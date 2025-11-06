Разделы

Росатом Росэнергоатом Атомдата StoreData научный инновационный центр

Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр


СОБЫТИЯ

06.11.2025 В «Атомдата-Центре» назначен новый генеральный директор 1
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 2
06.04.2023 «Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек 1
23.03.2023 «Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек 1
09.12.2022 «Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане 1
15.07.2022 Обещанное удвоение российского рынка ЦОД откладывается на неопределенный срок 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
01.11.2019 ЦОДы StoreData модернизировали охранную систему 1
15.04.2019 Storedata запустила собственный конфигуратор серверного оборудования 1
18.12.2017 Дата-центр StoreData запускает новую услугу по установке оборудования клиентов 1
31.10.2017 Дата-центр StoreData подтвердил, что может надежно хранить персональные данные 1
21.08.2017 В дата-центре StoreData доступен серверный шкаф нового типа для размещения по PCI DSS 1
26.07.2017 Дата-центр StoreData модернизировал систему видеонаблюдения 1
15.11.2016 ЦОД StoreData сертифицирован по стандарту PCI DSS 1
05.10.2016 StoreData модернизировала инфраструктуру своего ЦОДа 1
11.12.2012 StoreData предлагает новый ЦОД к услугам одного клиента 1
30.03.2012 Дата-центр StoreData подготовлен к летнему сезону 1
27.01.2012 StoreData и DataDome приступили к строительству энергоэффективного дата-центра в Москве 1
04.03.2011 Топ-менеджер SafeData перешёл в StoreData на пост гендиректора 1
27.09.2010 В Москве открылся дата-центр StoreData 1
03.06.2010 В Москве открылся дата-центр StoreData 1
25.03.2010 Открытие ЦОД StoreData в центре Москвы: подробности проекта 1
19.03.2010 В мае в Москве откроется ЦОД StoreData 1

Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 6
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 40 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 72 4
Hiref 9 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14021 3
Ростелеком 10257 3
Selectel - Селектел 434 3
IXcellerate - Икселерейт 133 3
3data - 3дата 95 3
DataPro - ДатаПро 94 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 38 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 233 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 2
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 26 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1506 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Deiteriy - Дейтерий 73 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 33 1
Элтел Нетворкс 57 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 13 1
Датапорт Системс 12 1
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 30 1
Русинтехс 1 1
Болид НВП - Bolid 91 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 877 1
Schneider Electric 589 1
Hikvision - Хиквижн 61 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 346 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Huawei 4191 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2247 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 5
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1001 2
ЭлектроСвязьМонтаж НПО 1 1
Talos Fund I LP 5 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1367 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Т2 - Титан-2 Холдинг - Титан-2 Концерн 7 1
iGooods 11 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 128 1
En+ Group - Эн+ ГК 21 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2139 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 255 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 35 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 34 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11876 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31721 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14690 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72237 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1167 9
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 435 6
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1526 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21844 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1267 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 511 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56502 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4827 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2200 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2798 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1419 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 933 3
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 514 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4318 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16980 3
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 63 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2023 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22808 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8606 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4040 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 875 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25866 2
Электроника - IGBT - Insulated-Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным затвором 31 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1141 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 444 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11451 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25451 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11138 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1906 1
Калькулятор - Calculator 380 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 969 1
Аналоговые технологии 2826 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7662 1
Видеокамера - Camcorder 2314 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1079 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1329 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 12
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 3
Apple iPhone 6 4861 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 3
Selectel ЦОД 25 2
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 2
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 26 2
IXcellerate ЦОД MOS4 4 2
DataPro - Moscow II ЦОД 4 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 53 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 1
DataPro - Moscow III ЦОД 6 1
DataPro - Data Pro IV ЦОД 1 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3421 1
Платонов Антон 10 9
Кузнецов Александр 142 2
Хала Илья 45 2
Аксенов Андрей 42 1
Еременко Алексей 8 1
Забродин Алексей 17 1
Шуршалин Сергей 10 1
Рахматуллин Салават 2 1
Лысенко Сергей 8 1
Кавкайкин Руслан 1 1
Ерёмин Константин 2 1
Венедиктов Роман 6 1
Солдатов Алексей 100 1
Самойлов Юрий 75 1
Мотовилов Олег 71 1
Соколова Ольга 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45421 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18438 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 649 6
Россия - РФ - Российская федерация 155412 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3161 3
Россия - СФО - Новосибирск 4615 3
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 309 2
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 79 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1687 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8036 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4239 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 148 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 20 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 36 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2623 1
Италия - Итальянская Республика 4424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2079 1
Европа 24591 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3232 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13538 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18052 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3146 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3335 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1201 1
Россия - ПФО - Самарская область 1436 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1609 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1221 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 980 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 509 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3204 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54602 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5259 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11655 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6006 3
Аренда 2569 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2361 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5257 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50912 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2047 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3263 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7226 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31550 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17272 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3666 1
Энергетика - Energy - Energetically 5486 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 652 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4325 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 775 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1184 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 591 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4217 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25761 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1003 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3683 1
Цифровой регион - Федеральный проект 106 1
N+1 - Издание 180 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8341 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 347 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
