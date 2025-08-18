Разделы

Россия ПФО Саратовская область Саратовский регион

Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион

СОБЫТИЯ


18.08.2025 «МегаФон» обеспечил связью 2 села в Саратовской области по федеральной программе

щью современных онлайн-инструментов», — сказал Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области. «Успешная реализация совместных проектов с региональными властями нагляд
19.06.2025 «МегаФон» ускорит цифровизацию Саратовской области

«МегаФон» и Правительство Саратовской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации экономики, социальной

18.06.2025 Билайн успешно реализовал проект виртуального ЦОД для Министерства цифрового развития Саратовской области

ОД) с использованием защищенных каналов передачи данных для Министерства цифрового развития и связи Саратовской области. Это решение значительно улучшило бесперебойную работу государственных ин
05.06.2025 ГК Softline и Минцифры Саратовской области подписали соглашения о взаимодействии

стиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Министерство цифрового развития и связи Саратовской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровой трансформации госу
20.05.2025 «Авито Путешествия»: за год россияне стали в 2,5 раза чаще посуточно останавливаться в избах

области, а самая доступная аренда подобного традиционного жилья — в Нижегородской области, Карелии, Саратовской области и Башкортостане. В России растет интерес к «избингу»: люди стремятся нена
13.05.2025 «МегаФон»: в майские выходные жители и гости Саратовской области выбрали активный отдых

аемые эмоции и новые достижения», — сказал Максим Кузнецов, глава Хвалынского муниципального района Саратовской области. «За год интернет трафик первых недель мая на Хвалынском курорте увеличил
24.04.2025 В селах восьми районов Саратовской области увеличили скорость мобильного интернета

та. В таких ситуациях мы либо строим новые базовые станции, либо применяем на действующем оборудовании технологии с “дальнобойными” низкими частотами», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. Так, модернизация прошла в поселках Дубравный, Белоярский, Сланцевый Рудник, Степное и селах Чардым, Казачка, Сулак, Широкий Карамыш, Тарханы и Генеральское. Здесь техничес
15.04.2025 Более 1000 сельчан Саратовской области получили связь в рамках федеральной программы

овизации сельских районов в регионе», — сказал Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области. Мобильный интернет-трафик в поселках, селах и деревнях области за год ув
01.04.2025 Саратовская область присоединилась к сети РЦИС.РФ

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), Бизнес-инкубатор Саратовской области и сервис депонирования n’RIS заключили соглашение о сотрудничестве. Благо
27.03.2025 В медицинском кластере районного центра Саратовской области ускорили интернет

чимых объектов. Такие проекты открывают перспективы для внедрения передовых решений в медицинскую практику и повышают качество обслуживания пациентов», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. Эффективность новой инфраструктуры подтверждается цифрами: с начала марта 2025 г. в «медицинском» квартале использовали порядка 9 ТБ данных. Для сравнения, такой объем прох
11.03.2025 «МегаФон»: в Саратовской области помолодели дачники

Жители Саратовской области стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала года

05.03.2025 «МегаФон»: в Саратовской области прокачали Масленицу

ю связь и увеличить ресурс сети при растущей интернет-активности, мы продолжаем строить базовые станции, покрывающие LTE все большую территорию парка», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. После проведенных работ в зоне улучшения также оказались многочисленные дачные массивы вблизи «Кумысной поляны». Доступ к быстрой загрузке онлайн-контента получили дачники

12.02.2025 В Энгельсском районе Саратовской области подготовили связь к теплому времени года

теля за год. Мы заранее подготовились к сезону, чтобы обеспечить бесперебойное подключение и высокую скорость интернета в наиболее загруженный период», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. В преддверии начала дачных работ оператор также построил инфраструктуру связи вблизи многочисленных садовых товариществ в окрестностях реки Сухая Грязнуха. Тяжелый контент

27.01.2025 Саратовская область получит новые комплексы фотовидеофиксации

Компания «НПО «ИТС», представитель рынка интеллектуальных транспортных систем, поставит Саратовской области новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об
14.01.2025 РЦИС и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. РЦИС окажет региону содействие в ц
17.12.2024 «МегаФон»: сельчане Саратовской области стали чаще пользоваться интернет-сервисами

