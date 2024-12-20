PNK Group ПНК групп
PNK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
|Хала Илья 43 2
|Самойлов Юрий 74 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Калинин Александр 154 1
|Петров Дмитрий 60 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Соколова Ольга 25 1
|Толмачева Татьяна 34 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Еременко Алексей 8 1
|Лысенко Сергей 8 1
|Шакиров Максим 1 1
|Фомиченко Константин 3 1
|Тайц Надежда 1 1
|Мысов Михаил 5 1
|Бурдин Дмитрий 1 1
|Степанов Константин 11 1
|Вирцер Евгений 38 1
|Сотников Илья 6 1
|Немченков Сергей 11 1
|Михайлов Илья 5 1
|Ведомости 996 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
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