mt cloud расширил зону присутствия в IXcellerate и усилил отказоустойчивость облака Облачный провайдер mt cloud от Movetel нарастил серверные мощности и развернул дополнительные геораспределенные кластеры на базе сети дата-центров IXcellerate. Проект направлен на повышение отказоустойчивости платформы, распределение нагрузок между площадками и развитие сервисов. Об этом CNews сообщили представители Movetel. mt cloud сотр

«Атол» выбирает ЦОД IXcellerate для размещения высоконагруженной инфраструктуры Компания «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, сообщила о переносе своих серверных мощностей в IXcellerate. Для размещения инфраструктуры компания арендовала стойки в дата-центре MOS5 в Южном кампусе в Москве, а также зарезервировала емкость под развитие. Плотность энергопотребления кажд

Netrack масштабирует инфраструктуру в IXcellerate и запускает новые мощности для сложных ИТ-проектов Netrack, оператор комплексных решений в ЦОД, расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate. Оператор ввел в эксплуатацию новую партию оборудования в ЦОД MOS3 (Северный кампус), увеличив общую емкость до более сотни стоек. Эта инсталляция стала самой крупной в портфеле Net

Центры обработки данных 2025 ики услуг ЦОД в России № 2025 № 2024 Название компании Количество стойко-мест на 31.12.2025 Количество стойко-мест на 31.12.2024 Новые стойки, запущенные в 2025 г. 1 1 РТК-ЦОД 27 823 26 388 1 435 2 2 IXcellerate 10 329 8 289 2 040 3 3 Росатом 6 570 6 570 0 4 4 DataPro 6 553 6 553 0 5 5 Selectel 3 612 3 612 0 Перейти к полному рейтингу Темпы запусков коммерческих дата-центров в России сократ

Облачный провайдер Beget расширяет сетевую инфраструктуру и открывает зону присутствия в дата-центре IXcellerate Beget, облачный оператор, и IXcellerate, поставщик услуг ЦОД, объявили о начале сотрудничества. Договор предусматривает размещение серверной инфраструктуры Beget в дата-центре MOS5 Южного кампуса IXcellerate. Контр

IXcellerate запатентовала способ и устройство кондиционирования машинных залов ЦОД Компания IXcellerate, оператор коммерческих дата-центров, разработала и запатентовала способ и устройс

Андрей Аксенов - Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего 2 тысячи новых стойко-мест ежегодно CNews: Расскажите об итогах 2025 г. для компании IXcellerate. Андрей Аксенов: В текущем году мы запустили последнюю очередь дата-центра MOS5, строительством которого занимались с 2021 г. Этот объект является нашей самой крупной площадкой, ее

«СКБ Контур» расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate «СКБ Контур», российский разработчик ПО для бизнеса, расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate. Новая инсталляция оборудования завершена в ЦОД MOS3 (Северный кампус). Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Компании сотрудничают с 2018 г. В рамках первого сог

IXcellerate оптимизировал мониторинг корпоративной ИТ-инфраструктуры с помощью российской системы «Пульт» Оператор сети коммерческих ЦОД IXcellerate в партнерстве с компанией «Инфосистемы Джет» менее чем за два месяца завершил про

IXcellerate ввела в эксплуатацию новый ЦОД − MOS3 с. стойко-мест и энергомощностью 30 МВт. Это четвертый и завершающий объект в рамках текущих границ Северного кампуса, расположенного в Москве в районе Алтуфьево. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Дата-центр полностью готов к работе: функционирует 1,4 тыс. стойко-мест, еще тысяча законтрактованы и будут введены в эксплуатацию к январю 2026 г. Все стойки зарезервированы на эт

IXcellerate укрепляет российскую экосистему связности и наращивает мощность дата-центра «Телехаус» ставляется возможность размещения с нагрузкой до 25 кВт в соседних машзалах. «Телехаус» построен в соответствии с требованиями Tier III и гарантирует доступность услуг на уровне 99,982%. Южный кампус IXcellerate имеет прямую связь с крупнейшим узлом обмена трафиком ММТС-9: расстояние по прямой – 9 км или 16 км по кабельной канализации. Операторы могут завести свои магистрали, установить узл