С начала 2024 г. жители районов Саратовской области начали активнее использовать мобильный интернет, увеличив среднемесячное

08.11.2024 В Энгельсском районе Саратовской области расширили покрытие LTE

евной жизни людей. Мы стремимся предоставить каждому возможность пользоваться преимуществами цифрового мира для работы, обучения и общения», — сказал Илья Новичков, руководитель технического отдела в Саратовской области.
05.11.2024 «Авито Путешествия»: рынок глэмпинга в России за год вырос в 2,5 раза

ставила 7000 руб. При этом в шести регионах цена на размещение в таких объектах за год снизилась. В Саратовской области — на 28%, в Челябинской — на 23%, в Ивановской и Ярославской — на 14%, в

27.09.2024 «МегаФон»: в Саратовской области выросла популярность автотуризма

на участке Ровное – Палласовка. Сейчас продолжаем работы на оборудовании, расположенном рядом с федеральными трассами в направлении Сызрани и Балашова», — сказал Андрей Башкевич директор «МегаФона» в Саратовской области.
13.09.2024 В Саратовской области успешно завершен проект тестирования технологии компьютерного зрения группы ЦРТ

В Саратовской области успешно завершён проект тестирования технологии компьютерного зрения. Раз
11.09.2024 Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность

stage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представите
11.09.2024 NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области

Компания NtechLab заключила соглашение с Правительством Саратовской области о внедрении цифровых технологий для развития городской инфраструктуры и б
21.08.2024 «МегаФон»: необычный комплекс связи «раздал» более 2000 ГБ на чемпионате по пахоте

В Саратовской области состоялся 11-й открытый чемпионат по пахоте. Чтобы стать свидетелями зрел
07.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет на северо-западе Саратовской области

Свыше 10 тыс. жителей Петровска и Аткарска Саратовской области могут почувствовать увеличение скорости загрузки онлайн-сервисов. Инженер
02.08.2024 «МегаФон» подключил к LTE 116 населенных пунктов Саратовской области

«МегаФон» запустил сеть четвертого поколения в небольших поселках, селах и хуторах Саратовской области. Теперь еще 24 тыс. сельских жителей региона могут пользоваться 4G-интерн
03.07.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет на пляжах Саратовской области

сными местами. Туристы приезжают сюда, чтобы насладиться природой, чистым воздухом и спокойствием. Волжский берег привлекает и любителей активного отдыха. В июне здесь проходил Чемпионат и Первенство Саратовской области по серфингу на доске с веслом и вейксерфингу. В мае-июне посещаемость турбаз абонентами «МегаФона» выросла в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Пик интереса приходится н
24.06.2024 Россияне стали чаще отдыхать на курорте в Саратовской области

данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». С 18 по 21 июня курорт на севере Саратовской области стал местом проведения ежегодного спортивно‑туристского лагеря. Продемонс
18.06.2024 «МегаФон» запустил сеть LTE в селе Старая Жуковка Саратовской области

В селе Старая Жуковка Саратовской области завершилось строительство инфраструктуры связи «МегаФона». Теперь местные
17.05.2024 Саратовская область перешла на облачные решения beeline cloud

туру для функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Саратовской области и цифровизации отрасли строительства. Об этом CNews сообщили представител
17.05.2024 В Саратовской области ускорили интернет к лету

аблюдался сезонный рост использования онлайн-сервисов. Для этого использовали разнообразные инструменты: от строительных работ до активации новых частотных диапазонов», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, м
08.05.2024 В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет

ков помещика Михаила Устинова. С недавних пор старинное поместье включено в этнографический маршрут Саратовской области. Путешественники могут полюбоваться башней главного дома, построенного в

19.04.2024 В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер

икновения пожара», — сказал Денис Трошин, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области — начальник управления лесного хозяйства. 36 высокоточных HD-камер с моду
15.04.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» улучшит работу транспортного комплекса Саратовской области

ние получаемых данных в системе Ситуационного центра. «Благодаря нашей совместной работе с Минцифры Саратовской области жители региона получат новые цифровые сервисы на базе госинформсистемы «Э
01.03.2024 В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE

