Получите все материалы CNews по ключевому слову
CLOUD Act (H.R. 4943) The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act Закон о законном использовании данных за рубежом Закон об облачных вычислениях Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами
CLOUD Act (H.R. 4943) и организации, системы, технологии, персоны:
|Bloomberg 1298 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5927 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.