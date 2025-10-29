ЦОД MOS3 спроектирован с учетом всех требований Tier III и PCI DSS, готов к размещению «облаков» и комплексных решений любой степени сложности, в том числе высокопроизводительных серверов. Средняя проектная нагрузка на стойку составляет 8 кВт с возможностью увеличения мощности до 25 кВт. Энергоснабжение обеспечивается через 6 городских вводов по 10кВ. Схема резервирования 2N на уровне стойки и 8/7 N на уровне ДГУ и ИБП, что позволяет продолжать работу при любых сбоях. Всем клиентам гарантируется доступность услуг на уровне 99,982%.