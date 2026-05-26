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IXcellerate Икселерейт

IXcellerate - Икселерейт

IXcellerate -  оператор сети коммерческих дата-центров. Компания предлагает индивидуальные решения по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования с возможностью наращивания мощности в зависимости от потребностей клиентов. Дата-центры IXcellerate соответствуют уровню надёжности Tier III/Level 3 и обеспечивают уровень доступности сервиса 99,999%. Среди заказчиков IXcellerate глобальные и российские корпорации, финансовые организации, провайдеры гипероблаков, поставщики онлайн-услуг, системные интеграторы, операторы связи и другие организации, обрабатывающие большие объемы данных. Услуги предоставляются на базе четырех дата-центров, расположенных на двух площадках в г. Москве (Северный и Южный кампусы). Общая ёмкость действующих объектов – более 5500 стойко-мест, энергомощность превышает 100МВт. Технические возможности всех машзалов IXcellerate позволяют размещать комплексные решения любой степени сложности, в том числе высоконагруженные сервера и инфраструктуру для сверхплотных вычислений с нагрузкой до 30кВт на стойку.

 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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26.05.2026 mt cloud расширил зону присутствия в IXcellerate и усилил отказоустойчивость облака

Облачный провайдер mt cloud от Movetel нарастил серверные мощности и развернул дополнительные геораспределенные кластеры на базе сети дата-центров IXcellerate. Проект направлен на повышение отказоустойчивости платформы, распределение нагрузок между площадками и развитие сервисов. Об этом CNews сообщили представители Movetel. mt cloud сотр
14.05.2026 «Атол» выбирает ЦОД IXcellerate для размещения высоконагруженной инфраструктуры

Компания «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, сообщила о переносе своих серверных мощностей в IXcellerate. Для размещения инфраструктуры компания арендовала стойки в дата-центре MOS5 в Южном кампусе в Москве, а также зарезервировала емкость под развитие. Плотность энергопотребления кажд
19.03.2026 Netrack масштабирует инфраструктуру в IXcellerate и запускает новые мощности для сложных ИТ-проектов

Netrack, оператор комплексных решений в ЦОД, расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate. Оператор ввел в эксплуатацию новую партию оборудования в ЦОД MOS3 (Северный кампус), увеличив общую емкость до более сотни стоек. Эта инсталляция стала самой крупной в портфеле Net
Центры обработки данных 2025

ики услуг ЦОД в России № 2025 № 2024 Название компании Количество стойко-мест на 31.12.2025 Количество стойко-мест на 31.12.2024 Новые стойки, запущенные в 2025 г. 1 1 РТК-ЦОД 27 823 26 388 1 435 2 2 IXcellerate 10 329 8 289 2 040 3 3 Росатом 6 570 6 570 0 4 4 DataPro 6 553 6 553 0 5 5 Selectel 3 612 3 612 0 Перейти к полному рейтингу Темпы запусков коммерческих дата-центров в России сократ
11.02.2026 Облачный провайдер Beget расширяет сетевую инфраструктуру и открывает зону присутствия в дата-центре IXcellerate

Beget, облачный оператор, и IXcellerate, поставщик услуг ЦОД, объявили о начале сотрудничества. Договор предусматривает размещение серверной инфраструктуры Beget в дата-центре MOS5 Южного кампуса IXcellerate. Контр
18.12.2025 IXcellerate запатентовала способ и устройство кондиционирования машинных залов ЦОД

Компания IXcellerate, оператор коммерческих дата-центров, разработала и запатентовала способ и устройс
25.11.2025 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

2 тысячи новых стойко-мест ежегодно CNews: Расскажите об итогах 2025 г. для компании IXcellerate. Андрей Аксенов: В текущем году мы запустили последнюю очередь дата-центра MOS5, строительством которого занимались с 2021 г. Этот объект является нашей самой крупной площадкой, ее

12.11.2025 «СКБ Контур» расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate

«СКБ Контур», российский разработчик ПО для бизнеса, расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate. Новая инсталляция оборудования завершена в ЦОД MOS3 (Северный кампус). Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Компании сотрудничают с 2018 г. В рамках первого сог
10.11.2025 IXcellerate оптимизировал мониторинг корпоративной ИТ-инфраструктуры с помощью российской системы «Пульт»

Оператор сети коммерческих ЦОД IXcellerate в партнерстве с компанией «Инфосистемы Джет» менее чем за два месяца завершил про
29.10.2025 IXcellerate ввела в эксплуатацию новый ЦОД − MOS3

