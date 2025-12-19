Крупнейший мировой производителей самолетов отказывается от сервисов Google

Крупный клиент Google собирается отказаться от ее услуг. Европейская корпорация, производящая самолеты Airbus, опасается за конфиденциальных своих данных, если они будут храниться в облаках американского провайдера.



Google теряет крупного клиента

Аэрокосмическая корпорация Airbus, официально зарегистрированная в Нидерландах, планирует отказаться от использования американских сервисов Google Workspace, выяснил Register.

Компания переносит в облако ключевые системы управления бизнесом, такие как CRM-системы, ERP-системы, системы управления производственными процессами и жизненным циклом продукции, и хочет до лета 2026 г. найти европейского облачного подрядчика.

Прием заявок на участие в тендере начнется в начале января 2026 г. Сумма долгосрочного контракта может превысить 50 миллионов евро (около $58,6 млн).

Airbus Airbus намерен найти суверенного европейского облачного подрядчика для размещения ключевых ИТ-систем управления бизнесом

Airbus является одним из двух крупнейших и известнейших мировых производителей самолетов наряду с Boeing. В компании работает, как указано на ее сайте, 157 тыс. сотрудников по всему миру. За девять месяцев 2025 г. скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) составила 4,1 млрд евро. В 2024 г. выручка достигла 69,2 млрд евро, а чистая прибыль — 4,2 млрд евро.

Цифровой суверенитет

Поиск подрядчика именно в Европе исполнительный вице-президент Airbus по цифровым технологиям Кэтрин Жестин (Catherine Jestin) объяснила «крайней конфиденциальностью» части данных: «Мы хотим гарантировать, что эта информация останется под европейским контролем».

Европейские компании начали задумываться о цифровой независимости после возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом. Особые опасения вызывает американский закон Cloud Act, который позволяет властям США запрашивать данные, хранящиеся в зарубежных ЦОДах американских корпораций.

В июле 2024 г. Microsoft признала во французском суде, что не может гарантировать суверенитет данных в соответствии с этим законодательством.

Европейцы уже осознали риски, связанные не только с конфиденциальностью, но и с ИТ-суверенитетом в целом. В ноябре 2025 г. CNews писал, что Международный уголовный суд (ICC), базирующийся в Гааге, отказывается от использования офисного ПО Microsoft Office после того, как его главный прокурор Карим Хан (Karim Khan) лишился доступа к своей учетной записи электронной почты Microsoft из-за введенных в США по отношению к нему санкций.

Шансы найти поставщика невелики

В связи с масштабностью задач Жестин сомневается в успехе поисков поставщика для Airbus среди европейских провайдеров. «Если бы вы спросили меня сегодня, найдем ли мы решение, я бы ответила: 80/20», — сказала она.

Так, в облачный Google Workspace из Microsoft Office Airbus начал переводить сотрудников в марте 2018 г. Тогда планировалось, что в облако Google массово и за считанные месяцы перейдут 130 тыс. работников. Однако этого так и не случилось, даже спустя такое большое количество времени.

К примеру, сотрудники финансового отдела Airbus пока не могут полностью распрощаться с Excel ввиду того, что «Google Таблицы» не умеют работать с по-настоящему большими электронными таблицами. Некоторые таблицы Airbus содержат 20 млн ячеек. Возникли также серьезные проблемы с совместимостью и регламентами. Военные документы нельзя хранить в облаке, поэтому сотрудникам Airbus, работающим с ними, пока приходится использовать локальное программное обеспечение Microsoft.