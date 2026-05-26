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IXcellerate Икселерейт
IXcellerate - оператор сети коммерческих дата-центров. Компания предлагает индивидуальные решения по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования с возможностью наращивания мощности в зависимости от потребностей клиентов. Дата-центры IXcellerate соответствуют уровню надёжности Tier III/Level 3 и обеспечивают уровень доступности сервиса 99,999%. Среди заказчиков IXcellerate глобальные и российские корпорации, финансовые организации, провайдеры гипероблаков, поставщики онлайн-услуг, системные интеграторы, операторы связи и другие организации, обрабатывающие большие объемы данных. Услуги предоставляются на базе четырех дата-центров, расположенных на двух площадках в г. Москве (Северный и Южный кампусы). Общая ёмкость действующих объектов – более 5500 стойко-мест, энергомощность превышает 100МВт. Технические возможности всех машзалов IXcellerate позволяют размещать комплексные решения любой степени сложности, в том числе высоконагруженные сервера и инфраструктуру для сверхплотных вычислений с нагрузкой до 30кВт на стойку.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
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СОБЫТИЯ
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|26.05.2026
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mt cloud расширил зону присутствия в IXcellerate и усилил отказоустойчивость облака
Облачный провайдер mt cloud от Movetel нарастил серверные мощности и развернул дополнительные геораспределенные кластеры на базе сети дата-центров IXcellerate. Проект направлен на повышение отказоустойчивости платформы, распределение нагрузок между площадками и развитие сервисов. Об этом CNews сообщили представители Movetel. mt cloud сотр
|14.05.2026
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«Атол» выбирает ЦОД IXcellerate для размещения высоконагруженной инфраструктуры
Компания «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, сообщила о переносе своих серверных мощностей в IXcellerate. Для размещения инфраструктуры компания арендовала стойки в дата-центре MOS5 в Южном кампусе в Москве, а также зарезервировала емкость под развитие. Плотность энергопотребления кажд
|19.03.2026
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Netrack масштабирует инфраструктуру в IXcellerate и запускает новые мощности для сложных ИТ-проектов
Netrack, оператор комплексных решений в ЦОД, расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate. Оператор ввел в эксплуатацию новую партию оборудования в ЦОД MOS3 (Северный кампус), увеличив общую емкость до более сотни стоек. Эта инсталляция стала самой крупной в портфеле Net
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Центры обработки данных 2025
ики услуг ЦОД в России № 2025 № 2024 Название компании Количество стойко-мест на 31.12.2025 Количество стойко-мест на 31.12.2024 Новые стойки, запущенные в 2025 г. 1 1 РТК-ЦОД 27 823 26 388 1 435 2 2 IXcellerate 10 329 8 289 2 040 3 3 Росатом 6 570 6 570 0 4 4 DataPro 6 553 6 553 0 5 5 Selectel 3 612 3 612 0 Перейти к полному рейтингу Темпы запусков коммерческих дата-центров в России сократ
|11.02.2026
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Облачный провайдер Beget расширяет сетевую инфраструктуру и открывает зону присутствия в дата-центре IXcellerate
Beget, облачный оператор, и IXcellerate, поставщик услуг ЦОД, объявили о начале сотрудничества. Договор предусматривает размещение серверной инфраструктуры Beget в дата-центре MOS5 Южного кампуса IXcellerate. Контр
|18.12.2025
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IXcellerate запатентовала способ и устройство кондиционирования машинных залов ЦОД
Компания IXcellerate, оператор коммерческих дата-центров, разработала и запатентовала способ и устройс
|25.11.2025
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Андрей Аксенов -
Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего
2 тысячи новых стойко-мест ежегодно CNews: Расскажите об итогах 2025 г. для компании IXcellerate. Андрей Аксенов: В текущем году мы запустили последнюю очередь дата-центра MOS5, строительством которого занимались с 2021 г. Этот объект является нашей самой крупной площадкой, ее
|12.11.2025
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«СКБ Контур» расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate
«СКБ Контур», российский разработчик ПО для бизнеса, расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate. Новая инсталляция оборудования завершена в ЦОД MOS3 (Северный кампус). Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Компании сотрудничают с 2018 г. В рамках первого сог
