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IXcellerate
Икселерейт


31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
06.07.2021 В IXcellerate назначен генеральный директор 2
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 4
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
21.08.2020 Украина построит гигантский ЦОД, чтобы сжечь лишнее электричество 1
02.07.2020 CNews выпустил рейтинг российских ЦОДов 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 5
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
01.06.2020 Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate 3
12.05.2020 В IXcellerate назначен управляющий директор 8
03.03.2020 Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком 1
06.02.2020 Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute 4
04.10.2019 «Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW 1
04.10.2019 IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа 5
03.10.2019 Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России 6
03.10.2019 IXcellerate открыл новый дата-центр в России 3
16.07.2019 Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1
14.03.2019 Huawei удвоит серверные мощности в своих российских ЦОДах 1
14.03.2019 Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России 1
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов 1
30.01.2019 Apple перенесла в Россию персональные данные россиян 1
23.01.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД. Рынок растет, но не успевает за спросом 1
21.12.2018 «Мастертел» запустит облачный сервис в рамках Equinix Cloud Exchange 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 3
10.12.2018 Российский оператор IXcellerate стал партнером глобального SDN-провайдера Zenlayer 2
27.11.2018 Оператор Telia Carrier расширил свое присутствие в дата-центре IXcellerate Moscow One 3
12.09.2018 Надежность дата-центра IXcellerate подтверждена независимым аудитом 5
28.08.2018 Orange Business Services запустила катастрофоустойчивое облако в России 1
25.07.2018 Vertiv назначила главу представительства в России и Беларуси 1
16.07.2018 Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate 5
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 1
29.03.2018 IXcellerate построит резервную площадку для «Nestlé» в России 3
28.11.2017 IXcellerate создал в Москве резервный ЦОД для «Чайнасельхозбанк» 4
20.11.2017 Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест продолжает расти 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 2
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 1

Публикаций - 60, упоминаний - 122

IXcellerate упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 10
Крок 1221 9
Huawei 2733 8
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 7
DataPro - ДатаПро 56 7
Uptime Institute 159 7
iTeco - Ай-Теко 720 6
Google LLC 7168 6
3data - 3дата 32 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 4
Авантаж 48 4
Zenlayer 4 4
Ланит ГК 1160 4
Softline - Софтлайн 1475 4
IBM 3554 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Tencent 93 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
Microsoft Corporation 11143 3
Nvidia Corp 2036 3
Alibaba Group 298 3
Apple Inc - Эппл Рус 7729 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Facebook 3767 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
Oracle Corporation 3360 2
Equinix 32 2
SAP SE 3218 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
Мастертел - МТ Телеком 45 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Selectel - Селектел 137 2
Vertiv - ранее Emerson Network Power 18 2
Twitter 2204 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Сервионика - Servionica 164 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Uber Technologies 258 4
Uber 257 4
Nestle - Нестле 64 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 2
Технопарк-Мордовия 11 1
МДМ Банк 150 1
Запорожская АЭС - Атомная электростанция 2 1
Larnabel Ventures 3 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 2 1
Экспобанк - Expobank 21 1
En+ Group 17 1
Московский ювелирный завод 8 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Яндекс.Такси 271 1
LinkedIn 521 1
AliExpress 275 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
eBay Inc 532 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Правительство Иркутской области 2 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 27
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
PUE - Power usage effectiveness 47 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 32 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 7 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
OpenStack 347 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 9
DataLine Nord ЦОД 15 7
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 7
ТрастИнфо ЦОД 24 4
Tencent Cloud 6 4
Microsoft Azure 1171 4
Huawei Cloud 26 3
Nvidia GeForce GTX 2079 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Microsoft Windows 10 6670 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Huawei 3data Cloud 7 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Huawei FusionSphere 16 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 1
Крок ЦОД 15 1
ФОРС Дистрибуция SkyFORS 6 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
QQ - мессенджер 28 1
IBM Softlayer 30 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Microsoft Natick 3 1
InnoSTage CyberART 4 1
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 1
Nvidia GeForce NOW 15 1
Equinix Cloud Exchange 3 1
Mediascope Data Platform 2 1
Метро: исход - Metro Exodus - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 2 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
Caravan Aero 9 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Android 10751 1
Apple macOS 930 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Rakuten Viber 429 1
Willner Guy - Вилнер Гай 13 7
Фокин Дмитрий 17 7
Борман Константин 5 4
Мотовилов Олег 58 3
Самойлов Юрий 55 2
Солодовников Алексей 15 2
Харитонов Николай 4 2
Пярн Артур 13 2
Солдатов Алексей 77 2
Семенихин Максим 9 2
Севастьянов Алексей 23 2
Жаров Александр 165 2
Колбин Евгений 43 2
Еременко Алексей 3 2
Мегрелишвили Георгий 16 2
Березин Максим 60 2
Томлянович Степан 6 1
Гуцериев Саид 10 1
Гурова Вера 4 1
Халимов Ренат 5 1
Лейхнер Алексей 1 1
Железнов Видия 4 1
Eisler Phil - Айслер Фил 1 1
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 1 1
Кочуров Кирилл 1 1
Галиев Дамир 4 1
Алехин Заурбек 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
Кузьмин Василий 7 1
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 54 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 2 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Кушер Александра 1 1
Вышемирский Сергей 1 1
Басистый Дмитрий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
Азия - Азиатский регион 1525 5
Европа 3781 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Россия - Лыткарино 30 2
Северная Америка 1414 2
Россия - Сибирь 880 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - Удомля 41 1
Россия - Иркутск 471 1
Таиланд - Королевство 362 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Тверская область 249 1
Россия - Набережные Челны 203 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Швеция - Королевство 762 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Восточная Европа 1688 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Украина 3389 1
Индонезия - Республика 386 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 3 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 4
Thomson Reuters - Рейтер 1753 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 19
Gartner 2196 3
IDC - International Data Corporation 2728 2
Mordor Intelligence 8 2
Synergy Research Group 13 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 387 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
451 Research Group 44 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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