ITGlobal.com удвоил количество стоек в московском дата-центре и увеличил производительность каждой из них на 20% Компания ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) ввела в эксплуатацию дополнительные стойки в московском ЦОД IXcellerate MOS5. В результате вычислительные мощности провайдера в дата-центре увеличились вдвое. Кроме того, ITGlobal.com повысил мощность каждой стойки на 20% с 10 до 12 кВт. Расширение позв

Центры обработки данных 2024 Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России № 2024 № 2022 Название компании Количество стойко-мест в 2024 Количество стойко-мест в 2023 Количество стойко-мест в 2022 1 1 РТК-ЦОД 27 154 20 510 15 461 2 3 IXcellerate 8 269 6 279 5 443 3 9 Росатом 6 570 1 680 1 680 4 2 DataPro 6 553 6 553 6 131 5 4 Selectel 3 612 3 500 3 500 Перейти к полному рейтингу Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза За пос

ITSoft разместил в IXcellerate фармацевтический кластер и стал партнером провайдера услуг ЦОД ITSoft — интегратор и разработчик цифровых решений, и IXcellerate — оператор коммерческих ЦОД в России, перешли на новый уровень сотрудничества. ITSoft расширил свое присутствие в дата-центре и стал участником партнерской экосистемы IXcellerate

«DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate Российский вендор технологических решений и сервисов «DaтaРу» выбрал дата-центр IXcellerate в качестве одной из площадок для размещения своей платформы «DатаРу Облако». Компания арендовала в ЦОД MOS5 (Южный кампус) семь стоек с максимальной нагрузкой 8кВт и зарезервировала

Андрей Аксенов - Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги «Мы запускаем 1-2 тыс. стоек в год» CNews: Расскажите о результатах 2023 г. для компании IXcellerate и каковы ваши ожидания по итогам 2024 г.? Андрей Аксенов: Когда год назад мы планировали бюджет на 2024 год, то предполагали замедление темпов роста выручки до 30% ввиду того, что н

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate Компания IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров, и «ВсеИнструменты.ру», российский онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, стройки и ремонта, подписали соглашение о сотрудничестве. Комп

Клиенты IXcellerate получили возможность управлять услугами через личный кабинет омпания расширила функционал личного кабинета, консолидировав всю информацию, необходимую для работы с ЦОД. Помимо стандартного функционала − оформлять права доступа и открывать заявки − у заказчиков IXcellerate появилась возможность делать заказы и управлять стойко-местами, разнесенными по разным площадкам. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Модернизация «Личного каби

IXcellerate создала резервную площадку для «Цифра банк» Компания IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров в России, и «Цифра банк», банк частных и

IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001 по информационной безопасности (ИБ) международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Аудитором выступил TÜV – один из самых известных сертифицирующих центров в мире. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Требования стандарта ISO/IEC 27001:2022 по отношению к дата-центрам распространяются на услугу по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования клиентов в ЦОД (colocat

PowerBee запустила новый облачный продукт на базе ЦОД IXcellerate PowerBee, российский разработчик ПО и провайдер облачных услуг, запустил свой флагманский продукт PowBee CRM на базе ЦОД IXcellerate. Решение предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками: повышения уровня лояльности, оптимизации маркетинга и улучшения качества обслуживания клиентов. Об э

«Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate данных (DLP) и инфраструктурного ПО, перевел всю инфраструктуру для своих облачных продуктов в ЦОД IXcellerate. Решение развернуто в дата-центре MOS1 в Северном кампусе IXcellerate − ве

IXcellerate перешел на отечественную платформу SimpleOne ITSM ческих дата-центров в России, мигрировал на российскую ITSM-платформу SimpleOne. «Переезд» позволил IXcellerate построить новую полноценную систему управления ИТ-услугами. Теперь все обращения

Андрей Аксенов - Андрей Аксенов, IXcellerate: Рынок ЦОД претерпел существенные изменения и адаптировался к новым реалиям ительству новых объектов. Аналогичная ситуация наблюдалась и у наших коллег. Сейчас, на первую половину 2023 г., рынок адаптировался к новой реальности и развивается вполне динамично. Андрей Аксенов, IXcellerate: Место ушедших мировых грандов заняла сразу целая россыпь производителей из России и Китая CNews: Как происходил выбор новых поставщиков? Андрей Аксенов: Мы провели огромную работу