|10.11.2025
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IXcellerate оптимизировал мониторинг корпоративной ИТ-инфраструктуры с помощью российской системы «Пульт»
Оператор сети коммерческих ЦОД IXcellerate в партнерстве с компанией «Инфосистемы Джет» менее чем за два месяца завершил про
|29.10.2025
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IXcellerate ввела в эксплуатацию новый ЦОД − MOS3
с. стойко-мест и энергомощностью 30 МВт. Это четвертый и завершающий объект в рамках текущих границ Северного кампуса, расположенного в Москве в районе Алтуфьево. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Дата-центр полностью готов к работе: функционирует 1,4 тыс. стойко-мест, еще тысяча законтрактованы и будут введены в эксплуатацию к январю 2026 г. Все стойки зарезервированы на эт
|27.10.2025
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IXcellerate укрепляет российскую экосистему связности и наращивает мощность дата-центра «Телехаус»
ставляется возможность размещения с нагрузкой до 25 кВт в соседних машзалах. «Телехаус» построен в соответствии с требованиями Tier III и гарантирует доступность услуг на уровне 99,982%. Южный кампус IXcellerate имеет прямую связь с крупнейшим узлом обмена трафиком ММТС-9: расстояние по прямой – 9 км или 16 км по кабельной канализации. Операторы могут завести свои магистрали, установить узл
|17.09.2025
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ITGlobal.com удвоил количество стоек в московском дата-центре и увеличил производительность каждой из них на 20%
Компания ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) ввела в эксплуатацию дополнительные стойки в московском ЦОД IXcellerate MOS5. В результате вычислительные мощности провайдера в дата-центре увеличились вдвое. Кроме того, ITGlobal.com повысил мощность каждой стойки на 20% с 10 до 12 кВт. Расширение позв
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Центры обработки данных 2024
Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России № 2024 № 2022 Название компании Количество стойко-мест в 2024 Количество стойко-мест в 2023 Количество стойко-мест в 2022 1 1 РТК-ЦОД 27 154 20 510 15 461 2 3 IXcellerate 8 269 6 279 5 443 3 9 Росатом 6 570 1 680 1 680 4 2 DataPro 6 553 6 553 6 131 5 4 Selectel 3 612 3 500 3 500 Перейти к полному рейтингу Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза За пос
|28.04.2025
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ITSoft разместил в IXcellerate фармацевтический кластер и стал партнером провайдера услуг ЦОД
ITSoft — интегратор и разработчик цифровых решений, и IXcellerate — оператор коммерческих ЦОД в России, перешли на новый уровень сотрудничества. ITSoft расширил свое присутствие в дата-центре и стал участником партнерской экосистемы IXcellerate
|04.10.2024
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«DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate
Российский вендор технологических решений и сервисов «DaтaРу» выбрал дата-центр IXcellerate в качестве одной из площадок для размещения своей платформы «DатаРу Облако». Компания арендовала в ЦОД MOS5 (Южный кампус) семь стоек с максимальной нагрузкой 8кВт и зарезервировала
|30.08.2024
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Андрей Аксенов -
Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги
«Мы запускаем 1-2 тыс. стоек в год» CNews: Расскажите о результатах 2023 г. для компании IXcellerate и каковы ваши ожидания по итогам 2024 г.? Андрей Аксенов: Когда год назад мы планировали бюджет на 2024 год, то предполагали замедление темпов роста выручки до 30% ввиду того, что н
|27.08.2024
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Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate
Компания IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров, и «ВсеИнструменты.ру», российский онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, стройки и ремонта, подписали соглашение о сотрудничестве. Комп
|04.06.2024
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Клиенты IXcellerate получили возможность управлять услугами через личный кабинет
омпания расширила функционал личного кабинета, консолидировав всю информацию, необходимую для работы с ЦОД. Помимо стандартного функционала − оформлять права доступа и открывать заявки − у заказчиков IXcellerate появилась возможность делать заказы и управлять стойко-местами, разнесенными по разным площадкам. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Модернизация «Личного каби
|18.04.2024
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IXcellerate создала резервную площадку для «Цифра банк»
Компания IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров в России, и «Цифра банк», банк частных и