с. стойко-мест и энергомощностью 30 МВт. Это четвертый и завершающий объект в рамках текущих границ Северного кампуса, расположенного в Москве в районе Алтуфьево. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Дата-центр полностью готов к работе: функционирует 1,4 тыс. стойко-мест, еще тысяча законтрактованы и будут введены в эксплуатацию к январю 2026 г. Все стойки зарезервированы на эт
27.10.2025 IXcellerate укрепляет российскую экосистему связности и наращивает мощность дата-центра «Телехаус»

ставляется возможность размещения с нагрузкой до 25 кВт в соседних машзалах. «Телехаус» построен в соответствии с требованиями Tier III и гарантирует доступность услуг на уровне 99,982%. Южный кампус IXcellerate имеет прямую связь с крупнейшим узлом обмена трафиком ММТС-9: расстояние по прямой – 9 км или 16 км по кабельной канализации. Операторы могут завести свои магистрали, установить узл
17.09.2025 ITGlobal.com удвоил количество стоек в московском дата-центре и увеличил производительность каждой из них на 20%

Компания ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) ввела в эксплуатацию дополнительные стойки в московском ЦОД IXcellerate MOS5. В результате вычислительные мощности провайдера в дата-центре увеличились вдвое. Кроме того, ITGlobal.com повысил мощность каждой стойки на 20% с 10 до 12 кВт. Расширение позв
Центры обработки данных 2024

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России № 2024 № 2022 Название компании Количество стойко-мест в 2024 Количество стойко-мест в 2023 Количество стойко-мест в 2022 1 1 РТК-ЦОД 27 154 20 510 15 461 2 3 IXcellerate 8 269 6 279 5 443 3 9 Росатом 6 570 1 680 1 680 4 2 DataPro 6 553 6 553 6 131 5 4 Selectel 3 612 3 500 3 500 Перейти к полному рейтингу Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза За пос
28.04.2025 ITSoft разместил в IXcellerate фармацевтический кластер и стал партнером провайдера услуг ЦОД

ITSoft — интегратор и разработчик цифровых решений, и IXcellerate — оператор коммерческих ЦОД в России, перешли на новый уровень сотрудничества. ITSoft расширил свое присутствие в дата-центре и стал участником партнерской экосистемы IXcellerate
04.10.2024 «DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate

Российский вендор технологических решений и сервисов «DaтaРу» выбрал дата-центр IXcellerate в качестве одной из площадок для размещения своей платформы «DатаРу Облако». Компания арендовала в ЦОД MOS5 (Южный кампус) семь стоек с максимальной нагрузкой 8кВт и зарезервировала
30.08.2024 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

«Мы запускаем 1-2 тыс. стоек в год» CNews: Расскажите о результатах 2023 г. для компании IXcellerate и каковы ваши ожидания по итогам 2024 г.? Андрей Аксенов: Когда год назад мы планировали бюджет на 2024 год, то предполагали замедление темпов роста выручки до 30% ввиду того, что н
27.08.2024 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate

Компания IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров, и «ВсеИнструменты.ру», российский онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, стройки и ремонта, подписали соглашение о сотрудничестве. Комп
04.06.2024 Клиенты IXcellerate получили возможность управлять услугами через личный кабинет

омпания расширила функционал личного кабинета, консолидировав всю информацию, необходимую для работы с ЦОД. Помимо стандартного функционала − оформлять права доступа и открывать заявки − у заказчиков IXcellerate появилась возможность делать заказы и управлять стойко-местами, разнесенными по разным площадкам. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Модернизация «Личного каби
18.04.2024 IXcellerate создала резервную площадку для «Цифра банк»

Компания IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров в России, и «Цифра банк», банк частных и
27.02.2024 IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001

по информационной безопасности (ИБ) международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Аудитором выступил TÜV – один из самых известных сертифицирующих центров в мире. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Требования стандарта ISO/IEC 27001:2022 по отношению к дата-центрам распространяются на услугу по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования клиентов в ЦОД (colocat
08.02.2024 PowerBee запустила новый облачный продукт на базе ЦОД IXcellerate

PowerBee, российский разработчик ПО и провайдер облачных услуг, запустил свой флагманский продукт PowBee CRM на базе ЦОД IXcellerate. Решение предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками: повышения уровня лояльности, оптимизации маркетинга и улучшения качества обслуживания клиентов. Об э
18.01.2024 «Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate

данных (DLP) и инфраструктурного ПО, перевел всю инфраструктуру для своих облачных продуктов в ЦОД IXcellerate. Решение развернуто в дата-центре MOS1 в Северном кампусе IXcellerate − ве
03.10.2023 IXcellerate перешел на отечественную платформу SimpleOne ITSM

