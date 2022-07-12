«Сберсервис» обеспечит комплексную круглосуточную ИТ-поддержку предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка»

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») будет осуществлять комплексную ИТ-поддержку предприятий российской сети быстрого питания «Вкусно – и точка», пришедшей на смену «Макдоналдс». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На техническом обслуживании «Сберсервиса» остаются 77 предприятий быстрого обслуживания, открытых в помещениях сети «Макдоналдс» в разных регионах России. Компания осуществляет комплексную поддержку ИТ-инфраструктуры предприятий, обеспечивая бесперебойную работу более 5000 единиц техники, в том числе предоставляя круглосуточную дистанционную помощь.

«Поддержка работоспособности социальных объектов, к которым, несомненно, относятся предприятия общественного питания, является приоритетной задачей для нашей компании. Учитывая территориальную распределенность предприятий “Вкусно – и точка”, а также круглосуточный режим их работы, большинство задач мы стараемся решить в кратчайшие сроки дистанционно. Таким образом, инженеры компании “Сберcервис” решают более 80% ИТ-задач удаленно, без выезда к заказчику», − сказал Сергей Исаев, руководитель направления «Сберсервис».

В число сервисных ИТ-услуг, предоставляемых компанией «Сберсервис» предприятиям «Вкусно – и точка», входит поддержка работоспособности компьютерно-кассовых систем предприятий: кассовых терминалов, киосков самообслуживания, электронной очереди, электронного меню и прочего ИТ-оборудования.

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Инженеры «Сберсервиса» привлекались к монтажу ИТ-оборудования в новых предприятиях в Липецке и Калуге, а также принимали участие в «ремоделинге» (remodeling) уже работающих предприятий.