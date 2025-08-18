Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|18.08.2025
«МегаФон» обеспечил связью 2 села в Саратовской области по федеральной программе
щью современных онлайн-инструментов», — сказал Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области. «Успешная реализация совместных проектов с региональными властями нагляд
|19.06.2025
«МегаФон» ускорит цифровизацию Саратовской области
«МегаФон» и Правительство Саратовской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации экономики, социальной
|18.06.2025
Билайн успешно реализовал проект виртуального ЦОД для Министерства цифрового развития Саратовской области
ОД) с использованием защищенных каналов передачи данных для Министерства цифрового развития и связи Саратовской области. Это решение значительно улучшило бесперебойную работу государственных ин
|05.06.2025
ГК Softline и Минцифры Саратовской области подписали соглашения о взаимодействии
стиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Министерство цифрового развития и связи Саратовской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровой трансформации госу
|20.05.2025
«Авито Путешествия»: за год россияне стали в 2,5 раза чаще посуточно останавливаться в избах
области, а самая доступная аренда подобного традиционного жилья — в Нижегородской области, Карелии, Саратовской области и Башкортостане. В России растет интерес к «избингу»: люди стремятся нена
|13.05.2025
«МегаФон»: в майские выходные жители и гости Саратовской области выбрали активный отдых
аемые эмоции и новые достижения», — сказал Максим Кузнецов, глава Хвалынского муниципального района Саратовской области. «За год интернет трафик первых недель мая на Хвалынском курорте увеличил
|24.04.2025
В селах восьми районов Саратовской области увеличили скорость мобильного интернета
та. В таких ситуациях мы либо строим новые базовые станции, либо применяем на действующем оборудовании технологии с “дальнобойными” низкими частотами», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. Так, модернизация прошла в поселках Дубравный, Белоярский, Сланцевый Рудник, Степное и селах Чардым, Казачка, Сулак, Широкий Карамыш, Тарханы и Генеральское. Здесь техничес
|15.04.2025
Более 1000 сельчан Саратовской области получили связь в рамках федеральной программы
овизации сельских районов в регионе», — сказал Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области. Мобильный интернет-трафик в поселках, селах и деревнях области за год ув
|01.04.2025
Саратовская область присоединилась к сети РЦИС.РФ
Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), Бизнес-инкубатор Саратовской области и сервис депонирования n’RIS заключили соглашение о сотрудничестве. Благо
|27.03.2025
В медицинском кластере районного центра Саратовской области ускорили интернет
чимых объектов. Такие проекты открывают перспективы для внедрения передовых решений в медицинскую практику и повышают качество обслуживания пациентов», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. Эффективность новой инфраструктуры подтверждается цифрами: с начала марта 2025 г. в «медицинском» квартале использовали порядка 9 ТБ данных. Для сравнения, такой объем прох
|11.03.2025
«МегаФон»: в Саратовской области помолодели дачники
Жители Саратовской области стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала года
|05.03.2025
«МегаФон»: в Саратовской области прокачали Масленицу
ю связь и увеличить ресурс сети при растущей интернет-активности, мы продолжаем строить базовые станции, покрывающие LTE все большую территорию парка», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. После проведенных работ в зоне улучшения также оказались многочисленные дачные массивы вблизи «Кумысной поляны». Доступ к быстрой загрузке онлайн-контента получили дачники
|12.02.2025
В Энгельсском районе Саратовской области подготовили связь к теплому времени года
теля за год. Мы заранее подготовились к сезону, чтобы обеспечить бесперебойное подключение и высокую скорость интернета в наиболее загруженный период», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. В преддверии начала дачных работ оператор также построил инфраструктуру связи вблизи многочисленных садовых товариществ в окрестностях реки Сухая Грязнуха. Тяжелый контент
|27.01.2025
Саратовская область получит новые комплексы фотовидеофиксации
Компания «НПО «ИТС», представитель рынка интеллектуальных транспортных систем, поставит Саратовской области новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об
|14.01.2025
РЦИС и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве
Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. РЦИС окажет региону содействие в ц
|17.12.2024
«МегаФон»: сельчане Саратовской области стали чаще пользоваться интернет-сервисами
С начала 2024 г. жители районов Саратовской области начали активнее использовать мобильный интернет, увеличив среднемесячное
|08.11.2024
В Энгельсском районе Саратовской области расширили покрытие LTE
евной жизни людей. Мы стремимся предоставить каждому возможность пользоваться преимуществами цифрового мира для работы, обучения и общения», — сказал Илья Новичков, руководитель технического отдела в Саратовской области.
|05.11.2024
«Авито Путешествия»: рынок глэмпинга в России за год вырос в 2,5 раза
ставила 7000 руб. При этом в шести регионах цена на размещение в таких объектах за год снизилась. В Саратовской области — на 28%, в Челябинской — на 23%, в Ивановской и Ярославской — на 14%, в
|27.09.2024
«МегаФон»: в Саратовской области выросла популярность автотуризма
на участке Ровное – Палласовка. Сейчас продолжаем работы на оборудовании, расположенном рядом с федеральными трассами в направлении Сызрани и Балашова», — сказал Андрей Башкевич директор «МегаФона» в Саратовской области.
|13.09.2024
В Саратовской области успешно завершен проект тестирования технологии компьютерного зрения группы ЦРТ
В Саратовской области успешно завершён проект тестирования технологии компьютерного зрения. Раз
|11.09.2024
Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность
stage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представите
|11.09.2024
NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области
Компания NtechLab заключила соглашение с Правительством Саратовской области о внедрении цифровых технологий для развития городской инфраструктуры и б
|21.08.2024
«МегаФон»: необычный комплекс связи «раздал» более 2000 ГБ на чемпионате по пахоте
В Саратовской области состоялся 11-й открытый чемпионат по пахоте. Чтобы стать свидетелями зрел
|07.08.2024
«МегаФон» ускорил интернет на северо-западе Саратовской области
Свыше 10 тыс. жителей Петровска и Аткарска Саратовской области могут почувствовать увеличение скорости загрузки онлайн-сервисов. Инженер
|02.08.2024
«МегаФон» подключил к LTE 116 населенных пунктов Саратовской области
«МегаФон» запустил сеть четвертого поколения в небольших поселках, селах и хуторах Саратовской области. Теперь еще 24 тыс. сельских жителей региона могут пользоваться 4G-интерн
|03.07.2024
«МегаФон» ускорил мобильный интернет на пляжах Саратовской области
сными местами. Туристы приезжают сюда, чтобы насладиться природой, чистым воздухом и спокойствием. Волжский берег привлекает и любителей активного отдыха. В июне здесь проходил Чемпионат и Первенство Саратовской области по серфингу на доске с веслом и вейксерфингу. В мае-июне посещаемость турбаз абонентами «МегаФона» выросла в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Пик интереса приходится н
|24.06.2024
Россияне стали чаще отдыхать на курорте в Саратовской области
данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». С 18 по 21 июня курорт на севере Саратовской области стал местом проведения ежегодного спортивно‑туристского лагеря. Продемонс
|18.06.2024
«МегаФон» запустил сеть LTE в селе Старая Жуковка Саратовской области
В селе Старая Жуковка Саратовской области завершилось строительство инфраструктуры связи «МегаФона». Теперь местные
|17.05.2024
Саратовская область перешла на облачные решения beeline cloud
туру для функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Саратовской области и цифровизации отрасли строительства. Об этом CNews сообщили представител
|17.05.2024
В Саратовской области ускорили интернет к лету
аблюдался сезонный рост использования онлайн-сервисов. Для этого использовали разнообразные инструменты: от строительных работ до активации новых частотных диапазонов», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, м
|08.05.2024
В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет
ков помещика Михаила Устинова. С недавних пор старинное поместье включено в этнографический маршрут Саратовской области. Путешественники могут полюбоваться башней главного дома, построенного в
|19.04.2024
В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер
икновения пожара», — сказал Денис Трошин, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области — начальник управления лесного хозяйства. 36 высокоточных HD-камер с моду
|15.04.2024
«ЭРА-ГЛОНАСС» улучшит работу транспортного комплекса Саратовской области
ние получаемых данных в системе Ситуационного центра. «Благодаря нашей совместной работе с Минцифры Саратовской области жители региона получат новые цифровые сервисы на базе госинформсистемы «Э
|01.03.2024
В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE
69%. С результатом в 62% замыкает тройку Татищевский район. «МегаФон» запустил «голос» в сети 4G в Саратовской области в 2020 г. С тех пор популярность сервиса только набирает обороты, в том ч
|15.02.2024
Мусороперегрузочную станцию в Саратовской области подключили к интернету
оматизировать бизнес-процессы, не отвлекаясь на управление сложной сетевой инфраструктурой. Для подключения необходимо лишь локальное оборудование и питание 220 вольт», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич. *** МегаФон — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, м
|20.12.2023
Правительство Саратовской области и «Группа Астра» усилят работу по обеспечению цифрового суверенитета региона
Министерство цифрового развития и связи Саратовской области и «Группа Астра» подписали соглашение о сотрудничестве в области импортоз
|20.12.2023
Туристов в Саратовской области будет встречать цифровой гид от МТС
истема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Саратовской области. Въезжая в регион, туристы получат приветственное SMS-сообщение со ссылко
|18.12.2023
МТС запустила сеть 4G в 70 селах Саратовской области
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о масштабном расширении покрытия 4G (LTE) на территории Саратовской области. Доступ к голосовой связи в более высоком качестве и скоростному мобильно
|16.11.2023
В промышленном центре Саратовской области модернизировали телеком-инфраструктуру
или конфигурацию сети на городских телеком‑объектах, чем увеличили пропускную способность сети и, как следствие, скорость мобильного интернета», — сказал руководитель технического отдела «Мегафона» в Саратовской области Илья Новичков. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, моб
|08.11.2023
В самом разговорчивом городе Саратовской области улучшили мобильную связь
ый Кут — 9 часов 20 минут. Для сравнения на Саратов приходится 8 часов 27 минут, а обычно в городах Саратовской области говорят по 8 часов 34 минуты. «Модернизация инфраструктуры связи в Пугаче