ческих дата-центров в России, мигрировал на российскую ITSM-платформу SimpleOne. «Переезд» позволил IXcellerate построить новую полноценную систему управления ИТ-услугами. Теперь все обращения

15.08.2023 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Рынок ЦОД претерпел существенные изменения и адаптировался к новым реалиям

ительству новых объектов. Аналогичная ситуация наблюдалась и у наших коллег. Сейчас, на первую половину 2023 г., рынок адаптировался к новой реальности и развивается вполне динамично. Андрей Аксенов, IXcellerate: Место ушедших мировых грандов заняла сразу целая россыпь производителей из России и Китая CNews: Как происходил выбор новых поставщиков? Андрей Аксенов: Мы провели огромную работу

20.07.2023 IXcellerate повысил мощность дата-центра MOS5 до 64 МВт

2,5 тыс. кВА, а также источники бесперебойного питания и распределительные щиты. Показатель оценки энергоэффективности ЦОДа (PUE) составляет менее 1,4. Для повышения эффективности объекта специалисты IXcellerate разработали и применили уникальную схему распределения нагрузки: каждый машзал (очередь) дата-центра имеет подключение одновременно ко всем РТП, что обеспечивает более высокую отказ
30.11.2022 IXcellerate и «Интелеком» подписали партнерское соглашение

ила свой узел связи в дата-центре MOS5, расположенном в Южном кампусе в Москве. В качестве партнера IXcellerate оператор сможет оказывать услуги связи любому из корпоративных клиентов ЦОДа, в т
02.06.2022 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation

Все стратегические цели IXcellerate сохранились, при этом по некоторым направлениям, разумеется, пришлось частично ск
30.03.2022 Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве

bs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве. Новая точка присутствия запущена в дата-центре IXcellerate. Расширение сети Qrator Labs − новый шаг в реализации ее стратегии. Компания инве
25.01.2022 Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate

ющих акционеров и новых инвесторов, включая Mubadala Investment Company (Mubadala, суверенный фонд ОАЭ), «Сберинвест» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации). IXcellerate работает в России более 10 лет. На базе собственной сети дата-центров оператор оказывает услуги по размещению оборудования (colocation), обеспечивая для российских предприятий и гло
05.08.2021 Хостинг-провайдер FirstVDS расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate

приняла решение перенести часть своего серверного и сетевого оборудования во внешний ЦОД с целью обеспечить резервирование и отказоустойчивость сервисов и арендовала в дата-центре Moscow One компании IXcellerate несколько стоек. Весной 2021 года совместная команда IXcellerate и FirstVDS завершила инсталляцию новой выделенной зоны для развёртывания дополнительной ИТ-инфраструктуры зак
06.07.2021 В IXcellerate назначен генеральный директор

ских ЦОД в России, объявляет о назначении Андрея Аксенова на должность генерального директора (CEO) IXcellerate (ООО «ИКСЕЛЕРЕЙТ»). Ранее эту должность занимал Гай Вилнер, который совмещал пост
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

Кредитная линия от Сбербанка IXcellerate, британский оператор центров обработки данных (ЦОД), намеревается привлечь $500 млн от Сбербанка под залог доли в компании. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на договоры залог
01.06.2020 Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate

IXcellerate и Mediascope подписали соглашение о размещении ИТ-инфраструктуры Mediascope в дата-центре IXcellerate Moscow One. Необходимость в оптимизации существующей ИТ-инфраструктуры возникла у Mediascope на этапе создания новой технологической платформы (Mediascope Data Platform). В силу спе
12.05.2020 В IXcellerate назначен управляющий директор

IXcellerate объявила о назначении Константина Бормана на должность управляющего директора IXcellerate (ООО «Икселерейт») в Москве. Основными задачами Константина станут вывод компании
06.02.2020 Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute

носителя. У дата-центров уровня Tier III есть возможность вывода любого узла из эксплуатации для его обслуживания с сохранением полной функциональности объекта в целом. Гай Вилнер, СЕО и сооснователь IXcellerate, сказал: «Официальная сертификация недавно открытого ЦОДа является важным шагом в закреплении статуса IXcellerate в качестве лидера среди операторонезависимых коммерческих да
04.10.2019 IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа

рого дата-центра в России. С вводом в эксплуатацию новых мощностей суммарное количество стойко-мест IXcellerate составило 3315 единиц, что вывело компанию на третью позицию в рейтинге отечестве
03.10.2019 Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России

Новые ЦОДы IXcellerate Учрежденная в России британской структурой компания IXcellerate, оператор