|27.02.2024
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IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001
по информационной безопасности (ИБ) международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Аудитором выступил TÜV – один из самых известных сертифицирующих центров в мире. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Требования стандарта ISO/IEC 27001:2022 по отношению к дата-центрам распространяются на услугу по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования клиентов в ЦОД (colocat
|08.02.2024
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PowerBee запустила новый облачный продукт на базе ЦОД IXcellerate
PowerBee, российский разработчик ПО и провайдер облачных услуг, запустил свой флагманский продукт PowBee CRM на базе ЦОД IXcellerate. Решение предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками: повышения уровня лояльности, оптимизации маркетинга и улучшения качества обслуживания клиентов. Об э
|18.01.2024
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«Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate
данных (DLP) и инфраструктурного ПО, перевел всю инфраструктуру для своих облачных продуктов в ЦОД IXcellerate. Решение развернуто в дата-центре MOS1 в Северном кампусе IXcellerate − ве
|03.10.2023
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IXcellerate перешел на отечественную платформу SimpleOne ITSM
ческих дата-центров в России, мигрировал на российскую ITSM-платформу SimpleOne. «Переезд» позволил IXcellerate построить новую полноценную систему управления ИТ-услугами. Теперь все обращения
|15.08.2023
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Андрей Аксенов -
Андрей Аксенов, IXcellerate: Рынок ЦОД претерпел существенные изменения и адаптировался к новым реалиям
ительству новых объектов. Аналогичная ситуация наблюдалась и у наших коллег. Сейчас, на первую половину 2023 г., рынок адаптировался к новой реальности и развивается вполне динамично. Андрей Аксенов, IXcellerate: Место ушедших мировых грандов заняла сразу целая россыпь производителей из России и Китая CNews: Как происходил выбор новых поставщиков? Андрей Аксенов: Мы провели огромную работу
|20.07.2023
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IXcellerate повысил мощность дата-центра MOS5 до 64 МВт
2,5 тыс. кВА, а также источники бесперебойного питания и распределительные щиты. Показатель оценки энергоэффективности ЦОДа (PUE) составляет менее 1,4. Для повышения эффективности объекта специалисты IXcellerate разработали и применили уникальную схему распределения нагрузки: каждый машзал (очередь) дата-центра имеет подключение одновременно ко всем РТП, что обеспечивает более высокую отказ
|30.11.2022
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IXcellerate и «Интелеком» подписали партнерское соглашение
ила свой узел связи в дата-центре MOS5, расположенном в Южном кампусе в Москве. В качестве партнера IXcellerate оператор сможет оказывать услуги связи любому из корпоративных клиентов ЦОДа, в т
|02.06.2022
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Андрей Аксенов -
Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation
Все стратегические цели IXcellerate сохранились, при этом по некоторым направлениям, разумеется, пришлось частично ск
|30.03.2022
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Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве
bs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве. Новая точка присутствия запущена в дата-центре IXcellerate. Расширение сети Qrator Labs − новый шаг в реализации ее стратегии. Компания инве
|25.01.2022
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Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate
ющих акционеров и новых инвесторов, включая Mubadala Investment Company (Mubadala, суверенный фонд ОАЭ), «Сберинвест» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации). IXcellerate работает в России более 10 лет. На базе собственной сети дата-центров оператор оказывает услуги по размещению оборудования (colocation), обеспечивая для российских предприятий и гло
|05.08.2021
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Хостинг-провайдер FirstVDS расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate
приняла решение перенести часть своего серверного и сетевого оборудования во внешний ЦОД с целью обеспечить резервирование и отказоустойчивость сервисов и арендовала в дата-центре Moscow One компании IXcellerate несколько стоек. Весной 2021 года совместная команда IXcellerate и FirstVDS завершила инсталляцию новой выделенной зоны для развёртывания дополнительной ИТ-инфраструктуры зак
|06.07.2021
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В IXcellerate назначен генеральный директор