IXcellerate повысил мощность дата-центра MOS5 до 64 МВт 2,5 тыс. кВА, а также источники бесперебойного питания и распределительные щиты. Показатель оценки энергоэффективности ЦОДа (PUE) составляет менее 1,4. Для повышения эффективности объекта специалисты IXcellerate разработали и применили уникальную схему распределения нагрузки: каждый машзал (очередь) дата-центра имеет подключение одновременно ко всем РТП, что обеспечивает более высокую отказ

IXcellerate и «Интелеком» подписали партнерское соглашение ила свой узел связи в дата-центре MOS5, расположенном в Южном кампусе в Москве. В качестве партнера IXcellerate оператор сможет оказывать услуги связи любому из корпоративных клиентов ЦОДа, в т

Андрей Аксенов - Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation Все стратегические цели IXcellerate сохранились, при этом по некоторым направлениям, разумеется, пришлось частично ск

Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве bs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве. Новая точка присутствия запущена в дата-центре IXcellerate. Расширение сети Qrator Labs − новый шаг в реализации ее стратегии. Компания инве

Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate ющих акционеров и новых инвесторов, включая Mubadala Investment Company (Mubadala, суверенный фонд ОАЭ), «Сберинвест» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации). IXcellerate работает в России более 10 лет. На базе собственной сети дата-центров оператор оказывает услуги по размещению оборудования (colocation), обеспечивая для российских предприятий и гло

Хостинг-провайдер FirstVDS расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate приняла решение перенести часть своего серверного и сетевого оборудования во внешний ЦОД с целью обеспечить резервирование и отказоустойчивость сервисов и арендовала в дата-центре Moscow One компании IXcellerate несколько стоек. Весной 2021 года совместная команда IXcellerate и FirstVDS завершила инсталляцию новой выделенной зоны для развёртывания дополнительной ИТ-инфраструктуры зак

В IXcellerate назначен генеральный директор ских ЦОД в России, объявляет о назначении Андрея Аксенова на должность генерального директора (CEO) IXcellerate (ООО «ИКСЕЛЕРЕЙТ»). Ранее эту должность занимал Гай Вилнер, который совмещал пост

Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе Кредитная линия от Сбербанка IXcellerate, британский оператор центров обработки данных (ЦОД), намеревается привлечь $500 млн от Сбербанка под залог доли в компании. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на договоры залог

Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate IXcellerate и Mediascope подписали соглашение о размещении ИТ-инфраструктуры Mediascope в дата-центре IXcellerate Moscow One. Необходимость в оптимизации существующей ИТ-инфраструктуры возникла у Mediascope на этапе создания новой технологической платформы (Mediascope Data Platform). В силу спе

В IXcellerate назначен управляющий директор IXcellerate объявила о назначении Константина Бормана на должность управляющего директора IXcellerate (ООО «Икселерейт») в Москве. Основными задачами Константина станут вывод компании

Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute носителя. У дата-центров уровня Tier III есть возможность вывода любого узла из эксплуатации для его обслуживания с сохранением полной функциональности объекта в целом. Гай Вилнер, СЕО и сооснователь IXcellerate, сказал: «Официальная сертификация недавно открытого ЦОДа является важным шагом в закреплении статуса IXcellerate в качестве лидера среди операторонезависимых коммерческих да

IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа рого дата-центра в России. С вводом в эксплуатацию новых мощностей суммарное количество стойко-мест IXcellerate составило 3315 единиц, что вывело компанию на третью позицию в рейтинге отечестве

Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России Новые ЦОДы IXcellerate Учрежденная в России британской структурой компания IXcellerate, оператор

IXcellerate открыл новый дата-центр в России рого дата-центра в России. С вводом в эксплуатацию новых мощностей суммарное количество стойко-мест IXcellerate составило 3315 единиц, что вывело компанию на третью позицию в рейтинге отечестве

IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов Инвестиции в расширение Российский оператор ЦОДов IXcellerate намерен вложить $260 млн в течение пяти лет в строительство нового дата-центра и другие мероприятия по расширению инфраструктуры. Об этом CNews сообщили в компании. Обеспечить инвес