик Вадим 183 7
Калинин Денис 70 7
Эренбург Михаил 39 6
Мацоцкий Сергей 177 5
Вожегова Мария 28 5
Зиновьев Александр 12 4
Греф Герман 426 4
Хасис Лев 105 4
Волков Никита 79 4
Хлызов Андрей 21 4
Прозоров Денис 10 3
Фомичев Андрей 71 3
Мельникова Алиса 92 3
Катрич Алексей 43 3
Тараба Вероника 29 3
Козлов Денис 9 3
Задоя Артем 3 3
Хайретдинов Марат 10 2
Востриков Юрий 71 2
Тикуркин Максим 38 2
Гольцов Александр 78 2
Солдатов Алексей 99 2
Гогичаты Мераб 5 2
Пегасов Сергей 55 2
Бобровников Борис 104 2
Соловьева Юлия 20 2
Меднов Сергей 124 2
Семенов Игорь 10 2
Семенова Ирина 43 2
Долгов Владимир 59 2
Широких Алексей 72 2
Юргелас Мария 41 2
Плужников Андрей 13 2
Корнильев Кирилл 64 2
Пасынков Владимир 12 2
Енютин Сергей 10 2
Заварзин Андрей 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 146658 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 7
Германия - Федеративная Республика 12739 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2001 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 5
Европа 21852 5
Казахстан - Республика 5594 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2781 4
Украина 7643 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1687 3
Россия - СФО - Новосибирск 4363 3
Беларусь - Белоруссия 5761 3
Азия - Азиатский регион 5578 3
Турция - Турецкая республика 2393 3
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2282 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3161 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1527 2
Европа Восточная 3106 2
Беларусь - Минск 641 2
Россия - УФО - Челябинская область 1246 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 449 2
Россия - Кубань 203 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 556 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 619 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 675 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1594 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1134 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 859 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1578 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 65
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 33
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3198 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6239 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5026 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7923 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5909 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3588 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3263 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 5
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 4
Энергетика - Energy - Energetically 5165 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5865 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5152 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1222 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5239 3
TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
23ABC News 170 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 121 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 16
IDC - International Data Corporation 4912 4
Gartner - Гартнер 3565 4
CNews Рынок ИТ-услуг 167 3
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
Медиалогия 31 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1536 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 450 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 23 1
БГЭУ - Белорусский государственный экономический университет - Беларускi дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт 1 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 70 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 21 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 64 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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