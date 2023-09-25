Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Росатом Росэнергоатом Атомдата Xelent ЦОД


УПОМИНАНИЯ


Центры обработки данных 2022 1
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 1
11.08.2023 «Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов 1
05.07.2023 «Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV 1
14.06.2023 Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет 1
24.05.2023 «Росатом» покупает строящийся ЦОД в Москве за 24 миллиарда 1
06.04.2023 «Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек 2
23.03.2023 «Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек 3
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 2
07.11.2022 «Атомдата-Центр» представил на CNews FORUM 2022 проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики 1
30.10.2022 Крупнейший оператор дата-центров в России представит проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики 1
23.08.2022 Международный сервис трекинга грузов разместился в облаке Xelent 3
15.07.2022 Илья Рогов -

Илья Рогов, «Атомдата»: Нам удалось добиться самого низкого показателя PUE в России

 2
22.04.2022 Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 2
28.01.2019 Дата-центр Xelent удержал самый высокий уровень энергоэффективности в России 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
19.07.2018 Xelent представил сервис агрегатора облачных услуг MultiCloud 1
08.02.2018 Дата-центр Xelent подвел итоги работы в 2017 году 2
18.09.2017 Дата-центр Xelent представил решения для майнинга 2
27.07.2017 Xelent представила услугу перевоза оборудования с переносом ИТ-инфраструктур клиентов в облачную среду 1
16.03.2017 Дата-центр SDN представил новый бренд Xelent и стек облачных продуктов 2

Публикаций - 23, упоминаний - 34

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 18
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 39 14
Ростелеком 10106 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 22 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 445 2
Huawei 4112 2
Broadcom - VMware 2437 2
3data - 3дата 91 2
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 30 2
Oracle Corporation 6803 2
IXcellerate - Икселерейт 129 2
Meta Platforms - Facebook 4500 1
Telegram Group 2390 1
Quest Software 42 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Google LLC 12082 1
Microsoft Corporation 25046 1
Linx - Связь ВСД 158 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
8728 1
Газинформсервис - ГИС 354 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
Lenovo Group 2324 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 63 1
Dell Technologies - Dell Computer 2145 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1066 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 178 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 188 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 39 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 160 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 5
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 2
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 46 1
Ак Барс Банк 274 1
Верный - торговая сеть 304 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 596 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1153 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 58 1
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 29 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 352 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 364 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 34 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 769 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 47 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1143 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 6
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 507 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 505 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1248 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1658 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2750 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 580 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 352 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1507 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1540 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2298 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1525 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 13
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 6
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 6
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 3
Microsoft Windows 16127 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 136 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 2
Monarch - Монарх - электромобиль 29 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1179 1
Google Gmail 971 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1455 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 174 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 48 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Linux OS 10625 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
Microsoft Azure 1438 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 65 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 59 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 1
НКТ - Р7-Офис 441 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 18 1
Немченков Сергей 11 5
Ворошилов Павел 9 4
Рогов Илья 8 3
Елисеев Андрей 16 2
Панченко Иван 152 2
Демидов Сергей 127 1
Палей Лев 56 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 34 1
Бобров Сергей 11 1
Кузнецов Андрей 78 1
Македонский Сергей 47 1
Лысенко Юрий 33 1
Акимов Евгений 39 1
Шубин Иван 9 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Мищенко Алексей 11 1
Ключников Сергей 2 1
Шадаев Максут 1102 1
Натрусов Артем 301 1
Аксенов Андрей 39 1
Теплицкий Дмитрий 78 1
Александров Александр 84 1
Порошин Тимур 30 1
Мартынюк Александр 13 1
Родин Евгений 3 1
Вирцер Евгений 40 1
Журавлев Вячеслав 2 1
Петров Михаил 138 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 304 1
Абакумов Евгений 213 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 160 1
Горяйнов Андрей 53 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Богданов Андрей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 12
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Земля - планета Солнечной системы 10565 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 306 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 2
Москва - ЮАО - Южный административный округ 41 2
Европа Восточная 3115 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Палестина - Сектор Газа 20 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2616 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Америка Латинская 1861 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Турция - Турецкая республика 2456 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 1
Европа 24508 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 33 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 58 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 706 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1201 1
Россия - ПФО - Самарская область 1414 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 5
Аренда 2541 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4246 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 728 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Аудит - аудиторский услуги 2952 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1039 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 6 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 50 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1025 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Английский язык 6820 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1015 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 869 1
Айсберг - Eisberg 185 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 2
Ведомости 1146 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
Forrester Research 827 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
CNews AWARDS - награда 534 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще