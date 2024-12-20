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PNK Group ПНК групп

PNK Group - ПНК групп


20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
20.11.2023 3data открыла свой первый крупный дата-центр 1
11.08.2023 «Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов 1
13.12.2022 СДЭК запустила роботизированную систему сортировки посылок 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
24.07.2012 НКК покупает мега-склад 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

PNK Group и организации, системы, технологии, персоны:

3data - 3дата 82 3
Ростелеком 9701 2
Selectel - Селектел 385 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
DataPro - ДатаПро 93 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 22 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 1
НИССА Центрум - НИССА Инжиниринг - NISSA Engineering 4 1
Key Point - Кей Пойнт 27 1
McKinsey & Company Int 248 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Schneider Electric 575 1
CyrusOne 6 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
iGooods 11 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Talos Fund I LP 5 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Blackstone Group 45 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 31 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 2
Monarch - Монарх - электромобиль 29 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Selectel ЦОД 18 1
Миран ЦОД 16 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
IXcellerate ЦОД MOS4 4 1
Linx Datacenter 49 1
DataPro - Moscow III ЦОД 6 1
DataPro - Moscow II ЦОД 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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