03.10.2019 IXcellerate открыл новый дата-центр в России

рого дата-центра в России. С вводом в эксплуатацию новых мощностей суммарное количество стойко-мест IXcellerate составило 3315 единиц, что вывело компанию на третью позицию в рейтинге отечестве
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов

Инвестиции в расширение Российский оператор ЦОДов IXcellerate намерен вложить $260 млн в течение пяти лет в строительство нового дата-центра и другие мероприятия по расширению инфраструктуры. Об этом CNews сообщили в компании. Обеспечить инвес
10.12.2018 Российский оператор IXcellerate стал партнером глобального SDN-провайдера Zenlayer

тельного наличия резервных ЦОДов для обеспечения надежности и устойчивости облачной инфраструктуры. IXcellerate был выбран в качестве партнера Zenlayer в результате глубокого мониторинга и оцен

Публикаций - 153, упоминаний - 198

IXcellerate и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 50
DataPro - ДатаПро 99 42
Selectel - Селектел 544 34
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 32
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 27
3data - 3дата 104 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 16
Linx - Связь ВСД 163 16
Huawei 4676 15
Авантаж 72 12
Крок - Croc 1964 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 10
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 9
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 9
Nvidia Corp 4002 9
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 9
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 44 9
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 8
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 8
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 8
МегаФон 10742 8
Google LLC 12688 7
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 7
Nubes - Нубес 75 7
Broadcom - VMware 2610 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Microsoft Corporation 25775 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Equinix 48 6
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 6
Softline - Софтлайн 3743 6
9594 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 5
Tencent 190 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 7
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
En+ Group - Эн+ ГК 37 4
Uber 357 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 4 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 3
Agricultural Bank of China, ABC - Сельскохозяйственный банк Китая - Чайнасельхозбанк - Хэнаньский сельскохозяйственный банк 8 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 12 2
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Ак Барс Банк 283 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 6
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 145
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 81
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 74
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 55
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 49
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 24
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 20
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 13
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 12
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных в России - Отечественная модель классификации типов 86 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 12
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 11
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 10
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 53
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 33
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 14
Apple iPhone 6 4861 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 12
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 10 10
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 6
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 5
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 5
Tencent Cloud 18 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 4
Selectel ЦОД 26 4
DataPro - Moscow III ЦОД 7 4
Nubes Alto 18 4
IXcellerate ЦОД MOS4 4 4
Microsoft Azure 1526 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
Huawei Cloud 84 3
Booking.com 126 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 3
Nvidia GeForce NOW 20 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Vertiv Liebert - 11 3
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 3
DataPro - Moscow II ЦОД 5 3
Rakuten Viber 665 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
1С:ERP Управление предприятием 841 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 2
HPE Synergy 62 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Фокин Дмитрий 21 19
Willner Guy - Вилнер Гай 15 15
Хала Илья 49 11
Самойлов Юрий 75 8
Мотовилов Олег 71 6
Колмычек Павел 17 6
Борман Константин 5 5
Луковников Михаил 20 5
Любимов Олег 57 4
Солдатов Алексей 104 4
Вирцер Евгений 43 4
Еременко Алексей 8 4
Свидерский Евгений 77 3
Дергилёв Никита 44 3
Дорофеев Игорь 25 3
Забродин Алексей 35 3
Шулимов Роман 9 3
Деев Дмитрий 6 3
Венедиктов Роман 7 3
Михайлов Илья 8 3
Шадаев Максут 1210 3
Березин Максим 144 2
Мегрелишвили Георгий 27 2
Горелкин Антон 118 2
Семенихин Максим 9 2
Лямин Александр 75 2
Соколова Ольга 26 2
Каплунов Павел 46 2
Пярн Артур 13 2
Салов Антон 38 2
Holden David - Холден Дэвид 17 2
Харитонов Николай 9 2
Талалыкин Александр 6 2
Солодовников Алексей 20 2
Коновалов Олег 17 2
Баранова Ольга 7 2
Рогов Илья 8 2
Белов Василий 82 2
Левиев Лев 31 2
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 94
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 28
Европа 24964 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 23
Азия - Азиатский регион 5920 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 9
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 6
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Украина 7928 5
Нидерланды 3746 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Франция - Французская Республика 8177 4
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Ведомости 1466 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
23ABC News 183 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
N+1 - Издание 188 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Серебряный дождь 12 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 18
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IDC - International Data Corporation 4975 4
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Synergy Research Group 48 3
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Mordor Intelligence 35 2
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Рустелеком ТК 305 1
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Gartner - Meta Group 8 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
3data Colocation Index - 3DCI 4 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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