69%. С результатом в 62% замыкает тройку Татищевский район. «МегаФон» запустил «голос» в сети 4G в Саратовской области в 2020 г. С тех пор популярность сервиса только набирает обороты, в том ч
15.02.2024 Мусороперегрузочную станцию в Саратовской области подключили к интернету

оматизировать бизнес-процессы, не отвлекаясь на управление сложной сетевой инфраструктурой. Для подключения необходимо лишь локальное оборудование и питание 220 вольт», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич. *** МегаФон — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, м
20.12.2023 Правительство Саратовской области и «Группа Астра» усилят работу по обеспечению цифрового суверенитета региона

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области и «Группа Астра» подписали соглашение о сотрудничестве в области импортоз
20.12.2023 Туристов в Саратовской области будет встречать цифровой гид от МТС

истема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Саратовской области. Въезжая в регион, туристы получат приветственное SMS-сообщение со ссылко
18.12.2023 МТС запустила сеть 4G в 70 селах Саратовской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о масштабном расширении покрытия 4G (LTE) на территории Саратовской области. Доступ к голосовой связи в более высоком качестве и скоростному мобильно
16.11.2023 В промышленном центре Саратовской области модернизировали телеком-инфраструктуру

или конфигурацию сети на городских телеком‑объектах, чем увеличили пропускную способность сети и, как следствие, скорость мобильного интернета», — сказал руководитель технического отдела «Мегафона» в Саратовской области Илья Новичков. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, моб
08.11.2023 В самом разговорчивом городе Саратовской области улучшили мобильную связь

ый Кут — 9 часов 20 минут. Для сравнения на Саратов приходится 8 часов 27 минут, а обычно в городах Саратовской области говорят по 8 часов 34 минуты. «Модернизация инфраструктуры связи в Пугаче

