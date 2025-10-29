Получите все материалы CNews по ключевому слову
IXcellerate ЦОД MOS3 IXcellerate ЦОД Moscow Three
ЦОД MOS3 спроектирован с учетом всех требований Tier III и PCI DSS, готов к размещению «облаков» и комплексных решений любой степени сложности, в том числе высокопроизводительных серверов. Средняя проектная нагрузка на стойку составляет 8 кВт с возможностью увеличения мощности до 25 кВт. Энергоснабжение обеспечивается через 6 городских вводов по 10кВ. Схема резервирования 2N на уровне стойки и 8/7 N на уровне ДГУ и ИБП, что позволяет продолжать работу при любых сбоях. Всем клиентам гарантируется доступность услуг на уровне 99,982%.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
IXcellerate ЦОД MOS3 и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3219 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5174 1
|Аксенов Андрей 42 3
|Фокин Дмитрий 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396380, в очереди разбора - 732289.
Создано именных указателей - 185010.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.