ских ЦОД в России, объявляет о назначении Андрея Аксенова на должность генерального директора (CEO) IXcellerate (ООО «ИКСЕЛЕРЕЙТ»). Ранее эту должность занимал Гай Вилнер, который совмещал пост
|19.02.2021
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Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе
Кредитная линия от Сбербанка IXcellerate, британский оператор центров обработки данных (ЦОД), намеревается привлечь $500 млн от Сбербанка под залог доли в компании. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на договоры залог
|01.06.2020
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Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate
IXcellerate и Mediascope подписали соглашение о размещении ИТ-инфраструктуры Mediascope в дата-центре IXcellerate Moscow One. Необходимость в оптимизации существующей ИТ-инфраструктуры возникла у Mediascope на этапе создания новой технологической платформы (Mediascope Data Platform). В силу спе
|12.05.2020
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В IXcellerate назначен управляющий директор
IXcellerate объявила о назначении Константина Бормана на должность управляющего директора IXcellerate (ООО «Икселерейт») в Москве. Основными задачами Константина станут вывод компании
|06.02.2020
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Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute
носителя. У дата-центров уровня Tier III есть возможность вывода любого узла из эксплуатации для его обслуживания с сохранением полной функциональности объекта в целом. Гай Вилнер, СЕО и сооснователь IXcellerate, сказал: «Официальная сертификация недавно открытого ЦОДа является важным шагом в закреплении статуса IXcellerate в качестве лидера среди операторонезависимых коммерческих да
|04.10.2019
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IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа
рого дата-центра в России. С вводом в эксплуатацию новых мощностей суммарное количество стойко-мест IXcellerate составило 3315 единиц, что вывело компанию на третью позицию в рейтинге отечестве
|03.10.2019
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Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России
Новые ЦОДы IXcellerate Учрежденная в России британской структурой компания IXcellerate, оператор
|03.10.2019
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IXcellerate открыл новый дата-центр в России
рого дата-центра в России. С вводом в эксплуатацию новых мощностей суммарное количество стойко-мест IXcellerate составило 3315 единиц, что вывело компанию на третью позицию в рейтинге отечестве
|06.02.2019
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IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов
Инвестиции в расширение Российский оператор ЦОДов IXcellerate намерен вложить $260 млн в течение пяти лет в строительство нового дата-центра и другие мероприятия по расширению инфраструктуры. Об этом CNews сообщили в компании. Обеспечить инвес
|10.12.2018
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Российский оператор IXcellerate стал партнером глобального SDN-провайдера Zenlayer
тельного наличия резервных ЦОДов для обеспечения надежности и устойчивости облачной инфраструктуры. IXcellerate был выбран в качестве партнера Zenlayer в результате глубокого мониторинга и оцен
IXcellerate и организации, системы, технологии, персоны:
|Фокин Дмитрий 21 19
|Willner Guy - Вилнер Гай 15 15
|Хала Илья 49 11
|Самойлов Юрий 75 8
|Мотовилов Олег 71 6
|Колмычек Павел 17 6
|Борман Константин 5 5
|Луковников Михаил 20 5
|Любимов Олег 57 4
|Солдатов Алексей 104 4
|Вирцер Евгений 43 4
|Еременко Алексей 8 4
|Свидерский Евгений 77 3
|Дергилёв Никита 44 3
|Дорофеев Игорь 25 3
|Забродин Алексей 35 3
|Шулимов Роман 9 3
|Деев Дмитрий 6 3
|Венедиктов Роман 7 3
|Михайлов Илья 8 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Березин Максим 144 2
|Мегрелишвили Георгий 27 2
|Горелкин Антон 118 2
|Семенихин Максим 9 2
|Лямин Александр 75 2
|Соколова Ольга 26 2
|Каплунов Павел 46 2
|Пярн Артур 13 2
|Салов Антон 38 2
|Holden David - Холден Дэвид 17 2
|Харитонов Николай 9 2
|Талалыкин Александр 6 2
|Солодовников Алексей 20 2
|Коновалов Олег 17 2
|Баранова Ольга 7 2
|Рогов Илья 8 2
|Белов Василий 82 2
|Левиев Лев 31 2
|Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 14
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
|Ведомости 1466 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|23ABC News 183 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|N+1 - Издание 188 1
|Vc.ru - Виси.ру 42 1
|Серебряный дождь 12 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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