Публикаций - 786, упоминаний - 1100

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9940 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 83
Ростелеком 10330 64
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 45
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 39
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 31
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 25
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 25
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 22
Ростелеком - Связьинвест 1714 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 20
9025 16
БАРС Груп 560 15
Microsoft Corporation 25256 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 14
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 12
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 11
МТС - Комстар ОТС - Конверсия-Связь 15 11
Telegram Group 2588 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5740 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 10
IBM - International Business Machines Corp 9556 10
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 10
АйТи 1440 9
Yandex - Яндекс 8482 9
Восход ФГБУ НИИ 686 9
Softline - Софтлайн 3279 9
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 121 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 8
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 8
Cisco Systems 5224 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 7
Oracle Corporation 6879 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 22
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 19
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1034 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 677 12
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 11
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 11
Почта России ПАО 2252 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 9
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2704 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 7
Евросеть 1417 7
Газпром ПАО 1419 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1321 6
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 5
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 5
МТС Трэвел - MTS Travel 288 5
РЖД - Российские железные дороги 2007 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 4
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 4
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 4
Dixis - Диксис 359 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1661 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 3
Инвитро - Invitro 74 3
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 38 3
Фаберлик - Faberlic 98 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 87
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 57
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 54
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 51
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 32
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 31
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 17
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 16
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 15
Судебная власть - Judicial power 2412 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 14
Федеральное казначейство России 1879 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 12
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 11
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 10
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 9
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 394 9
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 49
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 8 3
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Международная академия связи - МАС 42 2
ГосИнформСистемы 155 2
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
Союз вебмастеров России 6 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 271
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 238
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 156
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 110
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 99
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 91
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 88
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9365 80
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 68
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 57
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 52
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 51
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 48
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 43
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 40
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 38
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 38
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 38
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 37
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 34
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 31
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6709 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 30
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 30
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 28
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 27
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3301 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 60
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2883 12
Microsoft Windows 2000 8663 11
Linux OS 10934 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 10
Microsoft Windows 16354 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 9
Google Android 14725 8
Космодром Байконур 1071 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 7
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 7
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 6
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 6
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 30 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
Apple iPad 3942 6
Apple iPhone 6 4862 6
МТС Big Data 312 5
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 57 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 5
Apple iOS 8266 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 4
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 4
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 4
Правительство Москвы - Наш город 108 4
FreePik 1455 4
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 527 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1428 4
Башкевич Андрей 41 40
Орловский Виктор 398 20
Горбачев Олег 17 13
Старков Владимир 14 13
Путин Владимир 3358 12
Кузнецова Лариса 13 11
Валяева Елизавета 72 9
Кирюшин Геннадий 91 8
Лебедев Георгий 57 7
Гагарин Юрий 93 7
Шадаев Максут 1151 7
Симаков Олег 113 6
Медведев Дмитрий 1662 6
Кесельбренер Леонид 52 6
Курова Мария 6 6
Ивакин Роман 57 6
Лысенко Эдуард 312 6
Дюбанов Анатолий 95 5
Егоров Александр 86 5
Стрельцов Андрей 61 5
Антонов Александр 77 5
Макаров Владимир 76 5
Игнатова Мария 81 5
Кореш Виктор 82 5
Гирев Андрей 77 5
Гаврилецкий Иван 6 5
Фаррахов Айрат 6 5
Ляпунов Игорь 130 4
Никуличев Андрей 43 4
Козырев Алексей 326 4
Авербах Владимир 127 4
Гайдуков Алексей 23 4
Романив Владимир 10 4
Новичков Илья 6 4
Серова Елена 320 4
Юсупов Ренат 123 4
Деянышев Вадим 19 4
Гаттаров Руслан 144 4
Рылов Дмитрий 53 4
Кузовкин Алексей 155 4
Россия - РФ - Российская федерация 157276 521
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 241
Россия - ПФО - Самарская область 1457 224
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3211 172
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 162
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 154
Россия - ПФО - Нижегородская область 2114 154
Россия - ПФО - Пензенская область 623 143
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 143
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1349 142
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 660 133
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2068 123
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 119
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 747 116
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 110
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 110
Россия - УФО - Свердловская область 1756 104
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 101
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 433 98
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 98
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 94
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 88
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2669 81
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1880 81
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 80
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1431 78
Россия - УФО - Челябинская область 1396 74
Россия - ЮФО - Астраханская область 716 73
Россия - СЗФО - Калининградская область 1398 72
Россия - СФО - Омская область 733 69
Россия - СКФО - Ставропольский край 990 68
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 67
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 65
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 64
Россия - ЦФО - Ярославская область 920 63
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 658 63
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 62
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 59
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 56
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1250 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 260
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 121
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 97
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 96
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 95
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 60
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 55
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 51
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 50
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 41
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 36
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 36
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 34
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 31
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 31
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 31
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 30
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 30
Энергетика - Energy - Energetically 5531 28
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 28
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 21
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 59
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 9
Стрим-ТВ - телекомпания 166 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 4
Известия ИД 710 4
Ведомости 1249 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 3
РОИ - Российская общественная инициатива 84 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 2
Российская газета 277 2
НГС - Новости Новосибирска 14 2
Мобильные системы 117 2
Росбалт ИА 60 2
TAdviser - Центр выбора технологий 427 2
РИА Новости 986 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 91 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 197 1
Алма ТВ - Alma TV 4 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Автокод (портал) 37 1
Известия Мордовии 3 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
Открытые системы ИД 176 1
NEWSru.com 229 1
ComputerWire 51 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 36
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 9
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 3
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 1
НМГ - Медиалогия 34 1
Synergy Research Group 47 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Juniper Research 551 1
Gartner - Гартнер 3613 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 8
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 7
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 4
РАН - Российская академия наук 2017 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 3
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Рубин НИИ 9 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 156 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 27 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 2
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 11 2
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
ВГУ БФ - Борисоглебский государственный педагогический институт 2 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 2
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 2
СЗГМУ им. И. И. Мечникова - Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова 3 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 423 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 9
День молодёжи - 27 июня 1001 6
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
CSTB Telecom & Media 58 2
Единый день голосования 139 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 614 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 30 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 13 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 381 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
ИнфоКом 118 1
Электронное государство XXI века 32 1
Земля из космоса 50 1
Масленица - Масленая неделя 20 1
Битва роботов 13 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

