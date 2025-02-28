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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169833
ИКТ 13229
Организации 10372
Ведомства 1449
Ассоциации 974
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CLOUD Act (H.R. 4943) The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act Закон о законном использовании данных за рубежом Закон об облачных вычислениях Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами



28.02.2025 ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple 1
12.09.2022 Хочу как в Windows: как привнести в Linux-среду привычный опыт шифрования данных 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
16.09.2019 Microsoft отказался продавать властям ПО для распознавания лиц 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
06.04.2018 Microsoft, Apple и Google обязали выдавать властям США переписку пользователей с серверов по всему миру 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

CLOUD Act (H.R. 4943) и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24684 3
Meta Platforms - Facebook 4447 2
Google LLC 11838 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 2
Amazon Inc - Amazon.com 3016 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 796 1
Telegram Group 2034 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
OpenAI 232 1
Google DeepMind 48 1
Quest Software 41 1
Apple Inc 12157 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 909 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1470 1
Oracle Corporation 6714 1
Цифра ГК 2442 1
Palantir Technologies 18 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
Visa International 1952 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
Ак Барс Банк 272 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Совкомбанк Совесть 273 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1141 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1531 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5485 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 557 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1228 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5811 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4766 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2964 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1240 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 403 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 630 1
Data Governance - Руководство данными 126 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 830 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 265 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 399 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 124 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6211 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12736 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7104 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1136 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2204 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9451 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5084 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 847 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3037 1
Microsoft Windows 15744 3
Aladdin Secret Disk 85 2
Linux OS 10036 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
WhatsApp Messenger 1092 1
Google Gmail 948 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Amazon Rekognition 6 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 66 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 14 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 1
Aladdin Knowledge Systems 45 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 7 1
Microsoft Windows Smartcard Logon 1 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 22 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 2
Демидов Сергей 127 1
Палей Лев 52 1
Ворошилов Павел 9 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 30 1
Бобров Сергей 11 1
Кузнецов Андрей 69 1
Македонский Сергей 47 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Лысенко Юрий 33 1
Акимов Евгений 38 1
Шубин Иван 9 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Anandkumar Anima - Анандкумар Анима 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 460 1
Груздев Сергей 46 1
Макаров Валентин 222 1
Nixon Richard - Никсон Ричард 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 5
Россия - РФ - Российская федерация 145653 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 3
Ирландия - Республика 1014 2
США - Нью-Йорк 3102 2
Европа Восточная 3080 1
Франция - Французская Республика 7865 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1036 1
Палестина - Сектор Газа 19 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
Китай - Тайвань 4003 1
Америка - Американский регион 2167 1
Украина 7636 1
Израиль 2738 1
Иран - Исламская Республика Иран 1091 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8099 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 741 1
Made in China - Сделано в Китае 48 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5822 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7667 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8666 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3133 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 951 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11014 1
Металлы - Медь - Copper 796 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6186 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 407 1
Айсберг - Eisberg 179 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2450 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2027 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3220 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2433 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 895 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 842 1
Сон - Somnus 430 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 764 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 267 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6964 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6441 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 379 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 1
Bloomberg 1298 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5927 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
Forrester Research 821 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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